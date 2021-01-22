  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
Рапид Вена
4:1
Конец матча

Стадион:
Штурм
0'
1:0
7' Гол
Кара Эркан
1:1
31' Гол
Янтшер Якоб
38' Желтая карточка
Стойкович Филип
2:1
43' Гол
Шик Торстен
45' Желтая карточка
Кара Эркан
3:1
50' Гол
Кнасмюлльнер Кристоф
55' Желтая карточка
Инголич Сандро
65' Желтая карточка
Куэн Андреас
71' Красная карточка
Балай Беким
4:1
88' Гол
Демир Юсуф
90' Желтая карточка
Хирлендер Штефан
90'+6
1
Штребингер
Ричард
22
Стойкович
Филип
20
Хофманн
Максимилиан
4
Барац
Матео
31
Ульманн
Максимилиан
39
Любичич
Деян
16
Петрович
Деян
13
Шик
Торстен
28
Кнасмюлльнер
Кристоф
8
Рицмайер
Марсель
29
Кара
Эркан
27
Зибенхандль
Йорг
11
Газибегович
Юсуф
4
Горенц-Станкович
Йон
5
Вютрих
Грегори
6
Немет
Давид
25
Хирлендер
Штефан
24
Инголич
Сандро
19
Куэн
Андреас
10
Китеишвили
Отар
20
Фризенбихлер
Кевин
13
Янтшер
Якоб
Рапид Вена
4-2-3-1
Штурм
4-3-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кара Эркан 7 (2) 0.54
2. Кнасмюлльнер Кристоф 5 0.38
3. Фунтас Таксиархис 4 0.31
4. Шик Торстен 3 0.23
5. Китагава Коя 3 0.23
6. Мург Томас 2 0.15
7. Демир Юсуф 2 0.15
8. Аразе Кельвин 2 0.15
9. Рицмайер Марсель 1 0.08
10. Любичич Деян 0 0
11. Ульманн Максимилиан 0 0
12. Стойкович Филип 0 0
13. Хофманн Максимилиан 0 0
14. Барац Матео 0 0
Штурм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Янтшер Якоб 5 0.38
2. Любич Иван 4 0.31
3. Фризенбихлер Кевин 3 0.23
4. Китеишвили Отар 3 0.23
5. Балай Беким 3 0.23
6. Горенц-Станкович Йон 2 0.15
7. Хирлендер Штефан 1 0.08
8. Вютрих Грегори 1 0.08
9. Немет Давид 1 0.08
10. Куэн Андреас 0 0
11. Хузпек Филипп 0 0
12. Инголич Сандро 0 0

Карточки

Рапид Вена
# Игрок      
1. Хофманн Максимилиан 5 0
2. Стойкович Филип 3 1
3. Граймль Лео 3 0
4. Кара Эркан 3 0
5. Шик Торстен 2 0
6. Фунтас Таксиархис 2 0
7. Шустер Лион 2 0
8. Мург Томас 1 0
9. Ульманн Максимилиан 1 0
10. Китагава Коя 1 0
11. Аразе Кельвин 1 0
12. Ибрахимоглу Мелих 1 0
Штурм
# Игрок      
1. Инголич Сандро 4 1
2. Хирлендер Штефан 4 0
3. Вютрих Грегори 3 0
4. Горенц-Станкович Йон 3 0
5. Балай Беким 1 1
6. Данте Амаду 1 1
7. Фризенбихлер Кевин 2 0
8. Янтшер Якоб 1 0
9. Куэн Андреас 1 0
10. Йегер Лукас 1 0
11. Китеишвили Отар 1 0
12. Любич Иван 1 0
13. Мвепу Франциско 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рапид Вена 24.14% (7) 17.24% (5) 13.79% (4) 10.34% (3) 6.9% (2) 27.59% (8)
 Штурм 8.7% (2) 8.7% (2) 21.74% (5) 26.09% (6) 13.04% (3) 21.74% (5)

Предыдущие игры

Рапид Вена Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Рапид Вена 3:1 Адмира Рапид Вена 2:1 Лафниц Адмира 0:1 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 6:2 Рапид Вена
Рапид Вена 0:3 Сваровски Тироль Рапид Вена 2:2 Мольде Хартберг 1:3 Рапид Вена Арсенал 4:1 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Дандолк 1:3 Рапид Вена Рид 4:3 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 4:3 Дандолк Рапид Вена 3:1 Альтах Мольде 1:0 Рапид Вена Вольфсбергер 3:4 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Арсенал Винер Нойштадт 1:5 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 ЛАСК Санкт-Пёльтен 1:2 Рапид Вена
Штурм Последние 20 матчей: +15 =4 -1
Штурм 3:0 Капфенберг Вольфсбергер 0:0 Штурм Фехервар 1:3 Штурм Штурм 3:2 Осиек
Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен Штурм 3:0 Адмира Аустрия Вена 0:4 Штурм Штурм 1:0 Сваровски Тироль Штурм 1:0 Ваккер Инсбрук Ред Булл Зальцбург 1:3 Штурм Юниорс Пашинг 0:1 Штурм Штурм 0:2 ЛАСК Рид 0:2 Штурм Хоэнемс 1:2 Штурм Марибор 0:3 Штурм Штурм 4:0 Альтах Хартберг 1:1 Штурм Штурм 1:1 Рапид Вена Санкт-Пёльтен 0:0 Штурм Штурм 5:0 Капфенберг

