5' Желтая карточкаЛоврич Санди
30' Желтая карточкаВакацуки Ямато
38' Желтая карточкаГргич Анто
54' Желтая карточкаДапрела Фабио
59' Желтая карточкаЛаванши Нума
1:0
75' ПенальтиГргич Анто
86' Желтая карточкаТелер Сандро
1:1
90' ГолДапрела Фабио
68
Руиз
Жан
14
Гргич
Анто
77
Телер
Сандро
19
Долдур
Сияр
46
Бауман
Ноам
16
Лаванши
Нума
24
Ловрич
Санди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
68 Руиз ЖанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
-
77 Телер СандроПолузащитник
-
19 Долдур СиярНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Лакруа ЛеоЗащитник
-
64 Андре ЭдгарПолузащитник
-
26 Ди СереПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Оаро ГийомНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Fabio Grosso
- Основной состав
-
46 Бауман НоамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Лаванши НумаПолузащитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Мацек РоманПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Maurizio Jacobacci
Ход матча
5'
30'
38'
54'
59'
75'
1:0
86'
90'
1:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 8
-
1 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
49 Владение мячом, % 51
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гргич Анто
|4 (2)
|0.29
|2.
|Робертс Улдрикис
|2
|0.14
|3.
|Бамер Жан
|2
|0.14
|4.
|Хаза Жаред
|2
|0.14
|5.
|Карлен Гаэтан
|1
|0.07
|6.
|Абделлауи Аюб
|1
|0.07
|7.
|Зок Кристиан
|1
|0.07
|8.
|Ди Сере
|1 (1)
|0.07
|9.
|Тосетти Маттео
|0
|0
|10.
|Араз Муса
|0
|0
|11.
|Клеменца Лука
|0
|0
|12.
|Телер Сандро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Боттани Маттиа
|3
|0.23
|2.
|Лаванши Нума
|2
|0.15
|3.
|Герндт Александр
|2
|0.15
|4.
|Дапрела Фабио
|2
|0.15
|5.
|Гвидотти Стефано
|2
|0.15
|6.
|Ловрич Санди
|1
|0.08
|7.
|Марич Мият
|1 (1)
|0.08
|8.
|Ошс Марцис
|1
|0.08
|9.
|Саббатини Хонатан
|0
|0
|10.
|Човило Мирослав
|0
|0
|11.
|Одгор Йенс
|0
|0
|12.
|Герреро Адрия
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Абделлауи Аюб
|3
|1
|2.
|Мартич Иван
|3
|0
|3.
|Карлен Гаэтан
|3
|0
|4.
|Ди Сере
|3
|0
|5.
|Телер Сандро
|3
|0
|6.
|Ндойе Бирама
|1
|1
|7.
|Гргич Анто
|2
|0
|8.
|Араз Муса
|2
|0
|9.
|Руиз Жан
|2
|0
|10.
|Робертс Улдрикис
|2
|0
|11.
|Бамер Жан
|2
|0
|12.
|Зок Кристиан
|2
|0
|13.
|Бальтазар
|2
|0
|14.
|Оаро Гийом
|1
|0
|15.
|Япикино Деннис
|1
|0
|16.
|Тосетти Маттео
|1
|0
|17.
|Вакацуки Ямато
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лаванши Нума
|5
|0
|2.
|Кустодио Оливье
|5
|0
|3.
|Герндт Александр
|4
|0
|4.
|Ловрич Санди
|4
|0
|5.
|Герреро Адрия
|3
|0
|6.
|Саббатини Хонатан
|1
|1
|7.
|Марич Мият
|2
|0
|8.
|Дапрела Фабио
|2
|0
|9.
|Кечкеш Акош
|2
|0
|10.
|Мацек Роман
|2
|0
|11.
|Лунгой Кристофер
|0
|1
|12.
|Боттани Маттиа
|1
|0
|13.
|Осигве Себастьян
|1
|0
|14.
|Гвидотти Стефано
|1
|0
|15.
|Монцьяло Кевин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сьон
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|28.57% (4)
|14.29% (2)
|Лугано
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|35.71% (5)
Предыдущие игры
Сьон Последние 20 матчей: +7 =6 -7Цюрих 0:0 Сьон Сьон 2:1 Вадуц Серветт 1:1 Сьон Сьон 1:2 Люцерн
Лугано Последние 20 матчей: +10 =8 -2Лугано 3:0 Кьяссо Лугано 0:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 2:2 Лугано Санкт-Галлен 0:0 Лугано
Лугано 0:1 Цюрих Лугано 1:0 Базель Серветт 1:1 Лугано Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Лугано 1:0 Санкт-Галлен Вадуц 1:1 Лугано Лугано 2:2 Сьон Цюрих 2:2 Лугано Лугано 2:1 Люцерн Интер Милан 5:0 Лугано Шаффхаузен 1:2 Лугано Лугано 5:1 Кьяссо Беллинцона 1:1 Лугано Сементина 0:9 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:1 Лугано Лугано 3:1 Серветт
Последние игры между собой
Сьон: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Лугано: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Лугано 1:1 Сьон Суперлига Лугано 1:1 Сьон Суперлига Сьон 2:2 Лугано Суперлига Лугано 2:2 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Лугано Суперлига Сьон 0:1 Лугано Суперлига Лугано 1:0 Сьон Суперлига Сьон 2:2 Лугано Суперлига Лугано 1:2 Сьон Суперлига Сьон 2:0 Лугано Суперлига Лугано 4:2 Сьон Суперлига Сьон 5:1 Лугано Суперлига Лугано 3:1 Сьон Суперлига Сьон 3:1 Лугано Суперлига Лугано 0:6 Сьон Суперлига Лугано 3:0 Сьон Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|20 - 10
|28
|2.
|Базель
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|20 - 16
|23
|3.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|12 - 11
|20
|4.
|Лугано
|Заявка
|13
|4
|8
|1
|14 - 11
|20
|5.
|Цюрих
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 16
|19
|6.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 17
|19
|7.
|Серветт
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 14
|19
|8.
|Люцерн
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|20 - 23
|13
|9.
|Сьон
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|14 - 20
|13
|10.
|Вадуц
|Заявка
|13
|1
|4
|8
|11 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|2.
|Базель
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|3.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 7
|12
|4.
|Лугано
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|5.
|Цюрих
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 5
|11
|6.
|Сьон
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 6
|10
|7.
|Серветт
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|8.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|9.
|Люцерн
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 10
|7
|10.
|Вадуц
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 3
|14
|2.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|3.
|Базель
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 7
|9
|4.
|Серветт
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 7
|9
|5.
|Лугано
|Заявка
|7
|1
|6
|0
|8 - 7
|9
|6.
|Цюрих
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|7.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 10
|7
|8.
|Люцерн
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|10 - 13
|6
|9.
|Вадуц
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|10.
|Сьон
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сьон» – «Лугано» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сьон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лугано» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сьон» – «Лугано», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров