Эйпен
1:4
Конец матча
Стадион: Kehrwegstadion
Генк
0:1
9' ГолИто Дзюнъя
1:1
14' ГолПетерс Стеф
1:2
42' ГолОнуачу Пол
45' Желтая карточкаКуасси Эбуэ
45' Желтая карточкаКаембе Эдо
47' Желтая карточкаДефурни Тео
1:3
48' ПенальтиОнуачу Пол
1:4
60' ПенальтиОнуачу Пол
62' Желтая карточкаАмат Хорди
31
Дефурни
Тео
23
Мьянге
Сенна
39
Каембе
Эдо
11
Баби
Амара
21
Уронен
Йере
33
Лукуми
Джон
38
Куасси
Эбуэ
11
Тома
Бастьен
10
Бонгонда
Тео
18
Онуачу
Пол
- Основной состав
-
31 Дефурни ТеоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Мьянге СеннаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Каембе ЭдоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Баби АмараНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Бек АндреасЗащитник
- Защитник
-
28 Эрис ЖонатанЗащитник
-
34 Н'Дри КонанПолузащитник
-
26 Колс ЙенсПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Benat San Jose
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Уронен ЙереЗащитник
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Куасси ЭбуэПолузащитник
-
11 Тома БастьенПолузащитник
-
10 Бонгонда ТеоНападающий
-
18 Онуачу ПолНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Лейсен ТобеВратарь
- Вратарь
-
80 Двомо ПьерПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Ойен ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
Ход матча
9'
0:1
14'
1:1
42'
1:2
45'
45'
47'
48'
1:3
60'
1:4
62'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мусона Ноуледж
|4
|0.22
|2.
|Нгой Жульен
|4
|0.22
|3.
|Превляк Смаил
|4 (1)
|0.22
|4.
|Петерс Стеф
|2
|0.11
|5.
|Эрис Жонатан
|1
|0.06
|6.
|Колс Йенс
|1
|0.06
|7.
|Кох Менно
|1
|0.06
|8.
|Агбаду Эммануэль
|1
|0.06
|9.
|Нуху Айзек
|1
|0.06
|10.
|Адриано Коррея
|0
|0
|11.
|Схоутерден Нильс
|0
|0
|12.
|Коне Мамаду
|0
|0
|13.
|Каембе Эдо
|0
|0
|14.
|Н'Дри Конан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Онуачу Пол
|18 (5)
|0.95
|2.
|Бонгонда Тео
|11 (1)
|0.58
|3.
|Ито Дзюнъя
|5
|0.26
|4.
|Дессерс Сириль
|4 (2)
|0.21
|5.
|Меле Йоаким
|1
|0.05
|6.
|Грошовски Патрик
|1
|0.05
|7.
|Хейнен Бриан
|1
|0.05
|8.
|Артеага Херардо
|1
|0.05
|9.
|Муньос Даниэль
|0
|0
|10.
|Уронен Йере
|0
|0
|11.
|Воутерс Дрис
|0
|0
|12.
|Куэста Карлос
|0
|0
|13.
|Тома Бастьен
|0
|0
|14.
|Ойен Люка
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Колс Йенс
|5
|0
|2.
|Петерс Стеф
|4
|0
|3.
|Амат Хорди
|4
|0
|4.
|Кох Менно
|4
|0
|5.
|Адриано Коррея
|3
|0
|6.
|Мусона Ноуледж
|3
|0
|7.
|Эрис Жонатан
|1
|1
|8.
|Пулен Бенуа
|2
|0
|9.
|Коне Мамаду
|2
|0
|10.
|Превляк Смаил
|2
|0
|11.
|Нгой Жульен
|2
|0
|12.
|Каембе Эдо
|2
|0
|13.
|Н'Дри Конан
|2
|0
|14.
|Бек Андреас
|1
|0
|15.
|Схоутерден Нильс
|1
|0
|16.
|Васкес Виктор II
|1
|0
|17.
|Дефурни Тео
|1
|0
|18.
|Нуху Айзек
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Онуачу Пол
|4
|0
|2.
|Лукуми Джон
|4
|0
|3.
|Ито Дзюнъя
|2
|1
|4.
|Уронен Йере
|3
|0
|5.
|Грошовски Патрик
|3
|0
|6.
|Бонгонда Тео
|1
|1
|7.
|Куэста Карлос
|1
|1
|8.
|Воутерс Дрис
|2
|0
|9.
|Куасси Эбуэ
|2
|0
|10.
|Муньос Даниэль
|2
|0
|11.
|Тома Бастьен
|0
|1
|12.
|Дессерс Сириль
|1
|0
|13.
|Меле Йоаким
|1
|0
|14.
|Артеага Херардо
|1
|0
|15.
