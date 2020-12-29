Эйпен
1:0
Перерыв
Стадион: Kehrwegstadion
Зульте-Варегем
33' Желтая карточкаБруно Джанни
1:0
34' ГолМусона Ноуледж
31
Дефурни
Тео
28
Эрис
Жонатан
23
Мьянге
Сенна
34
Н'Дри
Конан
29
Нуху
Айзек
11
Баби
Амара
25
Бостин
Луи
21
Сек
Ибраима
10
Говеа
Омар
19
Бруно
Джанни
- Основной состав
-
31 Дефурни ТеоВратарь
-
28 Эрис ЖонатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Мьянге СеннаЗащитник
-
34 Н'Дри КонанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Нуху АйзекПолузащитник
- Нападающий
-
11 Баби АмараНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Бек АндреасЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Коне МамадуНападающий
-
15 Gary Magnee
-
Главный тренер: Benat San Jose
- Основной состав
-
25 Бостин ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Сек ИбраимаПолузащитник
-
10 Говеа ОмарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Бруно ДжанниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дюри Франки
Ход матча
33'
34'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нгой Жульен
|4
|0.24
|2.
|Превляк Смаил
|4 (1)
|0.24
|3.
|Мусона Ноуледж
|3
|0.18
|4.
|Петерс Стеф
|1
|0.06
|5.
|Эрис Жонатан
|1
|0.06
|6.
|Колс Йенс
|1
|0.06
|7.
|Кох Менно
|1
|0.06
|8.
|Агбаду Эммануэль
|1
|0.06
|9.
|Нуху Айзек
|1
|0.06
|10.
|Адриано Коррея
|0
|0
|11.
|Схоутерден Нильс
|0
|0
|12.
|Коне Мамаду
|0
|0
|13.
|Н'Дри Конан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бруно Джанни
|7 (1)
|0.37
|2.
|Жан-Люк Домпе
|3
|0.16
|3.
|Воссен Йелле
|3
|0.16
|4.
|Хори Томаш
|3
|0.16
|5.
|Говеа Омар
|2
|0.11
|6.
|Берахино Сейдо
|2
|0.11
|7.
|Сек Ибраима
|2
|0.11
|8.
|Дешахт Оливье
|1
|0.05
|9.
|Срарфи Бассем
|0
|0
|10.
|Опаре Даниэль
|0
|0
|11.
|Сиссако Абдулайе
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Колс Йенс
|5
|0
|2.
|Петерс Стеф
|4
|0
|3.
|Адриано Коррея
|3
|0
|4.
|Мусона Ноуледж
|3
|0
|5.
|Амат Хорди
|3
|0
|6.
|Кох Менно
|3
|0
|7.
|Эрис Жонатан
|1
|1
|8.
|Пулен Бенуа
|2
|0
|9.
|Коне Мамаду
|2
|0
|10.
|Нгой Жульен
|2
|0
|11.
|Бек Андреас
|1
|0
|12.
|Схоутерден Нильс
|1
|0
|13.
|Васкес Виктор II
|1
|0
|14.
|Превляк Смаил
|1
|0
|15.
|Каембе Эдо
|1
|0
|16.
|Н'Дри Конан
|1
|0
|17.
|Нуху Айзек
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Де Бок Лоренс
|5
|0
|2.
|Опаре Даниэль
|4
|0
|3.
|Бьянда Вильям
|2
|1
|4.
|Марк Дамьен
|3
|0
|5.
|Хори Томаш
|3
|0
|6.
|Жан-Люк Домпе
|1
|1
|7.
|Воссен Йелле
|2
|0
|8.
|Дешахт Оливье
|2
|0
|9.
|Сек Ибраима
|2
|0
|10.
|Говеа Омар
|2
|0
|11.
|Срарфи Бассем
|2
|0
|12.
|Берахино Сейдо
|1
|0
|13.
|Бруно Джанни
|1
|0
|14.
|Хамфриз Кэмерон
|1
|0
|15.
