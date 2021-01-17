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  3. Швейцария
Сьон
0:0
Перерыв

Стадион:
Лугано
0'
5' Желтая карточка
Ловрич Санди
30' Желтая карточка
Вакацуки Ямато
38' Желтая карточка
Гргич Анто
1
Фаюлу
Тимоти
5
Бамер
Жан
68
Руиз
Жан
30
Абделлауи
Аюб
23
Тосетти
Маттео
6
Зок
Кристиан
14
Гргич
Анто
77
Телер
Сандро
19
Долдур
Сияр
15
Вакацуки
Ямато
11
Карлен
Гаэтан
46
Бауман
Ноам
4
Кечкеш
Акош
5
Марич
Мият
30
Дапрела
Фабио
20
Кустодио
Оливье
16
Лаванши
Нума
24
Ловрич
Санди
14
Саббатини
Хонатан
3
Герреро
Адрия
10
Боттани
Маттиа
19
Герндт
Александр
Сьон
3-4-3
Лугано
3-1-4-2

Ход матча

5'
 
Ловрич Санди
30'
Вакацуки Ямато
 
38'
Гргич Анто
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 3
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Бомбардиры внутри турнира

Сьон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гргич Анто 3 (1) 0.21
2. Робертс Улдрикис 2 0.14
3. Бамер Жан 2 0.14
4. Хаза Жаред 2 0.14
5. Карлен Гаэтан 1 0.07
6. Абделлауи Аюб 1 0.07
7. Зок Кристиан 1 0.07
8. Ди Сере 1 (1) 0.07
9. Тосетти Маттео 0 0
10. Араз Муса 0 0
11. Клеменца Лука 0 0
12. Телер Сандро 0 0
Лугано
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Боттани Маттиа 3 0.23
2. Лаванши Нума 2 0.15
3. Герндт Александр 2 0.15
4. Гвидотти Стефано 2 0.15
5. Ловрич Санди 1 0.08
6. Марич Мият 1 (1) 0.08
7. Дапрела Фабио 1 0.08
8. Ошс Марцис 1 0.08
9. Саббатини Хонатан 0 0
10. Одгор Йенс 0 0
11. Герреро Адрия 0 0

Карточки

Сьон
# Игрок      
1. Абделлауи Аюб 3 1
2. Мартич Иван 3 0
3. Карлен Гаэтан 3 0
4. Ди Сере 3 0
5. Ндойе Бирама 1 1
6. Гргич Анто 2 0
7. Араз Муса 2 0
8. Руиз Жан 2 0
9. Робертс Улдрикис 2 0
10. Бамер Жан 2 0
11. Зок Кристиан 2 0
12. Бальтазар 2 0
13. Телер Сандро 2 0
14. Оаро Гийом 1 0
15. Япикино Деннис 1 0
16. Тосетти Маттео 1 0
17. Вакацуки Ямато 1 0
Лугано
# Игрок      
1. Кустодио Оливье 5 0
2. Герндт Александр 4 0
3. Лаванши Нума 4 0
4. Ловрич Санди 4 0
5. Герреро Адрия 3 0
6. Саббатини Хонатан 1 1
7. Марич Мият 2 0
8. Кечкеш Акош 2 0
9. Мацек Роман 2 0
10. Лунгой Кристофер 0 1
11. Дапрела Фабио 1 0
12. Боттани Маттиа 1 0
13. Осигве Себастьян 1 0
14. Гвидотти Стефано 1 0
15. Монцьяло Кевин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сьон 15.38% (2) 7.69% (1) 15.38% (2) 23.08% (3) 23.08% (3) 15.38% (2)
 Лугано 15.38% (2) 23.08% (3) 7.69% (1) 7.69% (1) 15.38% (2) 30.77% (4)

Предыдущие игры

Сьон Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Цюрих 0:0 Сьон Сьон 2:1 Вадуц Серветт 1:1 Сьон Сьон 1:2 Люцерн
Базель 4:2 Сьон Люцерн 2:0 Сьон Вадуц 4:1 Сьон Сьон 2:0 Серветт Сьон 2:2 Цюрих Сьон 0:0 Лозанна-Спорт Лугано 2:2 Сьон Сьон 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 1:0 Сьон Шёц 0:3 Сьон Сьон 3:1 Тун Янг Бойз 3:1 Сьон Рапперсвиль-Йона 1:2 Сьон Серветт 1:2 Сьон Сьон 0:1 Янг Бойз Цюрих 0:2 Сьон
Лугано Последние 20 матчей: +10 =8 -2
Лугано 3:0 Кьяссо Лугано 0:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 2:2 Лугано Санкт-Галлен 0:0 Лугано
Лугано 0:1 Цюрих Лугано 1:0 Базель Серветт 1:1 Лугано Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Лугано 1:0 Санкт-Галлен Вадуц 1:1 Лугано Лугано 2:2 Сьон Цюрих 2:2 Лугано Лугано 2:1 Люцерн Интер Милан 5:0 Лугано Шаффхаузен 1:2 Лугано Лугано 5:1 Кьяссо Беллинцона 1:1 Лугано Сементина 0:9 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:1 Лугано Лугано 3:1 Серветт

