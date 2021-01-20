Санкт-Галлен
2:0
Конец матча
Стадион: АФГ Арена
Вадуц
26' Желтая карточкаЗуттер Мануэль
1:0
62' ГолДуа Квадво
2:0
71' ГолСтильхарт Базиль
83' Желтая карточкаСтильхарт Базиль
24
Дуа
Квадво
15
Шмид
Янник
22
Хуг
Нико
14
Гайич
Милан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Фазлии БетимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Дуа КвадвоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
3 Нуу МусаПолузащитник
-
26 Штаубли ТимПолузащитник
-
34 Бабич БорисНападающий
- Нападающий
-
20 Йуан ЭльеНападающий
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Шмид ЯнникЗащитник
- Защитник
-
22 Хуг НикоЗащитник
- Полузащитник
-
14 Гайич МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Визер СандроПолузащитник
-
35 Гомес ЯгоПолузащитник
-
19 Джокич ДеянНападающий
-
Главный тренер: Фрик Марио
Ход матча
26'
62'
1:0
65'
71'
83'
84'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
65 Владение мячом, % 35
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дуа Квадво
|4
|0.29
|2.
|Руис Виктор III
|2
|0.14
|3.
|Йуан Элье
|2
|0.14
|4.
|Кинтилья Хорди
|1
|0.07
|5.
|Бабич Борис
|1
|0.07
|6.
|Штаубли Тим
|1
|0.07
|7.
|Фазлии Бетим
|1
|0.07
|8.
|Рибейру Андре
|1
|0.07
|9.
|Стильхарт Базиль
|1
|0.07
|10.
|Гёртлер Лукас
|0
|0
|11.
|Гийемено Джереми
|0
|0
|12.
|Кройхи Алессандро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Чичек Тунахан
|3 (1)
|0.21
|2.
|Гайич Милан
|1 (1)
|0.07
|3.
|Люхингер Габриэль
|1
|0.07
|4.
|Милинчану Николай
|1
|0.07
|5.
|Зуттер Мануэль
|1
|0.07
|6.
|Визер Сандро
|1
|0.07
|7.
|Кулибали Мохамед
|1
|0.07
|8.
|Дорн Пиус
|1
|0.07
|9.
|Шмид Йоэль
|1
|0.07
|10.
|Джокич Деян
|0
|0
|11.
|Прокопич Борис
|0
|0
|12.
|Обексер Линус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Стильхарт Базиль
|4
|0
|2.
|Рюфли Венсан
|3
|0
|3.
|Кинтилья Хорди
|3
|0
|4.
|Гёртлер Лукас
|3
|0
|5.
|Фазлии Бетим
|3
|0
|6.
|Ати-Зиги Лоуренс
|2
|0
|7.
|Кройхи Алессандро
|2
|0
|8.
|Рибейру Андре
|1
|0
|9.
|Бабич Борис
|1
|0
|10.
|Гийемено Джереми
|1
|0
|11.
|Летар Яннис
|1
|0
|12.
|Стеригу Леонидас
|1
|0
|13.
|Йуан Элье
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Визер Сандро
|4
|1
|2.
|Симани Денис
|5
|0
|3.
|Люхингер Габриэль
|5
|0
|4.
|Прокопич Борис
|3
|1
|5.
|Шмид Янник
|3
|0
|6.
|Гассер Седрик
|3
|0
|7.
|Зуттер Мануэль
|2
|0
|8.
|Дорн Пиус
|2
|0
|9.
|Чичек Тунахан
|1
|0
|10.
|Гайич Милан
|1
|0
|11.
|Кулибали Мохамед
|1
|0
|12.
|Обексер Линус
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Санкт-Галлен
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|28.57% (4)
|21.43% (3)
|Вадуц
|0
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|36.36% (4)
Предыдущие игры
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: +7 =6 -7Санкт-Галлен 2:0 Альтах Виль 1:4 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:2 Янг Бойз Базель 0:0 Санкт-Галлен
Санкт-Галлен 0:0 Лугано Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Цюрих 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт Янг Бойз 0:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:3 Базель Лугано 1:0 Санкт-Галлен Люцерн 2:2 Санкт-Галлен Дорнбирн 1:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:0 Серветт Вадуц 0:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 0:1 АЕК Санкт-Галлен 1:0 Сьон Санкт-Галлен 1:3 Тюркюджю Атаспор Санкт-Галлен 1:3 Тюркючю Мюнхен Хайденхайм 6:2 Санкт-Галлен
Вадуц Последние 20 матчей: +4 =4 -12Вадуц 5:1 Дорнбирн Вадуц 2:3 Винтертур Серветт 1:1 Вадуц Сьон 2:1 Вадуц
Вадуц 0:2 Лозанна-Спорт Вадуц 0:2 Базель Вадуц 0:2 Серветт Лозанна-Спорт 3:0 Вадуц Вадуц 4:1 Сьон Люцерн 1:1 Вадуц Аустрия Лустенау 1:5 Вадуц Вадуц 1:4 Цюрих Вадуц 1:1 Лугано Янг Бойз 1:0 Вадуц Вадуц 0:1 Санкт-Галлен Базель 2:2 Вадуц Вадуц 1:2 Тюркючю Мюнхен Вадуц 0:2 Хибернианс Вадуц 3:1 Виль Тун 4:3 Вадуц
Последние игры между собой
Санкт-Галлен: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 8
Вадуц: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 6
Санкт-Галлен 0:2 Вадуц Суперлига Вадуц 2:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:3 Вадуц Суперлига Вадуц 3:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:2 Вадуц Суперлига Вадуц 1:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:2 Вадуц Суперлига Вадуц 3:1 Санкт-Галлен Суперлига Вадуц 3:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 3:3 Вадуц Суперлига Вадуц 2:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 4:2 Вадуц Товарищеские матчи Вадуц 1:2 Санкт-Галлен Челлендж Лига Санкт-Галлен 4:2 Вадуц Челлендж Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|22 - 10
|31
|2.
|Базель
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|20 - 16
|23
|3.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|14 - 11
|23
|4.
|Лугано
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|14 - 13
|20
|5.
|Цюрих
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 16
|19
|6.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|18 - 17
|19
|7.
|Серветт
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 14
|19
|8.
|Люцерн
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|20 - 23
|13
|9.
|Сьон
|Заявка
|14
|2
|7
|5
|14 - 20
|13
|10.
|Вадуц
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|2.
|Базель
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|3.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 7
|12
|4.
|Цюрих
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 5
|11
|5.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|6.
|Лугано
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 6
|11
|7.
|Сьон
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 6
|10
|8.
|Серветт
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|9.
|Люцерн
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 10
|7
|10.
|Вадуц
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 3
|17
|2.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|3.
|Базель
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 7
|9
|4.
|Серветт
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 7
|9
|5.
|Лугано
|Заявка
|7
|1
|6
|0
|8 - 7
|9
|6.
|Цюрих
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|7.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 10
|7
|8.
|Люцерн
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|10 - 13
|6
|9.
|Вадуц
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 12
|3
|10.
|Сьон
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 14
|3
Победитель
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