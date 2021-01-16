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  3. Италия
Торино
0:0
Первый тайм: 37'

Стадион:
Специя
0'
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Виньяли Лука
8' Красная карточка
Виньяли Лука
17' Желтая карточка
Побега Томмазо
34' Желтая карточка
Буонджорно Алессандро
37'
39
Сиригу
Сальваторе
5
Иццо
Армандо
3
Бремер
Глейсон
99
Буонджорно
Алессандро
17
Синго
Уилфрид
6
Сегре
Джакопо
7
Лукич
Саша
77
Линетти
Кароль
29
Мурру
Никола
24
Верди
Симоне
9
Белотти
Андреа
94
Проведель
Иван
69
Виньяли
Лука
19
Терци
Клаудио
22
Шабо
Юлиан
5
Марчицца
Риккардо
25
Маджоре
Джулио
10
Агум
Люсьен
26
Побега
Томмазо
11
Гьяси
Эммануэль
91
Пикколи
Роберто
17
Фариас
Диего
Торино
3-5-2
Специя
4-3-3

Ход матча

6'
 
Виньяли Лука
8'
 
Виньяли Лука
17'
 
Побега Томмазо
20'
 
Эстевес Науэль
Фариас Диего
34'
Буонджорно Алессандро
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 1
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Торино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Белотти Андреа 9 (2) 0.5
2. Лукич Саша 3 0.17
3. Иццо Армандо 2 0.11
4. Бремер Глейсон 2 0.11
5. Верди Симоне 1 0.06
6. Бонаццоли Федерико 1 0.06
7. Мейте Суалихо 1 0.06
8. Гояк Амер 1 0.06
9. Синго Уилфрид 1 0.06
10. Н'Кулу Николя 1 0.06
11. Дзадза Симоне 1 0.06
12. Линетти Кароль 1 0.06
13. Ансальди Кристиан 1 (1) 0.06
14. Войвода Мергим 0 0
15. Ринкон Томас 0 0
Специя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нзола М'Бала 9 (3) 0.5
2. Галабинов Андрей 3 0.17
3. Побега Томмазо 3 0.17
4. Фариас Диего 2 0.11
5. Гьяси Эммануэль 1 0.06
6. Терци Клаудио 1 0.06
7. Шабо Юлиан 1 0.06
8. Верде Даниэле 1 0.06
9. Пикколи Роберто 1 0.06
10. Агудело Кевин 1 0.06
11. Бастони Симоне 0 0
12. Риччи Матео 0 0
13. Рафаэл Биттенкур 0 0
14. Бартоломей Паоло 0 0
15. Эстевес Науэль 0 0
16. Феррер Сальвадор 0 0

Карточки

Торино
# Игрок      
1. Ринкон Томас 5 0
2. Лянко Войнович 5 0
3. Синго Уилфрид 3 1
4. Верди Симоне 3 0
5. Лукич Саша 3 0
6. Иццо Армандо 2 0
7. Белотти Андреа 2 0
8. Линетти Кароль 2 0
9. Бонаццоли Федерико 2 0
10. Войвода Мергим 2 0
11. Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 0 1
12. Н'Кулу Николя 1 0
13. Дзадза Симоне 1 0
14. Родригес Рикардо 1 0
15. Гояк Амер 1 0
16. Сегре Джакопо 1 0
17. Буонджорно Алессандро 1 0
Специя
# Игрок      
1. Терци Клаудио 7 1
2. Шабо Юлиан 7 1
3. Эстевес Науэль 5 0
4. Феррер Сальвадор 4 0
5. Побега Томмазо 4 0
6. Гьяси Эммануэль 3 0
7. Риччи Матео 3 0
8. Эрлич Мартин 3 0
9. Исмайли Ардиан 1 1
10. Фариас Диего 2 0
11. Бастони Симоне 2 0
12. Марчицца Риккардо 2 0
13. Маджоре Джулио 2 0
14. Агум Люсьен 2 0
15. Агудело Кевин 2 0
16. Виньяли Лука 0 1
17. Зут Йерун 1 0
18. Сала Джакопо 1 0
19. Проведель Иван 1 0
20. Дейола Алессандро 1 0
21. Бартоломей Паоло 1 0
22. Рамос Хуан 1 0
23. Нзола М'Бала 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торино 20% (5) 12% (3) 12% (3) 8% (2) 20% (5) 28% (7)
 Специя 4.35% (1) 30.43% (7) 17.39% (4) 0 30.43% (7) 17.39% (4)

