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  3. Швейцария
Санкт-Галлен
2:0
Конец матча

Стадион:
Вадуц
0'
26' Желтая карточка
Зуттер Мануэль
1:0
62' Гол
Дуа Квадво
2:0
71' Гол
Стильхарт Базиль
83' Желтая карточка
Стильхарт Базиль
90'+4
16
Гёртлер
Лукас
10
Руис
Виктор
III
24
Дуа
Квадво
9
Гийемено
Джереми
29
Сантин
Себастьян
5
Шмид
Йоэль
15
Шмид
Янник
27
Обексер
Линус
22
Хуг
Нико
24
Гассер
Седрик
14
Гайич
Милан
11
Чичек
Тунахан
30
Люхингер
Габриэль
Санкт-Галлен
4-4-2
Вадуц
5-4-1

Ход матча

26'
 
Зуттер Мануэль
62'
Дуа Квадво
(Руис Виктор III)
1:0
65'
Бабич Борис
Гийемено Джереми
 
65'
Йуан Элье
Дуа Квадво
 
65'
 
Джокич Деян
Сантин Себастьян
71'
Стильхарт Базиль
(Руис Виктор III)
2:0
76'
 
Визер Сандро
Люхингер Габриэль
76'
 
Ди Джусто Маттео
Чичек Тунахан
78'
Штаубли Тим
Руис Виктор III
 
83'
Стильхарт Базиль
 
84'
 
Гомес Яго
Гайич Милан
84'
 
Антоньяцци Джанни
Хуг Нико
86'
Рибейру Андре
Стильхарт Базиль
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 65 Владение мячом, % 35

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дуа Квадво 4 0.29
2. Руис Виктор III 2 0.14
3. Йуан Элье 2 0.14
4. Кинтилья Хорди 1 0.07
5. Бабич Борис 1 0.07
6. Штаубли Тим 1 0.07
7. Фазлии Бетим 1 0.07
8. Рибейру Андре 1 0.07
9. Стильхарт Базиль 1 0.07
10. Гёртлер Лукас 0 0
11. Гийемено Джереми 0 0
12. Кройхи Алессандро 0 0
Вадуц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Чичек Тунахан 3 (1) 0.21
2. Гайич Милан 1 (1) 0.07
3. Люхингер Габриэль 1 0.07
4. Милинчану Николай 1 0.07
5. Зуттер Мануэль 1 0.07
6. Визер Сандро 1 0.07
7. Кулибали Мохамед 1 0.07
8. Дорн Пиус 1 0.07
9. Шмид Йоэль 1 0.07
10. Джокич Деян 0 0
11. Прокопич Борис 0 0
12. Обексер Линус 0 0

Карточки

Санкт-Галлен
# Игрок      
1. Стильхарт Базиль 4 0
2. Рюфли Венсан 3 0
3. Кинтилья Хорди 3 0
4. Гёртлер Лукас 3 0
5. Фазлии Бетим 3 0
6. Ати-Зиги Лоуренс 2 0
7. Кройхи Алессандро 2 0
8. Рибейру Андре 1 0
9. Бабич Борис 1 0
10. Гийемено Джереми 1 0
11. Летар Яннис 1 0
12. Стеригу Леонидас 1 0
13. Йуан Элье 1 0
Вадуц
# Игрок      
1. Визер Сандро 4 1
2. Симани Денис 5 0
3. Люхингер Габриэль 5 0
4. Прокопич Борис 3 1
5. Шмид Янник 3 0
6. Гассер Седрик 3 0
7. Зуттер Мануэль 2 0
8. Дорн Пиус 2 0
9. Чичек Тунахан 1 0
10. Гайич Милан 1 0
11. Кулибали Мохамед 1 0
12. Обексер Линус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Санкт-Галлен 21.43% (3) 7.14% (1) 14.29% (2) 7.14% (1) 28.57% (4) 21.43% (3)
 Вадуц 0 18.18% (2) 9.09% (1) 27.27% (3) 9.09% (1) 36.36% (4)

Предыдущие игры

Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Санкт-Галлен 2:0 Альтах Виль 1:4 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:2 Янг Бойз Базель 0:0 Санкт-Галлен
Санкт-Галлен 0:0 Лугано Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Цюрих 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:3 Базель Лугано 1:0 Санкт-Галлен Люцерн 2:2 Санкт-Галлен Дорнбирн 1:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:0 Серветт Вадуц 0:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:1 АЕК Санкт-Галлен 1:0 Сьон Санкт-Галлен 1:3 Тюркюджю Атаспор Санкт-Галлен 1:3 Тюркючю Мюнхен Хайденхайм 6:2 Санкт-Галлен
Вадуц Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Вадуц 5:1 Дорнбирн Вадуц 2:3 Винтертур Серветт 1:1 Вадуц Сьон 2:1 Вадуц
Вадуц 0:2 Лозанна-Спорт Вадуц 0:2 Базель Вадуц 0:2 Серветт Лозанна-Спорт 3:0 Вадуц Вадуц 4:1 Сьон Люцерн 1:1 Вадуц Аустрия Лустенау 1:5 Вадуц Вадуц 1:4 Цюрих Вадуц 1:1 Лугано Янг Бойз 1:0 Вадуц Вадуц 0:1 Санкт-Галлен Базель 2:2 Вадуц Вадуц 1:2 Тюркючю Мюнхен Вадуц 0:2 Хибернианс Вадуц 3:1 Виль Тун 4:3 Вадуц

Последние игры между собой

Санкт-Галлен: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 8
Вадуц: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 6
Вадуц 0:1 Санкт-Галлен Суперлига Вадуц 0:3 Санкт-Галлен Товарищеские матчи Санкт-Галлен 2:0 Вадуц Суперлига Вадуц 1:1 Санкт-Галлен Суперлига
Санкт-Галлен 0:2 Вадуц Суперлига Вадуц 2:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:3 Вадуц Суперлига Вадуц 3:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:2 Вадуц Суперлига Вадуц 1:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:2 Вадуц Суперлига Вадуц 3:1 Санкт-Галлен Суперлига Вадуц 3:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:3 Вадуц Суперлига Вадуц 2:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 4:2 Вадуц Товарищеские матчи Вадуц 1:2 Санкт-Галлен Челлендж Лига Санкт-Галлен 4:2 Вадуц Челлендж Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 14 9 4 1 22 - 10 31
2. Базель Заявка 14 7 2 5 20 - 16 23
3. Санкт-Галлен Заявка 14 6 5 3 14 - 11 23
4. Лугано Заявка 14 4 8 2 14 - 13 20
5. Цюрих Заявка 14 5 4 5 19 - 16 19
6. Лозанна-Спорт Заявка 14 5 4 5 18 - 17 19
7. Серветт Заявка 14 5 4 5 13 - 14 19
8. Люцерн Заявка 14 3 4 7 20 - 23 13
9. Сьон Заявка 14 2 7 5 14 - 20 13
10. Вадуц Заявка 14 1 4 9 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 7 4 2 1 10 - 7 14
2. Базель Заявка 7 4 2 1 12 - 9 14
3. Лозанна-Спорт Заявка 7 4 0 3 11 - 7 12
4. Цюрих Заявка 7 3 2 2 10 - 5 11
5. Санкт-Галлен Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
6. Лугано Заявка 7 3 2 2 6 - 6 11
7. Сьон Заявка 7 2 4 1 8 - 6 10
8. Серветт Заявка 7 2 4 1 7 - 7 10
9. Люцерн Заявка 7 1 4 2 10 - 10 7
10. Вадуц Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 7 5 2 0 12 - 3 17
2. Санкт-Галлен Заявка 7 3 3 1 6 - 4 12
3. Базель Заявка 7 3 0 4 8 - 7 9
4. Серветт Заявка 7 3 0 4 6 - 7 9
5. Лугано Заявка 7 1 6 0 8 - 7 9
6. Цюрих Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
7. Лозанна-Спорт Заявка 7 1 4 2 7 - 10 7
8. Люцерн Заявка 7 2 0 5 10 - 13 6
9. Вадуц Заявка 7 0 3 4 5 - 12 3
10. Сьон Заявка 7 0 3 4 6 - 14 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    26'
    Зуттер Мануэль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kybunpark. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.69 4.25 4.60
Бонус: 5 000 ₽ 2.13 2.25 6.00
  1.17 6.00 29.66

Самый высокий коэффициент на матч «Санкт-Галлен» – «Вадуц» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Санкт-Галлен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вадуц» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Санкт-Галлен» – «Вадуц», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.75 1.00 11.50 1.01 4.55 1.19 3.68 1.28 2.34 1.67 1.80 2.01 1.50 2.52 1.24 3.72 1.17 4.30 1.05 7.40 1.05 7.60
2.90 1.38 1.95 1.80 1.42 2.75 1.14 5.20 1.75 2.01 2.02 1.79 1.18 4.50 1.10 6.25 1.05 8.50 1.04 9.00 1.07 7.60 1.06 8.20 1.01 12.50
3.79 1.28 2.53 1.54 2.60 1.51 2.15 1.74 1.68 2.25 1.44 2.86 1.54 2.54 1.31 3.53 1.44 2.84 1.62 2.35 1.50 2.64 1.19 4.93
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.52 1.30 2.36 1.59 1.58 2.38 1.22 4.30 1.15 5.50
1.50 2.48 1.07 7.50 1.04 9.00 1.04 9.00 1.03 10.00
1.30 3.58 1.16 5.46 1.34 3.33 1.77 2.10 1.54 2.55 1.36 3.24
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.80 1.18 3.38 1.32 1.91 1.89 1.43 2.83 1.27 3.76
3.35 1.30 1.90 1.84 1.42 2.75 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
Где смотреть матч Санкт-Галлен 2:0 Вадуц онлайн

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