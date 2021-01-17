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Нант
1:1
Конец матча

Стадион:
Ланс
0'
0:0
33' Не забитый пенальти
Какута Гаэль
35' Желтая карточка
Гради Жонатан
1:0
36' Пенальти
Луза Имран
50' Желтая карточка
Коло-Муани Рандаль
67' Желтая карточка
Коршья Себастьен
69' Желтая карточка
Айдара Массадио
77' Желтая карточка
Фортес Стивен
1:1
81' Гол
Какута Гаэль
87' Желтая карточка
Туре Абдулайе
90'+3
1
Лафон
Альбан
24
Коршья
Себастьен
3
Жиротто
Андрей
4
Паллуа
Николя
2
Фабио
да
Сильва
11
Коко
Маркус
19
Туре
Абдулайе
8
Абейд
Мехди
26
Луза
Имран
23
Коло-Муани
Рандаль
7
Кулибали
Калифа
16
Лека
Жан-Луи
24
Гради
Жонатан
15
Фортес
Стивен
21
Айдара
Массадио
11
Клаусс
Джонатан
18
Каюзак
Янник
8
Фофана
Секо
33
Боура
Исмаэль
10
Какута
Гаэль
9
Ганаго
Игнатиус
7
Сотока
Флорьян
Нант
4-4-2
Ланс
3-4-1-2

Ход матча

33'
0:0
Какута Гаэль
35'
 
Гради Жонатан
36'
Луза Имран
1:0
50'
Коло-Муани Рандаль
 
67'
Коршья Себастьен
 
69'
 
Айдара Массадио
72'
 
Банса Саймон
Сотока Флорьян
72'
 
Мюинга Арно
Ганаго Игнатиус
77'
 
Фортес Стивен
78'
Блас Людовик
Коко Маркус
 
79'
 
Маурисио Тони
Гради Жонатан
81'
1:1
Какута Гаэль
(Маурисио Тони)
87'
Туре Абдулайе
 
90'
Бамба Кадер
Коло-Муани Рандаль
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 19
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Нант
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Блас Людовик 5 0.25
2. Луза Имран 4 (3) 0.2
3. Коло-Муани Рандаль 2 0.1
4. Бамба Кадер 2 0.1
5. Саймон Мозес 2 (1) 0.1
6. Туре Абдулайе 1 (1) 0.05
7. Паллуа Николя 1 0.05
8. Эмон Рено 1 0.05
9. Жиротто Андрей 1 0.05
10. Траоре Шарль 1 0.05
11. Аппиа Деннис 0 0
12. Коко Маркус 0 0
13. Коршья Себастьен 0 0
14. Чиривелла Педро 0 0
Ланс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Какута Гаэль 8 (5) 0.42
2. Сотока Флорьян 5 (1) 0.26
3. Ганаго Игнатиус 5 0.26
4. Мюинга Арно 4 0.21
5. Банса Саймон 2 0.11
6. Силла Иссиага 1 0.05
7. Медина Факундо 1 0.05
8. Дукуре Шейк 1 0.05
9. Маурисио Тони 0 0
10. Фофана Секо 0 0
11. Мишлен Клеман 0 0
12. Жан Корентин 0 0
13. Клаусс Джонатан 0 0

Карточки

Нант
# Игрок      
1. Фабио да Сильва 4 1
2. Паллуа Николя 5 0
3. Абейд Мехди 5 0
4. Траоре Шарль 4 0
5. Жиротто Андрей 2 1
6. Луза Имран 2 1
7. Коко Маркус 3 0
8. Блас Людовик 3 0
9. Коршья Себастьен 2 0
10. Туре Абдулайе 2 0
11. Чиривелла Педро 2 0
12. Коло-Муани Рандаль 2 0
13. Аппиа Деннис 1 0
14. Кулибали Калифа 1 0
15. Кастеллетто Жан-Шарль 1 0
16. Лафон Альбан 1 0
17. Ндилю Бридж 1 0
18. Бамба Кадер 1 0
Ланс
# Игрок      
1. Гради Жонатан 7 1
2. Баде Луак 5 1
3. Каюзак Янник 6 0
4. Медина Факундо 5 0
5. Дукуре Шейк 4 0
6. Сотока Флорьян 3 0
7. Какута Гаэль 2 0
8. Фортес Стивен 2 0
9. Маурисио Тони 2 0
10. Мишлен Клеман 0 1
11. Перес Мануэль 1 0
12. Лека Жан-Луи 1 0
13. Айдара Массадио 1 0
14. Жан Корентин 1 0
15. Банса Саймон 1 0
16. Боура Исмаэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нант 5% (1) 30% (6) 10% (2) 5% (1) 15% (3) 35% (7)
 Ланс 14.81% (4) 14.81% (4) 25.93% (7) 18.52% (5) 3.7% (1) 22.22% (6)

