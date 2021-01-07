Рома
Позже
Стадион: Олимпийский (Рим)
Интер Милан
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мхитарян Генрих
|8 (1)
|0.5
|2.
|Верету Жордан
|7 (4)
|0.44
|3.
|Джеко Эдин
|7
|0.44
|4.
|Педро Родригес
|3
|0.19
|5.
|Майораль Борха
|3
|0.19
|6.
|Пеллегрини Лоренцо
|2
|0.13
|7.
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.06
|8.
|Манчини Джанлука
|1
|0.06
|9.
|Перес Карлес
|1
|0.06
|10.
|Кумбулла Мараш
|1
|0.06
|11.
|Карсдорп Рик
|0
|0
|12.
|Кристанте Бриан
|0
|0
|13.
|Смоллинг Крис
|0
|0
|14.
|Перес Бруно
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукаку Ромелу
|12 (3)
|0.75
|2.
|Мартинес Лаутаро
|9
|0.56
|3.
|Хакими Ашраф
|5
|0.31
|4.
|Д'Амброзио Данило
|3
|0.19
|5.
|Санчес Алексис
|2
|0.13
|6.
|Гальярдини Роберто
|2
|0.13
|7.
|Брозович Марсело
|1
|0.06
|8.
|Барелла Николо
|1
|0.06
|9.
|Перишич Иван
|1
|0.06
|10.
|Де Врей Стефан
|1
|0.06
|11.
|Шкриньяр Милан
|1
|0.06
|12.
|Янг Эшли
|0
|0
|13.
|Дармиан Маттео
|0
|0
|14.
|Коларов Александар
|0
|0
|15.
|Раноккия Андреа
|0
|0
|16.
|Бастони Алессандро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кристанте Бриан
|4
|0
|2.
|Ибаньес Рожер
|4
|0
|3.
|Педро Родригес
|2
|1
|4.
|Верету Жордан
|3
|0
|5.
|Перес Бруно
|3
|0
|6.
|Пеллегрини Лоренцо
|3
|0
|7.
|Манчини Джанлука
|3
|0
|8.
|Вильяр Гонсало
|3
|0
|9.
|Миранте Антонио
|2
|0
|10.
|Кумбулла Мараш
|2
|0
|11.
|Джеко Эдин
|1
|0
|12.
|Сантон Давиде
|1
|0
|13.
|Смоллинг Крис
|1
|0
|14.
|Карсдорп Рик
|1
|0
|15.
|Калафьори Рикардо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Брозович Марсело
|4
|0
|2.
|Видаль Артуро
|3
|0
|3.
|Барелла Николо
|3
|0
|4.
|Хакими Ашраф
|3
|0
|5.
|Мартинес Лаутаро
|3
|0
|6.
|Янг Эшли
|2
|0
|7.
|Лукаку Ромелу
|2
|0
|8.
|Де Врей Стефан
|2
|0
|9.
|Д'Амброзио Данило
|2
|0
|10.
|Бастони Алессандро
|2
|0
|11.
|Сенси Стефано
|0
|1
|12.
|Ханданович Самир
|1
|0
|13.
|Дармиан Маттео
|1
|0
|14.
|Перишич Иван
|1
|0
|15.
|Раноккия Андреа
|1
|0
|16.
|Шкриньяр Милан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рома
|20.59% (7)
|8.82% (3)
|32.35% (11)
|2.94% (1)
|20.59% (7)
|14.71% (5)
|Интер Милан
|5.26% (2)
|15.79% (6)
|7.89% (3)
|13.16% (5)
|28.95% (11)
|28.95% (11)
Предыдущие игры
Рома Последние 20 матчей: +14 =3 -3Кротоне 1:3 Рома Рома 1:0 Сампдория Рома 3:2 Кальяри Аталанта 4:1 Рома
Интер Милан Последние 20 матчей: +10 =6 -4Сампдория 2:1 Интер Милан Интер Милан 6:2 Кротоне Верона 1:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Специя
Интер Милан 1:0 Наполи Кальяри 1:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 3:1 Болонья Боруссия М 2:3 Интер Милан Сассуоло 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Интер Милан 4:2 Торино Аталанта 1:1 Интер Милан Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Парма Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Дженоа 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Боруссия М Интер Милан 1:2 Милан Лацио 1:1 Интер Милан
Последние игры между собой
Рома: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Интер Милан: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Интер Милан 1:1 Рома Серия A Рома 1:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:3 Рома Серия A Рома 2:1 Интер Милан Серия A Рома 1:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:0 Рома Серия A Интер Милан 2:1 Рома Серия A Рома 4:2 Интер Милан Серия A Рома 0:2 Интер Милан Международный кубок чемпионов Рома 0:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:3 Рома Серия A Интер Милан 2:3 Рома Кубок Рома 2:1 Интер Милан Кубок Рома 1:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:3 Рома Серия A Рома 4:0 Интер Милан Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|35 - 19
|37
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|41 - 21
|36
|3.
|Рома
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|35 - 24
|33
|4.
|Ювентус
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|32 - 15
|30
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|29 - 23
|29
|6.
|Наполи
|Заявка
|15
|9
|1
|5
|32 - 15
|28
|7.
|Аталанта
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|36 - 21
|28
|8.
|Лацио
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|25 - 25
|25
|9.
|Верона
|Заявка
|16
|6
|6
|4
|20 - 15
|24
|10.
|Беневенто
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|19 - 26
|21
|11.
|Сампдория
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|25 - 26
|20
|12.
|Болонья
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|23 - 29
|17
|13.
|Удинезе
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|17 - 23
|16
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|17 - 23
|15
|15.
|Специя
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|21 - 31
|14
|16.
|Кальяри
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|23 - 33
|14
|17.
|Торино
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|26 - 33
|12
|18.
|Парма
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|13 - 31
|12
|19.
|Дженоа
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|16 - 30
|11
|20.
|Кротоне
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|16 - 38
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 7
|20
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|23 - 13
|19
|3.
|Аталанта
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|22 - 10
|16
|4.
|Милан
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|18 - 12
|15
|5.
|Ювентус
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 7
|14
|6.
|Наполи
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|19 - 10
|13
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 11
|12
|8.
|Верона
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|9.
|Болонья
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 17
|11
|10.
|Лацио
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 13
|11
|11.
|Сампдория
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 13
|10
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 8
|10
|13.
|Кальяри
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 16
|8
|14.
|Беневенто
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 14
|8
|15.
|Удинезе
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|16.
|Кротоне
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 16
|7
|17.
|Парма
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|3 - 11
|7
|18.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|11 - 16
|5
|19.
|Торино
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|13 - 18
|4
|20.
|Специя
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|8 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 7
|22
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 8
|17
|3.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 12
|17
|4.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|19 - 8
|16
|5.
|Наполи
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 5
|15
|6.
|Лацио
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 12
|14
|7.
|Рома
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 17
|13
|8.
|Беневенто
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 12
|13
|9.
|Верона
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|10.
|Аталанта
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 11
|12
|11.
|Специя
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|12.
|Сампдория
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|13.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 14
|9
|14.
|Торино
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|13 - 15
|8
|15.
|Болонья
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 12
|6
|16.
|Кальяри
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 17
|6
|17.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 14
|6
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 15
|5
|19.
|Парма
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 20
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 22
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Рома» – «Интер Милан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рома» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Интер Милан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рома» – «Интер Милан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Рома - Интер Милан
Исход игры
Рома
15.1% (8)
Ничья
58.5% (31)
Интер Милан
26.4% (14)
Тотал 2.5
Больше
50% (26)
Меньше
50% (26)
Обе команды забьют
Да
96.15% (50)
Нет
3.85% (2)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.3% (24)
1:2 Интер Милан
24.5% (13)
2:2 Ничья
11.3% (6)
2:1 Рома
11.3% (6)
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