Дженоа
2:0
Конец матча
Стадион: Луиджи Феррарис
Болонья
1:0
44' ГолЗайц Миха
2:0
55' ГолДестро Маттиа
66' Желтая карточкаРадованович Иван
87' Желтая карточкаГильоне Паоло
13
Бани
Маттиа
47
Бадель
Милан
16
Зайц
Миха
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
-
16 Зайц МихаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Пьяца МаркоНападающий
-
Главный тренер: Баллардини Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Молла МаркоВратарь
-
68 Хайлоти ОмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
99 Барроу МусаПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Поли АндреаПолузащитник
-
19 Рабби СимонеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Михайлович Синиша
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
44'
1:0
55'
66'
87'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 5
-
1 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дестро Маттиа
|6
|0.35
|2.
|Пьяца Марко
|3
|0.18
|3.
|Шомуродов Элдор
|2
|0.12
|4.
|Скамачча Джанлука
|2
|0.12
|5.
|Пандев Горан
|1
|0.06
|6.
|Стураро Стефано
|1
|0.06
|7.
|Зайц Миха
|1
|0.06
|8.
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0.06
|9.
|Кришито Доменико
|1 (1)
|0.06
|10.
|Гильоне Паоло
|0
|0
|11.
|Бадель Милан
|0
|0
|12.
|Лерагер Лукас
|0
|0
|13.
|Гольданига Эдоардо
|0
|0
|14.
|Пеллегрини Лука
|0
|0
|15.
|Ебонгуе Стив-Майк
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сориано Роберто
|6
|0.35
|2.
|Барроу Муса
|3
|0.18
|3.
|Орсолини Риккардо
|2
|0.12
|4.
|Сванберг Маттиас
|2
|0.12
|5.
|Томиясу Такэхиро
|2
|0.12
|6.
|Паласио Родриго
|1
|0.06
|7.
|Виньято Эмануэль
|1
|0.06
|8.
|Де Сильвестри Лоренцо
|1
|0.06
|9.
|Ольсен Андреас
|1
|0.06
|10.
|Домингес Николас
|1
|0.06
|11.
|Пас Нехуэн
|1
|0.06
|12.
|Сантандер Федерико
|0
|0
|13.
|Медель Гари
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гольданига Эдоардо
|5
|0
|2.
|Мазиелло Андреа
|4
|0
|3.
|Бадель Милан
|4
|0
|4.
|Бани Маттиа
|4
|0
|5.
|Гильоне Паоло
|4
|0
|6.
|Пандев Горан
|3
|0
|7.
|Дестро Маттиа
|3
|0
|8.
|Зайц Миха
|3
|0
|9.
|Перин Маттиа
|1
|1
|10.
|Радованович Иван
|2
|0
|11.
|Пеллегрини Лука
|2
|0
|12.
|Кришито Доменико
|1
|0
|13.
|Стураро Стефано
|1
|0
|14.
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0
|15.
|Скамачча Джанлука
|1
|0
|16.
|Циборра Леннарт
|1
|0
|17.
|Ровелла Николо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сванберг Маттиас
|5
|1
|2.
|Данило Ларанжера
|4
|0
|3.
|Томиясу Такэхиро
|4
|0
|4.
|Схаутен Йерди
|4
|0
|5.
|Домингес Николас
|4
|0
|6.
|Паласио Родриго
|3
|0
|7.
|Хики Аарон
|3
|0
|8.
|Дейкс Митчелл
|1
|1
|9.
|Де Сильвестри Лоренцо
|2
|0
|10.
|Да Коста Жуниор
|2
|0
|11.
|Сансоне Никола
|2
|0
|12.
|Сориано Роберто
|1
|0
|13.
|М'Байе Ибрахим
|1
|0
|14.
|Виньято Эмануэль
|1
|0
|15.