Последние игры между собой

Рапид Вена: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Штурм: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Штурм 1:1 Рапид Вена Бундеслига Штурм 2:3 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 4:0 Штурм Бундеслига Рапид Вена 1:1 Штурм Бундеслига
Штурм 0:1 Рапид Вена Бундеслига Штурм 0:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:2 Штурм Бундеслига Рапид Вена 0:0 Штурм Бундеслига Штурм 1:1 Рапид Вена Бундеслига Штурм 4:2 Рапид Вена Бундеслига Штурм 3:2 Рапид Вена Кубок Рапид Вена 1:1 Штурм Бундеслига Штурм 0:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:2 Штурм Бундеслига Рапид Вена 1:0 Штурм Бундеслига Штурм 2:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:2 Штурм Бундеслига Штурм 1:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:0 Штурм Бундеслига Штурм 0:2 Рапид Вена Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Вена Заявка 13 8 3 2 30 - 18 27
2. Ред Булл Зальцбург Заявка 12 8 1 3 39 - 15 25
3. Штурм Заявка 13 7 4 2 23 - 9 25
4. ЛАСК Заявка 12 7 3 2 24 - 10 24
5. Сваровски Тироль Заявка 12 5 2 5 18 - 17 17
6. Вольфсбергер Заявка 12 5 2 5 22 - 24 17
7. Санкт-Пёльтен Заявка 12 4 3 5 23 - 23 15
8. Хартберг Заявка 12 3 5 4 14 - 23 14
9. Рид Заявка 12 4 1 7 17 - 28 13
10. Аустрия Вена Заявка 12 2 5 5 12 - 18 11
11. Альтах Заявка 12 2 2 8 11 - 27 8
12. Адмира Заявка 12 2 1 9 12 - 33 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК Заявка 6 6 0 0 18 - 1 18
2. Рапид Вена Заявка 7 4 2 1 16 - 8 14
3. Штурм Заявка 6 4 1 1 12 - 3 13
4. Ред Булл Зальцбург Заявка 6 4 0 2 22 - 9 12
5. Рид Заявка 6 3 0 3 11 - 14 9
6. Сваровски Тироль Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
7. Хартберг Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
8. Адмира Заявка 6 2 0 4 7 - 13 6
9. Аустрия Вена Заявка 6 1 3 2 6 - 11 6
10. Вольфсбергер Заявка 6 1 2 3 10 - 14 5
11. Санкт-Пёльтен Заявка 6 1 2 3 9 - 13 5
12. Альтах Заявка 6 1 2 3 5 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург Заявка 6 4 1 1 17 - 6 13
2. Рапид Вена Заявка 6 4 1 1 14 - 10 13
3. Вольфсбергер Заявка 6 4 0 2 12 - 10 12
4. Штурм Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
5. Санкт-Пёльтен Заявка 6 3 1 2 14 - 10 10
6. Сваровски Тироль Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
7. ЛАСК Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
8. Хартберг Заявка 6 1 3 2 8 - 15 6
9. Аустрия Вена Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
10. Рид Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
11. Альтах Заявка 6 1 0 5 6 - 16 3
12. Адмира Заявка 6 0 1 5 5 - 20 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Кара Эркан получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Шик Торстен бьет в цель!
  • Желтая карточка
    38'
    Стойкович Филип получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Янтшер Якоб бьет в цель!
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Кара Эркан бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 2.24 3.50 2.95
Бонус: 5 000 ₽ 2.02 3.48 3.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.04 11.00 35.00
  1.36 4.48 10.64

Самый высокий коэффициент на матч «Рапид Вена» – «Штурм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рапид Вена» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Штурм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рапид Вена» – «Штурм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
4.80 1.16 2.35 1.55 1.88 1.86 1.57 2.31 1.22 4.00 1.08 7.00
11.75 1.00 8.80 1.03 3.84 1.21 3.10 1.33 2.06 1.73 1.66 2.22 1.47 2.88 1.21 4.40 1.16 5.05 1.04 8.60 1.03 9.00 1.00 11.25
14.00 0.00 9.20 1.03 9.50 1.03 7.50 1.07 6.80 1.08 1.86 1.92 5.00 1.15 1.72 2.12 2.35 1.55 1.75 2.01 1.87 1.87 1.23 3.90 1.12 5.55 1.17 4.70 1.11 5.80 1.01 12.60
4.55 1.22 2.52 1.56 2.85 1.45 2.46 1.58 2.07 1.81 2.72 1.49 2.14 1.76 1.85 2.02 3.39 1.34 2.25 1.68 1.59 2.42 1.34 3.31 1.85 2.03 1.52 2.62 1.37 3.20
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
3.40 1.29 2.36 1.55 1.58 2.28 1.15 4.90
3.10 1.37 2.11 1.73 1.52 2.53 1.18 4.90 1.12 6.15
2.14 1.71 2.20 1.62 1.47 2.55 1.47 2.55 1.07 7.50 1.03 10.00
3.29 1.35 2.71 1.48 2.13 1.75 1.68 2.24 1.98 1.88 1.62 2.35 1.27 3.87 1.25 4.02 1.13 6.33
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.00 1.15 2.01 1.74 1.49 2.49 1.30 3.30
4.45 1.21 3.10 1.37 1.84 1.96 1.38 3.04 1.25 3.95
3.00 1.36 1.81 1.96 1.35 3.05 1.29 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.48 2.55
1.37 2.95
Букмекер Да Нет
3.50 1.27
2.65 1.44
Букмекер Да Нет
2.55 1.47
3.00 1.35
Где смотреть матч Рапид Вена 4:1 Штурм онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
12 Бонус: 8 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 