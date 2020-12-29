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Эйпен
2:3
Конец матча

Стадион:
Зульте-Варегем
0'
33' Желтая карточка
Бруно Джанни
1:0
34' Гол
Мусона Ноуледж
56' Желтая карточка
Сек Ибраима
2:0
57' Гол
Мусона Ноуледж
60' Желтая карточка
Кох Менно
2:1
75' Гол
Жан-Люк Домпе
80' Желтая карточка
Н'Дри Конан
2:2
82' Гол
Бруно Джанни
2:3
84' Гол
Дешахт Оливье
86' Желтая карточка
Превляк Смаил
90'+5
31
Дефурни
Тео
28
Эрис
Жонатан
5
Амат
Хорди
3
Кох
Менно
23
Мьянге
Сенна
34
Н'Дри
Конан
22
Агбаду
Эммануэль
8
Петерс
Стеф
29
Нуху
Айзек
10
Мусона
Ноуледж
11
Баби
Амара
25
Бостин
Луи
27
Де
Бок
Лоренс
3
Дешахт
Оливье
33
Хамфриз
Кэмерон
43
Кайнургиос
Никос
21
Сек
Ибраима
10
Говеа
Омар
5
Марк
Дамьен
4
Опаре
Даниэль
9
Воссен
Йелле
19
Бруно
Джанни
Эйпен
4-4-2
Зульте-Варегем
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Эйпен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мусона Ноуледж 4 0.24
2. Нгой Жульен 4 0.24
3. Превляк Смаил 4 (1) 0.24
4. Петерс Стеф 1 0.06
5. Эрис Жонатан 1 0.06
6. Колс Йенс 1 0.06
7. Кох Менно 1 0.06
8. Агбаду Эммануэль 1 0.06
9. Нуху Айзек 1 0.06
10. Адриано Коррея 0 0
11. Схоутерден Нильс 0 0
12. Коне Мамаду 0 0
13. Н'Дри Конан 0 0
Зульте-Варегем
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бруно Джанни 8 (1) 0.42
2. Жан-Люк Домпе 4 0.21
3. Воссен Йелле 3 0.16
4. Хори Томаш 3 0.16
5. Говеа Омар 2 0.11
6. Дешахт Оливье 2 0.11
7. Берахино Сейдо 2 0.11
8. Сек Ибраима 2 0.11
9. Срарфи Бассем 0 0
10. Опаре Даниэль 0 0
11. Марк Дамьен 0 0
12. Сиссако Абдулайе 0 0
13. Де Смет Матьё 0 0

Карточки

Эйпен
# Игрок      
1. Колс Йенс 5 0
2. Петерс Стеф 4 0
3. Кох Менно 4 0
4. Адриано Коррея 3 0
5. Мусона Ноуледж 3 0
6. Амат Хорди 3 0
7. Эрис Жонатан 1 1
8. Пулен Бенуа 2 0
9. Коне Мамаду 2 0
10. Превляк Смаил 2 0
11. Нгой Жульен 2 0
12. Н'Дри Конан 2 0
13. Бек Андреас 1 0
14. Схоутерден Нильс 1 0
15. Васкес Виктор II 1 0
16. Каембе Эдо 1 0
17. Нуху Айзек 1 0
Зульте-Варегем
# Игрок      
1. Де Бок Лоренс 5 0
2. Опаре Даниэль 4 0
3. Бьянда Вильям 2 1
4. Марк Дамьен 3 0
5. Сек Ибраима 3 0
6. Хори Томаш 3 0
7. Жан-Люк Домпе 1 1
8. Воссен Йелле 2 0
9. Дешахт Оливье 2 0
10. Говеа Омар 2 0
11. Срарфи Бассем 2 0
12. Берахино Сейдо 1 0
13. Бруно Джанни 1 0
14. Хамфриз Кэмерон 1 0
15. Кайнургиос Никос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эйпен 5.56% (1) 11.11% (2) 33.33% (6) 27.78% (5) 5.56% (1) 16.67% (3)
 Зульте-Варегем 15.38% (4) 7.69% (2) 15.38% (4) 15.38% (4) 19.23% (5) 26.92% (7)