|Кайнургиос Никос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эйпен
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|31.25% (5)
|25% (4)
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|Зульте-Варегем
|17.39% (4)
|8.7% (2)
|17.39% (4)
|17.39% (4)
|17.39% (4)
|21.74% (5)
Предыдущие игры
Эйпен Последние 20 матчей: +6 =9 -5Брюгге 3:0 Эйпен Беерсхот-Вильрейк 0:1 Эйпен Эйпен 1:1 Мехелен Эйпен 3:1 Шарлеруа
Стандард 2:2 Эйпен Эйпен 1:1 Васланд-Беверен Генк 4:0 Эйпен Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен Эйпен 1:2 Серкль Брюгге Андерлехт 1:1 Эйпен Антверпен 2:2 Эйпен Эйпен 2:1 Гент Эйпен 5:3 РВДМ Эйпен 5:3 Моленбек Эйпен 1:1 Сент-Трюйден Кортрейк 0:0 Эйпен Эйпен 0:4 Брюгге АХ Лёвен 1:1 Эйпен Эйпен 2:2 Сент-Трюйден Эйпен 0:2 Ст. Гиллоис
Зульте-Варегем Последние 20 матчей: +7 =3 -10Зульте-Варегем 1:0 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 0:2 Сент-Трюйден Антверпен 0:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 2:2 Андерлехт
Гент 0:3 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Мехелен Серкль Брюгге 1:3 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:1 Кортрейк Остенде 3:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:3 Антверпен АХ Лёвен 2:1 Зульте-Варегем Стандард 2:2 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 0:6 Брюгге Зульте-Варегем 0:2 Шарлеруа Мускрон-Перювельз 0:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 4:1 Васланд-Беверен Беерсхот-Вильрейк 3:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Генк Зульте-Варегем 2:1 Гент Зульте-Варегем 2:3 Сент-Трюйден
Последние игры между собой
Эйпен: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 10
Зульте-Варегем: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|38 - 12
|39
|2.
|Генк
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|38 - 22
|35
|3.
|Шарлеруа
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|30 - 22
|33
|4.
|Андерлехт
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|30 - 22
|32
|5.
|Антверпен
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|33 - 27
|31
|6.
|АХ Лёвен
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|34 - 31
|29
|7.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|17
|9
|1
|7
|39 - 39
|28
|8.
|Кортрейк
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|24 - 27
|26
|9.
|Остенде
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|24 - 22
|25
|10.
|Гент
|Заявка
|19
|8
|1
|10
|28 - 27
|25
|11.
|Стандард
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|22 - 21
|25
|12.
|Эйпен
|1:0 Заявка
|17
|5
|8
|4
|19 - 24
|23
|13.
|Зульте-Варегем
|0:1 Заявка
|19
|6
|3
|10
|23 - 33
|21
|14.
|Мехелен
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|28 - 36
|20
|15.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|25 - 39
|19
|16.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|18
|6
|0
|12
|25 - 33
|18
|17.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|22 - 31
|17
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|16 - 30
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Андерлехт
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|15 - 6
|22
|2.
|Генк
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 11
|21
|3.
|Брюгге
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|16 - 7
|19
|4.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|23 - 15
|18
|5.
|Антверпен
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 13
|18
|6.
|АХ Лёвен
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 13
|17
|7.
|Шарлеруа
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 6
|16
|8.
|Остенде
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 10
|14
|9.
|Кортрейк
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 19
|14
|10.
|Стандард
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 11
|14
|11.
|Гент
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 13
|13
|12.
|Эйпен
|1:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 11
|12
|13.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 9
|9
|14.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|16 - 19
|9
|15.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|16.
|Мехелен
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|16 - 21
|8
|17.
|Зульте-Варегем
|0:1 Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 21
|8
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|22 - 5
|20
|2.
|Шарлеруа
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 16
|17
|3.
|Генк
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|4.
|Антверпен
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 14
|13
|5.
|Зульте-Варегем
|0:1 Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 12
|13
|6.
|АХ Лёвен
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|19 - 18
|12
|7.
|Кортрейк
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|8.
|Мехелен
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 15
|12
|9.
|Гент
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|12 - 14
|12
|10.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 20
|12
|11.
|Стандард
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 10
|11
|12.
|Эйпен
|1:0 Заявка
|9
|2
|5
|2
|9 - 13
|11
|13.
|Остенде
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 12
|11
|14.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|16 - 24
|10
|15.
|Андерлехт
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|15 - 16
|10
|16.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 14
|9
|17.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 22
|8
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 19
|8
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Эйпен» – «Зульте-Варегем» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эйпен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Зульте-Варегем» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эйпен» – «Зульте-Варегем», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров