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  2. Матчи
  3. Италия
Специя
2:1
Конец матча

Стадион:
Сампдория
0'
1:0
20' Гол
Терци Клаудио
1:1
24' Гол
Кандрева Антонио
34' Желтая карточка
Йосида Майя
37' Желтая карточка
Фариас Диего
56' Желтая карточка
Берешиньски Бартош
2:1
61' Пенальти
Нзола М'Бала
71' Желтая карточка
Янкто Якуб
90' Желтая карточка
Гьяси Эммануэль
90' Желтая карточка
Марчицца Риккардо
90' Желтая карточка
Агудело Кевин
90'+7
94
Проведель
Иван
69
Виньяли
Лука
19
Терци
Клаудио
22
Шабо
Юлиан
5
Марчицца
Риккардо
24
Эстевес
Науэль
10
Агум
Люсьен
26
Побега
Томмазо
11
Гьяси
Эммануэль
18
Нзола
М'Бала
17
Фариас
Диего
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
22
Йосида
Майя
15
Коллей
Омар
3
Ауджелло
Томмазо
87
Кандрева
Антонио
6
Экдаль
Олбин
18
Торсби
Мортен
14
Янкто
Якуб
38
Дамсгор
Миккель
10
Кейта
Бальде
Специя
4-3-3
Сампдория
4-4-2

Ход матча

20'
Терци Клаудио
(Шабо Юлиан)
1:0
24'
1:1
Кандрева Антонио
(Янкто Якуб)
34'
 
Йосида Майя
37'
Фариас Диего
 
56'
 
Берешиньски Бартош
61'
Нзола М'Бала
2:1
65'
Агудело Кевин
Фариас Диего
 
71'
 
Янкто Якуб
79'
 
Верре Валерио
Янкто Якуб
79'
 
Квальярелла Фабио
Дамсгор Миккель
79'
Пикколи Роберто
Нзола М'Бала
 
79'
Феррер Сальвадор
Виньяли Лука
 
80'
Маджоре Джулио
Эстевес Науэль
 
85'
 
Рамирес Гастон
Кейта Бальде
86'
 
Лерис Мехди
Кандрева Антонио
90'
Эрлич Мартин
Побега Томмазо
 
90'
Гьяси Эммануэль
 
90'
Марчицца Риккардо
 
90'
Агудело Кевин
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 2
  • 4 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 15
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Специя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нзола М'Бала 9 (3) 0.53
2. Галабинов Андрей 3 0.18
3. Побега Томмазо 3 0.18
4. Фариас Диего 2 0.12
5. Гьяси Эммануэль 1 0.06
6. Терци Клаудио 1 0.06
7. Шабо Юлиан 1 0.06
8. Верде Даниэле 1 0.06
9. Пикколи Роберто 1 0.06
10. Агудело Кевин 1 0.06
11. Бастони Симоне 0 0
12. Риччи Матео 0 0
13. Рафаэл Биттенкур 0 0
14. Бартоломей Паоло 0 0
15. Эстевес Науэль 0 0
16. Феррер Сальвадор 0 0
Сампдория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Квальярелла Фабио 7 (1) 0.41
2. Янкто Якуб 4 0.24
3. Кандрева Антонио 3 (1) 0.18
4. Дамсгор Миккель 2 0.12
5. Верре Валерио 2 0.12
6. Экдаль Олбин 2 0.12
7. Кейта Бальде 2 0.12
8. Торсби Мортен 2 0.12
9. Ауджелло Томмазо 1 0.06
10. Коллей Омар 1 0.06
11. Йосида Майя 0 0
12. Рамирес Гастон 0 0
13. Бонаццоли Федерико 0 0
14. Аудеро Эмиль 0 0

Карточки

Специя
# Игрок      
1. Терци Клаудио 7 1
2. Шабо Юлиан 7 1
3. Эстевес Науэль 5 0
4. Феррер Сальвадор 4 0
5. Гьяси Эммануэль 3 0
6. Риччи Матео 3 0
7. Эрлич Мартин 3 0
8. Побега Томмазо 3 0
9. Исмайли Ардиан 1 1
10. Фариас Диего 2 0
11. Бастони Симоне 2 0
12. Марчицца Риккардо 2 0
13. Маджоре Джулио 2 0
14. Агум Люсьен 2 0
15. Агудело Кевин 2 0
16. Зут Йерун 1 0
17. Сала Джакопо 1 0
18. Проведель Иван 1 0
19. Дейола Алессандро 1 0
20. Бартоломей Паоло 1 0
21. Рамос Хуан 1 0
22. Нзола М'Бала 1 0
Сампдория
# Игрок      
1. Тонелли Лоренцо 9 0
2. Торсби Мортен 6 0
3. Экдаль Олбин 5 0
4. Янкто Якуб 5 0
5. Рамирес Гастон 4 0
6. Кейта Бальде 2 1
7. Ауджелло Томмазо 2 1
8. Адриен Силва 3 0
9. Йосида Майя 3 0
10. Коллей Омар 3 0
11. Берешиньски Бартош 2 0
12. Квальярелла Фабио 1 0
13. Верре Валерио 1 0
14. Феррари Алекс 1 0
15. Дамсгор Миккель 1 0
16. Аскилдсен Кристоффер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Специя 4.35% (1) 30.43% (7) 17.39% (4) 0 30.43% (7) 17.39% (4)
 Сампдория 11.54% (3) 23.08% (6) 23.08% (6) 15.38% (4) 11.54% (3) 15.38% (4)