Последние игры между собой

Сьон: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Лугано: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Лугано 2:2 Сьон Суперлига Сьон 1:1 Лугано Суперлига Лугано 0:0 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Лугано Суперлига
Лугано 1:1 Сьон Суперлига Лугано 1:1 Сьон Суперлига Сьон 2:2 Лугано Суперлига Лугано 2:2 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Лугано Суперлига Сьон 0:1 Лугано Суперлига Лугано 1:0 Сьон Суперлига Сьон 2:2 Лугано Суперлига Лугано 1:2 Сьон Суперлига Сьон 2:0 Лугано Суперлига Лугано 4:2 Сьон Суперлига Сьон 5:1 Лугано Суперлига Лугано 3:1 Сьон Суперлига Сьон 3:1 Лугано Суперлига Лугано 0:6 Сьон Суперлига Лугано 3:0 Сьон Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 13 8 4 1 20 - 10 28
2. Базель Заявка 14 7 2 5 20 - 16 23
3. Санкт-Галлен Заявка 13 5 5 3 12 - 11 20
4. Лугано 0:0 Заявка 13 4 8 1 13 - 10 20
5. Цюрих Заявка 14 5 4 5 19 - 16 19
6. Лозанна-Спорт Заявка 14 5 4 5 18 - 17 19
7. Серветт Заявка 14 5 4 5 13 - 14 19
8. Люцерн Заявка 14 3 4 7 20 - 23 13
9. Сьон 0:0 Заявка 14 2 7 5 13 - 19 13
10. Вадуц Заявка 13 1 4 8 11 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 7 4 2 1 10 - 7 14
2. Базель Заявка 7 4 2 1 12 - 9 14
3. Лозанна-Спорт Заявка 7 4 0 3 11 - 7 12
4. Лугано 0:0 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
5. Цюрих Заявка 7 3 2 2 10 - 5 11
6. Сьон 0:0 Заявка 7 2 4 1 7 - 5 10
7. Серветт Заявка 7 2 4 1 7 - 7 10
8. Санкт-Галлен Заявка 6 2 2 2 6 - 7 8
9. Люцерн Заявка 7 1 4 2 10 - 10 7
10. Вадуц Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 6 4 2 0 10 - 3 14
2. Санкт-Галлен Заявка 7 3 3 1 6 - 4 12
3. Базель Заявка 7 3 0 4 8 - 7 9
4. Серветт Заявка 7 3 0 4 6 - 7 9
5. Лугано 0:0 Заявка 7 1 6 0 7 - 6 9
6. Цюрих Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
7. Лозанна-Спорт Заявка 7 1 4 2 7 - 10 7
8. Люцерн Заявка 7 2 0 5 10 - 13 6
9. Вадуц Заявка 6 0 3 3 5 - 10 3
10. Сьон 0:0 Заявка 7 0 3 4 6 - 14 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Гргич Анто получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Вакацуки Ямато получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    5'
    Ловрич Санди получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Tourbillon. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Сьон
Ничья
Лугано
4.29
3.24
2.35
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.65 2.90 2.30
Бонус: 10 000 ₽ 3.70 3.15 2.07
Бонус: 5 000 ₽ 3.72 3.24 2.12
Бонус: 5 000 ₽ 4.10 2.50 2.30
  4.29 2.58 2.35

Самый высокий коэффициент на матч «Сьон» – «Лугано» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сьон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лугано» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сьон» – «Лугано», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.00 1.08 2.80 1.40 2.12 1.67 1.61 2.24 1.22 4.00 1.06 7.80
7.10 1.06 6.00 1.10 2.78 1.42 2.11 1.73 1.65 2.38 1.30 3.52 1.21 4.20 1.06 7.70 1.04 8.10 1.00 11.00
3.90 1.23 2.75 1.42 1.72 2.05 1.31 3.25 1.80 2.01 1.20 4.20 1.70 2.15 1.05 8.50 1.04 9.00 1.03 10.00 1.02 11.00 1.01 14.00 1.02 14.50 0.00 19.50
3.98 1.26 3.33 1.34 2.68 1.49 1.98 1.88 1.68 2.25 1.47 2.74 1.55 2.51 1.42 2.95 1.18 5.00 1.47 2.80 1.21 4.62
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.48 1.50 1.64 2.17 1.31 3.25 1.06 8.00
2.56 1.51 1.68 2.19 1.33 3.32 1.08 7.70 1.06 9.10
1.28 3.45 1.01 12.60 1.12 5.55 1.06 7.30
1.18 5.06 1.43 2.91 1.15 5.57 1.43 2.97
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.30 2.27 1.59 1.54 2.39 1.13 5.40
3.30 1.33 2.19 1.68 1.55 2.45 1.18 4.85 1.13 6.05
2.21 1.63 1.51 2.37 1.20 4.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.98 1.77
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
3.90 1.23
Где смотреть матч Сьон 0:0 Лугано онлайн

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