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  3. Италия
Милан
0:0
Первый тайм: 19'

Стадион:
Торино
0' 19'
99
Доннарумма
Джанлуиджи
2
Калабрия
Давиде
24
Кьяер
Симон
13
Романьоли
Алессио
19
Тео
Эрнандес
79
Кесси
Франк
8
Тонали
Сандро
7
Кастильехо
Самуэль
21
Диас
Брахим
15
Хёуге
Йенс
17
Леау
Рафаэл
39
Сиригу
Сальваторе
5
Иццо
Армандо
4
Лянко
Войнович
3
Бремер
Глейсон
17
Синго
Уилфрид
7
Лукич
Саша
88
Ринкон
Томас
10
Гояк
Амер
13
Родригес
Рикардо
24
Верди
Симоне
9
Белотти
Андреа
Милан
4-2-3-1
Торино
3-5-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ибрагимович Златан 10 (2) 0.59
2. Кесси Франк 5 (4) 0.29
3. Леау Рафаэл 4 0.24
4. Тео Эрнандес 4 0.24
5. Калабрия Давиде 2 0.12
6. Салемакерс Алексис 2 0.12
7. Чалханоглу Хакан 1 (1) 0.06
8. Ребич Анте 1 0.06
9. Романьоли Алессио 1 0.06
10. Диас Брахим 1 0.06
11. Кастильехо Самуэль 1 0.06
12. Хёуге Йенс 1 0.06
13. Калюлю Пьер 1 0.06
14. Беннасер Исмаэль 0 0
Торино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Белотти Андреа 9 (2) 0.53
2. Лукич Саша 3 0.18
3. Иццо Армандо 2 0.12
4. Бремер Глейсон 2 0.12
5. Верди Симоне 1 0.06
6. Бонаццоли Федерико 1 0.06
7. Мейте Суалихо 1 0.06
8. Гояк Амер 1 0.06
9. Синго Уилфрид 1 0.06
10. Н'Кулу Николя 1 0.06
11. Дзадза Симоне 1 0.06
12. Линетти Кароль 1 0.06
13. Ансальди Кристиан 1 (1) 0.06
14. Войвода Мергим 0 0
15. Ринкон Томас 0 0

Карточки

Милан
# Игрок      
1. Кесси Франк 5 0
2. Тео Эрнандес 5 0
3. Леау Рафаэл 4 0
4. Романьоли Алессио 3 0
5. Калабрия Давиде 3 0
6. Кастильехо Самуэль 3 0
7. Ибрагимович Златан 2 0
8. Ребич Анте 2 0
9. Чалханоглу Хакан 2 0
10. Крунич Раде 2 0
11. Габбия Маттео 2 0
12. Тонали Сандро 0 1
13. Кьяер Симон 1 0
14. Беннасер Исмаэль 1 0
15. Доннарумма Джанлуиджи 1 0
16. Далот Диогу 1 0
17. Калюлю Пьер 1 0
Торино
# Игрок      
1. Лянко Войнович 5 0
2. Синго Уилфрид 3 1
3. Ринкон Томас 4 0
4. Верди Симоне 3 0
5. Лукич Саша 3 0
6. Иццо Армандо 2 0
7. Белотти Андреа 2 0
8. Линетти Кароль 2 0
9. Бонаццоли Федерико 2 0
10. Войвода Мергим 2 0
11. Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 0 1
12. Н'Кулу Николя 1 0
13. Дзадза Симоне 1 0
14. Родригес Рикардо 1 0
15. Гояк Амер 1 0
16. Буонджорно Алессандро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Милан 14.71% (5) 20.59% (7) 11.76% (4) 23.53% (8) 0 29.41% (10)
 Торино 20% (5) 12% (3) 12% (3) 8% (2) 20% (5) 28% (7)

