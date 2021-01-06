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Эйпен
1:4
Конец матча

Стадион:
Генк
0'
0:1
9' Гол
Ито Дзюнъя
1:1
14' Гол
Петерс Стеф
1:2
42' Гол
Онуачу Пол
45' Желтая карточка
Куасси Эбуэ
45' Желтая карточка
Каембе Эдо
47' Желтая карточка
Дефурни Тео
1:3
48' Пенальти
Онуачу Пол
1:4
60' Пенальти
Онуачу Пол
62' Желтая карточка
Амат Хорди
90'+4
31
Дефурни
Тео
21
Адриано
Коррея
5
Амат
Хорди
6
Пулен
Бенуа
23
Мьянге
Сенна
22
Агбаду
Эммануэль
8
Петерс
Стеф
39
Каембе
Эдо
10
Мусона
Ноуледж
9
Превляк
Смаил
11
Баби
Амара
1
Вукович
Дэнни
21
Уронен
Йере
33
Лукуми
Джон
46
Куэста
Карлос
23
Муньос
Даниэль
8
Хейнен
Бриан
38
Куасси
Эбуэ
11
Тома
Бастьен
10
Бонгонда
Тео
18
Онуачу
Пол
7
Ито
Дзюнъя
Эйпен
4-3-3
Генк
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Эйпен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мусона Ноуледж 4 0.22
2. Нгой Жульен 4 0.22
3. Превляк Смаил 4 (1) 0.22
4. Петерс Стеф 2 0.11
5. Эрис Жонатан 1 0.06
6. Колс Йенс 1 0.06
7. Кох Менно 1 0.06
8. Агбаду Эммануэль 1 0.06
9. Нуху Айзек 1 0.06
10. Адриано Коррея 0 0
11. Схоутерден Нильс 0 0
12. Коне Мамаду 0 0
13. Каембе Эдо 0 0
14. Н'Дри Конан 0 0
Генк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Онуачу Пол 18 (5) 0.95
2. Бонгонда Тео 11 (1) 0.58
3. Ито Дзюнъя 5 0.26
4. Дессерс Сириль 4 (2) 0.21
5. Меле Йоаким 1 0.05
6. Грошовски Патрик 1 0.05
7. Хейнен Бриан 1 0.05
8. Артеага Херардо 1 0.05
9. Муньос Даниэль 0 0
10. Уронен Йере 0 0
11. Воутерс Дрис 0 0
12. Куэста Карлос 0 0
13. Тома Бастьен 0 0
14. Ойен Люка 0 0

Карточки

Эйпен
# Игрок      
1. Колс Йенс 5 0
2. Петерс Стеф 4 0
3. Амат Хорди 4 0
4. Кох Менно 4 0
5. Адриано Коррея 3 0
6. Мусона Ноуледж 3 0
7. Эрис Жонатан 1 1
8. Пулен Бенуа 2 0
9. Коне Мамаду 2 0
10. Превляк Смаил 2 0
11. Нгой Жульен 2 0
12. Каембе Эдо 2 0
13. Н'Дри Конан 2 0
14. Бек Андреас 1 0
15. Схоутерден Нильс 1 0
16. Васкес Виктор II 1 0
17. Дефурни Тео 1 0
18. Нуху Айзек 1 0
Генк
# Игрок      
1. Онуачу Пол 4 0
2. Лукуми Джон 4 0
3. Ито Дзюнъя 2 1
4. Уронен Йере 3 0
5. Грошовски Патрик 3 0
6. Бонгонда Тео 1 1
7. Куэста Карлос 1 1
8. Воутерс Дрис 2 0
9. Куасси Эбуэ 2 0
10. Муньос Даниэль 2 0
11. Тома Бастьен 0 1
12. Дессерс Сириль 1 0
13. Меле Йоаким 1 0
14. Артеага Херардо 1 0
15. Торстведт Кристиан 1 0
16. Вандервоордт Маартен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эйпен 10.53% (2) 10.53% (2) 31.58% (6) 26.32% (5) 5.26% (1) 15.79% (3)
 Генк 16.67% (7) 16.67% (7) 11.9% (5) 21.43% (9) 16.67% (7) 16.67% (7)