Предыдущие игры

Специя Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Наполи 1:2 Специя Специя 0:1 Верона Специя 1:2 Дженоа Интер Милан 2:1 Специя
Специя 2:2 Болонья Кротоне 4:1 Специя Специя 1:2 Лацио Кальяри 2:2 Специя Болонья 2:4 Специя Специя 0:0 Аталанта Беневенто 0:3 Специя Специя 1:4 Ювентус Читтаделла 0:2 Специя Парма 2:2 Специя Специя 2:2 Фиорентина Милан 3:0 Специя Удинезе 0:2 Специя Специя 1:4 Сассуоло Специя 5:0 Пистойезе Специя 0:1 Фрозиноне
Сампдория Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Сампдория 2:1 Интер Милан Рома 1:0 Сампдория Сампдория 2:3 Сассуоло Сампдория 3:1 Кротоне
Верона 1:2 Сампдория Наполи 2:1 Сампдория Сампдория 1:2 Милан Торино 2:2 Сампдория Сампдория 1:3 Дженоа Сампдория 1:2 Болонья Кальяри 2:0 Сампдория Сампдория 1:1 Дженоа Сампдория 1:0 Салернитана Аталанта 1:3 Сампдория Сампдория 3:0 Лацио Фиорентина 1:2 Сампдория Сампдория 2:3 Беневенто Ювентус 3:0 Сампдория Пьяченца 0:3 Сампдория HSL Derthona 0:3 Сампдория

Последние игры между собой

Специя: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Сампдория: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Специя 3:5 Сампдория Товарищеские матчи Специя 2:1 Сампдория Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 17 12 4 1 37 - 19 40
2. Интер Милан Заявка 17 11 4 2 43 - 23 37
3. Рома Заявка 17 10 4 3 37 - 26 34
4. Ювентус Заявка 16 9 6 1 35 - 16 33
5. Наполи Заявка 16 10 1 5 34 - 16 31
6. Аталанта Заявка 16 9 4 3 40 - 22 31
7. Сассуоло Заявка 17 8 5 4 30 - 26 29
8. Лацио Заявка 17 8 4 5 27 - 25 28
9. Верона Заявка 17 7 6 4 22 - 16 27
10. Беневенто Заявка 17 6 3 8 20 - 30 21
11. Сампдория Заявка 17 6 2 9 26 - 28 20
12. Фиорентина Заявка 17 4 6 7 18 - 23 18
13. Болонья Заявка 17 4 5 8 23 - 31 17
14. Специя Заявка 17 4 5 8 23 - 32 17
15. Удинезе Заявка 16 4 4 8 18 - 25 16
16. Кальяри Заявка 17 3 5 9 23 - 34 14
17. Дженоа Заявка 17 3 5 9 18 - 30 14
18. Торино Заявка 17 2 6 9 26 - 35 12
19. Парма Заявка 17 2 6 9 13 - 33 12
20. Кротоне Заявка 17 2 3 12 17 - 40 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 9 6 3 0 21 - 9 21
2. Интер Милан Заявка 8 6 1 1 23 - 13 19
3. Милан Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
4. Ювентус Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
5. Аталанта Заявка 8 5 1 2 22 - 10 16
6. Верона Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
7. Наполи Заявка 8 4 1 3 19 - 10 13
8. Фиорентина Заявка 9 3 4 2 9 - 8 13
9. Сассуоло Заявка 8 3 3 2 12 - 11 12
10. Болонья Заявка 8 3 2 3 16 - 17 11
11. Лацио Заявка 8 3 2 3 11 - 13 11
12. Сампдория Заявка 8 3 1 4 15 - 13 10
13. Кальяри Заявка 8 2 2 4 12 - 16 8
14. Дженоа Заявка 9 2 2 5 13 - 16 8
15. Беневенто Заявка 9 2 2 5 9 - 18 8
16. Удинезе Заявка 8 2 1 5 6 - 11 7
17. Кротоне Заявка 8 2 1 5 9 - 16 7
18. Парма Заявка 9 1 4 4 3 - 13 7
19. Специя Заявка 9 1 3 5 10 - 18 6
20. Торино Заявка 8 0 4 4 13 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 8 7 1 0 17 - 7 22
2. Наполи Заявка 8 6 0 2 15 - 6 18
3. Интер Милан Заявка 9 5 3 1 20 - 10 18
4. Лацио Заявка 9 5 2 2 16 - 12 17
5. Сассуоло Заявка 9 5 2 2 18 - 15 17
6. Ювентус Заявка 8 4 4 0 19 - 8 16
7. Аталанта Заявка 8 4 3 1 18 - 12 15
8. Рома Заявка 8 4 1 3 16 - 17 13
9. Беневенто Заявка 8 4 1 3 11 - 12 13
10. Верона Заявка 8 3 4 1 10 - 7 13
11. Специя Заявка 8 3 2 3 13 - 14 11
12. Сампдория Заявка 9 3 1 5 11 - 15 10
13. Удинезе Заявка 8 2 3 3 12 - 14 9
14. Торино Заявка 9 2 2 5 13 - 17 8
15. Дженоа Заявка 8 1 3 4 5 - 14 6
16. Кальяри Заявка 9 1 3 5 11 - 18 6
17. Болонья Заявка 9 1 3 5 7 - 14 6
18. Фиорентина Заявка 8 1 2 5 9 - 15 5
19. Парма Заявка 8 1 2 5 10 - 20 5
20. Кротоне Заявка 9 0 2 7 8 - 24 2
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Новости матча
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Прогнозы
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 148
Специя 6.1% (9)
X 27% (40)
Сампдория 66.9% (99)
Все прогнозы
2.46 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.19 5.10 51.00
Бонус: 10 000 ₽ 3.35 3.60 2.33
Бонус: 5 000 ₽ 3.30 3.48 2.25
Бонус: 5 000 ₽ 1.20 5.55 25.00
  1.40 3.87 14.99

