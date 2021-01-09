Беневенто
0:0
Первый тайм: 21'
Стадион: Чиро Вигорито
Аталанта
18' Желтая карточкаДе Рон Мартен
15
Глик
Камил
18
Фулон
Дам
14
Дабо
Брайан
29
Ионице
Артур
25
Сау
Марко
33
Хатебур
Ханс
11
Фройлер
Ремо
91
Сапата
Дуван
72
Иличич
Йосип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
-
18 Фулон ДамЗащитник
-
14 Дабо БрайанПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Сау МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хатебур ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Сапата ДуванНападающий
-
72 Иличич ЙосипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
18'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
28 Владение мячом, % 72
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Капрари Джанлука
|4
|0.24
|2.
|Лападула Джанлука
|3
|0.18
|3.
|Летиция Гаэтано
|3
|0.18
|4.
|Инсинье Роберто
|2
|0.12
|5.
|Сау Марко
|2 (1)
|0.12
|6.
|Кальдирола Лука
|2
|0.12
|7.
|Скьяттарелла Паскуале
|1
|0.06
|8.
|Туиа Алессандро
|1
|0.06
|9.
|Импрота Риккардо
|1
|0.06
|10.
|Хетемай Перпарим
|0
|0
|11.
|Фулон Дам
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Муриэль Луис
|9 (1)
|0.56
|2.
|Сапата Дуван
|6 (1)
|0.38
|3.
|Госенс Робин
|5
|0.31
|4.
|Гомес Алехандро
|4
|0.25
|5.
|Хатебур Ханс
|2
|0.13
|6.
|Ламмерс Сэм
|2
|0.13
|7.
|Иличич Йосип
|1
|0.06
|8.
|Фройлер Ремо
|1
|0.06
|9.
|Малиновский Руслан
|1
|0.06
|10.
|Пашалич Марио
|1
|0.06
|11.
|Толой Рафаэл
|1
|0.06
|12.
|Де Рон Мартен
|1
|0.06
|13.
|Миранчук Алексей
|1
|0.06
|14.
|Пессина Маттео
|1
|0.06
|15.
|Паломино Хосе
|0
|0
|16.
|Джимсити Берат
|0
|0
|17.
|Ромеро Кристиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Скьяттарелла Паскуале
|6
|1
|2.
|Капрари Джанлука
|3
|1
|3.
|Глик Камил
|4
|0
|4.
|Импрота Риккардо
|4
|0
|5.
|Ионице Артур
|3
|0
|6.
|Барба Федерико
|3
|0
|7.
|Фулон Дам
|3
|0
|8.
|Маджио Кристиан
|2
|0
|9.
|Хетемай Перпарим
|2
|0
|10.
|Туиа Алессандро
|2
|0
|11.
|Кальдирола Лука
|2
|0
|12.
|Дабо Брайан
|2
|0
|13.
|Инсинье Роберто
|2
|0
|14.
|Лападула Джанлука
|1
|0
|15.
|Летиция Гаэтано
|1
|0
|16.
|Тельо Андрес
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ромеро Кристиан
|5
|0
|2.
|Джимсити Берат
|4
|0
|3.
|Толой Рафаэл
|3
|0
|4.
|Госенс Робин
|3
|0
|5.
|Де Рон Мартен
|2
|0
|6.
|Фройлер Ремо
|2
|0
|7.
|Малиновский Руслан
|2
|0
|8.
|Хатебур Ханс
|2
|0
|9.
|Пессина Маттео
|2
|0
|10.
|Паломино Хосе
|1
|0
|11.
|Пашалич Марио
|1
|0
|12.
|Мохика Хоан
|1
|0
|13.
|Кальдара Маттиа
|1
|0
|14.
|Диалло Амад
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Беневенто
|10.53% (2)
|5.26% (1)
|31.58% (6)
|21.05% (4)
|10.53% (2)
|21.05% (4)
|Аталанта
|13.89% (5)
|13.89% (5)
|22.22% (8)
|19.44% (7)
|19.44% (7)
|11.11% (4)
Предыдущие игры
Беневенто Последние 20 матчей: +8 =4 -8Кальяри 1:2 Беневенто Беневенто 0:2 Милан Удинезе 0:2 Беневенто Беневенто 2:0 Дженоа
Беневенто 1:1 Лацио Сассуоло 1:0 Беневенто Парма 0:0 Беневенто Беневенто 1:1 Ювентус Фиорентина 0:1 Беневенто Беневенто 0:3 Специя Верона 3:1 Беневенто Беневенто 2:4 Эмполи Беневенто 1:2 Наполи Рома 5:2 Беневенто Беневенто 1:0 Болонья Беневенто 2:5 Интер Милан Сампдория 2:3 Беневенто Лацио 0:0 Беневенто Беневенто 2:1 Реджина Асколи 2:4 Беневенто
Аталанта Последние 20 матчей: +10 =6 -4Аталанта 3:0 Парма Аталанта 5:1 Сассуоло Болонья 2:2 Аталанта Аталанта 4:1 Рома
Ювентус 1:1 Аталанта Аталанта 3:0 Фиорентина Аякс 0:1 Аталанта Аталанта 1:1 Митьюлланд Аталанта 0:2 Верона Ливерпуль 0:2 Аталанта Специя 0:0 Аталанта Аталанта 1:1 Интер Милан Аталанта 0:5 Ливерпуль Кротоне 1:2 Аталанта Аталанта 2:2 Аякс Аталанта 1:3 Сампдория Митьюлланд 0:4 Аталанта Наполи 4:1 Аталанта Аталанта 5:2 Кальяри Лацио 1:4 Аталанта
Последние игры между собой
Беневенто: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Аталанта: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|35 - 19
|37
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|41 - 21
|36
|3.
|Рома
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|35 - 24
|33
|4.
|Ювентус
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|32 - 15
|30
|5.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|16
|8
|5
|3
|36 - 21
|29
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|29 - 23
|29
|7.
|Наполи
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|32 - 15
|28
|8.
|Лацио
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|25 - 25
|25
|9.
|Верона
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|20 - 15
|24
|10.
|Беневенто
|0:0 Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 26
|22
|11.
|Сампдория
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|25 - 26
|20
|12.
|Болонья
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|23 - 29
|17
|13.
|Удинезе
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 23
|16
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|17 - 23
|15
|15.
|Специя
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|21 - 31
|14
|16.
|Кальяри
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|23 - 33
|14
|17.
|Торино
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|26 - 33
|12
|18.
|Парма
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|13 - 31
|12
|19.
|Дженоа
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|16 - 30
|11
|20.
|Кротоне
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|16 - 38
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 7
|20
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|23 - 13
|19
|3.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|22 - 10
|16
|4.
|Милан
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|18 - 12
|15
|5.
|Ювентус
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 7
|14
|6.
|Наполи
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|19 - 10
|13
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 11
|12
|8.
|Верона
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|9.
|Болонья
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 17
|11
|10.
|Лацио
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 13
|11
|11.
|Сампдория
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 13
|10
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|13.
|Беневенто
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|14.
|Кальяри
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 16
|8
|15.
|Удинезе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|16.
|Кротоне
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 16
|7
|17.
|Парма
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|3 - 11
|7
|18.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|11 - 16
|5
|19.
|Торино
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|13 - 18
|4
|20.
|Специя
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|8 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 7
|22
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 8
|17
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 12
|17
|4.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|19 - 8
|16
|5.
|Наполи
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 5
|15
|6.
|Лацио
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 12
|14
|7.
|Рома
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 17
|13
|8.
|Беневенто
|0:0 Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 12
|13
|9.
|Верона
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|10.
|Аталанта
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 11
|13
|11.
|Специя
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|12.
|Сампдория
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|13.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 14
|9
|14.
|Торино
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 15
|8
|15.
|Болонья
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|16.
|Кальяри
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 17
|6
|17.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 14
|6
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 15
|5
|19.
|Парма
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 20
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 22
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Беневенто» – «Аталанта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Беневенто» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аталанта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Беневенто» – «Аталанта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Беневенто 0:0 Аталанта
Исход игры
Беневенто
2.7% (4)
Ничья
4.1% (6)
Аталанта
93.2% (136)
Тотал 2.5
Больше
75% (108)
Меньше
25% (36)
Обе команды забьют
Да
77.08% (111)
Нет
22.92% (33)
Популярный счёт
1:2 Аталанта
46.6% (68)
1:3 Аталанта
21.9% (32)
0:2 Аталанта
13% (19)
0:1 Аталанта
5.5% (8)
1:1 Ничья
3.4% (5)
1:4 Аталанта
2.7% (4)
1:0 Беневенто
2.1% (3)
0:3 Аталанта
1.4% (2)
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