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Рома
 
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Стадион:
Интер Милан

Бомбардиры внутри турнира

Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мхитарян Генрих 8 (1) 0.5
2. Верету Жордан 7 (4) 0.44
3. Джеко Эдин 7 0.44
4. Педро Родригес 3 0.19
5. Майораль Борха 3 0.19
6. Пеллегрини Лоренцо 2 0.13
7. Спинаццола Леонардо 1 0.06
8. Манчини Джанлука 1 0.06
9. Перес Карлес 1 0.06
10. Кумбулла Мараш 1 0.06
11. Карсдорп Рик 0 0
12. Кристанте Бриан 0 0
13. Смоллинг Крис 0 0
14. Перес Бруно 0 0
Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 12 (3) 0.75
2. Мартинес Лаутаро 9 0.56
3. Хакими Ашраф 5 0.31
4. Д'Амброзио Данило 3 0.19
5. Санчес Алексис 2 0.13
6. Гальярдини Роберто 2 0.13
7. Брозович Марсело 1 0.06
8. Барелла Николо 1 0.06
9. Перишич Иван 1 0.06
10. Де Врей Стефан 1 0.06
11. Шкриньяр Милан 1 0.06
12. Янг Эшли 0 0
13. Дармиан Маттео 0 0
14. Коларов Александар 0 0
15. Раноккия Андреа 0 0
16. Бастони Алессандро 0 0

Карточки

Рома
# Игрок      
1. Кристанте Бриан 4 0
2. Ибаньес Рожер 4 0
3. Педро Родригес 2 1
4. Верету Жордан 3 0
5. Перес Бруно 3 0
6. Пеллегрини Лоренцо 3 0
7. Манчини Джанлука 3 0
8. Вильяр Гонсало 3 0
9. Миранте Антонио 2 0
10. Кумбулла Мараш 2 0
11. Джеко Эдин 1 0
12. Сантон Давиде 1 0
13. Смоллинг Крис 1 0
14. Карсдорп Рик 1 0
15. Калафьори Рикардо 1 0
Интер Милан
# Игрок      
1. Брозович Марсело 4 0
2. Видаль Артуро 3 0
3. Барелла Николо 3 0
4. Хакими Ашраф 3 0
5. Мартинес Лаутаро 3 0
6. Янг Эшли 2 0
7. Лукаку Ромелу 2 0
8. Де Врей Стефан 2 0
9. Д'Амброзио Данило 2 0
10. Бастони Алессандро 2 0
11. Сенси Стефано 0 1
12. Ханданович Самир 1 0
13. Дармиан Маттео 1 0
14. Перишич Иван 1 0
15. Раноккия Андреа 1 0
16. Шкриньяр Милан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рома 20.59% (7) 8.82% (3) 32.35% (11) 2.94% (1) 20.59% (7) 14.71% (5)
 Интер Милан 5.26% (2) 15.79% (6) 7.89% (3) 13.16% (5) 28.95% (11) 28.95% (11)

Предыдущие игры

Рома Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Кротоне 1:3 Рома Рома 1:0 Сампдория Рома 3:2 Кальяри Аталанта 4:1 Рома
Рома 3:1 Торино Болонья 1:5 Рома ЦСКА София 3:1 Рома Рома 0:0 Сассуоло Рома 3:1 Янг Бойз Наполи 4:0 Рома ЧФР Клуж 0:2 Рома Рома 3:0 Парма Дженоа 1:3 Рома Рома 5:0 ЧФР Клуж Рома 2:0 Фиорентина Рома 0:0 ЦСКА София Милан 3:3 Рома Янг Бойз 1:2 Рома Рома 5:2 Беневенто Удинезе 0:1 Рома
Интер Милан Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Сампдория 2:1 Интер Милан Интер Милан 6:2 Кротоне Верона 1:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Специя
Интер Милан 1:0 Наполи Кальяри 1:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 3:1 Болонья Боруссия М 2:3 Интер Милан Сассуоло 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Интер Милан 4:2 Торино Аталанта 1:1 Интер Милан Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Парма Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Дженоа 0:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Боруссия М Интер Милан 1:2 Милан Лацио 1:1 Интер Милан