Предыдущие игры

Эйпен Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Эйпен 2:3 Зульте-Варегем Брюгге 3:0 Эйпен Беерсхот-Вильрейк 0:1 Эйпен Эйпен 1:1 Мехелен
Эйпен 3:1 Шарлеруа Стандард 2:2 Эйпен Эйпен 1:1 Васланд-Беверен Генк 4:0 Эйпен Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен Эйпен 1:2 Серкль Брюгге Андерлехт 1:1 Эйпен Антверпен 2:2 Эйпен Эйпен 2:1 Гент Эйпен 5:3 РВДМ Эйпен 5:3 Моленбек Эйпен 1:1 Сент-Трюйден Кортрейк 0:0 Эйпен Эйпен 0:4 Брюгге АХ Лёвен 1:1 Эйпен Эйпен 2:2 Сент-Трюйден
Генк Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Генк 1:1 Васланд-Беверен Генк 2:0 Кортрейк Андерлехт 1:0 Генк Генк 4:2 Антверпен
Серкль Брюгге 1:5 Генк Генк 4:1 Мускрон-Перювельз Сент-Трюйден 1:2 Генк Генк 4:0 Эйпен Гент 1:2 Генк Генк 2:1 Шарлеруа Васланд-Беверен 1:1 Генк Генк 2:2 Остенде Генк 3:1 Мехелен Беерсхот-Вильрейк 5:2 Генк Генк 1:2 Брюгге Стандард 0:0 Генк Генк 9:0 Дифферданж Генк 1:1 АХ Лёвен Генк 3:2 Моленбек Генк 3:2 РВДМ

Последние игры между собой

Эйпен: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 9
Генк: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 1
Генк 4:0 Эйпен Первый дивизион А Генк 2:1 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 2:0 Генк Первый дивизион А Эйпен 0:2 Генк Первый дивизион А
Генк 2:1 Эйпен Первый дивизион А Генк 1:1 Эйпен Первый дивизион А Эйпен 3:3 Генк Первый дивизион А Генк 2:1 Эйпен Лига Про Эйпен 1:1 Генк Лига Про Эйпен 0:1 Генк Лига Про Генк 2:0 Эйпен Лига Про Генк 5:1 Эйпен Премьер-лига Эйпен 1:4 Генк Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 19 12 3 4 38 - 12 39
2. Генк Заявка 19 11 5 3 42 - 23 38
3. Шарлеруа Заявка 19 10 3 6 30 - 22 33
4. Андерлехт Заявка 19 8 8 3 30 - 22 32
5. Антверпен Заявка 19 9 4 6 33 - 27 31
6. АХ Лёвен Заявка 19 8 5 6 34 - 31 29
7. Беерсхот-Вильрейк Заявка 18 9 1 8 39 - 40 28
8. Кортрейк Заявка 19 7 5 7 24 - 27 26
9. Остенде Заявка 18 7 4 7 24 - 22 25
10. Гент Заявка 19 8 1 10 28 - 27 25
11. Стандард Заявка 19 6 7 6 22 - 21 25
12. Зульте-Варегем Заявка 19 7 3 9 26 - 34 24
13. Эйпен Заявка 18 4 8 6 21 - 31 20
14. Сент-Трюйден Заявка 19 5 5 9 23 - 31 20
15. Мехелен Заявка 19 5 5 9 28 - 36 20
16. Васланд-Беверен Заявка 19 5 4 10 25 - 39 19
17. Серкль Брюгге Заявка 18 6 0 12 25 - 33 18
18. Мускрон-Перювельз Заявка 19 4 5 10 16 - 30 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Андерлехт Заявка 10 6 4 0 15 - 6 22
2. Генк Заявка 10 6 3 1 24 - 11 21
3. Брюгге Заявка 10 6 1 3 16 - 7 19
4. Беерсхот-Вильрейк Заявка 8 6 0 2 23 - 15 18
5. Антверпен Заявка 10 5 3 2 17 - 13 18
6. АХ Лёвен Заявка 10 5 2 3 15 - 13 17
7. Шарлеруа Заявка 9 5 1 3 11 - 6 16
8. Остенде Заявка 8 4 2 2 16 - 10 14
9. Кортрейк Заявка 10 4 2 4 17 - 19 14
10. Стандард Заявка 10 3 5 2 12 - 11 14
11. Гент Заявка 9 4 1 4 16 - 13 13
12. Сент-Трюйден Заявка 9 3 3 3 10 - 9 12
13. Серкль Брюгге Заявка 9 3 0 6 16 - 19 9
14. Мускрон-Перювельз Заявка 9 2 3 4 9 - 11 9
15. Эйпен Заявка 9 2 3 4 12 - 18 9
16. Мехелен Заявка 10 2 2 6 16 - 21 8
17. Зульте-Варегем Заявка 10 2 2 6 11 - 21 8
18. Васланд-Беверен Заявка 9 2 1 6 10 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 9 6 2 1 22 - 5 20
2. Генк Заявка 9 5 2 2 18 - 12 17
3. Шарлеруа Заявка 10 5 2 3 19 - 16 17
4. Зульте-Варегем Заявка 9 5 1 3 15 - 13 16
5. Антверпен Заявка 9 4 1 4 16 - 14 13
6. АХ Лёвен Заявка 9 3 3 3 19 - 18 12
7. Кортрейк Заявка 9 3 3 3 7 - 8 12
8. Мехелен Заявка 9 3 3 3 12 - 15 12
9. Гент Заявка 10 4 0 6 12 - 14 12
10. Васланд-Беверен Заявка 10 3 3 4 15 - 20 12
11. Стандард Заявка 9 3 2 4 10 - 10 11
12. Эйпен Заявка 9 2 5 2 9 - 13 11
13. Остенде Заявка 10 3 2 5 8 - 12 11
14. Андерлехт Заявка 9 2 4 3 15 - 16 10
15. Беерсхот-Вильрейк Заявка 10 3 1 6 16 - 25 10
16. Серкль Брюгге Заявка 9 3 0 6 9 - 14 9
17. Сент-Трюйден Заявка 10 2 2 6 13 - 22 8
18. Мускрон-Перювельз Заявка 10 2 2 6 7 - 19 8
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kehrwegstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 3.30 3.65 2.04
Бонус: 5 000 ₽ 3.74 3.62 2.06
Бонус: 5 000 ₽ 23.00 9.00 1.08
  7.91 4.34 1.43

