Анкарагюджю
1:0
Второй тайм: 51'
Стадион: Eryaman Stadyumu
Касымпаша
1:0
16' Гол в свои воротаХадергьонай Флорент
24' Желтая карточкаКара Айтач
32' Желтая карточкаХоджич Армин
36' Желтая карточкаБречка Томаш
44' Желтая карточкаЭрдоган Юсуф
45' Желтая карточкаЦекици Эндри
88
Цекици
Эндри
27
Баджи
Алиу
25
Бречка
Томаш
35
Кара
Айтач
11
Эрдоган
Юсуф
30
Ходжич
Армин
92
Телин
Исаак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Цекици ЭндриПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Баджи АлиуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
89 Туран АтилаЗащитник
-
77 Гюрал ЭмреПолузащитник
-
20 Потук АлперПолузащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Диуссе АссанПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Mustafa Dalci
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Бречка ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Кара АйтачПолузащитник
-
11 Эрдоган ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Ходжич АрминПолузащитник
-
92 Телин ИсаакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
7 Коч АнылПолузащитник
-
21 Варга КевинПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Фуат Капа
Ход матча
16'
24'
32'
36'
44'
45'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 4
-
0 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Борвен Торгейр
|5 (1)
|0.26
|2.
|Пейнтсил Джозеф
|5 (1)
|0.26
|3.
|Гюрал Эмре
|3 (1)
|0.16
|4.
|Лобжанидзе Саба
|2
|0.11
|5.
|Лукашик Даниэль
|2
|0.11
|6.
|Цекици Эндри
|1
|0.05
|7.
|Болинжи Жонатан
|1
|0.05
|8.
|Шарлия Звонимир
|1
|0.05
|9.
|Atakan Cankaya
|1
|0.05
|10.
|Пинту Тьягу
|0
|0
|11.
|Кициу Стелиос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ходжич Армин
|5
|0.26
|2.
|Эрдоган Юсуф
|4
|0.21
|3.
|Койта Бенгали-Фоде
|4
|0.21
|4.
|Кара Айтач
|2
|0.11
|5.
|Варга Кевин
|2
|0.11
|6.
|Телин Исаак
|1
|0.05
|7.
|Кариус Алан
|1
|0.05
|8.
|Тирпан Микаэль
|1
|0.05
|9.
|Хайрадинович Харис
|0
|0
|10.
|Огюз Ахмет
|0
|0
|11.
|Хадергьонай Флорент
|0
|0
|12.
|Коч Аныл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шарлия Звонимир
|6
|0
|2.
|Болинжи Жонатан
|4
|1
|3.
|Потук Алпер
|3
|1
|4.
|Кициу Стелиос
|4
|0
|5.
|Паздан Михал
|3
|0
|6.
|Atakan Cankaya
|3
|0
|7.
|Пинту Тьягу
|2
|0
|8.
|Туран Атила
|2
|0
|9.
|Гюрал Эмре
|2
|0
|10.
|Диуссе Ассан
|2
|0
|11.
|Цекици Эндри
|2
|0
|12.
|Аджич Лука
|2
|0
|13.
|Айгёрен Эндер
|2
|0
|14.
|Лукашик Даниэль
|1
|0
|15.
|Борвен Торгейр
|1
|0
|16.
|Четин Шахверди
|1
|0
|17.
|Вока Идриз
|1
|0
|18.
|Пейнтсил Джозеф
|1
|0
|19.
|Фридрих Рикардо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кара Айтач
|7
|1
|2.
|Хаддади Уссама
|3
|1
|3.
|Кёсе Рамазан
|3
|0
|4.
|Эрдоган Юсуф
|3
|0
|5.
|Сербест Таркан
|3
|0
|6.
|Тирпан Микаэль
|3
|0
|7.
|Люккассен Деррик
|1
|1
|8.
|Койта Бенгали-Фоде
|2
|0
|9.
|Садику Лорет
|2
|0
|10.
|Ходжич Армин
|2
|0
|11.
|Варга Кевин
|2
|0
|12.
|Бречка Томаш
|2
|0
|13.
|Йылдырым Фейзи
|2
|0
|14.
|Хадергьонай Флорент
|0
|1
|15.
|Коч Аныл
|0
|1
|16.
|Ташкиран Махмут
|1
|0
|17.
|Жанвье Жульян
|1
|0
|18.
|Хайрадинович Харис
|1
|0
|19.
|Огюз Ахмет
|1
|0
|20.