Предыдущие игры

Милан Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Милан 1:3 Ювентус Беневенто 0:2 Милан Милан 3:2 Лацио Сассуоло 1:2 Милан
Дженоа 2:2 Милан Милан 2:2 Парма Спарта Прага 0:1 Милан Сампдория 1:2 Милан Милан 4:2 Селтик Милан 2:0 Фиорентина Лилль 1:1 Милан Наполи 1:3 Милан Милан 2:2 Верона Милан 0:3 Лилль Удинезе 1:2 Милан Милан 3:0 Спарта Прага Милан 3:3 Рома Селтик 1:3 Милан Интер Милан 1:2 Милан Милан 3:0 Специя
Торино Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Торино 1:1 Верона Парма 0:3 Торино Наполи 1:1 Торино Торино 1:1 Болонья
Рома 3:1 Торино Торино 2:3 Удинезе Ювентус 2:1 Торино Торино 2:2 Сампдория Торино 2:0 Виртус Энтелла Интер Милан 4:2 Торино Торино 0:0 Кротоне Дженоа 1:2 Торино Торино 3:4 Лацио Торино 3:1 Лечче Сассуоло 3:3 Торино Торино 2:3 Кальяри Торино 2:4 Аталанта Фиорентина 1:0 Торино Торино 1:2 Про Верчелли Торино 1:1 Про Патрия

