Рапид Вена
4:1
Конец матча
Стадион: Альянц
Штурм
1:0
7' ГолКара Эркан
1:1
31' ГолЯнтшер Якоб
38' Желтая карточкаСтойкович Филип
2:1
43' ГолШик Торстен
45' Желтая карточкаКара Эркан
3:1
50' ГолКнасмюлльнер Кристоф
55' Желтая карточкаИнголич Сандро
65' Желтая карточкаКуэн Андреас
71' Красная карточкаБалай Беким
4:1
88' ГолДемир Юсуф
90' Желтая карточкаХирлендер Штефан
39
Любичич
Деян
13
Шик
Торстен
29
Кара
Эркан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Любичич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Шик ТорстенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Кара ЭрканНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Граймль ЛеоЗащитник
- Полузащитник
-
48 Демир ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Китагава КояНападающий
-
19 Алар ДениНападающий
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Куэн АндреасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Янтшер ЯкобНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Йегер ЛукасПолузащитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
Ход матча
7'
1:0
31'
1:1
38'
43'
2:1
45'
50'
55'
65'
71'
88'
4:1
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кара Эркан
|7 (2)
|0.54
|2.
|Кнасмюлльнер Кристоф
|5
|0.38
|3.
|Фунтас Таксиархис
|4
|0.31
|4.
|Шик Торстен
|3
|0.23
|5.
|Китагава Коя
|3
|0.23
|6.
|Мург Томас
|2
|0.15
|7.
|Демир Юсуф
|2
|0.15
|8.
|Аразе Кельвин
|2
|0.15
|9.
|Рицмайер Марсель
|1
|0.08
|10.
|Любичич Деян
|0
|0
|11.
|Ульманн Максимилиан
|0
|0
|12.
|Стойкович Филип
|0
|0
|13.
|Хофманн Максимилиан
|0
|0
|14.
|Барац Матео
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Янтшер Якоб
|5
|0.38
|2.
|Любич Иван
|4
|0.31
|3.
|Фризенбихлер Кевин
|3
|0.23
|4.
|Китеишвили Отар
|3
|0.23
|5.
|Балай Беким
|3
|0.23
|6.
|Горенц-Станкович Йон
|2
|0.15
|7.
|Хирлендер Штефан
|1
|0.08
|8.
|Вютрих Грегори
|1
|0.08
|9.
|Немет Давид
|1
|0.08
|10.
|Куэн Андреас
|0
|0
|11.
|Хузпек Филипп
|0
|0
|12.
|Инголич Сандро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хофманн Максимилиан
|5
|0
|2.
|Стойкович Филип
|3
|1
|3.
|Граймль Лео
|3
|0
|4.
|Кара Эркан
|3
|0
|5.
|Шик Торстен
|2
|0
|6.
|Фунтас Таксиархис
|2
|0
|7.
|Шустер Лион
|2
|0
|8.
|Мург Томас
|1
|0
|9.
|Ульманн Максимилиан
|1
|0
|10.
|Китагава Коя
|1
|0
|11.
|Аразе Кельвин
|1
|0
|12.
|Ибрахимоглу Мелих
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Инголич Сандро
|4
|1
|2.
|Хирлендер Штефан
|4
|0
|3.
|Вютрих Грегори
|3
|0
|4.
|Горенц-Станкович Йон
|3
|0
|5.
|Балай Беким
|1
|1
|6.
|Данте Амаду
|1
|1
|7.
|Фризенбихлер Кевин
|2
|0
|8.
|Янтшер Якоб
|1
|0
|9.
|Куэн Андреас
|1
|0
|10.
|Йегер Лукас
|1
|0
|11.
|Китеишвили Отар
|1
|0
|12.
|Любич Иван
|1
|0
|13.
