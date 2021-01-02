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Беневенто
 
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Стадион:
Аталанта

Бомбардиры внутри турнира

Беневенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Капрари Джанлука 4 0.25
2. Лападула Джанлука 3 0.19
3. Летиция Гаэтано 3 0.19
4. Инсинье Роберто 2 0.13
5. Сау Марко 2 (1) 0.13
6. Кальдирола Лука 2 0.13
7. Скьяттарелла Паскуале 1 0.06
8. Туиа Алессандро 1 0.06
9. Импрота Риккардо 1 0.06
10. Хетемай Перпарим 0 0
11. Фулон Дам 0 0
Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Муриэль Луис 9 (1) 0.6
2. Сапата Дуван 6 (1) 0.4
3. Госенс Робин 5 0.33
4. Гомес Алехандро 4 0.27
5. Хатебур Ханс 2 0.13
6. Ламмерс Сэм 2 0.13
7. Иличич Йосип 1 0.07
8. Фройлер Ремо 1 0.07
9. Малиновский Руслан 1 0.07
10. Пашалич Марио 1 0.07
11. Толой Рафаэл 1 0.07
12. Де Рон Мартен 1 0.07
13. Миранчук Алексей 1 0.07
14. Пессина Маттео 1 0.07
15. Паломино Хосе 0 0
16. Джимсити Берат 0 0
17. Ромеро Кристиан 0 0

Карточки

Беневенто
# Игрок      
1. Скьяттарелла Паскуале 6 1
2. Капрари Джанлука 3 1
3. Глик Камил 4 0
4. Импрота Риккардо 4 0
5. Ионице Артур 3 0
6. Барба Федерико 3 0
7. Фулон Дам 3 0
8. Маджио Кристиан 2 0
9. Хетемай Перпарим 2 0
10. Туиа Алессандро 2 0
11. Кальдирола Лука 2 0
12. Дабо Брайан 2 0
13. Инсинье Роберто 2 0
14. Лападула Джанлука 1 0
15. Летиция Гаэтано 1 0
16. Тельо Андрес 1 0
Аталанта
# Игрок      
1. Ромеро Кристиан 5 0
2. Джимсити Берат 4 0
3. Толой Рафаэл 3 0
4. Госенс Робин 3 0
5. Де Рон Мартен 2 0
6. Фройлер Ремо 2 0
7. Малиновский Руслан 2 0
8. Хатебур Ханс 2 0
9. Пессина Маттео 2 0
10. Паломино Хосе 1 0
11. Пашалич Марио 1 0
12. Мохика Хоан 1 0
13. Кальдара Маттиа 1 0
14. Диалло Амад 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Беневенто 10.53% (2) 5.26% (1) 31.58% (6) 21.05% (4) 10.53% (2) 21.05% (4)
 Аталанта 13.89% (5) 13.89% (5) 22.22% (8) 19.44% (7) 19.44% (7) 11.11% (4)

Предыдущие игры

Беневенто Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Кальяри 1:2 Беневенто Беневенто 0:2 Милан Удинезе 0:2 Беневенто Беневенто 2:0 Дженоа
Беневенто 1:1 Лацио Сассуоло 1:0 Беневенто Парма 0:0 Беневенто Беневенто 1:1 Ювентус Фиорентина 0:1 Беневенто Беневенто 0:3 Специя Верона 3:1 Беневенто Беневенто 2:4 Эмполи Беневенто 1:2 Наполи Рома 5:2 Беневенто Беневенто 1:0 Болонья Беневенто 2:5 Интер Милан Сампдория 2:3 Беневенто Лацио 0:0 Беневенто Беневенто 2:1 Реджина Асколи 2:4 Беневенто
Аталанта Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Аталанта 3:0 Парма Аталанта 5:1 Сассуоло Болонья 2:2 Аталанта Аталанта 4:1 Рома
Ювентус 1:1 Аталанта Аталанта 3:0 Фиорентина Аякс 0:1 Аталанта Аталанта 1:1 Митьюлланд Аталанта 0:2 Верона Ливерпуль 0:2 Аталанта Специя 0:0 Аталанта Аталанта 1:1 Интер Милан Аталанта 0:5 Ливерпуль Кротоне 1:2 Аталанта Аталанта 2:2 Аякс Аталанта 1:3 Сампдория Митьюлланд 0:4 Аталанта Наполи 4:1 Аталанта Аталанта 5:2 Кальяри Лацио 1:4 Аталанта

Последние игры между собой

Беневенто: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Аталанта: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Беневенто 0:3 Аталанта Серия A Аталанта 1:0 Беневенто Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 16 11 4 1 35 - 19 37
2. Интер Милан Заявка 16 11 3 2 41 - 21 36
3. Рома Заявка 16 10 3 3 35 - 24 33
4. Ювентус Заявка 15 8 6 1 32 - 15 30
5. Сассуоло Заявка 16 8 5 3 29 - 23 29
6. Наполи Заявка 15 9 1 5 32 - 15 28
7. Аталанта Заявка 15 8 4 3 36 - 21 28
8. Лацио Заявка 16 7 4 5 25 - 25 25
9. Верона Заявка 16 6 6 4 20 - 15 24
10. Беневенто Заявка 16 6 3 7 19 - 26 21
11. Сампдория Заявка 16 6 2 8 25 - 26 20
12. Болонья Заявка 16 4 5 7 23 - 29 17
13. Удинезе Заявка 15 4 4 7 17 - 23 16
14. Фиорентина Заявка 16 3 6 7 17 - 23 15
15. Специя Заявка 16 3 5 8 21 - 31 14
16. Кальяри Заявка 16 3 5 8 23 - 33 14
17. Торино Заявка 16 2 6 8 26 - 33 12
18. Парма Заявка 16 2 6 8 13 - 31 12
19. Дженоа Заявка 16 2 5 9 16 - 30 11
20. Кротоне Заявка 16 2 3 11 16 - 38 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 8 6 2 0 19 - 7 20
2. Интер Милан Заявка 8 6 1 1 23 - 13 19
3. Аталанта Заявка 8 5 1 2 22 - 10 16
4. Милан Заявка 8 4 3 1 18 - 12 15
5. Ювентус Заявка 7 4 2 1 13 - 7 14
6. Наполи Заявка 8 4 1 3 19 - 10 13
7. Сассуоло Заявка 8 3 3 2 12 - 11 12
8. Верона Заявка 8 3 2 3 10 - 8 11
9. Болонья Заявка 8 3 2 3 16 - 17 11
10. Лацио Заявка 8 3 2 3 11 - 13 11
11. Сампдория Заявка 8 3 1 4 15 - 13 10
12. Фиорентина Заявка 8 2 4 2 8 - 8 10
13. Кальяри Заявка 8 2 2 4 12 - 16 8
14. Беневенто Заявка 8 2 2 4 8 - 14 8
15. Удинезе Заявка 7 2 1 4 5 - 9 7
16. Кротоне Заявка 8 2 1 5 9 - 16 7
17. Парма Заявка 8 1 4 3 3 - 11 7
18. Дженоа Заявка 8 1 2 5 11 - 16 5
19. Торино Заявка 8 0 4 4 13 - 18 4
20. Специя Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 8 7 1 0 17 - 7 22
2. Интер Милан Заявка 8 5 2 1 18 - 8 17
3. Сассуоло Заявка 8 5 2 1 17 - 12 17
4. Ювентус Заявка 8 4 4 0 19 - 8 16
5. Наполи Заявка 7 5 0 2 13 - 5 15
6. Лацио Заявка 8 4 2 2 14 - 12 14
7. Рома Заявка 8 4 1 3 16 - 17 13
8. Беневенто Заявка 8 4 1 3 11 - 12 13
9. Верона Заявка 8 3 4 1 10 - 7 13
10. Аталанта Заявка 7 3 3 1 14 - 11 12
11. Специя Заявка 8 3 2 3 13 - 14 11
12. Сампдория Заявка 8 3 1 4 10 - 13 10
13. Удинезе Заявка 8 2 3 3 12 - 14 9
14. Торино Заявка 8 2 2 4 13 - 15 8
15. Болонья Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
16. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 17 6
17. Дженоа Заявка 8 1 3 4 5 - 14 6
18. Фиорентина Заявка 8 1 2 5 9 - 15 5
19. Парма Заявка 8 1 2 5 10 - 20 5
20. Кротоне Заявка 8 0 2 6 7 - 22 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Беневенто - Аталанта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 января 2021, осталось 2 дня 8 часов 1 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 57
    Беневенто 5.3% (3)
    X 8.8% (5)
    Аталанта 86% (49)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Беневенто
    Ничья
    Аталанта
    6.45
    4.60
    1.57
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 6.20 4.20 1.55
    Бонус: 10 000 ₽ 5.60 4.40 1.55
    Бонус: 5 000 ₽ 6.45 4.20 1.57
    Бонус: 5 000 ₽ 5.80 4.60 1.52
      6.39 4.30 1.57

    Самый высокий коэффициент на матч «Беневенто» – «Аталанта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Беневенто» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аталанта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Беневенто» – «Аталанта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    5.40 1.15 2.60 1.51 2.05 1.78 1.66 2.24 1.27 3.80 1.11 6.80
    11.25 1.00 4.95 1.13 4.15 1.20 2.49 1.51 2.01 1.80 1.68 2.32 1.36 3.15 1.26 3.70 1.10 5.95 1.07 6.45 1.00 11.00
    12.50 1.01 5.20 1.14 4.40 1.23 2.65 1.50 2.08 1.82 1.83 2.05 1.67 2.30 1.36 3.05 1.28 3.80 1.11 6.00 1.08 6.60 1.01 11.00 1.02 12.50
    5.78 1.17 2.61 1.54 2.35 1.66 2.08 1.83 1.84 2.07 1.68 2.30 1.53 2.68 1.27 4.03 1.11 7.66
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.65 1.25 2.55 1.48 1.64 2.17 1.17 4.60
    3.60 1.29 2.50 1.53 1.67 2.21 1.27 3.76 1.18 4.90
    2.48 1.50 1.66 2.21 1.23 4.10
    3.35 1.37 2.67 1.53 1.97 1.93 1.67 2.32 1.47 2.88
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    5.20 1.14 2.09 1.69 1.55 2.36 1.33 3.15
    5.35 1.15 3.95 1.25 2.09 1.74 1.56 2.43 1.34 3.26
    2.10 1.69 1.55 2.33 1.32 3.10

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.59 2.27
    1.57 2.30
    Букмекер Да Нет
    3.70 1.25
    3.75 1.22
    Букмекер Да Нет
    2.75 1.42
    2.75 1.42
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    Прогнозы на матч Беневенто - Аталанта

    Исход игры
    Беневенто
    5.3% (3)
    Ничья
    8.8% (5)
    Аталанта
    86% (49)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (42)
    Меньше
    25% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    83.93% (47)
    Нет
    16.07% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Аталанта
    52.6% (30)
    1:3 Аталанта
    17.5% (10)
    1:1 Ничья
    8.8% (5)
    0:2 Аталанта
    8.8% (5)
    1:4 Аталанта
    3.5% (2)
    1:0 Беневенто
    3.5% (2)
    0:1 Аталанта
    3.5% (2)
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