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  2. Матчи
  3. Италия
Дженоа
0:0
Первый тайм: 32'

Стадион:
Болонья
0' 32'
1
Перин
Маттиа
55
Мазиелло
Андреа
21
Радованович
Иван
13
Бани
Маттиа
77
Дзаппакоста
Давиде
11
Бехрами
Валон
47
Бадель
Милан
16
Зайц
Миха
4
Кришито
Доменико
23
Дестро
Маттиа
61
Шомуродов
Элдор
1
Да
Коста
Жуниор
14
Томиясу
Такэхиро
23
Данило
Ларанжера
6
Пас
Нехуэн
3
Хики
Аарон
30
Схаутен
Йерди
8
Домингес
Николас
7
Орсолини
Риккардо
21
Сориано
Роберто
55
Виньято
Эмануэль
24
Паласио
Родриго
Дженоа
3-5-2
Болонья
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дестро Маттиа 5 0.29
2. Пьяца Марко 3 0.18
3. Шомуродов Элдор 2 0.12
4. Скамачча Джанлука 2 0.12
5. Пандев Горан 1 0.06
6. Стураро Стефано 1 0.06
7. Дзаппакоста Давиде 1 0.06
8. Кришито Доменико 1 (1) 0.06
9. Гильоне Паоло 0 0
10. Бадель Милан 0 0
11. Лерагер Лукас 0 0
12. Гольданига Эдоардо 0 0
13. Пеллегрини Лука 0 0
Болонья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сориано Роберто 6 0.35
2. Барроу Муса 3 0.18
3. Орсолини Риккардо 2 0.12
4. Сванберг Маттиас 2 0.12
5. Томиясу Такэхиро 2 0.12
6. Паласио Родриго 1 0.06
7. Виньято Эмануэль 1 0.06
8. Де Сильвестри Лоренцо 1 0.06
9. Ольсен Андреас 1 0.06
10. Домингес Николас 1 0.06
11. Пас Нехуэн 1 0.06
12. Сантандер Федерико 0 0
13. Медель Гари 0 0

Карточки

Дженоа
# Игрок      
1. Гольданига Эдоардо 5 0
2. Мазиелло Андреа 4 0
3. Бадель Милан 4 0
4. Бани Маттиа 4 0
5. Пандев Горан 3 0
6. Дестро Маттиа 3 0
7. Зайц Миха 3 0
8. Гильоне Паоло 3 0
9. Перин Маттиа 1 1
10. Пеллегрини Лука 2 0
11. Кришито Доменико 1 0
12. Радованович Иван 1 0
13. Стураро Стефано 1 0
14. Дзаппакоста Давиде 1 0
15. Скамачча Джанлука 1 0
16. Циборра Леннарт 1 0
17. Ровелла Николо 1 0
Болонья
# Игрок      
1. Сванберг Маттиас 5 1
2. Данило Ларанжера 4 0
3. Томиясу Такэхиро 4 0
4. Схаутен Йерди 4 0
5. Домингес Николас 4 0
6. Паласио Родриго 3 0
7. Хики Аарон 3 0
8. Дейкс Митчелл 1 1
9. Де Сильвестри Лоренцо 2 0
10. Да Коста Жуниор 2 0
11. Сансоне Никола 2 0
12. Сориано Роберто 1 0
13. М'Байе Ибрахим 1 0
14. Виньято Эмануэль 1 0
15. Бальдюрссон Андри-Фаннар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дженоа 12.5% (2) 12.5% (2) 6.25% (1) 31.25% (5) 25% (4) 12.5% (2)
 Болонья 4.76% (1) 14.29% (3) 19.05% (4) 23.81% (5) 14.29% (3) 23.81% (5)

