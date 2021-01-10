Карсдорп на левом фланге нарушил правила против Янга. Сам Эшли быстро разыграл стандарт.

Игроки "Интера" перевели мяч на правый фланг, оттуда уже Хакими выполнил подачу к левой штанге, мяч полетел слишком высоко, будет удар от ворот.

Барелла с правой половины поля выполнил передачу к линии штрафной площади на Лукаку, Ромелу зацепился за мяч и затем выполнил передачу в центр штрафной на Мартинеса, Манчини прочитал момент и перехватил мяч.

Янг с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Лукаку головой пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

В Риме пошёл довольно сильный дождь, быть может теперь команды будут чаще бить по воротам из-за пределов штрафной площади.

Начинается второй тайм. Посмотрим, как и Паулу Фонсека поменяет игру своей команды на второй тайм. Концовку первой половины матча "Рома" провела уже не очень уверенно, а играть по счёту в такой ситуации против "Интера" нельзя, "волкам" обязательно нужно постараться забить второй гол, а тогда уже можно будет как-то ловить миланский клуб на контратаках.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Рома" на своём поле с минимальным счётом переигрывает "Интер", пока единственный гол в этой встрече забил Лоренцо Пеллегрини. По игре "Рома" и "Интер" действуют примерно на равных, но "волки" смогли реализовать свой момент, а вот у "Интера" пока получилось забить лишь из офсайда. Во втором тайме "Интеру" нужно стараться уже играть первым номером, если команда Антонио Конте хочет сегодня набрать три очка, ей нужно начинать и больше бить по воротам, а иначе потери очков не избежать.

45' Видаль с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Лукаку головой пробил в правый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели.

45' Защитник "Ромы" Крис Смоллинг получил жёлтую карточку за срыв атаки. На правом фланге Смоллинг рукой прихватил Лукаку за футболку.

45' Три минуты добавил Марко Ди Белло к основному времени первого тайма.

44' Смоллингу досталось по ногам в прошлом эпизоде. Вышли теперь уже на газон врачи "Ромы", но после паузы Крис показал, что он готов играть дальше.

43' Форвард "Интера" Ромелу Лукаку получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Смоллинга.

42' Янг прошёл вперёд по левому флангу, а затем выполнил прострел в центр штрафной площади, Мартинес в борьбе с соперником выполнил передачу немного назад, но тут уже в обороне отлично сыграл Верету, который выбил мяч в аут.

41' Брозович из центра поля выполнил заброс вперёд на ход Лукаку, Ромелу головой сбросил мяч к радиусу штрафной площади на Мартинеса, Лаутаро вышел на рандеву с Лопесом, но при этом оказался в офсайде.

40' Видаль прошёл вперёд по правому флангу и выполнил подачу в центр штрафной площади, Спинаццола на этот раз удачно сыграл в обороне и выбил мяч в аут.

39' Верету в центре поля нарушил правила против Бареллы. Игроки "Интера" спокойно разыграли стандарт.

38' Мартинес выполнил передачу на ход Янгу по левому флангу и сам побежал в центр штрафной площади, Эшли выполнил довольно хорошую подачу, но у Лаутаро не получился удар головой по воротам, мяч полетел слишком высоко.

37' Спинаццола вновь прошёл вперёд по левому флангу, но затем Леонардо накрыл Хакими, фланговый игрок "Ромы" потерял мяч.

36' В составе "Интера" произошла замена. Вместо Маттео Дармиана на поле вышел Эшли Янг.

35' Дармиан вновь сел на газон, видимо фланговый защитник "Интера" не сможет продолжить игру, будем ждать замену.

34' Брозович с углового выполнил подачу к линии вратарской, Лопес сыграл на выходе и в прыжке кулаком выбил мяч в аут.

33' Брозович со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Смоллинг в борьбе с соперниками головой выбил мяч на угловой.

32' Ибаньес на своей половине поля нарушил правила против Мартинеса. "Интер" тщательно готовится к стандарту.

31' Дармиан получил небольшое повреждение поясницы по итогам прошлого эпизода. Вышли на поле врачи "Интера", после паузы Маттео показал, что он готов играть дальше.

30' Карсдорп перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Интера", правила были нарушены против Дармиана.

29' Гильяр в центре поля нарушил правила против Видаля. Вновь "Интеру" не дали быстро разыграть стандарт.

28' Мхитарян выполнил передачу на ход Джеко по центру, Эдин ждал немного другого паса и поэтому не смог зацепиться за мяч.

27' Видаль при проходе по центру к штрафной площади на этот раз удачно отыгрался с Хакими, затем Артуро с линии штрафной в касание пробил в правый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели.