|Мвепу Франциско
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рапид Вена
|24.14% (7)
|17.24% (5)
|13.79% (4)
|10.34% (3)
|6.9% (2)
|27.59% (8)
|Штурм
|8.7% (2)
|8.7% (2)
|21.74% (5)
|26.09% (6)
|13.04% (3)
|21.74% (5)
Предыдущие игры
Рапид Вена Последние 20 матчей: +11 =3 -6Рапид Вена 3:1 Адмира Рапид Вена 2:1 Лафниц Адмира 0:1 Рапид Вена Ред Булл Зальцбург 6:2 Рапид Вена
Рапид Вена 0:3 Сваровски Тироль Рапид Вена 2:2 Мольде Хартберг 1:3 Рапид Вена Арсенал 4:1 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Аустрия Вена Дандолк 1:3 Рапид Вена Рид 4:3 Рапид Вена Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 4:3 Дандолк Рапид Вена 3:1 Альтах Мольде 1:0 Рапид Вена Вольфсбергер 3:4 Рапид Вена Рапид Вена 1:2 Арсенал Винер Нойштадт 1:5 Рапид Вена Рапид Вена 3:0 ЛАСК Санкт-Пёльтен 1:2 Рапид Вена
Штурм Последние 20 матчей: +15 =4 -1Штурм 3:0 Капфенберг Вольфсбергер 0:0 Штурм Фехервар 1:3 Штурм Штурм 3:2 Осиек
Штурм 3:0 Санкт-Пёльтен Штурм 3:0 Адмира Аустрия Вена 0:4 Штурм Штурм 1:0 Сваровски Тироль Штурм 1:0 Ваккер Инсбрук Ред Булл Зальцбург 1:3 Штурм Юниорс Пашинг 0:1 Штурм Штурм 0:2 ЛАСК Рид 0:2 Штурм Хоэнемс 1:2 Штурм Марибор 0:3 Штурм Штурм 4:0 Альтах Хартберг 1:1 Штурм Штурм 1:1 Рапид Вена Санкт-Пёльтен 0:0 Штурм Штурм 5:0 Капфенберг
Последние игры между собой
Рапид Вена: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Штурм: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Штурм 0:1 Рапид Вена Бундеслига Штурм 0:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:2 Штурм Бундеслига Рапид Вена 0:0 Штурм Бундеслига Штурм 1:1 Рапид Вена Бундеслига Штурм 4:2 Рапид Вена Бундеслига Штурм 3:2 Рапид Вена Кубок Рапид Вена 1:1 Штурм Бундеслига Штурм 0:0 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:2 Штурм Бундеслига Рапид Вена 1:0 Штурм Бундеслига Штурм 2:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:2 Штурм Бундеслига Штурм 1:1 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:0 Штурм Бундеслига Штурм 0:2 Рапид Вена Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Вена
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|30 - 18
|27
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|39 - 15
|25
|3.
|Штурм
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|23 - 9
|25
|4.
|ЛАСК
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 10
|24
|5.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 17
|17
|6.
|Вольфсбергер
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|22 - 24
|17
|7.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|23 - 23
|15
|8.
|Хартберг
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 23
|14
|9.
|Рид
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|17 - 28
|13
|10.
|Аустрия Вена
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|12 - 18
|11
|11.
|Альтах
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|11 - 27
|8
|12.
|Адмира
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|12 - 33
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|18 - 1
|18
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|3.
|Штурм
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 3
|13
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|22 - 9
|12
|5.
|Рид
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 14
|9
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|7.
|Хартберг
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|8.
|Адмира
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 13
|6
|9.
|Аустрия Вена
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 11
|6
|10.
|Вольфсбергер
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 14
|5
|11.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 13
|5
|12.
|Альтах
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 6
|13
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 10
|13
|3.
|Вольфсбергер
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 10
|12
|4.
|Штурм
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|5.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|14 - 10
|10
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|7.
|ЛАСК
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|8.
|Хартберг
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 15
|6
|9.
|Аустрия Вена
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|10.
|Рид
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|11.
|Альтах
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 16
|3
|12.
|Адмира
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 20
|1
Победитель
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