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дженоа
|11.11% (2)
|11.11% (2)
|11.11% (2)
|33.33% (6)
|22.22% (4)
|11.11% (2)
|Болонья
|4.76% (1)
|14.29% (3)
|19.05% (4)
|23.81% (5)
|14.29% (3)
|23.81% (5)
Предыдущие игры
Дженоа Последние 20 матчей: +6 =5 -9Сассуоло 2:1 Дженоа Дженоа 1:1 Лацио Специя 1:2 Дженоа Беневенто 2:0 Дженоа
Дженоа 2:2 Милан Дженоа 1:3 Ювентус Фиорентина 1:1 Дженоа Дженоа 1:2 Парма Сампдория 1:3 Дженоа Удинезе 1:0 Дженоа Дженоа 1:3 Рома Дженоа 1:2 Торино Сампдория 1:1 Дженоа Дженоа 2:1 Катанзаро Дженоа 0:2 Интер Милан Верона 0:0 Дженоа Наполи 6:0 Дженоа Дженоа 4:1 Кротоне Дженоа 2:1 Каррарезе Дженоа 2:1 Карпи
Болонья Последние 20 матчей: +6 =6 -8Болонья 2:2 Удинезе Фиорентина 0:0 Болонья Болонья 2:2 Аталанта Торино 1:1 Болонья
Специя 2:2 Болонья Болонья 1:5 Рома Интер Милан 3:1 Болонья Болонья 1:0 Кротоне Болонья 2:4 Специя Сампдория 1:2 Болонья Болонья 0:1 Наполи Болонья 3:2 Кальяри Болонья 2:0 Реджина Лацио 2:1 Болонья Болонья 3:4 Сассуоло Беневенто 1:0 Болонья Болонья 4:1 Парма Милан 2:0 Болонья Болонья 0:0 Виртус Энтелла Болонья 2:0 ФералпиСало
Последние игры между собой
Дженоа: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Болонья: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Болонья 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:1 Болонья Серия A Дженоа 1:1 Болонья Серия A Болонья 0:1 Дженоа Серия A Болонья 2:0 Дженоа Серия A Дженоа 0:1 Болонья Серия A Дженоа 0:0 Болонья Серия A Болонья 1:0 Дженоа Серия A Болонья 0:0 Дженоа Серия A Дженоа 2:0 Болонья Серия A Болонья 3:2 Дженоа Серия A Дженоа 2:1 Болонья Серия A Болонья 1:1 Дженоа Серия A Дженоа 1:0 Болонья Серия A Дженоа 3:4 Болонья Серия A Болонья 1:3 Дженоа Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|0:0 Заявка
|17
|11
|5
|1
|35 - 19
|38
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|41 - 21
|36
|3.
|Рома
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|35 - 24
|33
|4.
|Аталанта
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|40 - 22
|31
|5.
|Ювентус
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|32 - 15
|30
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|29 - 23
|29
|7.
|Наполи
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|32 - 15
|28
|8.
|Лацио
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|25 - 25
|25
|9.
|Верона
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|20 - 15
|24
|10.
|Беневенто
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|20 - 30
|21
|11.
|Сампдория
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|25 - 26
|20
|12.
|Болонья
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|23 - 31
|17
|13.
|Удинезе
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 23
|16
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|17 - 23
|15
|15.
|Специя
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|21 - 31
|14
|16.
|Кальяри
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|23 - 33
|14
|17.
|Дженоа
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|18 - 30
|14
|18.
|Торино
|0:0 Заявка
|17
|2
|7
|8
|26 - 33
|13
|19.
|Парма
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|13 - 31
|12
|20.
|Кротоне
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|16 - 38
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 7
|20
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|23 - 13
|19
|3.
|Аталанта
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|22 - 10
|16
|4.
|Милан
|0:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 12
|16
|5.
|Ювентус
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 7
|14
|6.
|Наполи
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|19 - 10
|13
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 11
|12
|8.
|Верона
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|9.
|Болонья
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 17
|11
|10.
|Лацио
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 13
|11
|11.
|Сампдория
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 13
|10
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|13.
|Кальяри
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 16
|8
|14.
|Дженоа
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 16
|8
|15.
|Беневенто
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 18
|8
|16.
|Удинезе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|17.
|Кротоне
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 16
|7
|18.
|Парма
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|3 - 11
|7
|19.
|Торино
|0:0 Заявка
|8
|0
|4
|4
|13 - 18
|4
|20.
|Специя
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|8 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|0:0 Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 7
|22
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 8
|17
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 12
|17
|4.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|19 - 8
|16
|5.
|Наполи
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 5
|15
|6.
|Аталанта
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|18 - 12
|15
|7.
|Лацио
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 12
|14
|8.
|Рома
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 17
|13
|9.
|Беневенто
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 12
|13
|10.
|Верона
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|11.
|Специя
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|12.
|Сампдория
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|13.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 14
|9
|14.
|Торино
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 15
|9
|15.
|Кальяри
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 17
|6
|16.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 14
|6
|17.
|Болонья
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 15
|5
|19.
|Парма
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 20
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 22
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Дженоа» – «Болонья» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дженоа» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Болонья» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дженоа» – «Болонья», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Дженоа 2:0 Болонья
Исход игры
Дженоа
25.7% (37)
Ничья
54.2% (78)
Болонья
20.1% (29)
Тотал 2.5
Больше
26.06% (37)
Меньше
73.94% (105)
Обе команды забьют
Да
76.76% (109)
Нет
23.24% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
50% (72)
1:0 Дженоа
12.5% (18)
2:1 Дженоа
11.8% (17)
1:2 Болонья
10.4% (15)
0:1 Болонья
7.6% (11)
2:2 Ничья
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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