26' Хакими с правого фланга вошёл в штрафную площадь, а затем Ашраф выполнил прострел в центр штрафной площади, Пеллегрини грамотно отработал в обороне и перехватил мяч.

25' Вновь "Рома" провела опасную контратаку. Мхитарян на этот раз разогнал её по центру, затем Генрих выполнил передачу в центр штрафной площади, Джеко оказался в офсайде.

24' Видаль при проходе вперёд по центру попытался отыграться с Лукаку, но защитники "Ромы" прочитали момент и спокойно перехватили мяч.

23' Верету подкараулил отскок у радиуса штрафной площади, Жордан перехватил мяч, немного прошёл вперёд и пробил по воротам, пришлось Хандановичу спасать свою команду.

22' Спинаццола прошёл вперёд по левому флангу, а затем выполнил подачу к линии вратарской, совсем немного не хватило Джеко, чтобы головой пробить по воротам.

21' Из центра поля последовала передача на ход Мартинесу, форвард "Интера" на этот раз забрался в небольшой офсайд.

20' Мхитарян в центре поля нарушил правила против Брозовича. Игроки "Интера" не смогли быстро разыграть стандарт.

19' Бастони из центра поля выполнил слишком сильный заброс к штрафной площади на ход Лукаку, Лопес спокойно сыграл на выходе и перехватил мяч.

18' И всё же "Рома" открывает счёт в этом матче, посмотрим, как на это отреагирует "Интер", пока миланский клуб вновь старается вернуть себе контроль над мячом.

17' Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Пеллегрини!!! Верету на своей половине поля удачно перехватил мяч у Бераллы, затем Жордан выполнил передачу вперёд и начал контратаку своей команды. Джеко протащил мяч к линии штрафной площади, затем последовала передача на Мхитаряна, Генрих сразу же перевёл мяч к радиусу штрафной площади на Пеллегрини, а Лоренцо в касание пробил по воротам, мяч задел ногу Бастони и полетел точно в левый угол ворот, Ханданович был бессилен.

16' Де Врей в центре поля нарушил правила против Джеко. Игроки "Ромы" спокойно разыграли стандарт.

15' Брозович с углового на этот раз выполнил подачу к линии вратарской, Лукаку головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

14' Брозович с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Видаль не смог головой пробить по воротам в борьбе с соперниками, после борьбы случился отскок мяча на левый угол штрафной, Мартинес головой сбросил его к линии вратарской, Лукаку оторвался от Пеллегрини и головой пробил в левый угол ворот, Лопес в прекрасном прыжке перевёл мяч на повторный корнер.

13' Из глубины поля последовала передача от Хакими на ход Мартинесу, Лаутаро зацепился за мяч, но в борьбе с Манчини ему пришлось сместиться на правом углу штрафной площади под довольно острый угол, тем не менее последовал плотный удар в ближний угол ворот, Лопес спокойно перевёл мяч на угловой.

12' Пока "Рома" увереннее выглядит на старте матча, а вот "Интер" по-прежнему не знает, как лучше ему атаковать.

11' Спинаццола с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, на этот раз никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

10' Пау Лопес грубо ошибся с передачей на левый фланг из вратарской, Мартинес перехватил мяч у штрафной площади, но затем Лаутаро сыграл неудачно, мяч свалился у него с ноги при подаче в штрафную, получился пас на Лопеса.

9' Пеллегрини с правого фланга выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Карсдорп оторвался от Бастони и в падении пробил в левый угол ворот из-под де Врея, Ханданович грамотно сложился и намертво поймал мяч.

8' Пеллегрини прошёл вперёд по правому флангу, а затем выполнил подачу к линии вратарской, Ханданович уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

7' Мхитарян выполнил передачу на ход Спинаццоле к левому углу штрафной площади, Леонардо ждал передачи по бровке, а поэтому не стал делать смещение в центр.

6' Команды с самого начала матча решили играть без лишнего риска, все понимают, что цена этой встречи очень высока.

5' Хакими перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Ромы", правила были нарушены против Вильяра.

4' Шкриньяр выполнил заброс на ход Лукаку по правому флангу, Ромелу зацепился за мяч, но так и не смог оторваться от Смоллинга, в итоге пришлось делать пас назад.

3' Достаточно спокойно начинается наша игра, пока команды контролируют мяч в центре поля и присматриваются друг к другу.

2' Мартинес после заброса из глубины поля зацепился за мяч, убежал к правому углу штрафной площади и выполнил прострел в центр штрафной, мяч попал в ногу Манчини, а затем его в аут выбил Смоллинг.