Предыдущие игры

Нант Последние 20 матчей: +3 =8 -9
Монпелье 1:1 Нант Нант 0:0 Ренн Лион 3:0 Нант Нант 1:1 Анже
Реймс 3:2 Нант Нант 1:1 Дижон Нант 0:4 Страсбург Марсель 3:1 Нант Ланс 1:1 Нант Нант 1:1 Метц Лорьян 0:2 Нант Нант 0:3 ПСЖ Нант 3:1 Брест Нант 1:2 Анже Ницца 2:1 Нант Лилль 2:0 Нант Нант 2:2 Сент-Этьен Монако 2:1 Нант Нант 2:1 Ним Бордо 0:0 Нант
Ланс Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Ланс 0:1 Страсбург Лион 3:2 Ланс Ланс 2:1 Брест Метц 2:0 Ланс
Монако 0:3 Ланс Ланс 2:3 Монпелье Ренн 0:2 Ланс Ланс 1:3 Анже Ланс 1:1 Нант Дижон 0:1 Ланс Ланс 4:4 Реймс Лилль 4:0 Ланс Ланс 2:0 Сент-Этьен Ним 1:1 Ланс Ланс 2:1 Бордо Лорьян 2:3 Ланс Ланс 1:0 ПСЖ Ланс 3:1 Шарлеруа Ланс 3:1 Шарлеруа Ницца 2:1 Ланс