|Кариус Алан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Анкарагюджю
|9.52% (2)
|23.81% (5)
|14.29% (3)
|4.76% (1)
|14.29% (3)
|33.33% (7)
|Касымпаша
|15% (3)
|20% (4)
|30% (6)
|15% (3)
|10% (2)
|10% (2)
Предыдущие игры
Анкарагюджю Последние 20 матчей: +4 =3 -13Фенербахче 3:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:2 Истанбул Башакшехир Газишехир Газиантеп 2:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 3:1 Малатьяспор
Денизлиспор 1:2 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:1 Бешикташ Генчлербирлиги 1:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 2:0 Хатайспор Анкарагюджю 4:3 Коньяспор Антальяспор 1:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:1 Трабзонспор Гёзтепе 3:1 Анкарагюджю Анкарагюджю 2:2 Фатих Карагюмрюк Анкарагюджю 1:2 Коджаелиспор Галатасарай 1:0 Анкарагюджю Ризеспор 5:3 Анкарагюджю Анкарагюджю 0:2 Сивасспор Анкарагюджю 0:1 Кайсериспор Сивасспор 0:0 Анкарагюджю Анкарагюджю 1:2 Эрзурумспор
Касымпаша Последние 20 матчей: +7 =4 -9Касымпаша 1:2 Эрзурумспор Фенербахче 1:0 Касымпаша Аланьяспор 1:2 Касымпаша Касымпаша 0:3 Фенербахче
Истанбул Башакшехир 2:2 Касымпаша Касымпаша 0:4 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 2:0 Касымпаша Касымпаша 5:0 Мугласпор Касымпаша 3:2 Денизлиспор Бешикташ 3:0 Касымпаша Касымпаша 2:0 Генчлербирлиги Касымпаша 3:0 24 Эрзинджанспор Коньяспор 2:1 Касымпаша Касымпаша 2:2 Антальяспор Трабзонспор 3:4 Касымпаша Касымпаша 0:0 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 1:1 Касымпаша Касымпаша 0:5 Истанбул Башакшехир Касымпаша 1:0 Галатасарай Хатайспор 1:0 Касымпаша
Последние игры между собой
Анкарагюджю: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
Касымпаша: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|Заявка
|19
|13
|2
|4
|45 - 22
|41
|2.
|Фенербахче
|1:1 Заявка
|19
|12
|3
|4
|39 - 23
|39
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|40 - 17
|36
|4.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|19
|9
|7
|3
|33 - 23
|34
|5.
|Аланьяспор
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|30 - 17
|31
|6.
|Хатайспор
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|28 - 24
|31
|7.
|Трабзонспор
|Заявка
|19
|8
|6
|5
|23 - 22
|30
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|31 - 28
|27
|9.
|Малатьяспор
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|27 - 25
|27
|10.
|Гёзтепе
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|28 - 22
|25
|11.
|Антальяспор
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|20 - 26
|25
|12.
|Ризеспор
|Заявка
|19
|6
|6
|7
|26 - 34
|24
|13.
|Сивасспор
|1:1 Заявка
|19
|5
|9
|5
|21 - 23
|24
|14.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|25 - 31
|23
|15.
|Коньяспор
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|27 - 27
|22
|16.
|Касымпаша
|0:1 Заявка
|19
|6
|4
|9
|21 - 30
|22
|17.
|Кайсериспор
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|14 - 23
|19
|18.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|19 - 38
|19
|19.
|Анкарагюджю
|1:0 Заявка
|19
|5
|3
|11
|22 - 30
|18
|20.
|Эрзурумспор
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|19 - 35
|17
|21.
|Денизлиспор
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|18 - 36
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|23 - 4
|22
|2.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|19 - 9
|21
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 6
|21
|4.
|Аланьяспор
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 5
|20
|5.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 12
|20
|6.
|Малатьяспор
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 9
|18
|7.
|Хатайспор
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 10
|18
|8.
|Ризеспор
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|9.
|Антальяспор
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 13
|17
|10.
|Фенербахче
|1:1 Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 14
|16
|11.
|Трабзонспор
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 15
|16
|12.
|Гёзтепе
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|19 - 11
|15
|13.
|Коньяспор
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 13
|14
|14.
|Касымпаша
|0:1 Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 13
|14
|15.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|15 - 12
|13
|16.
|Анкарагюджю
|1:0 Заявка
|10
|4
|1
|5
|14 - 13
|13
|17.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 16
|12
|18.
|Кайсериспор
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 11
|11
|19.
|Сивасспор
|1:1 Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 12
|10
|20.
|Денизлиспор
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 11
|5
|21.
|Эрзурумспор
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|8 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|1:1 Заявка
|10
|7
|2
|1
|22 - 9
|23
|2.
|Бешикташ
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|22 - 18
|19
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|16 - 11
|15
|4.
|Трабзонспор
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|8 - 7
|14
|5.
|Сивасспор
|1:1 Заявка
|9
|3
|5
|1
|12 - 11
|14
|6.
|Хатайспор
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 14
|13
|7.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|8.
|Эрзурумспор
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|11 - 20
|12
|9.
|Аланьяспор
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|10.
|Гёзтепе
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|11.
|Истанбул Башакшехир
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 19
|10
|12.
|Малатьяспор
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 16
|9
|13.
|Денизлиспор
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|14 - 25
|9
|14.
|Кайсериспор
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 12
|8
|15.
|Антальяспор
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 13
|8
|16.
|Коньяспор
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 14
|8
|17.
|Касымпаша
|0:1 Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 17
|8
|18.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|11 - 16
|7
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|6 - 22
|7
|20.
|Ризеспор
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 19
|6
|21.
|Анкарагюджю
|1:0 Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
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