Предыдущие игры

Эйпен Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Брюгге 3:0 Эйпен Беерсхот-Вильрейк 0:1 Эйпен Эйпен 1:1 Мехелен Эйпен 3:1 Шарлеруа
Стандард 2:2 Эйпен Эйпен 1:1 Васланд-Беверен Генк 4:0 Эйпен Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен Эйпен 1:2 Серкль Брюгге Андерлехт 1:1 Эйпен Антверпен 2:2 Эйпен Эйпен 2:1 Гент Эйпен 5:3 РВДМ Эйпен 5:3 Моленбек Эйпен 1:1 Сент-Трюйден Кортрейк 0:0 Эйпен Эйпен 0:4 Брюгге АХ Лёвен 1:1 Эйпен Эйпен 2:2 Сент-Трюйден Эйпен 0:2 Ст. Гиллоис
Зульте-Варегем Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Зульте-Варегем 1:0 Серкль Брюгге Зульте-Варегем 0:2 Сент-Трюйден Антверпен 0:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 2:2 Андерлехт
Гент 0:3 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Мехелен Серкль Брюгге 1:3 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:1 Кортрейк Остенде 3:0 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:3 Антверпен АХ Лёвен 2:1 Зульте-Варегем Стандард 2:2 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 0:6 Брюгге Зульте-Варегем 0:2 Шарлеруа Мускрон-Перювельз 0:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 4:1 Васланд-Беверен Беерсхот-Вильрейк 3:1 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 1:2 Генк Зульте-Варегем 2:1 Гент Зульте-Варегем 2:3 Сент-Трюйден

