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  2. Матчи
  3. Италия
Рома
1:0
Второй тайм: 48'

Стадион:
Интер Милан
0'
1:0
17' Гол
Пеллегрини Лоренцо
43' Желтая карточка
Лукаку Ромелу
45' Желтая карточка
Смоллинг Крис
48'
13
Пау
Лопес
23
Манчини
Джанлука
6
Смоллинг
Крис
3
Ибаньес
Рожер
2
Карсдорп
Рик
14
Вильяр
Гонсало
17
Верету
Жордан
37
Спинаццола
Леонардо
7
Пеллегрини
Лоренцо
77
Мхитарян
Генрих
9
Джеко
Эдин
1
Ханданович
Самир
37
Шкриньяр
Милан
6
Де
Врей
Стефан
95
Бастони
Алессандро
2
Хакими
Ашраф
23
Барелла
Николо
77
Брозович
Марсело
22
Видаль
Артуро
36
Дармиан
Маттео
9
Лукаку
Ромелу
10
Мартинес
Лаутаро
Рома
3-4-2-1
Интер Милан
3-5-2

Ход матча

17'
Пеллегрини Лоренцо
(Мхитарян Генрих)
1:0
34'
 
Янг Эшли
Дармиан Маттео
43'
 
Лукаку Ромелу
45'
Смоллинг Крис
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мхитарян Генрих 8 (1) 0.47
2. Верету Жордан 7 (4) 0.41
3. Джеко Эдин 7 0.41
4. Пеллегрини Лоренцо 3 0.18
5. Педро Родригес 3 0.18
6. Майораль Борха 3 0.18
7. Спинаццола Леонардо 1 0.06
8. Манчини Джанлука 1 0.06
9. Перес Карлес 1 0.06
10. Кумбулла Мараш 1 0.06
11. Карсдорп Рик 0 0
12. Кристанте Бриан 0 0
13. Смоллинг Крис 0 0
14. Перес Бруно 0 0
Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 12 (3) 0.71
2. Мартинес Лаутаро 9 0.53
3. Хакими Ашраф 5 0.29
4. Д'Амброзио Данило 3 0.18
5. Санчес Алексис 2 0.12
6. Гальярдини Роберто 2 0.12
7. Брозович Марсело 1 0.06
8. Барелла Николо 1 0.06
9. Перишич Иван 1 0.06
10. Де Врей Стефан 1 0.06
11. Шкриньяр Милан 1 0.06
12. Янг Эшли 0 0
13. Дармиан Маттео 0 0
14. Коларов Александар 0 0
15. Раноккия Андреа 0 0
16. Бастони Алессандро 0 0

Карточки

Рома
# Игрок      
1. Кристанте Бриан 4 0
2. Ибаньес Рожер 4 0
3. Педро Родригес 2 1
4. Верету Жордан 3 0
5. Перес Бруно 3 0
6. Пеллегрини Лоренцо 3 0
7. Манчини Джанлука 3 0
8. Вильяр Гонсало 3 0
9. Миранте Антонио 2 0
10. Смоллинг Крис 2 0
11. Кумбулла Мараш 2 0
12. Джеко Эдин 1 0
13. Сантон Давиде 1 0
14. Карсдорп Рик 1 0
15. Калафьори Рикардо 1 0
Интер Милан
# Игрок      
1. Брозович Марсело 4 0
2. Видаль Артуро 3 0
3. Лукаку Ромелу 3 0
4. Барелла Николо 3 0
5. Хакими Ашраф 3 0
6. Мартинес Лаутаро 3 0
7. Янг Эшли 2 0
8. Де Врей Стефан 2 0
9. Д'Амброзио Данило 2 0
10. Бастони Алессандро 2 0
11. Сенси Стефано 0 1
12. Ханданович Самир 1 0
13. Дармиан Маттео 1 0
14. Перишич Иван 1 0
15. Раноккия Андреа 1 0
16. Шкриньяр Милан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рома 20.59% (7) 8.82% (3) 32.35% (11) 2.94% (1) 20.59% (7) 14.71% (5)
 Интер Милан 5.26% (2) 15.79% (6) 7.89% (3) 13.16% (5) 28.95% (11) 28.95% (11)

