Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ибрагимович Златан
|10 (2)
|0.63
|2.
|Кесси Франк
|5 (4)
|0.31
|3.
|Леау Рафаэл
|4
|0.25
|4.
|Тео Эрнандес
|4
|0.25
|5.
|Калабрия Давиде
|2
|0.13
|6.
|Салемакерс Алексис
|2
|0.13
|7.
|Чалханоглу Хакан
|1 (1)
|0.06
|8.
|Ребич Анте
|1
|0.06
|9.
|Романьоли Алессио
|1
|0.06
|10.
|Диас Брахим
|1
|0.06
|11.
|Кастильехо Самуэль
|1
|0.06
|12.
|Хёуге Йенс
|1
|0.06
|13.
|Калюлю Пьер
|1
|0.06
|14.
|Беннасер Исмаэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Белотти Андреа
|9 (2)
|0.56
|2.
|Лукич Саша
|3
|0.19
|3.
|Иццо Армандо
|2
|0.13
|4.
|Бремер Глейсон
|2
|0.13
|5.
|Верди Симоне
|1
|0.06
|6.
|Бонаццоли Федерико
|1
|0.06
|7.
|Мейте Суалихо
|1
|0.06
|8.
|Гояк Амер
|1
|0.06
|9.
|Синго Уилфрид
|1
|0.06
|10.
|Н'Кулу Николя
|1
|0.06
|11.
|Дзадза Симоне
|1
|0.06
|12.
|Линетти Кароль
|1
|0.06
|13.
|Ансальди Кристиан
|1 (1)
|0.06
|14.
|Войвода Мергим
|0
|0
|15.
|Ринкон Томас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кесси Франк
|5
|0
|2.
|Тео Эрнандес
|5
|0
|3.
|Леау Рафаэл
|4
|0
|4.
|Романьоли Алессио
|3
|0
|5.
|Калабрия Давиде
|3
|0
|6.
|Кастильехо Самуэль
|3
|0
|7.
|Ибрагимович Златан
|2
|0
|8.
|Ребич Анте
|2
|0
|9.
|Чалханоглу Хакан
|2
|0
|10.
|Крунич Раде
|2
|0
|11.
|Габбия Маттео
|2
|0
|12.
|Тонали Сандро
|0
|1
|13.
|Кьяер Симон
|1
|0
|14.
|Беннасер Исмаэль
|1
|0
|15.
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|16.
|Далот Диогу
|1
|0
|17.
|Калюлю Пьер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лянко Войнович
|5
|0
|2.
|Синго Уилфрид
|3
|1
|3.
|Ринкон Томас
|4
|0
|4.
|Верди Симоне
|3
|0
|5.
|Лукич Саша
|3
|0
|6.
|Иццо Армандо
|2
|0
|7.
|Белотти Андреа
|2
|0
|8.
|Линетти Кароль
|2
|0
|9.
|Бонаццоли Федерико
|2
|0
|10.
|Войвода Мергим
|2
|0
|11.
|Милинкович-Савич Ваня
|0
|1
|12.
|Н'Кулу Николя
|1
|0
|13.
|Дзадза Симоне
|1
|0
|14.
|Родригес Рикардо
|1
|0
|15.
|Гояк Амер
|1
|0
|16.
