Дефенса и Хустисия
2:1
Конец матча
Эстудиантес Ла-Плата
22' Красная карточкаMiguel Merentiel
28' Желтая карточкаMauricio Guzman
38' Желтая карточкаLeandro Diaz III
40' Красная карточкаAngel Gonzalez II
60' Желтая карточкаNazareno Colombo
0:0
61' Не забитый пенальтиBraian Romero
65' Желтая карточкаЗидан Энцо
1:0
68' ГолПиццини Франсиско
2:0
71' ГолValentin Larralde
2:1
89' ГолGaspar Di Pizio
89' Желтая карточкаAdonis Frias
22
Унсаин
Луис
30
Raul
Loaiza
12
Ciro
Rius
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Raul LoaizaПолузащитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
10 Tomas Ortiz
-
Главный тренер: Креспо Эрнан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 David AyalaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
10 Диас МауроНападающий
-
-
25 Andres Ayala
-
-
-
-
-
Главный тренер: Leandro Desabato
Ход матча
22'
28'
38'
60'
61'
0:0
65'
68'
71'
89'
2:1
89'
Предыдущие игры
Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +8 =5 -7Ланус 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:0 Байя Унион Санта-Фе 1:3 Дефенса и Хустисия Байя 2:3 Дефенса и Хустисия
Индепендьенте 1:0 Дефенса и Хустисия Васко да Гама 0:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:3 Сентраль Кордоба Дефенса и Хустисия 1:1 Васко да Гама Колон 2:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Индепендьенте Сентраль Кордоба 2:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:1 Спортиво Лукеньо Дефенса и Хустисия 0:3 Колон Спортиво Лукеньо 1:2 Дефенса и Хустисия Сантос 2:1 Дефенса и Хустисия Дельфин 3:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:1 Олимпия Асунсьон Дефенса и Хустисия 3:0 Дельфин Олимпия Асунсьон 2:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:0 Патронато де Парана
Эстудиантес Ла-Плата Последние 20 матчей: +4 =7 -9Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Расинг Авельянеда Эстудиантес Ла-Плата 3:3 Атланта Темперлей 0:1 Эстудиантес Ла-Плата Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Эстудиантес Ла-Плата
Аргентинос Хуниорс 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 2:2 Эстудиантес Рио-Куарто Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Сан-Лоренсо Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Агропекуарио Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Альдосиви Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Аргентинос Хуниорс Сан-Лоренсо 2:0 Эстудиантес Ла-Плата Альдосиви 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 2:2 Темперлей Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда Депортиво Морон 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Лаферрере Ланус 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Барракас Централь Эстудиантес Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт Агропекуарио 0:1 Эстудиантес Ла-Плата
Последние игры между собой
Дефенса и Хустисия: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Эстудиантес Ла-Плата: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Победитель
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