Предыдущие игры

Рома Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Кротоне 1:3 Рома Рома 1:0 Сампдория Рома 3:2 Кальяри Аталанта 4:1 Рома
Рома 3:1 Торино Болонья 1:5 Рома ЦСКА София 3:1 Рома Рома 0:0 Сассуоло Рома 3:1 Янг Бойз Наполи 4:0 Рома ЧФР Клуж 0:2 Рома Рома 3:0 Парма Дженоа 1:3 Рома Рома 5:0 ЧФР Клуж Рома 2:0 Фиорентина Рома 0:0 ЦСКА София Милан 3:3 Рома Янг Бойз 1:2 Рома Рома 5:2 Беневенто Удинезе 0:1 Рома
Интер Милан Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Сампдория 2:1 Интер Милан Интер Милан 6:2 Кротоне Верона 1:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Специя
Интер Милан 1:0 Наполи Кальяри 1:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 3:1 Болонья Боруссия М 2:3 Интер Милан Сассуоло 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Интер Милан 4:2 Торино Аталанта 1:1 Интер Милан Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Парма Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Дженоа 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Боруссия М Интер Милан 1:2 Милан Лацио 1:1 Интер Милан

Последние игры между собой

Рома: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Интер Милан: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Рома 2:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:0 Рома Серия A Интер Милан 1:1 Рома Серия A Рома 2:2 Интер Милан Серия A
Интер Милан 1:1 Рома Серия A Рома 1:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:3 Рома Серия A Рома 2:1 Интер Милан Серия A Рома 1:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:0 Рома Серия A Интер Милан 2:1 Рома Серия A Рома 4:2 Интер Милан Серия A Рома 0:2 Интер Милан Международный кубок чемпионов Рома 0:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:3 Рома Серия A Интер Милан 2:3 Рома Кубок Рома 2:1 Интер Милан Кубок Рома 1:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:3 Рома Серия A Рома 4:0 Интер Милан Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 17 12 4 1 37 - 19 40
2. Интер Милан 0:1 Заявка 17 11 3 3 41 - 22 36
3. Рома 1:0 Заявка 17 11 3 3 36 - 24 36
4. Аталанта Заявка 16 9 4 3 40 - 22 31
5. Ювентус Заявка 15 8 6 1 32 - 15 30
6. Сассуоло Заявка 16 8 5 3 29 - 23 29
7. Наполи Заявка 15 9 1 5 32 - 15 28
8. Лацио Заявка 16 7 4 5 25 - 25 25
9. Верона Заявка 16 6 6 4 20 - 15 24
10. Беневенто Заявка 17 6 3 8 20 - 30 21
11. Сампдория Заявка 16 6 2 8 25 - 26 20
12. Болонья Заявка 17 4 5 8 23 - 31 17
13. Удинезе Заявка 15 4 4 7 17 - 23 16
14. Фиорентина Заявка 16 3 6 7 17 - 23 15
15. Специя Заявка 16 3 5 8 21 - 31 14
16. Кальяри Заявка 16 3 5 8 23 - 33 14
17. Дженоа Заявка 17 3 5 9 18 - 30 14
18. Парма Заявка 16 2 6 8 13 - 31 12
19. Торино Заявка 17 2 6 9 26 - 35 12
20. Кротоне Заявка 16 2 3 11 16 - 38 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома 1:0 Заявка 9 7 2 0 20 - 7 23
2. Интер Милан 0:1 Заявка 8 6 1 1 23 - 13 19
3. Милан Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
4. Аталанта Заявка 8 5 1 2 22 - 10 16
5. Ювентус Заявка 7 4 2 1 13 - 7 14
6. Наполи Заявка 8 4 1 3 19 - 10 13
7. Сассуоло Заявка 8 3 3 2 12 - 11 12
8. Верона Заявка 8 3 2 3 10 - 8 11
9. Болонья Заявка 8 3 2 3 16 - 17 11
10. Лацио Заявка 8 3 2 3 11 - 13 11
11. Сампдория Заявка 8 3 1 4 15 - 13 10
12. Фиорентина Заявка 8 2 4 2 8 - 8 10
13. Кальяри Заявка 8 2 2 4 12 - 16 8
14. Дженоа Заявка 9 2 2 5 13 - 16 8
15. Беневенто Заявка 9 2 2 5 9 - 18 8
16. Удинезе Заявка 7 2 1 4 5 - 9 7
17. Кротоне Заявка 8 2 1 5 9 - 16 7
18. Парма Заявка 8 1 4 3 3 - 11 7
19. Торино Заявка 8 0 4 4 13 - 18 4
20. Специя Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 8 7 1 0 17 - 7 22
2. Сассуоло Заявка 8 5 2 1 17 - 12 17
3. Интер Милан 0:1 Заявка 9 5 2 2 18 - 9 17
4. Ювентус Заявка 8 4 4 0 19 - 8 16
