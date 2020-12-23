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  3. Аргентина: Копа де ла Суперлига: Группа B
Дефенса и Хустисия
2:1
Конец матча
Эстудиантес Ла-Плата
0'
22' Красная карточка
Miguel Merentiel
28' Желтая карточка
Mauricio Guzman
38' Желтая карточка
Leandro Diaz III
40' Красная карточка
Angel Gonzalez II
60' Желтая карточка
Nazareno Colombo
0:0
61' Не забитый пенальти
Braian Romero
65' Желтая карточка
Зидан Энцо
1:0
68' Гол
Пиццини Франсиско
2:0
71' Гол
Valentin Larralde
2:1
89' Гол
Gaspar Di Pizio
89' Желтая карточка
Adonis Frias
90'+5
22
Унсаин
Луис
14
Рамирес
Педро
2
Adonis
Frias
21
Hector
Martinez2
37
Emanuel
Britez
16
Lautaro
Tomas
Escalante
30
Raul
Loaiza
12
Ciro
Rius
19
Gabriel
Hachen
31
Braian
Romero
9
Miguel
Merentiel
21
Андухар
Марьяно
4
Leonardo
Godoy
17
Mauricio
Guzman
6
Nazareno
Colombo
3
Ivan
Equiaga
24
David
Ayala
16
Dario
Sarmiento
19
Lucas
Rodriguez
III
20
Diego
Garcia
VI
8
Angel
Gonzalez
II
18
Leandro
Diaz
III
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1
Эстудиантес Ла-Плата
4-1-4-1

Предыдущие игры

Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Ланус 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:0 Байя Унион Санта-Фе 1:3 Дефенса и Хустисия Байя 2:3 Дефенса и Хустисия
Индепендьенте 1:0 Дефенса и Хустисия Васко да Гама 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:3 Сентраль Кордоба Дефенса и Хустисия 1:1 Васко да Гама Колон 2:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Индепендьенте Сентраль Кордоба 2:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:1 Спортиво Лукеньо Дефенса и Хустисия 0:3 Колон Спортиво Лукеньо 1:2 Дефенса и Хустисия Сантос 2:1 Дефенса и Хустисия Дельфин 3:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:1 Олимпия Асунсьон Дефенса и Хустисия 3:0 Дельфин Олимпия Асунсьон 2:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:0 Патронато де Парана
Эстудиантес Ла-Плата Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Расинг Авельянеда Эстудиантес Ла-Плата 3:3 Атланта Темперлей 0:1 Эстудиантес Ла-Плата Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Эстудиантес Ла-Плата
Аргентинос Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 2:2 Эстудиантес Рио-Куарто Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Сан-Лоренсо Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Агропекуарио Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Альдосиви Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Аргентинос Хуниорс Сан-Лоренсо 2:0 Эстудиантес Ла-Плата Альдосиви 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 2:2 Темперлей Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда Депортиво Морон 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Лаферрере Ланус 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Барракас Централь Эстудиантес Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт Агропекуарио 0:1 Эстудиантес Ла-Плата

Последние игры между собой

Дефенса и Хустисия: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Эстудиантес Ла-Плата: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Дефенса и Хустисия Суперлига Дефенса и Хустисия 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Суперлига Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Дефенса и Хустисия Суперлига Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Дефенса и Хустисия Примера
Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Дефенса и Хустисия Примера Дефенса и Хустисия 0:1 Эстудиантес Ла-Плата Примера Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Дефенса и Хустисия Примера
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 40'
    УДАЛЕНИЕ! - Angel Gonzalez увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    38'
    Леандро Диас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Mauricio Guzman получил желтую карточку от судьи
  • 22'
    УДАЛЕНИЕ! - Miguel Merentiel увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 18'
    Raul Loaiza уходит с поля. Enzo Fernandez выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 2.90 2.40 3.15
  3.77 1.85 4.05

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.60 1.25 5.50 1.13 1.62 2.20 2.21 1.66 1.96 1.84 1.69 2.17 1.28 3.45 1.23 3.85 1.03 10.00 1.05 8.60 1.04 10.00 0.00 16.50 0.00 17.00 0.00 24.00
7.28 1.11 1.81 2.04 1.78 2.07 2.75 1.47 1.88 1.96 2.02 1.84 1.72 2.17 1.55 2.51 1.18 5.21
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.03 10.00 1.55 2.45 1.11 5.80 1.05 8.50 1.03 10.00
1.55 2.47 1.85 2.02 1.43 2.90 1.37 3.21
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.11 1.68 1.48 2.55 1.16 4.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
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