Последние игры между собой

Рома: победы: 8, ничьи: 8, поражения: 4
Интер Милан: победы: 4, ничьи: 8, поражения: 8
Рома 2:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:0 Рома Серия A Интер Милан 1:1 Рома Серия A Рома 2:2 Интер Милан Серия A
Интер Милан 1:1 Рома Серия A Рома 1:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:3 Рома Серия A Рома 2:1 Интер Милан Серия A Рома 1:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:0 Рома Серия A Интер Милан 2:1 Рома Серия A Рома 4:2 Интер Милан Серия A Рома 0:2 Интер Милан Международный кубок чемпионов Рома 0:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:3 Рома Серия A Интер Милан 2:3 Рома Кубок Рома 2:1 Интер Милан Кубок Рома 1:1 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:3 Рома Серия A Рома 4:0 Интер Милан Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 16 11 4 1 35 - 19 37
2. Интер Милан Заявка 16 11 3 2 41 - 21 36
3. Рома Заявка 16 10 3 3 35 - 24 33
4. Ювентус Заявка 15 8 6 1 32 - 15 30
5. Сассуоло Заявка 16 8 5 3 29 - 23 29
6. Наполи Заявка 15 9 1 5 32 - 15 28
7. Аталанта Заявка 15 8 4 3 36 - 21 28
8. Лацио Заявка 16 7 4 5 25 - 25 25
9. Верона Заявка 16 6 6 4 20 - 15 24
10. Беневенто Заявка 16 6 3 7 19 - 26 21
11. Сампдория Заявка 16 6 2 8 25 - 26 20
12. Болонья Заявка 16 4 5 7 23 - 29 17
13. Удинезе Заявка 15 4 4 7 17 - 23 16
14. Фиорентина Заявка 16 3 6 7 17 - 23 15
15. Специя Заявка 16 3 5 8 21 - 31 14
16. Кальяри Заявка 16 3 5 8 23 - 33 14
17. Торино Заявка 16 2 6 8 26 - 33 12
18. Парма Заявка 16 2 6 8 13 - 31 12
19. Дженоа Заявка 16 2 5 9 16 - 30 11
20. Кротоне Заявка 16 2 3 11 16 - 38 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 8 6 2 0 19 - 7 20
2. Интер Милан Заявка 8 6 1 1 23 - 13 19
3. Аталанта Заявка 8 5 1 2 22 - 10 16
4. Милан Заявка 8 4 3 1 18 - 12 15
5. Ювентус Заявка 7 4 2 1 13 - 7 14
6. Наполи Заявка 8 4 1 3 19 - 10 13
7. Сассуоло Заявка 8 3 3 2 12 - 11 12
8. Верона Заявка 8 3 2 3 10 - 8 11
9. Болонья Заявка 8 3 2 3 16 - 17 11
10. Лацио Заявка 8 3 2 3 11 - 13 11
11. Сампдория Заявка 8 3 1 4 15 - 13 10
12. Фиорентина Заявка 8 2 4 2 8 - 8 10
13. Кальяри Заявка 8 2 2 4 12 - 16 8
14. Беневенто Заявка 8 2 2 4 8 - 14 8
15. Удинезе Заявка 7 2 1 4 5 - 9 7
16. Кротоне Заявка 8 2 1 5 9 - 16 7
17. Парма Заявка 8 1 4 3 3 - 11 7
18. Дженоа Заявка 8 1 2 5 11 - 16 5
19. Торино Заявка 8 0 4 4 13 - 18 4
20. Специя Заявка 8 0 3 5 8 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 8 7 1 0 17 - 7 22
2. Интер Милан Заявка 8 5 2 1 18 - 8 17
3. Сассуоло Заявка 8 5 2 1 17 - 12 17
4. Ювентус Заявка 8 4 4 0 19 - 8 16
5. Наполи Заявка 7 5 0 2 13 - 5 15
6. Лацио Заявка 8 4 2 2 14 - 12 14
7. Рома Заявка 8 4 1 3 16 - 17 13
8. Беневенто Заявка 8 4 1 3 11 - 12 13
9. Верона Заявка 8 3 4 1 10 - 7 13
10. Аталанта Заявка 7 3 3 1 14 - 11 12
11. Специя Заявка 8 3 2 3 13 - 14 11
12. Сампдория Заявка 8 3 1 4 10 - 13 10
13. Удинезе Заявка 8 2 3 3 12 - 14 9
14. Торино Заявка 8 2 2 4 13 - 15 8
15. Болонья Заявка 8 1 3 4 7 - 12 6
16. Кальяри Заявка 8 1 3 4 11 - 17 6
17. Дженоа Заявка 8 1 3 4 5 - 14 6
18. Фиорентина Заявка 8 1 2 5 9 - 15 5
19. Парма Заявка 8 1 2 5 10 - 20 5
20. Кротоне Заявка 8 0 2 6 7 - 22 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 января 2021, осталось 2 дня 10 часов 33 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Рома 15.1% (8)
    X 58.5% (31)
    Интер Милан 26.4% (14)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Интер Милан
    3.00
    3.86
    2.59
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.85 3.50 2.47
    Бонус: 5 000 ₽ 2.96 3.86 2.59
    Бонус: 5 000 ₽ 2.75 3.60 2.39
      3.00 3.65 2.41

    Самый высокий коэффициент на матч «Рома» – «Интер Милан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рома» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Интер Милан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рома» – «Интер Милан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    12.50 1.00 13.75 1.00 5.00 1.16 4.05 1.24 2.60 1.63 1.92 1.88 1.56 2.36 1.26 3.54 1.20 3.98 1.06 7.10 1.05 7.30
    18.00 0.00 12.50 1.02 4.90 1.15 4.20 1.25 2.50 1.60 2.20 1.73 2.00 1.87 1.77 2.12 1.62 2.41 1.33 3.35 1.25 4.20 1.10 6.40 1.08 7.00 1.01 12.00
    5.56 1.17 2.55 1.57 2.27 1.70 1.99 1.91 1.76 2.18 1.61 2.45 1.23 4.55
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.85 1.26 2.59 1.50 1.64 2.26 1.25 3.95 1.17 5.10
    2.50 1.57 1.62 2.30 1.25 4.30
    3.20 1.40 2.54 1.57 1.90 2.00 1.62 2.41 1.43 3.02
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    5.10 1.17 3.45 1.31 1.93 1.87 1.47 2.68 1.28 3.68
    2.03 1.73 1.52 2.44 1.32 3.25

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.50 2.65
    Букмекер Да Нет
    3.45 1.28
    Букмекер Да Нет
    2.55 1.47
    Где смотреть матч Рома - Интер Милан онлайн

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    Прогнозы на матч Рома - Интер Милан

    Исход игры
    Рома
    15.1% (8)
    Ничья
    58.5% (31)
    Интер Милан
    26.4% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (26)
    Меньше
    50% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    96.15% (50)
    Нет
    3.85% (2)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    45.3% (24)
    1:2 Интер Милан
    24.5% (13)
    2:2 Ничья
    11.3% (6)
    2:1 Рома
    11.3% (6)
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