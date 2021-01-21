  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
Анкарагюджю
1:0
Второй тайм: 51'

Стадион:
Касымпаша
0'
1:0
16' Гол в свои ворота
Хадергьонай Флорент
24' Желтая карточка
Кара Айтач
32' Желтая карточка
Ходжич Армин
36' Желтая карточка
Бречка Томаш
44' Желтая карточка
Эрдоган Юсуф
45' Желтая карточка
Цекици Эндри
51'
1
Челикай
Корджан
50
Шарлия
Звонимир
6
Atakan
Cankaya
4
Дикмен
Эрди
8
Пинту
Тьягу
24
Акдаг
Ибрахим
35
Лукашик
Даниэль
11
Лобжанидзе
Саба
88
Цекици
Эндри
28
Пейнтсил
Джозеф
27
Баджи
Алиу
1
Кёсе
Рамазан
23
Йылдырым
Фейзи
94
Хадергьонай
Флорент
25
Бречка
Томаш
3
Хаддади
Уссама
6
Садику
Лорет
35
Кара
Айтач
11
Эрдоган
Юсуф
10
Хайрадинович
Харис
30
Ходжич
Армин
92
Телин
Исаак
Анкарагюджю
4-2-3-1
Касымпаша
4-2-3-1

Ход матча

16'
Хадергьонай Флорент
1:0
24'
 
Кара Айтач
32'
 
Ходжич Армин
36'
 
Бречка Томаш
44'
 
Эрдоган Юсуф
45'
Цекици Эндри
 
46'
 
Варга Кевин
Телин Исаак

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Анкарагюджю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Борвен Торгейр 5 (1) 0.26
2. Пейнтсил Джозеф 5 (1) 0.26
3. Гюрал Эмре 3 (1) 0.16
4. Лобжанидзе Саба 2 0.11
5. Лукашик Даниэль 2 0.11
6. Цекици Эндри 1 0.05
7. Болинжи Жонатан 1 0.05
8. Шарлия Звонимир 1 0.05
9. Atakan Cankaya 1 0.05
10. Пинту Тьягу 0 0
11. Кициу Стелиос 0 0
Касымпаша
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ходжич Армин 5 0.26
2. Эрдоган Юсуф 4 0.21
3. Койта Бенгали-Фоде 4 0.21
4. Кара Айтач 2 0.11
5. Варга Кевин 2 0.11
6. Телин Исаак 1 0.05
7. Кариус Алан 1 0.05
8. Тирпан Микаэль 1 0.05
9. Хайрадинович Харис 0 0
10. Огюз Ахмет 0 0
11. Хадергьонай Флорент 0 0
12. Коч Аныл 0 0

Карточки

Анкарагюджю
# Игрок      
1. Шарлия Звонимир 6 0
2. Болинжи Жонатан 4 1
3. Потук Алпер 3 1
4. Кициу Стелиос 4 0
5. Паздан Михал 3 0
6. Atakan Cankaya 3 0
7. Пинту Тьягу 2 0
8. Туран Атила 2 0
9. Гюрал Эмре 2 0
10. Диуссе Ассан 2 0
11. Цекици Эндри 2 0
12. Аджич Лука 2 0
13. Айгёрен Эндер 2 0
14. Лукашик Даниэль 1 0
15. Борвен Торгейр 1 0
16. Четин Шахверди 1 0
17. Вока Идриз 1 0
18. Пейнтсил Джозеф 1 0
19. Фридрих Рикардо 1 0
Касымпаша
# Игрок      
1. Кара Айтач 7 1
2. Хаддади Уссама 3 1
3. Кёсе Рамазан 3 0
4. Эрдоган Юсуф 3 0
5. Сербест Таркан 3 0
6. Тирпан Микаэль 3 0
7. Люккассен Деррик 1 1
8. Койта Бенгали-Фоде 2 0
9. Садику Лорет 2 0
10. Ходжич Армин 2 0
11. Варга Кевин 2 0
12. Бречка Томаш 2 0
13. Йылдырым Фейзи 2 0
14. Хадергьонай Флорент 0 1
15. Коч Аныл 0 1
16. Ташкиран Махмут 1 0
17. Жанвье Жульян 1 0
18. Хайрадинович Харис 1 0
19. Огюз Ахмет 1 0
20. Кариус Алан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Анкарагюджю 9.52% (2) 23.81% (5) 14.29% (3) 4.76% (1) 14.29% (3) 33.33% (7)
 Касымпаша 15% (3) 20% (4) 30% (6) 15% (3) 10% (2) 10% (2)

Предыдущие игры

Анкарагюджю Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Фенербахче 3:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 2:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 3:1 Малатьяспор
Денизлиспор 1:2 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:1 Бешикташ Генчлербирлиги 1:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 2:0 Хатайспор Анкарагюджю 4:3 Коньяспор Антальяспор 1:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:1 Трабзонспор Гёзтепе 3:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 2:2 Фатих Карагюмрюк Анкарагюджю 1:2 Коджаелиспор Галатасарай 1:0 Анкарагюджю Ризеспор 5:3 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:2 Сивасспор Анкарагюджю 0:1 Кайсериспор Сивасспор 0:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:2 Эрзурумспор
Касымпаша Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Касымпаша 1:2 Эрзурумспор Фенербахче 1:0 Касымпаша Аланьяспор 1:2 Касымпаша Касымпаша 0:3 Фенербахче
Истанбул Башакшехир 2:2 Касымпаша Касымпаша 0:4 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 2:0 Касымпаша Касымпаша 5:0 Мугласпор Касымпаша 3:2 Денизлиспор Бешикташ 3:0 Касымпаша Касымпаша 2:0 Генчлербирлиги Касымпаша 3:0 24 Эрзинджанспор Коньяспор 2:1 Касымпаша Касымпаша 2:2 Антальяспор Трабзонспор 3:4 Касымпаша Касымпаша 0:0 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 1:1 Касымпаша Касымпаша 0:5 Истанбул Башакшехир Касымпаша 1:0 Галатасарай Хатайспор 1:0 Касымпаша

Последние игры между собой

Анкарагюджю: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
Касымпаша: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
Анкарагюджю 1:1 Касымпаша Суперлига Касымпаша 0:1 Анкарагюджю Суперлига Анкарагюджю 3:0 Касымпаша Суперлига Касымпаша 2:1 Анкарагюджю Суперлига
Анкарагюджю 2:6 Касымпаша Кубок Касымпаша 2:1 Анкарагюджю Суперлига Анкарагюджю 3:0 Касымпаша Суперлига Касымпаша 2:0 Анкарагюджю Суперлига Анкарагюджю 2:2 Касымпаша Суперлига Касымпаша 2:2 Анкарагюджю Суперлига Анкарагюджю 2:2 Касымпаша Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ Заявка 19 13 2 4 45 - 22 41
2. Фенербахче 1:1 Заявка 19 12 3 4 39 - 23 39
3. Галатасарай Заявка 19 11 3 5 40 - 17 36
4. Газишехир Газиантеп Заявка 19 9 7 3 33 - 23 34
5. Аланьяспор Заявка 19 9 4 6 30 - 17 31
6. Хатайспор Заявка 19 9 4 6 28 - 24 31
7. Трабзонспор Заявка 19 8 6 5 23 - 22 30
8. Фатих Карагюмрюк Заявка 19 7 6 6 31 - 28 27
9. Малатьяспор Заявка 19 7 6 6 27 - 25 27
10. Гёзтепе Заявка 19 6 7 6 28 - 22 25
11. Антальяспор Заявка 19 6 7 6 20 - 26 25
12. Ризеспор Заявка 19 6 6 7 26 - 34 24
13. Сивасспор 1:1 Заявка 19 5 9 5 21 - 23 24
14. Истанбул Башакшехир Заявка 19 6 5 8 25 - 31 23
15. Коньяспор Заявка 19 6 4 9 27 - 27 22
16. Касымпаша 0:1 Заявка 19 6 4 9 21 - 30 22
17. Кайсериспор Заявка 19 5 4 10 14 - 23 19
18. Генчлербирлиги Заявка 19 5 4 10 19 - 38 19
19. Анкарагюджю 1:0 Заявка 19 5 3 11 22 - 30 18
20. Эрзурумспор Заявка 20 4 5 11 19 - 35 17
21. Денизлиспор Заявка 19 3 5 11 18 - 36 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ Заявка 9 7 1 1 23 - 4 22
2. Газишехир Газиантеп Заявка 9 6 3 0 19 - 9 21
3. Галатасарай Заявка 10 6 3 1 24 - 6 21
4. Аланьяспор Заявка 9 6 2 1 19 - 5 20
5. Фатих Карагюмрюк Заявка 10 6 2 2 20 - 12 20
6. Малатьяспор Заявка 9 5 3 1 16 - 9 18
7. Хатайспор Заявка 10 5 3 2 17 - 10 18
8. Ризеспор Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
9. Антальяспор Заявка 10 5 2 3 12 - 13 17
10. Фенербахче 1:1 Заявка 9 5 1 3 17 - 14 16
11. Трабзонспор Заявка 10 5 1 4 15 - 15 16
12. Гёзтепе Заявка 10 4 3 3 19 - 11 15
13. Коньяспор Заявка 9 4 2 3 17 - 13 14
14. Касымпаша 0:1 Заявка 9 4 2 3 11 - 13 14
15. Истанбул Башакшехир Заявка 9 3 4 2 15 - 12 13
16. Анкарагюджю 1:0 Заявка 10 4 1 5 14 - 13 13
17. Генчлербирлиги Заявка 9 3 3 3 13 - 16 12
18. Кайсериспор Заявка 10 3 2 5 7 - 11 11
19. Сивасспор 1:1 Заявка 10 2 4 4 9 - 12 10
20. Денизлиспор Заявка 9 1 2 6 4 - 11 5
21. Эрзурумспор Заявка 10 0 5 5 8 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче 1:1 Заявка 10 7 2 1 22 - 9 23
2. Бешикташ Заявка 10 6 1 3 22 - 18 19
3. Галатасарай Заявка 9 5 0 4 16 - 11 15
4. Трабзонспор Заявка 9 3 5 1 8 - 7 14
5. Сивасспор 1:1 Заявка 9 3 5 1 12 - 11 14
6. Хатайспор Заявка 9 4 1 4 11 - 14 13
7. Газишехир Газиантеп Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
8. Эрзурумспор Заявка 10 4 0 6 11 - 20 12
9. Аланьяспор Заявка 10 3 2 5 11 - 12 11
10. Гёзтепе Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
11. Истанбул Башакшехир Заявка 10 3 1 6 10 - 19 10
12. Малатьяспор Заявка 10 2 3 5 11 - 16 9
13. Денизлиспор Заявка 10 2 3 5 14 - 25 9
14. Кайсериспор Заявка 9 2 2 5 7 - 12 8
15. Антальяспор Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
16. Коньяспор Заявка 10 2 2 6 10 - 14 8
17. Касымпаша 0:1 Заявка 10 2 2 6 10 - 17 8
18. Фатих Карагюмрюк Заявка 9 1 4 4 11 - 16 7
19. Генчлербирлиги Заявка 10 2 1 7 6 - 22 7
20. Ризеспор Заявка 9 1 3 5 8 - 19 6
21. Анкарагюджю 1:0 Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Первую лигу
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Цекици Эндри получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Эрдоган Юсуф получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Бречка Томаш получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Ходжич Армин получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Кара Айтач получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Хадергьонай Флорент уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eryaman Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Анкарагюджю
Ничья
Касымпаша
2.58
7.40
9.20
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.50 3.95 7.10
Бонус: 10 000 ₽ 1.99 7.40 2.07
Бонус: 5 000 ₽ 2.58 3.22 2.78
Бонус: 5 000 ₽ 1.40 4.30 9.20