5. Наполи Заявка 7 5 0 2 13 - 5 15
6. Аталанта Заявка 8 4 3 1 18 - 12 15
7. Лацио Заявка 8 4 2 2 14 - 12 14
8. Рома 1:0 Заявка 8 4 1 3 16 - 17 13
9. Беневенто Заявка 8 4 1 3 11 - 12 13
10. Верона Заявка 8 3 4 1 10 - 7 13
11. Специя Заявка 8 3 2 3 13 - 14 11
12. Сампдория Заявка 8 3 1 4 10 - 13 10
13. Удинезе Заявка 8 2 3 3 12 - 14 9
14. Торино Заявка 9 2 2 5 13 - 17 8
15. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 17 6
16. Дженоа Заявка 8 1 3 4 5 - 14 6
17. Болонья Заявка 9 1 3 5 7 - 14 6
18. Фиорентина Заявка 8 1 2 5 9 - 15 5
19. Парма Заявка 8 1 2 5 10 - 20 5
20. Кротоне Заявка 8 0 2 6 7 - 22 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Второй тайм
  • Дождь
    51'
    В Риме пошёл довольно сильный дождь, быть может теперь команды будут чаще бить по воротам из-за пределов штрафной площади. 
  • Опасный момент
    50'
    Янг с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Лукаку головой пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 49'
    Барелла с правой половины поля выполнил передачу к линии штрафной площади на Лукаку, Ромелу зацепился за мяч и затем выполнил передачу в центр штрафной на Мартинеса, Манчини прочитал момент и перехватил мяч. 
  • 48'
    Игроки "Интера" перевели мяч на правый фланг, оттуда уже Хакими выполнил подачу к левой штанге, мяч полетел слишком высоко, будет удар от ворот. 
  • Фол, нарушение
    47'
    Карсдорп на левом фланге нарушил правила против Янга. Сам Эшли быстро разыграл стандарт. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, как и Паулу Фонсека поменяет игру своей команды на второй тайм. Концовку первой половины матча "Рома" провела уже не очень уверенно, а играть по счёту в такой ситуации против "Интера" нельзя, "волкам" обязательно нужно постараться забить второй гол, а тогда уже можно будет как-то ловить миланский клуб на контратаках. 
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Рома" на своём поле с минимальным счётом переигрывает "Интер", пока единственный гол в этой встрече забил Лоренцо Пеллегрини. По игре "Рома" и "Интер" действуют примерно на равных, но "волки" смогли реализовать свой момент, а вот у "Интера" пока получилось забить лишь из офсайда. Во втором тайме "Интеру" нужно стараться уже играть первым номером, если команда Антонио Конте хочет сегодня набрать три очка, ей нужно начинать и больше бить по воротам, а иначе потери очков не избежать. 
  • 45'
    Видаль с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Лукаку головой пробил в правый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • Желтая карточка
    45'
    Защитник "Ромы" Крис Смоллинг получил жёлтую карточку за срыв атаки. На правом фланге Смоллинг рукой прихватил Лукаку за футболку. 
  • Дополнительное время
    45'
    Три минуты добавил Марко Ди Белло к основному времени первого тайма. 
  • Травма, повреждение
    44'
    Смоллингу досталось по ногам в прошлом эпизоде. Вышли теперь уже на газон врачи "Ромы", но после паузы Крис показал, что он готов играть дальше. 
  • Желтая карточка
    43'
    Форвард "Интера" Ромелу Лукаку получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Смоллинга. 
  • 42'
    Янг прошёл вперёд по левому флангу, а затем выполнил прострел в центр штрафной площади, Мартинес в борьбе с соперником выполнил передачу немного назад, но тут уже в обороне отлично сыграл Верету, который выбил мяч в аут. 
  • Офсайд
    41'
    Брозович из центра поля выполнил заброс вперёд на ход Лукаку, Ромелу головой сбросил мяч к радиусу штрафной площади на Мартинеса, Лаутаро вышел на рандеву с Лопесом, но при этом оказался в офсайде. 
  • 40'
    Видаль прошёл вперёд по правому флангу и выполнил подачу в центр штрафной площади, Спинаццола на этот раз удачно сыграл в обороне и выбил мяч в аут. 
