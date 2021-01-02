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Милан
 
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Стадион:
Торино

Бомбардиры внутри турнира

Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ибрагимович Златан 10 (2) 0.63
2. Кесси Франк 5 (4) 0.31
3. Леау Рафаэл 4 0.25
4. Тео Эрнандес 4 0.25
5. Калабрия Давиде 2 0.13
6. Салемакерс Алексис 2 0.13
7. Чалханоглу Хакан 1 (1) 0.06
8. Ребич Анте 1 0.06
9. Романьоли Алессио 1 0.06
10. Диас Брахим 1 0.06
11. Кастильехо Самуэль 1 0.06
12. Хёуге Йенс 1 0.06
13. Калюлю Пьер 1 0.06
14. Беннасер Исмаэль 0 0
Торино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Белотти Андреа 9 (2) 0.56
2. Лукич Саша 3 0.19
3. Иццо Армандо 2 0.13
4. Бремер Глейсон 2 0.13
5. Верди Симоне 1 0.06
6. Бонаццоли Федерико 1 0.06
7. Мейте Суалихо 1 0.06
8. Гояк Амер 1 0.06
9. Синго Уилфрид 1 0.06
10. Н'Кулу Николя 1 0.06
11. Дзадза Симоне 1 0.06
12. Линетти Кароль 1 0.06
13. Ансальди Кристиан 1 (1) 0.06
14. Войвода Мергим 0 0
15. Ринкон Томас 0 0

Карточки

Милан
# Игрок      
1. Кесси Франк 5 0
2. Тео Эрнандес 5 0
3. Леау Рафаэл 4 0
4. Романьоли Алессио 3 0
5. Калабрия Давиде 3 0
6. Кастильехо Самуэль 3 0
7. Ибрагимович Златан 2 0
8. Ребич Анте 2 0
9. Чалханоглу Хакан 2 0
10. Крунич Раде 2 0
11. Габбия Маттео 2 0
12. Тонали Сандро 0 1
13. Кьяер Симон 1 0
14. Беннасер Исмаэль 1 0
15. Доннарумма Джанлуиджи 1 0
16. Далот Диогу 1 0
17. Калюлю Пьер 1 0
Торино
# Игрок      
1. Лянко Войнович 5 0
2. Синго Уилфрид 3 1
3. Ринкон Томас 4 0
4. Верди Симоне 3 0
5. Лукич Саша 3 0
6. Иццо Армандо 2 0
7. Белотти Андреа 2 0
8. Линетти Кароль 2 0
9. Бонаццоли Федерико 2 0
10. Войвода Мергим 2 0
11. Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 0 1
12. Н'Кулу Николя 1 0
13. Дзадза Симоне 1 0
14. Родригес Рикардо 1 0
15. Гояк Амер 1 0
16. Буонджорно Алессандро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Милан 14.71% (5) 20.59% (7) 11.76% (4) 23.53% (8) 0 29.41% (10)
 Торино 20% (5) 12% (3) 12% (3) 8% (2) 20% (5) 28% (7)

Предыдущие игры

Милан Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Милан 1:3 Ювентус Беневенто 0:2 Милан Милан 3:2 Лацио Сассуоло 1:2 Милан
Дженоа 2:2 Милан Милан 2:2 Парма Спарта Прага 0:1 Милан Сампдория 1:2 Милан Милан 4:2 Селтик Милан 2:0 Фиорентина Лилль 1:1 Милан Наполи 1:3 Милан Милан 2:2 Верона Милан 0:3 Лилль Удинезе 1:2 Милан Милан 3:0 Спарта Прага Милан 3:3 Рома Селтик 1:3 Милан Интер Милан 1:2 Милан Милан 3:0 Специя
Торино Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Торино 1:1 Верона Парма 0:3 Торино Наполи 1:1 Торино Торино 1:1 Болонья
Рома 3:1 Торино Торино 2:3 Удинезе Ювентус 2:1 Торино Торино 2:2 Сампдория Торино 2:0 Виртус Энтелла Интер Милан 4:2 Торино Торино 0:0 Кротоне Дженоа 1:2 Торино Торино 3:4 Лацио Торино 3:1 Лечче Сассуоло 3:3 Торино Торино 2:3 Кальяри Торино 2:4 Аталанта Фиорентина 1:0 Торино Торино 1:2 Про Верчелли Торино 1:1 Про Патрия