|Буонджорно Алессандро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Милан
|14.71% (5)
|20.59% (7)
|11.76% (4)
|23.53% (8)
|0
|29.41% (10)
|Торино
|20% (5)
|12% (3)
|12% (3)
|8% (2)
|20% (5)
|28% (7)
Предыдущие игры
Милан Последние 20 матчей: +13 =5 -2Милан 1:3 Ювентус Беневенто 0:2 Милан Милан 3:2 Лацио Сассуоло 1:2 Милан
Торино Последние 20 матчей: +4 =7 -9Торино 1:1 Верона Парма 0:3 Торино Наполи 1:1 Торино Торино 1:1 Болонья
Рома 3:1 Торино Торино 2:3 Удинезе Ювентус 2:1 Торино Торино 2:2 Сампдория Торино 2:0 Виртус Энтелла Интер Милан 4:2 Торино Торино 0:0 Кротоне Дженоа 1:2 Торино Торино 3:4 Лацио Торино 3:1 Лечче Сассуоло 3:3 Торино Торино 2:3 Кальяри Торино 2:4 Аталанта Фиорентина 1:0 Торино Торино 1:2 Про Верчелли Торино 1:1 Про Патрия
Последние игры между собой
Милан: победы: 9, ничьи: 9, поражения: 2
Торино: победы: 2, ничьи: 9, поражения: 9
Милан 0:0 Торино Серия A Торино 1:1 Милан Серия A Милан 0:0 Торино Серия A Торино 2:2 Милан Серия A Милан 2:1 Торино Кубок Милан 3:2 Торино Серия A Милан 1:0 Торино Серия A Торино 1:1 Милан Серия A Милан 3:0 Торино Серия A Торино 1:1 Милан Серия A Милан 1:1 Торино Серия A Торино 2:2 Милан Серия A Милан 1:0 Торино Серия A Торино 2:4 Милан Серия A Милан 5:1 Торино Серия A Торино 2:2 Милан Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|35 - 19
|37
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|41 - 21
|36
|3.
|Рома
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|35 - 24
|33
|4.
|Ювентус
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|32 - 15
|30
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|29 - 23
|29
|6.
|Наполи
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|32 - 15
|28
|7.
|Аталанта
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|36 - 21
|28
|8.
|Лацио
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|25 - 25
|25
|9.
|Верона
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|20 - 15
|24
|10.
|Беневенто
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|19 - 26
|21
|11.
|Сампдория
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|25 - 26
|20
|12.
|Болонья
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|23 - 29
|17
|13.
|Удинезе
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 23
|16
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|17 - 23
|15
|15.
|Специя
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|21 - 31
|14
|16.
|Кальяри
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|23 - 33
|14
|17.
|Торино
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|26 - 33
|12
|18.
|Парма
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|13 - 31
|12
|19.
|Дженоа
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|16 - 30
|11
|20.
|Кротоне
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|16 - 38
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 7
|20
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|23 - 13
|19
|3.
|Аталанта
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|22 - 10
|16
|4.
|Милан
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|18 - 12
|15
|5.
|Ювентус
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 7
|14
|6.
|Наполи
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|19 - 10
|13
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 11
|12
|8.
|Верона
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|9.
|Болонья
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 17
|11
|10.
|Лацио
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 13
|11
|11.
|Сампдория
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 13
|10
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|13.
|Кальяри
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 16
|8
|14.
|Беневенто
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 14
|8
|15.
|Удинезе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|16.
|Кротоне
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 16
|7
|17.
|Парма
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|3 - 11
|7
|18.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|11 - 16
|5
|19.
|Торино
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|13 - 18
|4
|20.
|Специя
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|8 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 7
|22
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 8
|17
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 12
|17
|4.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|19 - 8
|16
|5.
|Наполи
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 5
|15
|6.
|Лацио
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 12
|14
|7.
|Рома
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 17
|13
|8.
|Беневенто
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 12
|13
|9.
|Верона
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|10.
|Аталанта
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 11
|12
|11.
|Специя
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|12.
|Сампдория
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|13.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 14
|9
|14.
|Торино
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 15
|8
|15.
|Болонья
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|16.
|Кальяри
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 17
|6
|17.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 14
|6
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 15
|5
|19.
|Парма
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 20
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 22
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Милан» – «Торино» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Торино» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Милан» – «Торино», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Милан - Торино
Исход игры
Милан
94.4% (51)
Ничья
3.7% (2)
Торино
1.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
49.06% (26)
Меньше
50.94% (27)
Обе команды забьют
Да
45.28% (24)
Нет
54.72% (29)
Популярный счёт
2:0 Милан
40.7% (22)
2:1 Милан
29.6% (16)
3:1 Милан
9.3% (5)
1:0 Милан
5.6% (3)
3:0 Милан
5.6% (3)
1:1 Ничья
3.7% (2)
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