Предыдущие игры

Дженоа Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Сассуоло 2:1 Дженоа Дженоа 1:1 Лацио Специя 1:2 Дженоа Беневенто 2:0 Дженоа
Дженоа 2:2 Милан Дженоа 1:3 Ювентус Фиорентина 1:1 Дженоа Дженоа 1:2 Парма Сампдория 1:3 Дженоа Удинезе 1:0 Дженоа Дженоа 1:3 Рома Дженоа 1:2 Торино Сампдория 1:1 Дженоа Дженоа 2:1 Катанзаро Дженоа 0:2 Интер Милан Верона 0:0 Дженоа Наполи 6:0 Дженоа Дженоа 4:1 Кротоне Дженоа 2:1 Каррарезе Дженоа 2:1 Карпи
Болонья Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Болонья 2:2 Удинезе Фиорентина 0:0 Болонья Болонья 2:2 Аталанта Торино 1:1 Болонья
Специя 2:2 Болонья Болонья 1:5 Рома Интер Милан 3:1 Болонья Болонья 1:0 Кротоне Болонья 2:4 Специя Сампдория 1:2 Болонья Болонья 0:1 Наполи Болонья 3:2 Кальяри Болонья 2:0 Реджина Лацио 2:1 Болонья Болонья 3:4 Сассуоло Беневенто 1:0 Болонья Болонья 4:1 Парма Милан 2:0 Болонья Болонья 0:0 Виртус Энтелла Болонья 2:0 ФералпиСало

Последние игры между собой

Дженоа: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Болонья: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Болонья 0:3 Дженоа Серия A Дженоа 0:0 Болонья Серия A Болонья 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Болонья Серия A
Болонья 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:1 Болонья Серия A Дженоа 1:1 Болонья Серия A Болонья 0:1 Дженоа Серия A Болонья 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:1 Болонья Серия A Дженоа 0:0 Болонья Серия A Болонья 1:0 Дженоа Серия A Болонья 0:0 Дженоа Серия A Дженоа 2:0 Болонья Серия A Болонья 3:2 Дженоа Серия A Дженоа 2:1 Болонья Серия A Болонья 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Болонья Серия A Дженоа 3:4 Болонья Серия A Болонья 1:3 Дженоа Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 16 11 4 1 35 - 19 37
2. Интер Милан Заявка 16 11 3 2 41 - 21 36
3. Рома Заявка 16 10 3 3 35 - 24 33
4. Аталанта Заявка 16 9 4 3 40 - 22 31
5. Ювентус Заявка 15 8 6 1 32 - 15 30
6. Сассуоло Заявка 16 8 5 3 29 - 23 29
7. Наполи Заявка 15 9 1 5 32 - 15 28
8. Лацио Заявка 16 7 4 5 25 - 25 25
9. Верона Заявка 16 6 6 4 20 - 15 24
10. Беневенто Заявка 17 6 3 8 20 - 30 21
11. Сампдория Заявка 16 6 2 8 25 - 26 20
12. Болонья 0:0 Заявка 17 4 6 7 23 - 29 18
13. Удинезе Заявка 15 4 4 7 17 - 23 16
14. Фиорентина Заявка 16 3 6 7 17 - 23 15
15. Специя Заявка 16 3 5 8 21 - 31 14
16. Кальяри Заявка 16 3 5 8 23 - 33 14
17. Торино Заявка 16 2 6 8 26 - 33 12
18. Парма Заявка 16 2 6 8 13 - 31 12
19. Дженоа 0:0 Заявка 17 2 6 9 16 - 30 12
20. Кротоне Заявка 16 2 3 11 16 - 38 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 8 6 2 0 19 - 7 20
2. Интер Милан Заявка 8 6 1 1 23 - 13 19
3. Аталанта Заявка 8 5 1 2 22 - 10 16
4. Милан Заявка 8 4 3 1 18 - 12 15
5. Ювентус Заявка 7 4 2 1 13 - 7 14
6. Наполи Заявка 8 4 1 3 19 - 10 13
7. Сассуоло Заявка 8 3 3 2 12 - 11 12
8. Верона Заявка 8 3 2 3 10 - 8 11
9. Болонья 0:0 Заявка 8 3 2 3 16 - 17 11
10. Лацио Заявка 8 3 2 3 11 - 13 11
11. Сампдория Заявка 8 3 1 4 15 - 13 10
12. Фиорентина Заявка 8 2 4 2 8 - 8 10
13. Кальяри Заявка 8 2 2 4 12 - 16 8
14. Беневенто Заявка 9 2 2 5 9 - 18 8
15. Удинезе Заявка 7 2 1 4 5 - 9 7
16. Кротоне Заявка 8 2 1 5 9 - 16 7
17. Парма Заявка 8 1 4 3 3 - 11 7
18. Дженоа 0:0 Заявка 9 1 3 5 11 - 16 6
19. Торино Заявка 8 0 4 4 13 - 18 4
20. Специя Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 8 7 1 0 17 - 7 22
2. Интер Милан Заявка 8 5 2 1 18 - 8 17
3. Сассуоло Заявка 8 5 2 1 17 - 12 17
4. Ювентус Заявка 8 4 4 0 19 - 8 16
5. Наполи Заявка 7 5 0 2 13 - 5 15
6. Аталанта Заявка 8 4 3 1 18 - 12 15
7. Лацио Заявка 8 4 2 2 14 - 12 14
8. Рома Заявка 8 4 1 3 16 - 17 13
9. Беневенто Заявка 8 4 1 3 11 - 12 13
10. Верона Заявка 8 3 4 1 10 - 7 13
11. Специя Заявка 8 3 2 3 13 - 14 11
12. Сампдория Заявка 8 3 1 4 10 - 13 10
13. Удинезе Заявка 8 2 3 3 12 - 14 9
14. Торино Заявка 8 2 2 4 13 - 15 8
15. Болонья 0:0 Заявка 9 1 4 4 7 - 12 7
16. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 17 6
17. Дженоа 0:0 Заявка 8 1 3 4 5 - 14 6
18. Фиорентина Заявка 8 1 2 5 9 - 15 5
19. Парма Заявка 8 1 2 5 10 - 20 5
20. Кротоне Заявка 8 0 2 6 7 - 22 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Дженоа 25.7% (37)
X 54.2% (78)
Болонья 20.1% (29)
Все прогнозы
1.75 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Дженоа
Ничья
Болонья
3.05
3.46
2.63
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.90 3.25 2.40
Бонус: 10 000 ₽ 3.05 3.30 2.39
Бонус: 5 000 ₽ 2.93 3.46 2.53
Бонус: 5 000 ₽ 2.90 3.10 2.48
  3.00 3.07 2.63

