5' Желтая карточкаЛоврич Санди
30' Желтая карточкаВакацуки Ямато
38' Желтая карточкаГргич Анто
68
Руиз
Жан
14
Гргич
Анто
77
Телер
Сандро
19
Долдур
Сияр
46
Бауман
Ноам
16
Лаванши
Нума
24
Ловрич
Санди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
68 Руиз ЖанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
-
77 Телер СандроПолузащитник
-
19 Долдур СиярНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Лакруа ЛеоЗащитник
-
64 Андре ЭдгарПолузащитник
-
26 Ди СереПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Оаро ГийомНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Fabio Grosso
- Основной состав
-
46 Бауман НоамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Лаванши НумаПолузащитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Мацек РоманПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Maurizio Jacobacci
Ход матча
5'
30'
38'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 3
-
0 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 3
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гргич Анто
|3 (1)
|0.21
|2.
|Робертс Улдрикис
|2
|0.14
|3.
|Бамер Жан
|2
|0.14
|4.
|Хаза Жаред
|2
|0.14
|5.
|Карлен Гаэтан
|1
|0.07
|6.
|Абделлауи Аюб
|1
|0.07
|7.
|Зок Кристиан
|1
|0.07
|8.
|Ди Сере
|1 (1)
|0.07
|9.
|Тосетти Маттео
|0
|0
|10.
|Араз Муса
|0
|0
|11.
|Клеменца Лука
|0
|0
|12.
|Телер Сандро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Боттани Маттиа
|3
|0.23
|2.
|Лаванши Нума
|2
|0.15
|3.
|Герндт Александр
|2
|0.15
|4.
|Гвидотти Стефано
|2
|0.15
|5.
|Ловрич Санди
|1
|0.08
|6.
|Марич Мият
|1 (1)
|0.08
|7.
|Дапрела Фабио
|1
|0.08
|8.
|Ошс Марцис
|1
|0.08
|9.
|Саббатини Хонатан
|0
|0
|10.
|Одгор Йенс
|0
|0
|11.
|Герреро Адрия
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Абделлауи Аюб
|3
|1
|2.
|Мартич Иван
|3
|0
|3.
|Карлен Гаэтан
|3
|0
|4.
|Ди Сере
|3
|0
|5.
|Ндойе Бирама
|1
|1
|6.
|Гргич Анто
|2
|0
|7.
|Араз Муса
|2
|0
|8.
|Руиз Жан
|2
|0
|9.
|Робертс Улдрикис
|2
|0
|10.
|Бамер Жан
|2
|0
|11.
|Зок Кристиан
|2
|0
|12.
|Бальтазар
|2
|0
|13.
|Телер Сандро
|2
|0
|14.
|Оаро Гийом
|1
|0
|15.
|Япикино Деннис
|1
|0
|16.
|Тосетти Маттео
|1
|0
|17.
|Вакацуки Ямато
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кустодио Оливье
|5
|0
|2.
|Герндт Александр
|4
|0
|3.
|Лаванши Нума
|4
|0
|4.
|Ловрич Санди
|4
|0
|5.
|Герреро Адрия
|3
|0
|6.
|Саббатини Хонатан
|1
|1
|7.
|Марич Мият
|2
|0
|8.
|Кечкеш Акош
|2
|0
|9.
|Мацек Роман
|2
|0
|10.
|Лунгой Кристофер
|0
|1
|11.
|Дапрела Фабио
|1
|0
|12.
|Боттани Маттиа
|1
|0
|13.
|Осигве Себастьян
|1
|0
|14.
|Гвидотти Стефано
|1
|0
|15.
|Монцьяло Кевин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сьон
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|Лугано
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|30.77% (4)
Предыдущие игры
Сьон Последние 20 матчей: +7 =6 -7Цюрих 0:0 Сьон Сьон 2:1 Вадуц Серветт 1:1 Сьон Сьон 1:2 Люцерн
Лугано Последние 20 матчей: +10 =8 -2Лугано 3:0 Кьяссо Лугано 0:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 2:2 Лугано Санкт-Галлен 0:0 Лугано
Лугано 0:1 Цюрих Лугано 1:0 Базель Серветт 1:1 Лугано Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Лугано 1:0 Санкт-Галлен Вадуц 1:1 Лугано Лугано 2:2 Сьон Цюрих 2:2 Лугано Лугано 2:1 Люцерн Интер Милан 5:0 Лугано Шаффхаузен 1:2 Лугано Лугано 5:1 Кьяссо Беллинцона 1:1 Лугано Сементина 0:9 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:1 Лугано Лугано 3:1 Серветт
Последние игры между собой
Сьон: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Лугано: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Лугано 1:1 Сьон Суперлига Лугано 1:1 Сьон Суперлига Сьон 2:2 Лугано Суперлига Лугано 2:2 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Лугано Суперлига Сьон 0:1 Лугано Суперлига Лугано 1:0 Сьон Суперлига Сьон 2:2 Лугано Суперлига Лугано 1:2 Сьон Суперлига Сьон 2:0 Лугано Суперлига Лугано 4:2 Сьон Суперлига Сьон 5:1 Лугано Суперлига Лугано 3:1 Сьон Суперлига Сьон 3:1 Лугано Суперлига Лугано 0:6 Сьон Суперлига Лугано 3:0 Сьон Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|20 - 10
|28
|2.
|Базель
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|20 - 16
|23
|3.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|12 - 11
|20
|4.
|Лугано
|0:0 Заявка
|13
|4
|8
|1
|13 - 10
|20
|5.
|Цюрих
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 16
|19
|6.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 17
|19
|7.
|Серветт
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 14
|19
|8.
|Люцерн
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|20 - 23
|13
|9.
|Сьон
|0:0 Заявка
|14
|2
|7
|5
|13 - 19
|13
|10.
|Вадуц
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|2.
|Базель
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|3.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 7
|12
|4.
|Лугано
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|5.
|Цюрих
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 5
|11
|6.
|Сьон
|0:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 5
|10
|7.
|Серветт
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|8.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|9.
|Люцерн
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 10
|7
|10.
|Вадуц
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 3
|14
|2.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|3.
|Базель
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 7
|9
|4.
|Серветт
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 7
|9
|5.
|Лугано
|0:0 Заявка
|7
|1
|6
|0
|7 - 6
|9
|6.
|Цюрих
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|7.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 10
|7
|8.
|Люцерн
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|10 - 13
|6
|9.
|Вадуц
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|10.
|Сьон
|0:0 Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сьон» – «Лугано» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сьон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лугано» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сьон» – «Лугано», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров