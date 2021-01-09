Хатебур справа прострелил к воротам. Монтипо в выпаде играет ногой, опережая Сапату.

Иличич от углового флага навесил к дальней штанге, где Госенс оказался не готов к приёму мяча.

Ден Рон у центрального круга сбил Лападулу и получил жёлтую карточку.

Иличич справа исполнил ещё один заброс к дальней штанге, где Сапата в прыжке головой пробил правее ворот.

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14' "Беневенто" свои атаки пока до ударов по воротам не доводит.

13' Госенс слева из пределов штрафной площади нанёс плотный удар по воротам. Монтипо сумел отбить мяч в сторону.

12' Маджио на фланге в подкате выбил мяч у Фройлера.

11' В Беневенто сегодня идёт проливной дождь. Игрокам непросто действовать на мокром газоне со скользким мячом.

10' Сапата в чужой штрафной площади нарушил правила.

8' Толой по правому флангу сделал заброс на Пессину, который у линии штрафной площади соперников обыграть не смог.

7' Гости исполнили первый угловой удар в матче. Мяч выбит, а Пессина на линии штрафной площади врезал по ногам Дабо.

6' Иличич со штрафного сделал заброс к левой штанге, где Сапата проскочил мимо мяча.

5' Скьяттарелла сбил Иличича на подходе к штрафной площади. Около двадцати девяти метров до ворот.

4' Фулон в центре поля прихватил Иличича за футболку.

3' Иличич справа исполнил заброс к дальней штанге, где Госекнс в прыжке ногой пробил правее ворот.

2' "Беневенто" играет в полосатых красно-жёлтых футболках и чёрных трусах, "Аталанта" - в белой форме с синими элементами.