  • Фол, нарушение
    39'
    Верету в центре поля нарушил правила против Бареллы. Игроки "Интера" спокойно разыграли стандарт. 
  • 38'
    Мартинес выполнил передачу на ход Янгу по левому флангу и сам побежал в центр штрафной площади, Эшли выполнил довольно хорошую подачу, но у Лаутаро не получился удар головой по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • 37'
    Спинаццола вновь прошёл вперёд по левому флангу, но затем Леонардо накрыл Хакими, фланговый игрок "Ромы" потерял мяч. 
  • Замена
    36'
    В составе "Интера" произошла замена. Вместо Маттео Дармиана на поле вышел Эшли Янг. 
  • Травма, повреждение
    35'
    Дармиан вновь сел на газон, видимо фланговый защитник "Интера" не сможет продолжить игру, будем ждать замену. 
  • Угловой
    34'
    Брозович с углового выполнил подачу к линии вратарской, Лопес сыграл на выходе и в прыжке кулаком выбил мяч в аут. 
  • 33'
    Брозович со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Смоллинг в борьбе с соперниками головой выбил мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    32'
    Ибаньес на своей половине поля нарушил правила против Мартинеса. "Интер" тщательно готовится к стандарту. 
  • Травма, повреждение
    31'
    Дармиан получил небольшое повреждение поясницы по итогам прошлого эпизода. Вышли на поле врачи "Интера", после паузы Маттео показал, что он готов играть дальше. 
  • Фол, нарушение
    30'
    Карсдорп перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Интера", правила были нарушены против Дармиана. 
  • Фол, нарушение
    29'
    Гильяр в центре поля нарушил правила против Видаля. Вновь "Интеру" не дали быстро разыграть стандарт. 
  • 28'
    Мхитарян выполнил передачу на ход Джеко по центру, Эдин ждал немного другого паса и поэтому не смог зацепиться за мяч. 
  • 27'
    Видаль при проходе по центру к штрафной площади на этот раз удачно отыгрался с Хакими, затем Артуро с линии штрафной в касание пробил в правый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • 26'
    Хакими с правого фланга вошёл в штрафную площадь, а затем Ашраф выполнил прострел в центр штрафной площади, Пеллегрини грамотно отработал в обороне и перехватил мяч. 
  • Офсайд
    25'
    Вновь "Рома" провела опасную контратаку. Мхитарян на этот раз разогнал её по центру, затем Генрих выполнил передачу в центр штрафной площади, Джеко оказался в офсайде. 
  • 24'
    Видаль при проходе вперёд по центру попытался отыграться с Лукаку, но защитники "Ромы" прочитали момент и спокойно перехватили мяч. 
  • Опасный момент
    23'
    Верету подкараулил отскок у радиуса штрафной площади, Жордан перехватил мяч, немного прошёл вперёд и пробил по воротам, пришлось Хандановичу спасать свою команду. 
  • 22'
    Спинаццола прошёл вперёд по левому флангу, а затем выполнил подачу к линии вратарской, совсем немного не хватило Джеко, чтобы головой пробить по воротам. 
  • Офсайд
    21'
    Из центра поля последовала передача на ход Мартинесу, форвард "Интера" на этот раз забрался в небольшой офсайд. 
  • Фол, нарушение
    20'
    Мхитарян в центре поля нарушил правила против Брозовича. Игроки "Интера" не смогли быстро разыграть стандарт. 
  • 19'
    Бастони из центра поля выполнил слишком сильный заброс к штрафной площади на ход Лукаку, Лопес спокойно сыграл на выходе и перехватил мяч. 
  • 18'
    И всё же "Рома" открывает счёт в этом матче, посмотрим, как на это отреагирует "Интер", пока миланский клуб вновь старается вернуть себе контроль над мячом. 
  • Описание гола
    17'
    Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Пеллегрини!!! Верету на своей половине поля удачно перехватил мяч у Бераллы, затем Жордан выполнил передачу вперёд и начал контратаку своей команды. Джеко протащил мяч к линии штрафной площади, затем последовала передача на Мхитаряна, Генрих сразу же перевёл мяч к радиусу штрафной площади на Пеллегрини, а Лоренцо в касание пробил по воротам, мяч задел ногу Бастони и полетел точно в левый угол ворот, Ханданович был бессилен. 
  • Фол, нарушение
    16'
    Де Врей в центре поля нарушил правила против Джеко. Игроки "Ромы" спокойно разыграли стандарт. 
  • Угловой
    15'
    Брозович с углового на этот раз выполнил подачу к линии вратарской, Лукаку головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • Угловой
    14'
    Брозович с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Видаль не смог головой пробить по воротам в борьбе с соперниками, после борьбы случился отскок мяча на левый угол штрафной, Мартинес головой сбросил его к линии вратарской, Лукаку оторвался от Пеллегрини и головой пробил в левый угол ворот, Лопес в прекрасном прыжке перевёл мяч на повторный корнер. 
  • 13'
    Из глубины поля последовала передача от Хакими на ход Мартинесу, Лаутаро зацепился за мяч, но в борьбе с Манчини ему пришлось сместиться на правом углу штрафной площади под довольно острый угол, тем не менее последовал плотный удар в ближний угол ворот, Лопес спокойно перевёл мяч на угловой. 
  • 12'
    Пока "Рома" увереннее выглядит на старте матча, а вот "Интер" по-прежнему не знает, как лучше ему атаковать. 
  • 11'
    Спинаццола с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, на этот раз никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.
  • 10'
    Пау Лопес грубо ошибся с передачей на левый фланг из вратарской, Мартинес перехватил мяч у штрафной площади, но затем Лаутаро сыграл неудачно, мяч свалился у него с ноги при подаче в штрафную, получился пас на Лопеса. 
  • 9'
    Пеллегрини с правого фланга выполнил заброс на правый угол штрафной площади, Карсдорп оторвался от Бастони и в падении пробил в левый угол ворот из-под де Врея, Ханданович грамотно сложился и намертво поймал мяч. 
  • 8'
    Пеллегрини прошёл вперёд по правому флангу, а затем выполнил подачу к линии вратарской, Ханданович уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • 7'
    Мхитарян выполнил передачу на ход Спинаццоле к левому углу штрафной площади, Леонардо ждал передачи по бровке, а поэтому не стал делать смещение в центр. 
  • 6'
    Команды с самого начала матча решили играть без лишнего риска, все понимают, что цена этой встречи очень высока. 
  • Фол, нарушение
    5'
    Хакими перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Ромы", правила были нарушены против Вильяра. 
  • 4'
    Шкриньяр выполнил заброс на ход Лукаку по правому флангу, Ромелу зацепился за мяч, но так и не смог оторваться от Смоллинга, в итоге пришлось делать пас назад. 
  • 3'
    Достаточно спокойно начинается наша игра, пока команды контролируют мяч в центре поля и присматриваются друг к другу. 
  • 2'
    Мартинес после заброса из глубины поля зацепился за мяч, убежал к правому углу штрафной площади и выполнил прострел в центр штрафной, мяч попал в ногу Манчини, а затем его в аут выбил Смоллинг. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт довольно интересная битва за три очка. "Интеру" обязательно нужно побеждать, чтобы не отпускать далеко от себя "Милан", а "Роме" необходимы три очка, чтобы не отстать сильно от команды Антонио Конте. Ничья в этом противостоянии будет конечно же на руку "Милану" и "Ювентусу", а поэтому на мировую команды вряд ли будут согласны. 
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.88 3.40 4.40
Бонус: 10 000 ₽ 2.85 3.60 2.55
Бонус: 5 000 ₽ 2.98 3.80 2.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.87 3.30 4.60
  1.91 3.17 4.90

