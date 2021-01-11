Специя
2:1
Конец матча
Стадион: Альберто Пиччи
Сампдория
1:0
20' ГолТерци Клаудио
1:1
24' ГолКандрева Антонио
34' Желтая карточкаЙосида Майя
37' Желтая карточкаФариас Диего
56' Желтая карточкаБерешиньски Бартош
2:1
61' ПенальтиНзола М'Бала
71' Желтая карточкаЯнкто Якуб
90' Желтая карточкаГьяси Эммануэль
90' Желтая карточкаМарчицца Риккардо
90' Желтая карточкаАгудело Кевин
69
Виньяли
Лука
22
Шабо
Юлиан
10
Агум
Люсьен
18
Нзола
М'Бала
17
Фариас
Диего
22
Йосида
Майя
15
Коллей
Омар
14
Янкто
Якуб
10
Кейта
Бальде
- Основной состав
- Вратарь
-
69 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
-
22 Шабо ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Агум ЛюсьенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Нзола М'БалаНападающий
-
17 Фариас ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
- Защитник
-
88 Сена ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Йосида МайяЗащитник
-
15 Коллей ОмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Янкто ЯкубПолузащитник
- Нападающий
-
10 Кейта БальдеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Летица КарлоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Лерис МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
20'
1:0
24'
1:1
34'
37'
61'
2:1
71'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
4 Угловые 2
-
4 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 15
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нзола М'Бала
|9 (3)
|0.53
|2.
|Галабинов Андрей
|3
|0.18
|3.
|Побега Томмазо
|3
|0.18
|4.
|Фариас Диего
|2
|0.12
|5.
|Гьяси Эммануэль
|1
|0.06
|6.
|Терци Клаудио
|1
|0.06
|7.
|Шабо Юлиан
|1
|0.06
|8.
|Верде Даниэле
|1
|0.06
|9.
|Пикколи Роберто
|1
|0.06
|10.
|Агудело Кевин
|1
|0.06
|11.
|Бастони Симоне
|0
|0
|12.
|Риччи Матео
|0
|0
|13.
|Рафаэл Биттенкур
|0
|0
|14.
|Бартоломей Паоло
|0
|0
|15.
|Эстевес Науэль
|0
|0
|16.
|Феррер Сальвадор
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Квальярелла Фабио
|7 (1)
|0.41
|2.
|Янкто Якуб
|4
|0.24
|3.
|Кандрева Антонио
|3 (1)
|0.18
|4.
|Дамсгор Миккель
|2
|0.12
|5.
|Верре Валерио
|2
|0.12
|6.
|Экдаль Олбин
|2
|0.12
|7.
|Кейта Бальде
|2
|0.12
|8.
|Торсби Мортен
|2
|0.12
|9.
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.06
|10.
|Коллей Омар
|1
|0.06
|11.
|Йосида Майя
|0
|0
|12.
|Рамирес Гастон
|0
|0
|13.
|Бонаццоли Федерико
|0
|0
|14.
|Аудеро Эмиль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Терци Клаудио
|7
|1
|2.
|Шабо Юлиан
|7
|1
|3.
|Эстевес Науэль
|5
|0
|4.
|Феррер Сальвадор
|4
|0
|5.
|Гьяси Эммануэль
|3
|0
|6.
|Риччи Матео
|3
|0
|7.
|Эрлич Мартин
|3
|0
|8.
|Побега Томмазо
|3
|0
|9.
|Исмайли Ардиан
|1
|1
|10.
|Фариас Диего
|2
|0
|11.
|Бастони Симоне
|2
|0
|12.
|Марчицца Риккардо
|2
|0
|13.
|Маджоре Джулио
|2
|0
|14.
|Агум Люсьен
|2
|0
|15.
|Агудело Кевин
|2
|0
|16.
|Зут Йерун
|1
|0
|17.
|Сала Джакопо
|1
|0
|18.
|Проведель Иван
|1
|0
|19.
|Дейола Алессандро
|1
|0
|20.
|Бартоломей Паоло
|1
|0
|21.
|Рамос Хуан
|1
|0
|22.
|Нзола М'Бала
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тонелли Лоренцо
|9
|0
|2.
|Торсби Мортен
|6
|0
|3.
|Экдаль Олбин
|5
|0
|4.
|Янкто Якуб
|5
|0
|5.
|Рамирес Гастон
|4
|0
|6.
|Кейта Бальде
|2
|1
|7.
|Ауджелло Томмазо
|2
|1
|8.
|Адриен Силва
|3
|0
|9.
|Йосида Майя
|3
|0
|10.
|Коллей Омар
|3
|0
|11.
|Берешиньски Бартош
|2
|0
|12.
|Квальярелла Фабио
|1
|0
|13.
|Верре Валерио
|1
|0
|14.
|Феррари Алекс
|1
|0
|15.
|Дамсгор Миккель
|1
|0
|16.
|Аскилдсен Кристоффер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Специя
|4.35% (1)
|30.43% (7)
|17.39% (4)
|0
|30.43% (7)
|17.39% (4)
|Сампдория
|11.54% (3)
|23.08% (6)
|23.08% (6)
|15.38% (4)
|11.54% (3)
|15.38% (4)
Предыдущие игры
Специя Последние 20 матчей: +6 =5 -9Наполи 1:2 Специя Специя 0:1 Верона Специя 1:2 Дженоа Интер Милан 2:1 Специя
Специя 2:2 Болонья Кротоне 4:1 Специя Специя 1:2 Лацио Кальяри 2:2 Специя Болонья 2:4 Специя Специя 0:0 Аталанта Беневенто 0:3 Специя Специя 1:4 Ювентус Читтаделла 0:2 Специя Парма 2:2 Специя Специя 2:2 Фиорентина Милан 3:0 Специя Удинезе 0:2 Специя Специя 1:4 Сассуоло Специя 5:0 Пистойезе Специя 0:1 Фрозиноне
Сампдория Последние 20 матчей: +9 =2 -9Сампдория 2:1 Интер Милан Рома 1:0 Сампдория Сампдория 2:3 Сассуоло Сампдория 3:1 Кротоне
Верона 1:2 Сампдория Наполи 2:1 Сампдория Сампдория 1:2 Милан Торино 2:2 Сампдория Сампдория 1:3 Дженоа Сампдория 1:2 Болонья Кальяри 2:0 Сампдория Сампдория 1:1 Дженоа Сампдория 1:0 Салернитана Аталанта 1:3 Сампдория Сампдория 3:0 Лацио Фиорентина 1:2 Сампдория Сампдория 2:3 Беневенто Ювентус 3:0 Сампдория Пьяченца 0:3 Сампдория HSL Derthona 0:3 Сампдория
Последние игры между собой
Специя: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Сампдория: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|37 - 19
|40
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|43 - 23
|37
|3.
|Рома
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|37 - 26
|34
|4.
|Ювентус
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|35 - 16
|33
|5.
|Наполи
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|34 - 16
|31
|6.
|Аталанта
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|40 - 22
|31
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|30 - 26
|29
|8.
|Лацио
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|27 - 25
|28
|9.
|Верона
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|22 - 16
|27
|10.
|Беневенто
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|20 - 30
|21
|11.
|Сампдория
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|26 - 28
|20
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|18 - 23
|18
|13.
|Болонья
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|23 - 31
|17
|14.
|Специя
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|23 - 32
|17
|15.
|Удинезе
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 25
|16
|16.
|Кальяри
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|23 - 34
|14
|17.
|Дженоа
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|18 - 30
|14
|18.
|Торино
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|26 - 35
|12
|19.
|Парма
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|13 - 33
|12
|20.
|Кротоне
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|17 - 40
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|21 - 9
|21
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|23 - 13
|19
|3.
|Милан
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 12
|18
|4.
|Ювентус
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|5.
|Аталанта
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|22 - 10
|16
|6.
|Верона
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|7.
|Наполи
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|19 - 10
|13
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 8
|13
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 11
|12
|10.
|Болонья
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 17
|11
|11.
|Лацио
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 13
|11
|12.
|Сампдория
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 13
|10
|13.
|Кальяри
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 16
|8
|14.
|Дженоа
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 16
|8
|15.
|Беневенто
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 18
|8
|16.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|17.
|Кротоне
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 16
|7
|18.
|Парма
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|3 - 13
|7
|19.
|Специя
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 18
|6
|20.
|Торино
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|13 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 7
|22
|2.
|Наполи
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 6
|18
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 10
|18
|4.
|Лацио
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 12
|17
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 15
|17
|6.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|19 - 8
|16
|7.
|Аталанта
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|18 - 12
|15
|8.
|Рома
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 17
|13
|9.
|Беневенто
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 12
|13
|10.
|Верона
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|11.
|Специя
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|12.
|Сампдория
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 15
|10
|13.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 14
|9
|14.
|Торино
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 17
|8
|15.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 14
|6
|16.
|Кальяри
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 18
|6
|17.
|Болонья
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 15
|5
|19.
|Парма
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 20
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|8 - 24
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Специя» – «Сампдория» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Специя» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сампдория» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Специя» – «Сампдория», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Специя 2:1 Сампдория
Исход игры
Специя
6.1% (9)
Ничья
27% (40)
Сампдория
66.9% (99)
Тотал 2.5
Больше
65.52% (95)
Меньше
34.48% (50)
Обе команды забьют
Да
88.97% (129)
Нет
11.03% (16)
Популярный счёт
1:2 Сампдория
52% (77)
1:1 Ничья
23% (34)
0:1 Сампдория
7.4% (11)
2:2 Ничья
4.1% (6)
2:1 Специя
4.1% (6)
0:2 Сампдория
2% (3)
1:3 Сампдория
2% (3)
1:4 Сампдория
1.4% (2)
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