Последние игры между собой

Милан: победы: 9, ничьи: 9, поражения: 2
Торино: победы: 2, ничьи: 9, поражения: 9
Милан 1:0 Торино Серия A Милан 4:2 Торино Кубок Торино 2:1 Милан Серия A Торино 2:0 Милан Серия A
Милан 0:0 Торино Серия A Торино 1:1 Милан Серия A Милан 0:0 Торино Серия A Торино 2:2 Милан Серия A Милан 2:1 Торино Кубок Милан 3:2 Торино Серия A Милан 1:0 Торино Серия A Торино 1:1 Милан Серия A Милан 3:0 Торино Серия A Торино 1:1 Милан Серия A Милан 1:1 Торино Серия A Торино 2:2 Милан Серия A Милан 1:0 Торино Серия A Торино 2:4 Милан Серия A Милан 5:1 Торино Серия A Торино 2:2 Милан Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 16 11 4 1 35 - 19 37
2. Интер Милан Заявка 16 11 3 2 41 - 21 36
3. Рома Заявка 16 10 3 3 35 - 24 33
4. Ювентус Заявка 15 8 6 1 32 - 15 30
5. Сассуоло Заявка 16 8 5 3 29 - 23 29
6. Наполи Заявка 15 9 1 5 32 - 15 28
7. Аталанта Заявка 15 8 4 3 36 - 21 28
8. Лацио Заявка 16 7 4 5 25 - 25 25
9. Верона Заявка 16 6 6 4 20 - 15 24
10. Беневенто Заявка 16 6 3 7 19 - 26 21
11. Сампдория Заявка 16 6 2 8 25 - 26 20
12. Болонья Заявка 16 4 5 7 23 - 29 17
13. Удинезе Заявка 15 4 4 7 17 - 23 16
14. Фиорентина Заявка 16 3 6 7 17 - 23 15
15. Специя Заявка 16 3 5 8 21 - 31 14
16. Кальяри Заявка 16 3 5 8 23 - 33 14
17. Торино Заявка 16 2 6 8 26 - 33 12
18. Парма Заявка 16 2 6 8 13 - 31 12
19. Дженоа Заявка 16 2 5 9 16 - 30 11
20. Кротоне Заявка 16 2 3 11 16 - 38 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 8 6 2 0 19 - 7 20
2. Интер Милан Заявка 8 6 1 1 23 - 13 19
3. Аталанта Заявка 8 5 1 2 22 - 10 16
4. Милан Заявка 8 4 3 1 18 - 12 15
5. Ювентус Заявка 7 4 2 1 13 - 7 14
6. Наполи Заявка 8 4 1 3 19 - 10 13
7. Сассуоло Заявка 8 3 3 2 12 - 11 12
8. Верона Заявка 8 3 2 3 10 - 8 11
9. Болонья Заявка 8 3 2 3 16 - 17 11
10. Лацио Заявка 8 3 2 3 11 - 13 11
11. Сампдория Заявка 8 3 1 4 15 - 13 10
12. Фиорентина Заявка 8 2 4 2 8 - 8 10
13. Кальяри Заявка 8 2 2 4 12 - 16 8
14. Беневенто Заявка 8 2 2 4 8 - 14 8
15. Удинезе Заявка 7 2 1 4 5 - 9 7
16. Кротоне Заявка 8 2 1 5 9 - 16 7
17. Парма Заявка 8 1 4 3 3 - 11 7
18. Дженоа Заявка 8 1 2 5 11 - 16 5
19. Торино Заявка 8 0 4 4 13 - 18 4
20. Специя Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 8 7 1 0 17 - 7 22
2. Интер Милан Заявка 8 5 2 1 18 - 8 17
3. Сассуоло Заявка 8 5 2 1 17 - 12 17
4. Ювентус Заявка 8 4 4 0 19 - 8 16
5. Наполи Заявка 7 5 0 2 13 - 5 15
6. Лацио Заявка 8 4 2 2 14 - 12 14
7. Рома Заявка 8 4 1 3 16 - 17 13
8. Беневенто Заявка 8 4 1 3 11 - 12 13
9. Верона Заявка 8 3 4 1 10 - 7 13
10. Аталанта Заявка 7 3 3 1 14 - 11 12
11. Специя Заявка 8 3 2 3 13 - 14 11
12. Сампдория Заявка 8 3 1 4 10 - 13 10
13. Удинезе Заявка 8 2 3 3 12 - 14 9
14. Торино Заявка 8 2 2 4 13 - 15 8
15. Болонья Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
16. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 17 6
17. Дженоа Заявка 8 1 3 4 5 - 14 6
18. Фиорентина Заявка 8 1 2 5 9 - 15 5
19. Парма Заявка 8 1 2 5 10 - 20 5
20. Кротоне Заявка 8 0 2 6 7 - 22 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Торино от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 января 2021, осталось 2 дня 13 часов 46 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Милан 94.4% (51)
    X 3.7% (2)
    Торино 1.9% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Торино
    1.53
    4.70
    7.33
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.45 4.70 7.10
    Бонус: 5 000 ₽ 1.52 4.60 6.70
    Бонус: 5 000 ₽ 1.53 4.30 7.20
      1.52 4.32 7.33

    Самый высокий коэффициент на матч «Милан» – «Торино» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Торино» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Милан» – «Торино», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    11.00 1.00 4.30 1.17 3.48 1.27 2.24 1.62 1.78 2.04 1.53 2.68 1.26 3.85 1.18 4.60 1.06 7.70 1.04 8.30
    16.50 0.00 11.00 1.01 4.40 1.21 3.55 1.30 2.28 1.68 2.03 1.84 1.78 2.11 1.70 2.20 1.49 2.65 1.27 4.00 1.19 4.50 1.06 7.80 1.05 8.40 1.01 14.00
    4.75 1.22 2.78 1.49 2.31 1.68 2.06 1.85 1.79 2.13 1.61 2.44 1.50 2.74 1.20 4.99
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.52 1.30 2.36 1.59 1.58 2.38 1.22 4.30 1.15 5.55
    2.25 1.64 1.53 2.48 1.19 4.70
    3.00 1.44 2.36 1.65 1.81 2.12 1.56 2.56 1.38 3.26
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.75 1.19 3.32 1.33 1.90 1.90 1.42 2.88 1.27 3.76
    3.30 1.30 1.89 1.85 1.42 2.75 1.29 3.35

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.73 2.07
    Букмекер Да Нет
    4.40 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.10 1.33
    Где смотреть матч Милан - Торино онлайн

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    Прогнозы на матч Милан - Торино

    Исход игры
    Милан
    94.4% (51)
    Ничья
    3.7% (2)
    Торино
    1.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.06% (26)
    Меньше
    50.94% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    45.28% (24)
    Нет
    54.72% (29)
    Популярный счёт
    2:0 Милан
    40.7% (22)
    2:1 Милан
    29.6% (16)
    3:1 Милан
    9.3% (5)
    1:0 Милан
    5.6% (3)
    3:0 Милан
    5.6% (3)
    1:1 Ничья
    3.7% (2)
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