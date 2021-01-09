Лянко в центре поля нарушил правила против Диаса. Игроки "Милана" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Тонали в центре поля нарушил правила против Гояка. Игроки "Торино" также не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Тео пробил в левый угол ворот с дальней дистанции, мяч в створ не пошёл, Сиригу также всё контролировал.

Очередной угловой у ворот "Торино". Диас разыграл корнер с Хёуге, Йенс с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, игроки туринского клуба выбили мяч подальше от своих ворот.

Вернём первую ставку если она не сыграет.

16' Диас с углового выполнил подачу к линии вратарской, Белотти в борьбе с Романьоли головой выбил мяч на правый фланг.

15' Тонали со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч попал в одного из защитников "Торино" и ушёл на угловой.

14' Иццо у радиуса штрафной площади нарушил правила против Тео. "Милан" заработал крайне опасный стандарт.

13' Игроки "Милана" в очередной раз разыграли угловой, затем Тонали с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

12' Тео также досталось в борьбе за верховой мяч с Синго на левом фланге. Полежал немного на газоне фланговый защитник "Милана", но затем он показал, что готов играть дальше.

11' Кастильехо вошёл в штрафную площадь с правого фланга и выполнил прострел к линии вратарской, мяч попал в Родригеса и ушёл на угловой.

10' Теперь уже Тео отыгрался с Диасом и по центру вошёл в штрафную площадь, в окружении соперников Эрнандес сразу же потерял мяч.

9' Диас при попытке войти в штрафную площадь по левой половине поля отыгрался с Леау, но затем Брахим наткнулся на Лянко, Фабио Мареска показал, что нужно играть дальше.

8' Угловой удалось заработать игрокам "Милана" по итогам прошлого эпизода. Быстро разыграли корнер хозяева поля, после этого Тонали пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел точно в руки Сиригу.

7' Кастильехо с правого фланга покатил мяч под удар Калабрии, Давиде в касание пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели.

6' Из глубины поля последовал заброс на ход Верди, Романьоли оказался первым на мяче и выполнил передачу назад на Доннарумму.

5' Кьяер перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Торино", правила были нарушены против Белотти.

4' Кастильехо отправился прессинговать Сиригу к правому углу вратарской, Сальваторе сыграл неудачно, хотел голкипер "Торино" вернуть мяч Бремеру, но мяч попал в ногу Кастильехо и едва не полетел в правый угол ворот.

3' Калабрия из глубины поля выполнил передачу на ход Кастильехо по правому флангу, Бремер оказался первым на мяче и выполнил передачу назад на Сиригу.

2' Игроки "Торино" попытались первыми провести атаку, но пройти вперёд по правому флангу у Синго не получилось.