|Торстведт Кристиан
|1
|0
|16.
|Вандервоордт Маартен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эйпен
|10.53% (2)
|10.53% (2)
|31.58% (6)
|26.32% (5)
|5.26% (1)
|15.79% (3)
|Генк
|16.67% (7)
|16.67% (7)
|11.9% (5)
|21.43% (9)
|16.67% (7)
|16.67% (7)
Предыдущие игры
Эйпен Последние 20 матчей: +6 =9 -5Эйпен 2:3 Зульте-Варегем Брюгге 3:0 Эйпен Беерсхот-Вильрейк 0:1 Эйпен Эйпен 1:1 Мехелен
Эйпен 3:1 Шарлеруа Стандард 2:2 Эйпен Эйпен 1:1 Васланд-Беверен Генк 4:0 Эйпен Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен Эйпен 1:2 Серкль Брюгге Андерлехт 1:1 Эйпен Антверпен 2:2 Эйпен Эйпен 2:1 Гент Эйпен 5:3 РВДМ Эйпен 5:3 Моленбек Эйпен 1:1 Сент-Трюйден Кортрейк 0:0 Эйпен Эйпен 0:4 Брюгге АХ Лёвен 1:1 Эйпен Эйпен 2:2 Сент-Трюйден
Генк Последние 20 матчей: +12 =5 -3Генк 1:1 Васланд-Беверен Генк 2:0 Кортрейк Андерлехт 1:0 Генк Генк 4:2 Антверпен
Серкль Брюгге 1:5 Генк Генк 4:1 Мускрон-Перювельз Сент-Трюйден 1:2 Генк Генк 4:0 Эйпен Гент 1:2 Генк Генк 2:1 Шарлеруа Васланд-Беверен 1:1 Генк Генк 2:2 Остенде Генк 3:1 Мехелен Беерсхот-Вильрейк 5:2 Генк Генк 1:2 Брюгге Стандард 0:0 Генк Генк 9:0 Дифферданж Генк 1:1 АХ Лёвен Генк 3:2 Моленбек Генк 3:2 РВДМ
Последние игры между собой
Эйпен: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 9
Генк: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|38 - 12
|39
|2.
|Генк
|Заявка
|19
|11
|5
|3
|42 - 23
|38
|3.
|Шарлеруа
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|30 - 22
|33
|4.
|Андерлехт
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|30 - 22
|32
|5.
|Антверпен
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|33 - 27
|31
|6.
|АХ Лёвен
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|34 - 31
|29
|7.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|18
|9
|1
|8
|39 - 40
|28
|8.
|Кортрейк
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|24 - 27
|26
|9.
|Остенде
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|24 - 22
|25
|10.
|Гент
|Заявка
|19
|8
|1
|10
|28 - 27
|25
|11.
|Стандард
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|22 - 21
|25
|12.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|19
|7
|3
|9
|26 - 34
|24
|13.
|Эйпен
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|21 - 31
|20
|14.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|23 - 31
|20
|15.
|Мехелен
|Заявка
|19
|5
|5
|9
|28 - 36
|20
|16.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|25 - 39
|19
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|18
|6
|0
|12
|25 - 33
|18
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|16 - 30
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Андерлехт
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|15 - 6
|22
|2.
|Генк
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 11
|21
|3.
|Брюгге
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|16 - 7
|19
|4.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|23 - 15
|18
|5.
|Антверпен
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 13
|18
|6.
|АХ Лёвен
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 13
|17
|7.
|Шарлеруа
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 6
|16
|8.
|Остенде
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 10
|14
|9.
|Кортрейк
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|17 - 19
|14
|10.
|Стандард
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|12 - 11
|14
|11.
|Гент
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 13
|13
|12.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 9
|12
|13.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|16 - 19
|9
|14.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 11
|9
|15.
|Эйпен
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|12 - 18
|9
|16.
|Мехелен
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|16 - 21
|8
|17.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 21
|8
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|10 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|22 - 5
|20
|2.
|Генк
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 12
|17
|3.
|Шарлеруа
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|19 - 16
|17
|4.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|15 - 13
|16
|5.
|Антверпен
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 14
|13
|6.
|АХ Лёвен
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|19 - 18
|12
|7.
|Кортрейк
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 8
|12
|8.
|Мехелен
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|12 - 15
|12
|9.
|Гент
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|12 - 14
|12
|10.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|15 - 20
|12
|11.
|Стандард
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 10
|11
|12.
|Эйпен
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|9 - 13
|11
|13.
|Остенде
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 12
|11
|14.
|Андерлехт
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|15 - 16
|10
|15.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|16 - 25
|10
|16.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 14
|9
|17.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 22
|8
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 19
|8
Победитель
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