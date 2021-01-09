  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Беневенто
0:0
Первый тайм: 21'

Стадион:
Аталанта
0'
18' Желтая карточка
Де Рон Мартен
21'
1
Монтипо
Лоренцо
11
Маджио
Кристиан
93
Барба
Федерико
15
Глик
Камил
18
Фулон
Дам
14
Дабо
Брайан
28
Скьяттарелла
Паскуале
29
Ионице
Артур
16
Импрота
Риккардо
25
Сау
Марко
9
Лападула
Джанлука
95
Голлини
Пьерлуиджи
2
Толой
Рафаэл
6
Паломино
Хосе
17
Ромеро
Кристиан
33
Хатебур
Ханс
15
Де
Рон
Мартен
11
Фройлер
Ремо
8
Госенс
Робин
32
Пессина
Маттео
91
Сапата
Дуван
72
Иличич
Йосип
Беневенто
4-3-2-1
Аталанта
3-4-1-2

Ход матча

18'
 
Де Рон Мартен

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 28 Владение мячом, % 72

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Беневенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Капрари Джанлука 4 0.24
2. Лападула Джанлука 3 0.18
3. Летиция Гаэтано 3 0.18
4. Инсинье Роберто 2 0.12
5. Сау Марко 2 (1) 0.12
6. Кальдирола Лука 2 0.12
7. Скьяттарелла Паскуале 1 0.06
8. Туиа Алессандро 1 0.06
9. Импрота Риккардо 1 0.06
10. Хетемай Перпарим 0 0
11. Фулон Дам 0 0
Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Муриэль Луис 9 (1) 0.56
2. Сапата Дуван 6 (1) 0.38
3. Госенс Робин 5 0.31
4. Гомес Алехандро 4 0.25
5. Хатебур Ханс 2 0.13
6. Ламмерс Сэм 2 0.13
7. Иличич Йосип 1 0.06
8. Фройлер Ремо 1 0.06
9. Малиновский Руслан 1 0.06
10. Пашалич Марио 1 0.06
11. Толой Рафаэл 1 0.06
12. Де Рон Мартен 1 0.06
13. Миранчук Алексей 1 0.06
14. Пессина Маттео 1 0.06
15. Паломино Хосе 0 0
16. Джимсити Берат 0 0
17. Ромеро Кристиан 0 0

Карточки

Беневенто
# Игрок      
1. Скьяттарелла Паскуале 6 1
2. Капрари Джанлука 3 1
3. Глик Камил 4 0
4. Импрота Риккардо 4 0
5. Ионице Артур 3 0
6. Барба Федерико 3 0
7. Фулон Дам 3 0
8. Маджио Кристиан 2 0
9. Хетемай Перпарим 2 0
10. Туиа Алессандро 2 0
11. Кальдирола Лука 2 0
12. Дабо Брайан 2 0
13. Инсинье Роберто 2 0
14. Лападула Джанлука 1 0
15. Летиция Гаэтано 1 0
16. Тельо Андрес 1 0
Аталанта
# Игрок      
1. Ромеро Кристиан 5 0
2. Джимсити Берат 4 0
3. Толой Рафаэл 3 0
4. Госенс Робин 3 0
5. Де Рон Мартен 2 0
6. Фройлер Ремо 2 0
7. Малиновский Руслан 2 0
8. Хатебур Ханс 2 0
9. Пессина Маттео 2 0
10. Паломино Хосе 1 0
11. Пашалич Марио 1 0
12. Мохика Хоан 1 0
13. Кальдара Маттиа 1 0
14. Диалло Амад 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Беневенто 10.53% (2) 5.26% (1) 31.58% (6) 21.05% (4) 10.53% (2) 21.05% (4)
 Аталанта 13.89% (5) 13.89% (5) 22.22% (8) 19.44% (7) 19.44% (7) 11.11% (4)

Предыдущие игры

Беневенто Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Кальяри 1:2 Беневенто Беневенто 0:2 Милан Удинезе 0:2 Беневенто Беневенто 2:0 Дженоа
Беневенто 1:1 Лацио Сассуоло 1:0 Беневенто Парма 0:0 Беневенто Беневенто 1:1 Ювентус Фиорентина 0:1 Беневенто Беневенто 0:3 Специя Верона 3:1 Беневенто Беневенто 2:4 Эмполи Беневенто 1:2 Наполи Рома 5:2 Беневенто Беневенто 1:0 Болонья Беневенто 2:5 Интер Милан Сампдория 2:3 Беневенто Лацио 0:0 Беневенто Беневенто 2:1 Реджина Асколи 2:4 Беневенто
Аталанта Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Аталанта 3:0 Парма Аталанта 5:1 Сассуоло Болонья 2:2 Аталанта Аталанта 4:1 Рома
Ювентус 1:1 Аталанта Аталанта 3:0 Фиорентина Аякс 0:1 Аталанта Аталанта 1:1 Митьюлланд Аталанта 0:2 Верона Ливерпуль 0:2 Аталанта Специя 0:0 Аталанта Аталанта 1:1 Интер Милан Аталанта 0:5 Ливерпуль Кротоне 1:2 Аталанта Аталанта 2:2 Аякс Аталанта 1:3 Сампдория Митьюлланд 0:4 Аталанта Наполи 4:1 Аталанта Аталанта 5:2 Кальяри Лацио 1:4 Аталанта

Последние игры между собой

Беневенто: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Аталанта: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Беневенто 0:3 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Беневенто Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 16 11 4 1 35 - 19 37
2. Интер Милан Заявка 16 11 3 2 41 - 21 36
3. Рома Заявка 16 10 3 3 35 - 24 33
4. Ювентус Заявка 15 8 6 1 32 - 15 30
5. Аталанта 0:0 Заявка 16 8 5 3 36 - 21 29
6. Сассуоло Заявка 16 8 5 3 29 - 23 29
7. Наполи Заявка 15 9 1 5 32 - 15 28
8. Лацио Заявка 16 7 4 5 25 - 25 25
9. Верона Заявка 16 6 6 4 20 - 15 24
10. Беневенто 0:0 Заявка 17 6 4 7 19 - 26 22
11. Сампдория Заявка 16 6 2 8 25 - 26 20
12. Болонья Заявка 16 4 5 7 23 - 29 17
13. Удинезе Заявка 15 4 4 7 17 - 23 16
14. Фиорентина Заявка 16 3 6 7 17 - 23 15
15. Специя Заявка 16 3 5 8 21 - 31 14
16. Кальяри Заявка 16 3 5 8 23 - 33 14
17. Торино Заявка 16 2 6 8 26 - 33 12
18. Парма Заявка 16 2 6 8 13 - 31 12
19. Дженоа Заявка 16 2 5 9 16 - 30 11
20. Кротоне Заявка 16 2 3 11 16 - 38 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 8 6 2 0 19 - 7 20
2. Интер Милан Заявка 8 6 1 1 23 - 13 19
3. Аталанта 0:0 Заявка 8 5 1 2 22 - 10 16
4. Милан Заявка 8 4 3 1 18 - 12 15
5. Ювентус Заявка 7 4 2 1 13 - 7 14
6. Наполи Заявка 8 4 1 3 19 - 10 13
7. Сассуоло Заявка 8 3 3 2 12 - 11 12
8. Верона Заявка 8 3 2 3 10 - 8 11
9. Болонья Заявка 8 3 2 3 16 - 17 11
10. Лацио Заявка 8 3 2 3 11 - 13 11
11. Сампдория Заявка 8 3 1 4 15 - 13 10
12. Фиорентина Заявка 8 2 4 2 8 - 8 10
13. Беневенто 0:0 Заявка 9 2 3 4 8 - 14 9
14. Кальяри Заявка 8 2 2 4 12 - 16 8
15. Удинезе Заявка 7 2 1 4 5 - 9 7
16. Кротоне Заявка 8 2 1 5 9 - 16 7
17. Парма Заявка 8 1 4 3 3 - 11 7
18. Дженоа Заявка 8 1 2 5 11 - 16 5
19. Торино Заявка 8 0 4 4 13 - 18 4
20. Специя Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 8 7 1 0 17 - 7 22
2. Интер Милан Заявка 8 5 2 1 18 - 8 17
3. Сассуоло Заявка 8 5 2 1 17 - 12 17
4. Ювентус Заявка 8 4 4 0 19 - 8 16
5. Наполи Заявка 7 5 0 2 13 - 5 15
6. Лацио Заявка 8 4 2 2 14 - 12 14
7. Рома Заявка 8 4 1 3 16 - 17 13
8. Беневенто 0:0 Заявка 8 4 1 3 11 - 12 13
9. Верона Заявка 8 3 4 1 10 - 7 13
10. Аталанта 0:0 Заявка 8 3 4 1 14 - 11 13
11. Специя Заявка 8 3 2 3 13 - 14 11
12. Сампдория Заявка 8 3 1 4 10 - 13 10
13. Удинезе Заявка 8 2 3 3 12 - 14 9
14. Торино Заявка 8 2 2 4 13 - 15 8
15. Болонья Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
16. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 17 6
17. Дженоа Заявка 8 1 3 4 5 - 14 6
18. Фиорентина Заявка 8 1 2 5 9 - 15 5
19. Парма Заявка 8 1 2 5 10 - 20 5
20. Кротоне Заявка 8 0 2 6 7 - 22 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    19'
    Иличич справа исполнил ещё один заброс к дальней штанге, где Сапата в прыжке головой пробил правее ворот.
  • Желтая карточка
    18'
    Ден Рон у центрального круга сбил Лападулу и получил жёлтую карточку.
  • Угловой
    17'
    Иличич от углового флага навесил к дальней штанге, где Госенс оказался не готов к приёму мяча.
  • Фол, нарушение
    16'
    Толой в центре поля сбил Сау.
  • 15'
    Хатебур справа прострелил к воротам. Монтипо в выпаде играет ногой, опережая Сапату.
  • 14'
    "Беневенто" свои атаки пока до ударов по воротам не доводит.
  • Опасный момент
    13'
    Госенс слева из пределов штрафной площади нанёс плотный удар по воротам. Монтипо сумел отбить мяч в сторону.
  • 12'
    Маджио на фланге в подкате выбил мяч у Фройлера.
  • Дождь
    11'
    В Беневенто сегодня идёт проливной дождь. Игрокам непросто действовать на мокром газоне со скользким мячом.
  • 10'
    Сапата в чужой штрафной площади нарушил правила.
  • 8'
    Толой по правому флангу сделал заброс на Пессину, который у линии штрафной площади соперников обыграть не смог.
  • Угловой
    7'
    Гости исполнили первый угловой удар в матче. Мяч выбит, а Пессина на линии штрафной площади врезал по ногам Дабо.
  • 6'
    Иличич со штрафного сделал заброс к левой штанге, где Сапата проскочил мимо мяча.
  • Фол, нарушение
    5'
    Скьяттарелла сбил Иличича на подходе к штрафной площади. Около двадцати девяти метров до ворот.
  • Фол, нарушение
    4'
    Фулон в центре поля прихватил Иличича за футболку.
  • Опасный момент
    3'
    Иличич справа исполнил заброс к дальней штанге, где Госекнс в прыжке ногой пробил правее ворот.
  • 2'
    "Беневенто" играет в полосатых красно-жёлтых футболках и чёрных трусах, "Аталанта" - в белой форме с синими элементами.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Чиро Вигорито"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 7.60 5.30 1.35
Бонус: 10 000 ₽ 5.60 4.40 1.55
Бонус: 5 000 ₽ 8.00 5.25 1.41
Бонус: 5 000 ₽ 8.00 5.40 1.38
  8.15 5.26 1.37

Самый высокий коэффициент на матч «Беневенто» – «Аталанта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Беневенто» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аталанта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Беневенто» – «Аталанта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.40 1.15 2.60 1.51 2.05 1.78 1.66 2.24 1.27 3.80 1.11 6.80
11.25 1.00 5.30 1.11 4.50 1.17 2.64 1.46 2.03 1.79 1.74 2.21 1.40 2.95 1.28 3.50 1.10 5.45 1.07 6.40 1.00 11.25
10.00 1.04 3.90 1.25 3.15 1.35 2.05 1.75 1.60 2.33 1.91 1.97 1.38 3.00 1.18 4.75 1.14 5.55 1.04 10.00 1.08 6.10 1.01 11.00 1.02 12.50
6.09 1.15 2.74 1.49 2.43 1.60 2.14 1.76 1.87 2.01 1.69 2.25 1.53 2.60 1.29 3.84 1.12 7.30
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.65 1.25 2.55 1.48 1.64 2.17 1.17 4.60
3.95 1.25 2.75 1.45 1.72 2.12 1.30 3.52 1.19 4.65
2.75 1.44 1.72 2.10 1.31 3.35 1.08 7.77 1.06 8.80
3.38 1.34 2.70 1.50 1.99 1.89 1.68 2.27 1.47 2.79
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.20 1.14 2.09 1.69 1.55 2.36 1.33 3.15
5.60 1.15 4.20 1.23 2.17 1.69 1.61 2.31 1.37 3.10
2.17 1.65 1.61 2.23 1.36 2.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.59 2.27
2.04 1.77
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
6.50 1.11
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
2.95 1.36
Где смотреть матч Беневенто 0:0 Аталанта онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Беневенто 0:0 Аталанта

Исход игры
Беневенто
2.7% (4)
Ничья
4.1% (6)
Аталанта
93.2% (136)
Тотал 2.5
Больше
75% (108)
Меньше
25% (36)
Обе команды забьют
Да
77.08% (111)
Нет
22.92% (33)
Популярный счёт
1:2 Аталанта
46.6% (68)
1:3 Аталанта
21.9% (32)
0:2 Аталанта
13% (19)
0:1 Аталанта
5.5% (8)
1:1 Ничья
3.4% (5)
1:4 Аталанта
2.7% (4)
1:0 Беневенто
2.1% (3)
0:3 Аталанта
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
12 Бонус: 8 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный