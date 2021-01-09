24
Кьяер
Симон
19
Тео
Эрнандес
79
Кесси
Франк
21
Диас
Брахим
15
Хёуге
Йенс
17
Леау
Рафаэл
88
Ринкон
Томас
10
Гояк
Амер
24
Верди
Симоне
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Кьяер СимонЗащитник
- Защитник
-
19 Тео ЭрнандесЗащитник
-
79 Кесси ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Диас БрахимПолузащитник
-
15 Хёуге ЙенсПолузащитник
-
17 Леау РафаэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
- Защитник
-
14 Конти АндреаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
-
10 Гояк АмерПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Верди СимонеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Мурру НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джампаоло Марко
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ибрагимович Златан
|10 (2)
|0.59
|2.
|Кесси Франк
|5 (4)
|0.29
|3.
|Леау Рафаэл
|4
|0.24
|4.
|Тео Эрнандес
|4
|0.24
|5.
|Калабрия Давиде
|2
|0.12
|6.
|Салемакерс Алексис
|2
|0.12
|7.
|Чалханоглу Хакан
|1 (1)
|0.06
|8.
|Ребич Анте
|1
|0.06
|9.
|Романьоли Алессио
|1
|0.06
|10.
|Диас Брахим
|1
|0.06
|11.
|Кастильехо Самуэль
|1
|0.06
|12.
|Хёуге Йенс
|1
|0.06
|13.
|Калюлю Пьер
|1
|0.06
|14.
|Беннасер Исмаэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Белотти Андреа
|9 (2)
|0.53
|2.
|Лукич Саша
|3
|0.18
|3.
|Иццо Армандо
|2
|0.12
|4.
|Бремер Глейсон
|2
|0.12
|5.
|Верди Симоне
|1
|0.06
|6.
|Бонаццоли Федерико
|1
|0.06
|7.
|Мейте Суалихо
|1
|0.06
|8.
|Гояк Амер
|1
|0.06
|9.
|Синго Уилфрид
|1
|0.06
|10.
|Н'Кулу Николя
|1
|0.06
|11.
|Дзадза Симоне
|1
|0.06
|12.
|Линетти Кароль
|1
|0.06
|13.
|Ансальди Кристиан
|1 (1)
|0.06
|14.
|Войвода Мергим
|0
|0
|15.
|Ринкон Томас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кесси Франк
|5
|0
|2.
|Тео Эрнандес
|5
|0
|3.
|Леау Рафаэл
|4
|0
|4.
|Романьоли Алессио
|3
|0
|5.
|Калабрия Давиде
|3
|0
|6.
|Кастильехо Самуэль
|3
|0
|7.
|Ибрагимович Златан
|2
|0
|8.
|Ребич Анте
|2
|0
|9.
|Чалханоглу Хакан
|2
|0
|10.
|Крунич Раде
|2
|0
|11.
|Габбия Маттео
|2
|0
|12.
|Тонали Сандро
|0
|1
|13.
|Кьяер Симон
|1
|0
|14.
|Беннасер Исмаэль
|1
|0
|15.
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|16.
|Далот Диогу
|1
|0
|17.
|Калюлю Пьер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лянко Войнович
|5
|0
|2.
|Синго Уилфрид
|3
|1
|3.
|Ринкон Томас
|4
|0
|4.
|Верди Симоне
|3
|0
|5.
|Лукич Саша
|3
|0
|6.
|Иццо Армандо
|2
|0
|7.
|Белотти Андреа
|2
|0
|8.
|Линетти Кароль
|2
|0
|9.
|Бонаццоли Федерико
|2
|0
|10.
|Войвода Мергим
|2
|0
|11.
|Милинкович-Савич Ваня
|0
|1
|12.
|Н'Кулу Николя
|1
|0
|13.
|Дзадза Симоне
|1
|0
|14.
|Родригес Рикардо
|1
|0
|15.
|Гояк Амер
|1
|0
|16.