Самый высокий коэффициент на матч «Рома» – «Интер Милан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рома» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Интер Милан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рома» – «Интер Милан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.70 1.19 2.28 1.64 1.81 2.00 1.53 2.50 1.21 4.50 1.08 8.20
12.00 1.00 11.25 1.01 5.05 1.18 4.20 1.23 2.43 1.69 1.83 1.97 1.59 2.30 1.31 3.20 1.21 3.84 1.06 6.90 1.06 7.10
17.50 0.00 11.50 1.02 4.75 1.18 3.35 1.31 1.90 1.90 2.20 1.76 1.42 2.85 1.78 2.10 1.27 3.70 1.09 7.20 1.07 8.40 1.05 7.51 1.04 8.17 1.02 13.00
5.26 1.19 3.65 1.29 2.39 1.60 1.94 1.93 1.68 2.25 1.41 2.96 1.74 2.14 1.57 2.47 1.21 4.83 1.10 8.34
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.30 1.31 2.25 1.60 1.54 2.37 1.14 5.20
3.64 1.28 2.40 1.57 1.65 2.24 1.26 3.85 1.15 5.05
3.15 1.35 2.08 1.72 1.02 13.00 1.24 4.82 1.13 5.80
2.92 1.43 2.40 1.61 1.88 2.01 1.54 2.56 1.64 2.34 1.38 3.18 1.12 6.71
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.70 1.16 1.94 1.80 1.27 3.50
5.20 1.16 3.76 1.27 2.04 1.78 1.52 2.53 1.33 3.32
4.15 1.19 3.05 1.37 1.82 1.97 1.34 2.98 1.23 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.51 2.44
1.40 2.75
Букмекер Да Нет
3.65 1.26
2.85 1.42
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
3.05 1.37
Где смотреть матч Рома 1:0 Интер Милан онлайн

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Прогнозы на матч Рома 1:0 Интер Милан

Исход игры
Рома
19.7% (29)
Ничья
53.1% (78)
Интер Милан
27.2% (40)
Тотал 2.5
Больше
53.1% (77)
Меньше
46.9% (68)
Обе команды забьют
Да
93.79% (136)
Нет
6.21% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.1% (59)
1:2 Интер Милан
21.1% (31)
2:1 Рома
15.6% (23)
2:2 Ничья
12.2% (18)
0:1 Интер Милан
2.7% (4)
1:0 Рома
2.7% (4)
3:2 Рома
1.4% (2)
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