Самый высокий коэффициент на матч «Эйпен» – «Генк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эйпен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Генк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эйпен» – «Генк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
4.20 1.20 2.14 1.66 1.70 2.08 1.46 2.60 1.17 4.60 1.06 8.20
10.75 1.01 9.90 1.03 4.10 1.22 3.30 1.33 2.18 1.76 1.68 2.19 1.44 2.70 1.20 4.15 1.14 4.75 1.04 8.20 1.05 7.50
14.50 0.00 10.00 1.03 9.50 1.03 7.50 1.07 7.20 1.07 1.90 1.90 5.20 1.14 5.10 1.14 3.75 1.25 4.50 1.18 3.20 1.32 1.15 5.00 1.38 2.90 1.20 4.20 1.03 10.00 1.02 11.00
4.42 1.23 2.59 1.53 2.17 1.73 1.93 1.93 1.68 2.26 2.90 1.43 2.29 1.65 1.99 1.87 3.70 1.29 2.47 1.57 2.01 1.85 3.14 1.37 2.49 1.56 1.88 1.99 1.93 1.94 1.58 2.45 1.24 4.12
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5
3.15 1.33 2.15 1.66 1.51 2.46 1.12 5.60
3.20 1.35 2.17 1.69 1.53 2.50 1.19 4.80 1.13 6.00
2.12 1.72 2.31 1.57 1.52 2.42 1.55 2.35 1.08 7.00 1.04 9.00
3.32 1.35 2.74 1.48 2.16 1.75 1.70 2.22 1.50 2.70 1.34 3.39 1.31 3.43 1.16 5.14 1.42 2.88 1.28 3.66
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.60 1.17 1.88 1.85 1.25 3.70
4.45 1.21 3.15 1.36 1.85 1.95 1.39 3.00 1.25 3.95
3.20 1.32 1.85 1.89 1.39 2.85 1.33 3.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.59 2.27
1.37 2.95
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
2.55 1.47
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
2.90 1.38
Где смотреть матч Эйпен 1:4 Генк онлайн

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