|Буонджорно Алессандро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Милан
|14.71% (5)
|20.59% (7)
|11.76% (4)
|23.53% (8)
|0
|29.41% (10)
|Торино
|20% (5)
|12% (3)
|12% (3)
|8% (2)
|20% (5)
|28% (7)
Предыдущие игры
Милан Последние 20 матчей: +13 =5 -2Милан 1:3 Ювентус Беневенто 0:2 Милан Милан 3:2 Лацио Сассуоло 1:2 Милан
Торино Последние 20 матчей: +4 =7 -9Торино 1:1 Верона Парма 0:3 Торино Наполи 1:1 Торино Торино 1:1 Болонья
Рома 3:1 Торино Торино 2:3 Удинезе Ювентус 2:1 Торино Торино 2:2 Сампдория Торино 2:0 Виртус Энтелла Интер Милан 4:2 Торино Торино 0:0 Кротоне Дженоа 1:2 Торино Торино 3:4 Лацио Торино 3:1 Лечче Сассуоло 3:3 Торино Торино 2:3 Кальяри Торино 2:4 Аталанта Фиорентина 1:0 Торино Торино 1:2 Про Верчелли Торино 1:1 Про Патрия
Последние игры между собой
Милан: победы: 9, ничьи: 9, поражения: 2
Торино: победы: 2, ничьи: 9, поражения: 9
Милан 0:0 Торино Серия A Торино 1:1 Милан Серия A Милан 0:0 Торино Серия A Торино 2:2 Милан Серия A Милан 2:1 Торино Кубок Милан 3:2 Торино Серия A Милан 1:0 Торино Серия A Торино 1:1 Милан Серия A Милан 3:0 Торино Серия A Торино 1:1 Милан Серия A Милан 1:1 Торино Серия A Торино 2:2 Милан Серия A Милан 1:0 Торино Серия A Торино 2:4 Милан Серия A Милан 5:1 Торино Серия A Торино 2:2 Милан Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|0:0 Заявка
|17
|11
|5
|1
|35 - 19
|38
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|41 - 21
|36
|3.
|Рома
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|35 - 24
|33
|4.
|Аталанта
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|40 - 22
|31
|5.
|Ювентус
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|32 - 15
|30
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|29 - 23
|29
|7.
|Наполи
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|32 - 15
|28
|8.
|Лацио
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|25 - 25
|25
|9.
|Верона
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|20 - 15
|24
|10.
|Беневенто
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|20 - 30
|21
|11.
|Сампдория
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|25 - 26
|20
|12.
|Болонья
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|23 - 31
|17
|13.
|Удинезе
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 23
|16
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|17 - 23
|15
|15.
|Специя
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|21 - 31
|14
|16.
|Кальяри
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|23 - 33
|14
|17.
|Дженоа
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|18 - 30
|14
|18.
|Торино
|0:0 Заявка
|17
|2
|7
|8
|26 - 33
|13
|19.
|Парма
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|13 - 31
|12
|20.
|Кротоне
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|16 - 38
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 7
|20
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|23 - 13
|19
|3.
|Аталанта
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|22 - 10
|16
|4.
|Милан
|0:0 Заявка
|9
|4
|4
|1
|18 - 12
|16
|5.
|Ювентус
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 7
|14
|6.
|Наполи
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|19 - 10
|13
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 11
|12
|8.
|Верона
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|9.
|Болонья
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 17
|11
|10.
|Лацио
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 13
|11
|11.
|Сампдория
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 13
|10
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|13.
|Кальяри
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 16
|8
|14.
|Дженоа
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 16
|8
|15.
|Беневенто
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 18
|8
|16.
|Удинезе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|17.
|Кротоне
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 16
|7
|18.
|Парма
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|3 - 11
|7
|19.
|Торино
|0:0 Заявка
|8
|0
|4
|4
|13 - 18
|4
|20.
|Специя
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|8 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|0:0 Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 7
|22
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 8
|17
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 12
|17
|4.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|19 - 8
|16
|5.
|Наполи
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 5
|15
|6.
|Аталанта
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|18 - 12
|15
|7.
|Лацио
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 12
|14
|8.
|Рома
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 17
|13
|9.
|Беневенто
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 12
|13
|10.
|Верона
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|11.
|Специя
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|12.
|Сампдория
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|13.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 14
|9
|14.
|Торино
|0:0 Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 15
|9
|15.
|Кальяри
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 17
|6
|16.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 14
|6
|17.
|Болонья
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 15
|5
|19.
|Парма
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 20
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 22
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Милан» – «Торино» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Торино» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Милан» – «Торино», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Милан 0:0 Торино
Исход игры
Милан
98% (145)
Ничья
1.4% (2)
Торино
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
58.22% (85)
Меньше
41.78% (61)
Обе команды забьют
Да
52.74% (77)
Нет
47.26% (69)
Популярный счёт
2:1 Милан
36.5% (54)
2:0 Милан
33.1% (49)
3:1 Милан
12.8% (19)
1:0 Милан
7.4% (11)
3:0 Милан
4.7% (7)
4:0 Милан
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!