Самый высокий коэффициент на матч «Дженоа» – «Болонья» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дженоа» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Болонья» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дженоа» – «Болонья», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.00 1.05 3.80 1.27 2.90 1.41 1.95 1.87 1.55 2.47 1.38 3.05 1.14 5.80
9.30 1.02 8.40 1.04 3.54 1.28 2.79 1.44 1.97 1.93 1.53 2.50 1.35 3.10 1.14 4.95 1.10 5.55 1.01 9.80
7.50 1.08 5.80 1.13 2.75 1.44 2.05 1.75 2.02 1.85 1.58 2.35 1.74 2.18 1.27 3.70 1.20 4.44 1.07 8.40 1.05 9.50 1.01 9.80 1.01 11.50 0.00 17.00
2.74 1.49 2.37 1.63 2.00 1.88 1.70 2.23 1.54 2.58 1.77 2.15 1.56 2.58 1.38 3.25 1.14 6.54
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.90 1.38 1.95 1.80 1.43 2.70 1.10 6.20
2.95 1.40 1.99 1.82 1.39 3.00 1.15 5.55 1.10 6.85
2.20 1.66 1.40 2.90 1.20 4.44 1.03 12.00 1.03 12.00
1.98 1.90 1.63 2.36 1.29 3.79 1.59 2.49 1.43 3.03
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.10 1.21 1.74 2.01 1.20 4.20
3.64 1.28 2.79 1.44 1.74 2.09 1.29 3.60 1.19 4.70
3.05 1.35 1.80 1.94 1.36 3.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.66 2.14
1.97 1.82
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
2.90 1.37
Где смотреть матч Дженоа 0:0 Болонья онлайн

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Прогнозы на матч Дженоа 0:0 Болонья

Исход игры
Дженоа
25.7% (37)
Ничья
54.2% (78)
Болонья
20.1% (29)
Тотал 2.5
Больше
26.06% (37)
Меньше
73.94% (105)
Обе команды забьют
Да
76.76% (109)
Нет
23.24% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
50% (72)
1:0 Дженоа
12.5% (18)
2:1 Дженоа
11.8% (17)
1:2 Болонья
10.4% (15)
0:1 Болонья
7.6% (11)
2:2 Ничья
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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