Последние игры между собой

Милан: победы: 9, ничьи: 9, поражения: 2
Торино: победы: 2, ничьи: 9, поражения: 9
Милан 1:0 Торино Серия A Милан 4:2 Торино Кубок Торино 2:1 Милан Серия A Торино 2:0 Милан Серия A
Милан 0:0 Торино Серия A Торино 1:1 Милан Серия A Милан 0:0 Торино Серия A Торино 2:2 Милан Серия A Милан 2:1 Торино Кубок Милан 3:2 Торино Серия A Милан 1:0 Торино Серия A Торино 1:1 Милан Серия A Милан 3:0 Торино Серия A Торино 1:1 Милан Серия A Милан 1:1 Торино Серия A Торино 2:2 Милан Серия A Милан 1:0 Торино Серия A Торино 2:4 Милан Серия A Милан 5:1 Торино Серия A Торино 2:2 Милан Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 0:0 Заявка 17 11 5 1 35 - 19 38
2. Интер Милан Заявка 16 11 3 2 41 - 21 36
3. Рома Заявка 16 10 3 3 35 - 24 33
4. Аталанта Заявка 16 9 4 3 40 - 22 31
5. Ювентус Заявка 15 8 6 1 32 - 15 30
6. Сассуоло Заявка 16 8 5 3 29 - 23 29
7. Наполи Заявка 15 9 1 5 32 - 15 28
8. Лацио Заявка 16 7 4 5 25 - 25 25
9. Верона Заявка 16 6 6 4 20 - 15 24
10. Беневенто Заявка 17 6 3 8 20 - 30 21
11. Сампдория Заявка 16 6 2 8 25 - 26 20
12. Болонья Заявка 17 4 5 8 23 - 31 17
13. Удинезе Заявка 15 4 4 7 17 - 23 16
14. Фиорентина Заявка 16 3 6 7 17 - 23 15
15. Специя Заявка 16 3 5 8 21 - 31 14
16. Кальяри Заявка 16 3 5 8 23 - 33 14
17. Дженоа Заявка 17 3 5 9 18 - 30 14
18. Торино 0:0 Заявка 17 2 7 8 26 - 33 13
19. Парма Заявка 16 2 6 8 13 - 31 12
20. Кротоне Заявка 16 2 3 11 16 - 38 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 8 6 2 0 19 - 7 20
2. Интер Милан Заявка 8 6 1 1 23 - 13 19
3. Аталанта Заявка 8 5 1 2 22 - 10 16
4. Милан 0:0 Заявка 9 4 4 1 18 - 12 16
5. Ювентус Заявка 7 4 2 1 13 - 7 14
6. Наполи Заявка 8 4 1 3 19 - 10 13
7. Сассуоло Заявка 8 3 3 2 12 - 11 12
8. Верона Заявка 8 3 2 3 10 - 8 11
9. Болонья Заявка 8 3 2 3 16 - 17 11
10. Лацио Заявка 8 3 2 3 11 - 13 11
11. Сампдория Заявка 8 3 1 4 15 - 13 10
12. Фиорентина Заявка 8 2 4 2 8 - 8 10
13. Кальяри Заявка 8 2 2 4 12 - 16 8
14. Дженоа Заявка 9 2 2 5 13 - 16 8
15. Беневенто Заявка 9 2 2 5 9 - 18 8
16. Удинезе Заявка 7 2 1 4 5 - 9 7
17. Кротоне Заявка 8 2 1 5 9 - 16 7
18. Парма Заявка 8 1 4 3 3 - 11 7
19. Торино 0:0 Заявка 8 0 4 4 13 - 18 4
20. Специя Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан 0:0 Заявка 8 7 1 0 17 - 7 22
2. Интер Милан Заявка 8 5 2 1 18 - 8 17
3. Сассуоло Заявка 8 5 2 1 17 - 12 17
4. Ювентус Заявка 8 4 4 0 19 - 8 16
5. Наполи Заявка 7 5 0 2 13 - 5 15
6. Аталанта Заявка 8 4 3 1 18 - 12 15
7. Лацио Заявка 8 4 2 2 14 - 12 14
8. Рома Заявка 8 4 1 3 16 - 17 13
9. Беневенто Заявка 8 4 1 3 11 - 12 13
10. Верона Заявка 8 3 4 1 10 - 7 13
11. Специя Заявка 8 3 2 3 13 - 14 11
12. Сампдория Заявка 8 3 1 4 10 - 13 10
13. Удинезе Заявка 8 2 3 3 12 - 14 9
14. Торино 0:0 Заявка 9 2 3 4 13 - 15 9
15. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 17 6
16. Дженоа Заявка 8 1 3 4 5 - 14 6
17. Болонья Заявка 9 1 3 5 7 - 14 6
18. Фиорентина Заявка 8 1 2 5 9 - 15 5
19. Парма Заявка 8 1 2 5 10 - 20 5
20. Кротоне Заявка 8 0 2 6 7 - 22 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Первый тайм
  • Угловой
    21'
    Продолжает "Милан" собирать угловые. Диас выполнил подачу к правому углу вратарской, Ринкон головой выбил мяч в аут. 
  • Угловой
    20'
    Очередной угловой у ворот "Торино". Диас разыграл корнер с Хёуге, Йенс с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, игроки туринского клуба выбили мяч подальше от своих ворот. 
  • 19'
    Тео пробил в левый угол ворот с дальней дистанции, мяч в створ не пошёл, Сиригу также всё контролировал. 
  • Фол, нарушение
    18'
    Тонали в центре поля нарушил правила против Гояка. Игроки "Торино" также не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Фол, нарушение
    17'
    Лянко в центре поля нарушил правила против Диаса. Игроки "Милана" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Угловой
    16'
    Диас с углового выполнил подачу к линии вратарской, Белотти в борьбе с Романьоли головой выбил мяч на правый фланг. 
  • 15'
    Тонали со стандарта пробил в правый угол ворот, мяч попал в одного из защитников "Торино" и ушёл на угловой. 
  • Фол, нарушение
    14'
    Иццо у радиуса штрафной площади нарушил правила против Тео. "Милан" заработал крайне опасный стандарт. 
  • Угловой
    13'
    Игроки "Милана" в очередной раз разыграли угловой, затем Тонали с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Травма, повреждение
    12'
    Тео также досталось в борьбе за верховой мяч с Синго на левом фланге. Полежал немного на газоне фланговый защитник "Милана", но затем он показал, что готов играть дальше. 
  • 11'
    Кастильехо вошёл в штрафную площадь с правого фланга и выполнил прострел к линии вратарской, мяч попал в Родригеса и ушёл на угловой. 
  • 10'
    Теперь уже Тео отыгрался с Диасом и по центру вошёл в штрафную площадь, в окружении соперников Эрнандес сразу же потерял мяч. 
  • Судья
    9'
    Диас при попытке войти в штрафную площадь по левой половине поля отыгрался с Леау, но затем Брахим наткнулся на Лянко, Фабио Мареска показал, что нужно играть дальше. 
  • Угловой
    8'
    Угловой удалось заработать игрокам "Милана" по итогам прошлого эпизода. Быстро разыграли корнер хозяева поля, после этого Тонали пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел точно в руки Сиригу. 
  • 7'
    Кастильехо с правого фланга покатил мяч под удар Калабрии, Давиде в касание пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели. 
  • 6'
    Из глубины поля последовал заброс на ход Верди, Романьоли оказался первым на мяче и выполнил передачу назад на Доннарумму. 
  • Фол, нарушение
    5'
    Кьяер перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Торино", правила были нарушены против Белотти. 
  • Опасный момент
    4'
    Кастильехо отправился прессинговать Сиригу к правому углу вратарской, Сальваторе сыграл неудачно, хотел голкипер "Торино" вернуть мяч Бремеру, но мяч попал в ногу Кастильехо и едва не полетел в правый угол ворот. 
  • 3'
    Калабрия из глубины поля выполнил передачу на ход Кастильехо по правому флангу, Бремер оказался первым на мяче и выполнил передачу назад на Сиригу. 
  • 2'
    Игроки "Торино" попытались первыми провести атаку, но пройти вперёд по правому флангу у Синго не получилось. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Милану" нужно обязательно переигрывать "Торино", чтобы удержаться на первой строчке в турнирной таблице. "Торино" в свою очередь также необходимо набирать очки, чтобы оторваться от зоны вылета и продолжить свою успешную борьбу за сохранение прописки в Серии А. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Siro. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.65 3.75 5.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.74 3.90 5.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.77 3.95 5.25
  1.62 3.91 6.01

