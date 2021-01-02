Беневенто
Позже
Стадион: Чиро Вигорито
Аталанта
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Капрари Джанлука
|4
|0.25
|2.
|Лападула Джанлука
|3
|0.19
|3.
|Летиция Гаэтано
|3
|0.19
|4.
|Инсинье Роберто
|2
|0.13
|5.
|Сау Марко
|2 (1)
|0.13
|6.
|Кальдирола Лука
|2
|0.13
|7.
|Скьяттарелла Паскуале
|1
|0.06
|8.
|Туиа Алессандро
|1
|0.06
|9.
|Импрота Риккардо
|1
|0.06
|10.
|Хетемай Перпарим
|0
|0
|11.
|Фулон Дам
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Муриэль Луис
|9 (1)
|0.6
|2.
|Сапата Дуван
|6 (1)
|0.4
|3.
|Госенс Робин
|5
|0.33
|4.
|Гомес Алехандро
|4
|0.27
|5.
|Хатебур Ханс
|2
|0.13
|6.
|Ламмерс Сэм
|2
|0.13
|7.
|Иличич Йосип
|1
|0.07
|8.
|Фройлер Ремо
|1
|0.07
|9.
|Малиновский Руслан
|1
|0.07
|10.
|Пашалич Марио
|1
|0.07
|11.
|Толой Рафаэл
|1
|0.07
|12.
|Де Рон Мартен
|1
|0.07
|13.
|Миранчук Алексей
|1
|0.07
|14.
|Пессина Маттео
|1
|0.07
|15.
|Паломино Хосе
|0
|0
|16.
|Джимсити Берат
|0
|0
|17.
|Ромеро Кристиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Скьяттарелла Паскуале
|6
|1
|2.
|Капрари Джанлука
|3
|1
|3.
|Глик Камил
|4
|0
|4.
|Импрота Риккардо
|4
|0
|5.
|Ионице Артур
|3
|0
|6.
|Барба Федерико
|3
|0
|7.
|Фулон Дам
|3
|0
|8.
|Маджио Кристиан
|2
|0
|9.
|Хетемай Перпарим
|2
|0
|10.
|Туиа Алессандро
|2
|0
|11.
|Кальдирола Лука
|2
|0
|12.
|Дабо Брайан
|2
|0
|13.
|Инсинье Роберто
|2
|0
|14.
|Лападула Джанлука
|1
|0
|15.
|Летиция Гаэтано
|1
|0
|16.
|Тельо Андрес
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ромеро Кристиан
|5
|0
|2.
|Джимсити Берат
|4
|0
|3.
|Толой Рафаэл
|3
|0
|4.
|Госенс Робин
|3
|0
|5.
|Де Рон Мартен
|2
|0
|6.
|Фройлер Ремо
|2
|0
|7.
|Малиновский Руслан
|2
|0
|8.
|Хатебур Ханс
|2
|0
|9.
|Пессина Маттео
|2
|0
|10.
|Паломино Хосе
|1
|0
|11.
|Пашалич Марио
|1
|0
|12.
|Мохика Хоан
|1
|0
|13.
|Кальдара Маттиа
|1
|0
|14.
|Диалло Амад
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Беневенто
|10.53% (2)
|5.26% (1)
|31.58% (6)
|21.05% (4)
|10.53% (2)
|21.05% (4)
|Аталанта
|13.89% (5)
|13.89% (5)
|22.22% (8)
|19.44% (7)
|19.44% (7)
|11.11% (4)
Предыдущие игры
Беневенто Последние 20 матчей: +8 =4 -8Кальяри 1:2 Беневенто Беневенто 0:2 Милан Удинезе 0:2 Беневенто Беневенто 2:0 Дженоа
Беневенто 1:1 Лацио Сассуоло 1:0 Беневенто Парма 0:0 Беневенто Беневенто 1:1 Ювентус Фиорентина 0:1 Беневенто Беневенто 0:3 Специя Верона 3:1 Беневенто Беневенто 2:4 Эмполи Беневенто 1:2 Наполи Рома 5:2 Беневенто Беневенто 1:0 Болонья Беневенто 2:5 Интер Милан Сампдория 2:3 Беневенто Лацио 0:0 Беневенто Беневенто 2:1 Реджина Асколи 2:4 Беневенто
Аталанта Последние 20 матчей: +10 =6 -4Аталанта 3:0 Парма Аталанта 5:1 Сассуоло Болонья 2:2 Аталанта Аталанта 4:1 Рома
Ювентус 1:1 Аталанта Аталанта 3:0 Фиорентина Аякс 0:1 Аталанта Аталанта 1:1 Митьюлланд Аталанта 0:2 Верона Ливерпуль 0:2 Аталанта Специя 0:0 Аталанта Аталанта 1:1 Интер Милан Аталанта 0:5 Ливерпуль Кротоне 1:2 Аталанта Аталанта 2:2 Аякс Аталанта 1:3 Сампдория Митьюлланд 0:4 Аталанта Наполи 4:1 Аталанта Аталанта 5:2 Кальяри Лацио 1:4 Аталанта
Последние игры между собой
Беневенто: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Аталанта: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|35 - 19
|37
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|41 - 21
|36
|3.
|Рома
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|35 - 24
|33
|4.
|Ювентус
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|32 - 15
|30
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|29 - 23
|29
|6.
|Наполи
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|32 - 15
|28
|7.
|Аталанта
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|36 - 21
|28
|8.
|Лацио
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|25 - 25
|25
|9.
|Верона
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|20 - 15
|24
|10.
|Беневенто
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|19 - 26
|21
|11.
|Сампдория
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|25 - 26
|20
|12.
|Болонья
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|23 - 29
|17
|13.
|Удинезе
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 23
|16
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|17 - 23
|15
|15.
|Специя
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|21 - 31
|14
|16.
|Кальяри
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|23 - 33
|14
|17.
|Торино
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|26 - 33
|12
|18.
|Парма
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|13 - 31
|12
|19.
|Дженоа
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|16 - 30
|11
|20.
|Кротоне
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|16 - 38
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 7
|20
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|23 - 13
|19
|3.
|Аталанта
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|22 - 10
|16
|4.
|Милан
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|18 - 12
|15
|5.
|Ювентус
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 7
|14
|6.
|Наполи
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|19 - 10
|13
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 11
|12
|8.
|Верона
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|9.
|Болонья
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 17
|11
|10.
|Лацио
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 13
|11
|11.
|Сампдория
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 13
|10
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|13.
|Кальяри
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 16
|8
|14.
|Беневенто
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 14
|8
|15.
|Удинезе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|16.
|Кротоне
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 16
|7
|17.
|Парма
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|3 - 11
|7
|18.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|11 - 16
|5
|19.
|Торино
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|13 - 18
|4
|20.
|Специя
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|8 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 7
|22
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 8
|17
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 12
|17
|4.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|19 - 8
|16
|5.
|Наполи
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 5
|15
|6.
|Лацио
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 12
|14
|7.
|Рома
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 17
|13
|8.
|Беневенто
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 12
|13
|9.
|Верона
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|10.
|Аталанта
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 11
|12
|11.
|Специя
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|12.
|Сампдория
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|13.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 14
|9
|14.
|Торино
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 15
|8
|15.
|Болонья
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|16.
|Кальяри
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 17
|6
|17.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 14
|6
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 15
|5
|19.
|Парма
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 20
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 22
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Беневенто» – «Аталанта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Беневенто» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аталанта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Беневенто» – «Аталанта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Беневенто - Аталанта
Исход игры
Беневенто
5.3% (3)
Ничья
8.8% (5)
Аталанта
86% (49)
Тотал 2.5
Больше
75% (42)
Меньше
25% (14)
Обе команды забьют
Да
83.93% (47)
Нет
16.07% (9)
Популярный счёт
1:2 Аталанта
52.6% (30)
1:3 Аталанта
17.5% (10)
1:1 Ничья
8.8% (5)
0:2 Аталанта
8.8% (5)
1:4 Аталанта
3.5% (2)
1:0 Беневенто
3.5% (2)
0:1 Аталанта
3.5% (2)
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