Предыдущие игры

Торино Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Милан 0:0 Торино Милан 2:0 Торино Торино 1:1 Верона Парма 0:3 Торино
Наполи 1:1 Торино Торино 1:1 Болонья Рома 3:1 Торино Торино 2:3 Удинезе Ювентус 2:1 Торино Торино 2:2 Сампдория Торино 2:0 Виртус Энтелла Интер Милан 4:2 Торино Торино 0:0 Кротоне Дженоа 1:2 Торино Торино 3:4 Лацио Торино 3:1 Лечче Сассуоло 3:3 Торино Торино 2:3 Кальяри Торино 2:4 Аталанта Фиорентина 1:0 Торино
Специя Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Специя 2:1 Сампдория Наполи 1:2 Специя Специя 0:1 Верона Специя 1:2 Дженоа
Интер Милан 2:1 Специя Специя 2:2 Болонья Кротоне 4:1 Специя Специя 1:2 Лацио Кальяри 2:2 Специя Болонья 2:4 Специя Специя 0:0 Аталанта Беневенто 0:3 Специя Специя 1:4 Ювентус Читтаделла 0:2 Специя Парма 2:2 Специя Специя 2:2 Фиорентина Милан 3:0 Специя Удинезе 0:2 Специя Специя 1:4 Сассуоло Специя 5:0 Пистойезе
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 17 12 4 1 37 - 19 40
2. Интер Милан Заявка 17 11 4 2 43 - 23 37
3. Рома Заявка 18 10 4 4 37 - 29 34
4. Ювентус Заявка 16 9 6 1 35 - 16 33
5. Наполи Заявка 16 10 1 5 34 - 16 31
6. Аталанта Заявка 16 9 4 3 40 - 22 31
7. Лацио Заявка 18 9 4 5 30 - 25 31
8. Сассуоло Заявка 17 8 5 4 30 - 26 29
9. Верона Заявка 18 7 6 5 22 - 17 27
10. Беневенто Заявка 17 6 3 8 20 - 30 21
11. Сампдория Заявка 17 6 2 9 26 - 28 20
12. Болонья Заявка 18 5 5 8 24 - 31 20
13. Фиорентина Заявка 17 4 6 7 18 - 23 18
14. Специя 0:0 Заявка 18 4 6 8 23 - 32 18
15. Удинезе Заявка 16 4 4 8 18 - 25 16
16. Кальяри Заявка 17 3 5 9 23 - 34 14
17. Дженоа Заявка 17 3 5 9 18 - 30 14
18. Торино 0:0 Заявка 18 2 7 9 26 - 35 13
19. Парма Заявка 17 2 6 9 13 - 33 12
20. Кротоне Заявка 17 2 3 12 17 - 40 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 9 6 3 0 21 - 9 21
2. Интер Милан Заявка 8 6 1 1 23 - 13 19
3. Милан Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
4. Ювентус Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
5. Аталанта Заявка 8 5 1 2 22 - 10 16
6. Верона Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
7. Лацио Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
8. Болонья Заявка 9 4 2 3 17 - 17 14
9. Наполи Заявка 8 4 1 3 19 - 10 13
10. Фиорентина Заявка 9 3 4 2 9 - 8 13
11. Сассуоло Заявка 8 3 3 2 12 - 11 12
12. Сампдория Заявка 8 3 1 4 15 - 13 10
13. Кальяри Заявка 8 2 2 4 12 - 16 8
14. Дженоа Заявка 9 2 2 5 13 - 16 8
15. Беневенто Заявка 9 2 2 5 9 - 18 8
16. Удинезе Заявка 8 2 1 5 6 - 11 7
17. Кротоне Заявка 8 2 1 5 9 - 16 7
18. Парма Заявка 9 1 4 4 3 - 13 7
19. Специя 0:0 Заявка 9 1 3 5 10 - 18 6
20. Торино 0:0 Заявка 9 0 5 4 13 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 8 7 1 0 17 - 7 22
2. Наполи Заявка 8 6 0 2 15 - 6 18
3. Интер Милан Заявка 9 5 3 1 20 - 10 18
4. Лацио Заявка 9 5 2 2 16 - 12 17
5. Сассуоло Заявка 9 5 2 2 18 - 15 17
6. Ювентус Заявка 8 4 4 0 19 - 8 16
7. Аталанта Заявка 8 4 3 1 18 - 12 15
8. Беневенто Заявка 8 4 1 3 11 - 12 13
9. Рома Заявка 9 4 1 4 16 - 20 13
10. Верона Заявка 9 3 4 2 10 - 8 13
11. Специя 0:0 Заявка 9 3 3 3 13 - 14 12
12. Сампдория Заявка 9 3 1 5 11 - 15 10
13. Удинезе Заявка 8 2 3 3 12 - 14 9
14. Торино 0:0 Заявка 9 2 2 5 13 - 17 8
15. Дженоа Заявка 8 1 3 4 5 - 14 6
16. Болонья Заявка 9 1 3 5 7 - 14 6
17. Кальяри Заявка 9 1 3 5 11 - 18 6
18. Фиорентина Заявка 8 1 2 5 9 - 15 5
19. Парма Заявка 8 1 2 5 10 - 20 5
20. Кротоне Заявка 9 0 2 7 8 - 24 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Торино 77.8% (112)
X 18.1% (26)
Специя 4.2% (6)
Все прогнозы
1.83 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торино
Ничья
Специя
1.99
4.18
9.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.43 4.00 10.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.99 3.40 4.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.53 3.50 9.00
  1.45 4.18 8.29

Самый высокий коэффициент на матч «Торино» – «Специя» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Торино» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Специя» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Торино» – «Специя», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.90 1.03 7.90 1.05 3.20 1.33 2.45 1.55 1.82 2.10 1.42 2.88 1.28 3.54 1.10 6.05 1.07 6.60 1.01 10.75
5.55 1.14 4.20 1.22 2.20 1.66 1.62 2.27 2.03 1.84 1.38 3.00 1.75 2.15 1.15 5.30 1.11 6.50 1.02 13.00 1.02 13.00 1.01 12.50 1.03 10.00 0.00 20.00
3.48 1.34 2.52 1.55 2.11 1.76 1.77 2.10 1.58 2.44 1.43 2.90 1.45 2.92 1.31 3.72 1.11 7.55
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.91 1.41 1.84 1.96 1.40 2.95 1.11 6.40 1.08 7.80
1.53 2.50 1.09 7.20 1.05 9.50 1.04 10.00 1.03 12.00
2.05 1.81 1.68 2.23 1.32 3.49 1.53 2.65 1.39 3.23
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.68 1.28 2.50 1.53 1.63 2.28 1.25 3.95 1.17 5.15
2.48 1.50 1.61 2.23 1.23 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.15 1.35
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.50 1.28
Где смотреть матч Торино 0:0 Специя онлайн

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Прогнозы на матч Торино 0:0 Специя

Исход игры
Торино
77.8% (112)
Ничья
18.1% (26)
Специя
4.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
51.05% (73)
Меньше
48.95% (70)
Обе команды забьют
Да
65.03% (93)
Нет
34.97% (50)
Популярный счёт
2:1 Торино
41.7% (60)
1:0 Торино
23.6% (34)
1:1 Ничья
13.9% (20)
2:0 Торино
9% (13)
2:2 Ничья
2.8% (4)
3:1 Торино
2.1% (3)
2:3 Специя
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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