Последние игры между собой

Эйпен: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 10
Зульте-Варегем: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 0
Зульте-Варегем 1:0 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 1:1 Зульте-Варегем Первый дивизион А Эйпен 2:3 Зульте-Варегем Первый дивизион А Зульте-Варегем 4:0 Эйпен Первый дивизион А
Зульте-Варегем 3:2 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 0:5 Зульте-Варегем Первый дивизион А Эйпен 1:3 Зульте-Варегем Лига Про Эйпен 0:2 Зульте-Варегем Кубок Зульте-Варегем 1:0 Эйпен Кубок Зульте-Варегем 3:0 Эйпен Лига Про Эйпен 0:2 Зульте-Варегем Премьер-лига Зульте-Варегем 0:0 Эйпен Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 19 12 3 4 38 - 12 39
2. Генк Заявка 18 10 5 3 38 - 22 35
3. Шарлеруа Заявка 19 10 3 6 30 - 22 33
4. Андерлехт Заявка 19 8 8 3 30 - 22 32
5. Антверпен Заявка 19 9 4 6 33 - 27 31
6. АХ Лёвен Заявка 19 8 5 6 34 - 31 29
7. Беерсхот-Вильрейк Заявка 17 9 1 7 39 - 39 28
8. Кортрейк Заявка 19 7 5 7 24 - 27 26
9. Остенде Заявка 18 7 4 7 24 - 22 25
10. Гент Заявка 19 8 1 10 28 - 27 25
11. Стандард Заявка 19 6 7 6 22 - 21 25
12. Зульте-Варегем Заявка 19 7 3 9 26 - 34 24
13. Эйпен Заявка 17 4 8 5 20 - 27 20
14. Мехелен Заявка 19 5 5 9 28 - 36 20
15. Васланд-Беверен Заявка 19 5 4 10 25 - 39 19
16. Серкль Брюгге Заявка 18 6 0 12 25 - 33 18
17. Сент-Трюйден Заявка 18 4 5 9 22 - 31 17
18. Мускрон-Перювельз Заявка 19 4 5 10 16 - 30 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Андерлехт Заявка 10 6 4 0 15 - 6 22
2. Генк Заявка 10 6 3 1 24 - 11 21
3. Брюгге Заявка 10 6 1 3 16 - 7 19
4. Беерсхот-Вильрейк Заявка 8 6 0 2 23 - 15 18
5. Антверпен Заявка 10 5 3 2 17 - 13 18
6. АХ Лёвен Заявка 10 5 2 3 15 - 13 17
7. Шарлеруа Заявка 9 5 1 3 11 - 6 16
8. Остенде Заявка 8 4 2 2 16 - 10 14
9. Кортрейк Заявка 10 4 2 4 17 - 19 14
10. Стандард Заявка 10 3 5 2 12 - 11 14
11. Гент Заявка 9 4 1 4 16 - 13 13
12. Сент-Трюйден Заявка 8 2 3 3 9 - 9 9
13. Эйпен Заявка 8 2 3 3 11 - 14 9
14. Серкль Брюгге Заявка 9 3 0 6 16 - 19 9
15. Мускрон-Перювельз Заявка 9 2 3 4 9 - 11 9
16. Мехелен Заявка 10 2 2 6 16 - 21 8
17. Зульте-Варегем Заявка 10 2 2 6 11 - 21 8
18. Васланд-Беверен Заявка 9 2 1 6 10 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 9 6 2 1 22 - 5 20
2. Шарлеруа Заявка 10 5 2 3 19 - 16 17
3. Зульте-Варегем Заявка 9 5 1 3 15 - 13 16
4. Генк Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
5. Антверпен Заявка 9 4 1 4 16 - 14 13
6. АХ Лёвен Заявка 9 3 3 3 19 - 18 12
7. Кортрейк Заявка 9 3 3 3 7 - 8 12
8. Мехелен Заявка 9 3 3 3 12 - 15 12
9. Гент Заявка 10 4 0 6 12 - 14 12
10. Васланд-Беверен Заявка 10 3 3 4 15 - 20 12
11. Стандард Заявка 9 3 2 4 10 - 10 11
12. Эйпен Заявка 9 2 5 2 9 - 13 11
13. Остенде Заявка 10 3 2 5 8 - 12 11
14. Беерсхот-Вильрейк Заявка 9 3 1 5 16 - 24 10
15. Андерлехт Заявка 9 2 4 3 15 - 16 10
16. Серкль Брюгге Заявка 9 3 0 6 9 - 14 9
17. Сент-Трюйден Заявка 10 2 2 6 13 - 22 8
18. Мускрон-Перювельз Заявка 10 2 2 6 7 - 19 8
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Мусона Ноуледж бьет в цель!
  • Желтая карточка
    33'
    Бруно Джанни получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kehrwegstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 130.00 13.00 1.02
Бонус: 5 000 ₽ 2.13 3.40 3.54

Самый высокий коэффициент на матч «Эйпен» – «Зульте-Варегем» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эйпен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Зульте-Варегем» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эйпен» – «Зульте-Варегем», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.80 1.11 11.00 1.02 3.75 1.15 3.55 1.27 1.62 2.20 2.04 1.78 1.80 2.01 1.95 1.80 1.25 3.70 1.02 11.00 1.07 7.40 1.06 8.50 1.01 13.50
10.25 1.02 9.40 1.03 4.40 1.19 3.60 1.29 2.29 1.69 1.82 1.99 1.52 2.46 1.26 3.54 1.18 4.20 1.06 6.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.50 2.48 2.30 1.62 1.05 8.50 1.19 4.40 1.07 7.50
3.12 1.36 2.21 1.67 1.57 2.40 1.22 4.30 1.14 5.55
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.92 1.82 1.44 2.65
4.85 1.18 3.45 1.31 1.98 1.84 1.47 2.68 1.30 3.52

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.01 1.75
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
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