Самый высокий коэффициент на матч «Анкарагюджю» – «Касымпаша» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Анкарагюджю» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Касымпаша» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Анкарагюджю» – «Касымпаша», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 8.5 8.5 9.5 9.5 10.5 10.5 11.5 11.5 12.5 12.5
4.00 1.22 2.70 1.43 2.04 1.72 1.63 2.19 1.42 2.75 1.15 4.90 2.33 1.54 1.85 1.85 1.55 2.30 1.35 2.95 1.22 3.80
8.80 1.03 8.00 1.05 3.88 1.24 3.10 1.37 2.09 1.82 1.65 2.24 1.44 2.69 1.16 4.33 1.13 4.70 1.02 9.00
14.50 1.05 8.50 1.03 4.44 1.11 4.75 1.18 2.07 1.75 1.85 1.95 1.76 2.07 1.37 3.05 1.24 4.00 1.31 8.40 1.23 8.80 1.08 7.77 1.07 12.00 0.00 14.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4.5 4.5 5.5 5.5 6.5 6.5
3.05 1.35 2.07 1.71 1.48 2.55 1.11 5.80 1.74 1.99 1.38 2.85 1.19 4.20
3.32 1.33 1.98 1.83 1.48 2.65 1.17 5.05 1.12 6.25
1.97 1.83 2.04 1.77 1.04 10.00 1.03 12.00 1.03 12.00 1.02 13.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.40 1.19 2.80 1.41 1.83 1.91 1.23 3.85
4.55 1.20 3.26 1.34 1.78 2.04 1.42 2.88 1.22 4.25
2.75 1.42 1.70 2.08 1.29 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.60 2.26
1.72 2.75
Букмекер Да Нет
3.95 1.23
2.75 1.44
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
3.15 1.39
Где смотреть матч Анкарагюджю 1:0 Касымпаша онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
12 Бонус: 8 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 