Последние игры между собой

Нант: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Ланс: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Ланс 1:1 Нант Лига 1 Ланс 1:0 Нант Лига 1 Нант 1:0 Ланс Лига 1 Ланс 1:2 Нант Лига 2
Нант 4:0 Ланс Лига 2 Ланс 1:0 Нант Лига 2 Нант 1:0 Ланс Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 20 13 3 4 44 - 11 42
2. Лион Заявка 19 11 7 1 39 - 18 40
3. Лилль 0:1 Заявка 20 11 6 3 33 - 15 39
4. Монако Заявка 20 11 3 6 39 - 29 36
5. Ренн Заявка 20 10 6 4 30 - 22 36
6. Марсель Заявка 18 9 5 4 26 - 18 32
7. Анже Заявка 20 9 3 8 25 - 31 30
8. Бордо Заявка 20 8 5 7 23 - 21 29
9. Ланс Заявка 19 8 4 7 29 - 29 28
10. Монпелье Заявка 20 8 4 8 33 - 35 28
11. Брест Заявка 20 8 2 10 31 - 36 26
12. Метц Заявка 19 6 7 6 20 - 18 25
13. Реймс 1:0 Заявка 20 6 6 8 28 - 29 24
14. Ницца Заявка 19 6 5 8 22 - 28 23
15. Страсбург Заявка 20 7 2 11 29 - 32 23
16. Сент-Этьен Заявка 20 4 7 9 20 - 30 19
17. Нант Заявка 20 3 9 8 20 - 32 18
18. Ним Заявка 20 4 3 13 16 - 41 15
19. Дижон Заявка 19 2 8 9 12 - 26 14
20. Лорьян Заявка 19 3 3 13 20 - 38 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 7 1 2 25 - 5 22
2. Лион Заявка 9 6 3 0 22 - 8 21
3. Монако Заявка 10 6 3 1 23 - 13 21
4. Лилль 0:1 Заявка 11 6 3 2 18 - 7 21
5. Брест Заявка 10 6 1 3 20 - 16 19
6. Ренн Заявка 10 5 2 3 14 - 13 17
7. Марсель Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
8. Бордо Заявка 10 4 3 3 10 - 8 15
9. Метц Заявка 10 4 3 3 12 - 10 15
10. Ланс Заявка 9 4 2 3 15 - 14 14
11. Анже Заявка 10 4 1 5 9 - 13 13
12. Монпелье Заявка 11 4 1 6 19 - 23 13
13. Нант Заявка 10 2 6 2 11 - 15 12
14. Реймс 1:0 Заявка 9 3 2 4 9 - 11 11
15. Страсбург Заявка 10 3 2 5 12 - 14 11
16. Сент-Этьен Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
17. Ницца Заявка 10 2 2 6 10 - 21 8
18. Лорьян Заявка 9 2 1 6 11 - 17 7
19. Дижон Заявка 10 0 5 5 3 - 10 5
20. Ним Заявка 10 1 1 8 9 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 6 2 2 19 - 6 20
2. Ренн Заявка 10 5 4 1 16 - 9 19
3. Лион Заявка 10 5 4 1 17 - 10 19
4. Лилль 0:1 Заявка 9 5 3 1 15 - 8 18
5. Марсель Заявка 9 5 2 2 11 - 7 17
6. Анже Заявка 10 5 2 3 16 - 18 17
7. Ницца Заявка 9 4 3 2 12 - 7 15
8. Монпелье Заявка 9 4 3 2 14 - 12 15
9. Монако Заявка 10 5 0 5 16 - 16 15
10. Бордо Заявка 10 4 2 4 13 - 13 14
11. Ланс Заявка 10 4 2 4 14 - 15 14
12. Реймс 1:0 Заявка 11 3 4 4 19 - 18 13
13. Страсбург Заявка 10 4 0 6 17 - 18 12
14. Ним Заявка 10 3 2 5 7 - 18 11
15. Метц Заявка 9 2 4 3 8 - 8 10
16. Дижон Заявка 9 2 3 4 9 - 16 9
17. Сент-Этьен Заявка 11 2 3 6 11 - 19 9
18. Брест Заявка 10 2 1 7 11 - 20 7
19. Нант Заявка 10 1 3 6 9 - 17 6
20. Лорьян Заявка 10 1 2 7 9 - 21 5
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Beaujoire. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Нант 43.7% (62)
X 38% (54)
Ланс 18.3% (26)
Все прогнозы
3.53 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.65 3.35 2.65
Бонус: 5 000 ₽ 2.73 3.35 2.64
Бонус: 5 000 ₽ 1.23 4.80 29.00
  7.43 1.33 5.95

Самый высокий коэффициент на матч «Нант» – «Ланс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Нант» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ланс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Нант» – «Ланс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.60 1.03 7.60 1.07 3.18 1.33 2.48 1.54 1.83 2.08 1.41 2.91 1.28 3.54 1.09 6.10 1.06 6.95
6.50 1.11 4.90 1.17 1.62 2.27 1.12 6.10 1.99 1.88 1.07 8.40 1.07 8.40 1.05 9.50 1.03 12.00 1.03 12.00 1.01 12.00 0.00 15.00 0.00 19.50
5.95 1.15 2.75 1.48 2.25 1.69 1.85 2.03 1.43 2.95 1.29 3.77 1.38 3.19 1.21 4.71 1.32 3.54 1.16 5.54 1.10 8.39
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.83 1.43 1.80 2.01 1.40 2.95 1.11 6.60 1.08 7.70
1.90 1.90 1.25 3.90 1.13 5.80 1.01 15.00
1.71 2.22 1.43 2.94 1.16 5.64 1.12 6.90 1.21 4.71 1.10 7.54
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.68 1.28 2.50 1.53 1.63 2.28 1.23 4.20 1.15 5.20
2.45 1.49 1.62 2.25 1.25 3.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.50 1.30
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
3.35 1.30
Где смотреть матч Нант 1:1 Ланс онлайн

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Прогнозы на матч Нант 1:1 Ланс

Исход игры
Нант
43.7% (62)
Ничья
38% (54)
Ланс
18.3% (26)
Тотал 2.5
Больше
26.95% (38)
Меньше
73.05% (103)
Обе команды забьют
Да
62.41% (88)
Нет
37.59% (53)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.9% (51)
1:0 Нант
22.5% (32)
2:1 Нант
14.8% (21)
1:2 Ланс
9.2% (13)
0:1 Ланс
6.3% (9)
2:0 Нант
4.9% (7)
0:2 Ланс
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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