Самый высокий коэффициент на матч «Специя» – «Сампдория» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Специя» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сампдория» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Специя» – «Сампдория», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
10.00 1.05 4.40 1.22 3.05 1.38 2.16 1.71 1.71 2.14 1.47 2.70 1.18 4.70 1.18 4.90 1.06 9.20
10.75 1.01 9.70 1.03 4.20 1.21 3.38 1.32 2.21 1.74 1.72 2.12 1.46 2.64 1.22 3.90 1.15 4.55 1.04 7.70
9.08 1.03 7.94 1.05 3.50 1.30 2.70 1.45 4.20 1.22 1.94 1.91 3.05 1.37 2.50 1.53 1.07 8.40 1.04 10.00 1.07 8.40 1.06 4.90 1.04 8.62 1.03 9.24
4.45 1.24 2.90 1.44 2.48 1.58 2.02 1.85 1.77 2.12 3.25 1.36 2.61 1.53 1.95 1.93 1.33 3.46 1.18 5.22 1.44 2.91 1.29 3.75 1.46 2.83
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
3.15 1.33 2.13 1.66 1.50 2.47 1.12 5.60
3.20 1.35 2.17 1.69 1.54 2.48 1.19 4.70 1.13 5.90
2.70 1.45 1.77 2.04 1.37 3.05 1.09 6.20 1.03 12.00 1.15 5.30 1.09 7.20
2.37 1.62 1.96 1.93 1.51 2.64 1.34 3.37 1.50 2.77 1.45 2.88 1.25 4.12
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.50 1.18 1.87 1.87 1.25 3.75
4.60 1.20 3.26 1.34 1.89 1.91 1.41 2.91 1.26 3.85
4.09 1.20 3.00 1.29 1.92 1.82 1.44 3.04 1.23 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.57 2.29
1.75 2.05
Букмекер Да Нет
3.85 1.24
4.90 1.17
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
2.75 1.42
Где смотреть матч Специя 2:1 Сампдория онлайн

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Прогнозы на матч Специя 2:1 Сампдория

Исход игры
Специя
6.1% (9)
Ничья
27% (40)
Сампдория
66.9% (99)
Тотал 2.5
Больше
65.52% (95)
Меньше
34.48% (50)
Обе команды забьют
Да
88.97% (129)
Нет
11.03% (16)
Популярный счёт
1:2 Сампдория
52% (77)
1:1 Ничья
23% (34)
0:1 Сампдория
7.4% (11)
2:2 Ничья
4.1% (6)
2:1 Специя
4.1% (6)
0:2 Сампдория
2% (3)
1:3 Сампдория
2% (3)
1:4 Сампдория
1.4% (2)
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