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.00 1.01 9.20 1.03 3.70 1.26 2.95 1.40 2.03 1.84 1.59 2.36 1.37 2.99 1.16 4.65 1.11 5.25 1.02 9.40 1.02 9.50
8.44 1.04 7.26 1.06 3.25 1.33 2.52 1.52 1.80 2.00 1.78 2.08 1.42 2.85 1.70 2.20 1.28 3.60 1.12 6.10 1.10 6.80 1.03 9.90 1.03 10.00 1.01 17.50
4.44 1.24 2.83 1.46 2.42 1.60 1.99 1.89 1.75 2.16 1.55 2.54 1.62 2.43 1.50 2.77 1.41 3.09 1.17 5.71
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.12 1.36 2.09 1.74 1.48 2.65 1.16 5.25 1.11 6.45
2.63 1.48 1.70 2.15 1.33 3.25 1.07 6.70 1.05 7.78
2.35 1.64 1.93 1.95 1.49 2.71 1.33 3.47 1.52 2.68 1.35 3.46
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.23 2.88 1.42 1.76 2.06 1.33 3.30 1.22 4.30
4.00 1.24 2.70 1.44 1.69 2.08 1.28 3.33 1.18 4.26

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.04 1.77
Букмекер Да Нет
5.80 1.13
Букмекер Да Нет
3.60 1.28
Где смотреть матч Милан 0:0 Торино онлайн

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Прогнозы на матч Милан 0:0 Торино

Исход игры
Милан
98% (145)
Ничья
1.4% (2)
Торино
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
58.22% (85)
Меньше
41.78% (61)
Обе команды забьют
Да
52.74% (77)
Нет
47.26% (69)
Популярный счёт
2:1 Милан
36.5% (54)
2:0 Милан
33.1% (49)
3:1 Милан
12.8% (19)
1:0 Милан
7.4% (11)
3:0 Милан
4.7% (7)
4:0 Милан
1.4% (2)
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