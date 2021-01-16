Торино
0:0
Конец матча
Стадион: Олимпийский стадион (Турин)
Специя
6' Undefined phrase: football_event_Виньяли Лука
8' Красная карточкаВиньяли Лука
17' Желтая карточкаПобега Томмазо
34' Желтая карточкаБуонджорно Алессандро
59' Желтая карточкаВерде Даниэле
61' Желтая карточкаЛянко Войнович
76' Желтая карточкаМарчицца Риккардо
84' Желтая карточкаГьяси Эммануэль
89' Желтая карточкаЛинетти Кароль
29
Мурру
Никола
24
Верди
Симоне
69
Виньяли
Лука
22
Шабо
Юлиан
10
Агум
Люсьен
17
Фариас
Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мурру НиколаПолузащитник
-
24 Верди СимонеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Уйкани СамирВратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Эдера СимонеПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Гояк АмерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Джампаоло Марко
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
69 Виньяли ЛукаЗащитник
- Защитник
-
22 Шабо ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Агум ЛюсьенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Фариас ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Эрлич МартинЗащитник
- Защитник
-
88 Сена ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
6'
8'
17'
59'
61'
84'
89'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
6 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 3
-
6 Угловые 2
-
6 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
4 Замены 5
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Белотти Андреа
|9 (2)
|0.5
|2.
|Лукич Саша
|3
|0.17
|3.
|Иццо Армандо
|2
|0.11
|4.
|Бремер Глейсон
|2
|0.11
|5.
|Верди Симоне
|1
|0.06
|6.
|Бонаццоли Федерико
|1
|0.06
|7.
|Мейте Суалихо
|1
|0.06
|8.
|Гояк Амер
|1
|0.06
|9.
|Синго Уилфрид
|1
|0.06
|10.
|Н'Кулу Николя
|1
|0.06
|11.
|Дзадза Симоне
|1
|0.06
|12.
|Линетти Кароль
|1
|0.06
|13.
|Ансальди Кристиан
|1 (1)
|0.06
|14.
|Войвода Мергим
|0
|0
|15.
|Ринкон Томас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нзола М'Бала
|9 (3)
|0.5
|2.
|Галабинов Андрей
|3
|0.17
|3.
|Побега Томмазо
|3
|0.17
|4.
|Фариас Диего
|2
|0.11
|5.
|Гьяси Эммануэль
|1
|0.06
|6.
|Терци Клаудио
|1
|0.06
|7.
|Шабо Юлиан
|1
|0.06
|8.
|Верде Даниэле
|1
|0.06
|9.
|Пикколи Роберто
|1
|0.06
|10.
|Агудело Кевин
|1
|0.06
|11.
|Бастони Симоне
|0
|0
|12.
|Риччи Матео
|0
|0
|13.
|Рафаэл Биттенкур
|0
|0
|14.
|Бартоломей Паоло
|0
|0
|15.
|Эстевес Науэль
|0
|0
|16.
|Феррер Сальвадор
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лянко Войнович
|6
|0
|2.
|Ринкон Томас
|5
|0
|3.
|Синго Уилфрид
|3
|1
|4.
|Верди Симоне
|3
|0
|5.
|Линетти Кароль
|3
|0
|6.
|Лукич Саша
|3
|0
|7.
|Иццо Армандо
|2
|0
|8.
|Белотти Андреа
|2
|0
|9.
|Бонаццоли Федерико
|2
|0
|10.
|Войвода Мергим
|2
|0
|11.
|Буонджорно Алессандро
|2
|0
|12.
|Милинкович-Савич Ваня
|0
|1
|13.
|Н'Кулу Николя
|1
|0
|14.
|Дзадза Симоне
|1
|0
|15.
|Родригес Рикардо
|1
|0
|16.
|Гояк Амер
|1
|0
|17.
|Сегре Джакопо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Терци Клаудио
|7
|1
|2.
|Шабо Юлиан
|7
|1
|3.
|Эстевес Науэль
|5
|0
|4.
|Гьяси Эммануэль
|4
|0
|5.
|Феррер Сальвадор
|4
|0
|6.
|Побега Томмазо
|4
|0
|7.
|Риччи Матео
|3
|0
|8.
|Эрлич Мартин
|3
|0
|9.
|Марчицца Риккардо
|3
|0
|10.
|Исмайли Ардиан
|1
|1
|11.
|Фариас Диего
|2
|0
|12.
|Бастони Симоне
|2
|0
|13.
|Маджоре Джулио
|2
|0
|14.
|Агум Люсьен
|2
|0
|15.
|Агудело Кевин
|2
|0
|16.
|Виньяли Лука
|0
|1
|17.
|Зут Йерун
|1
|0
|18.
|Сала Джакопо
|1
|0
|19.
|Проведель Иван
|1
|0
|20.
|Дейола Алессандро
|1
|0
|21.
|Бартоломей Паоло
|1
|0
|22.
|Верде Даниэле
|1
|0
|23.
|Рамос Хуан
|1
|0
|24.
|Нзола М'Бала
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Торино
|20% (5)
|12% (3)
|12% (3)
|8% (2)
|20% (5)
|28% (7)
|Специя
|4.35% (1)
|30.43% (7)
|17.39% (4)
|0
|30.43% (7)
|17.39% (4)
Предыдущие игры
Торино Последние 20 матчей: +4 =6 -10Милан 0:0 Торино Милан 2:0 Торино Торино 1:1 Верона Парма 0:3 Торино
Наполи 1:1 Торино Торино 1:1 Болонья Рома 3:1 Торино Торино 2:3 Удинезе Ювентус 2:1 Торино Торино 2:2 Сампдория Торино 2:0 Виртус Энтелла Интер Милан 4:2 Торино Торино 0:0 Кротоне Дженоа 1:2 Торино Торино 3:4 Лацио Торино 3:1 Лечче Сассуоло 3:3 Торино Торино 2:3 Кальяри Торино 2:4 Аталанта Фиорентина 1:0 Торино
Специя Последние 20 матчей: +7 =5 -8Специя 2:1 Сампдория Наполи 1:2 Специя Специя 0:1 Верона Специя 1:2 Дженоа
Интер Милан 2:1 Специя Специя 2:2 Болонья Кротоне 4:1 Специя Специя 1:2 Лацио Кальяри 2:2 Специя Болонья 2:4 Специя Специя 0:0 Аталанта Беневенто 0:3 Специя Специя 1:4 Ювентус Читтаделла 0:2 Специя Парма 2:2 Специя Специя 2:2 Фиорентина Милан 3:0 Специя Удинезе 0:2 Специя Специя 1:4 Сассуоло Специя 5:0 Пистойезе
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|37 - 19
|40
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|43 - 23
|37
|3.
|Рома
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|37 - 29
|34
|4.
|Ювентус
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|35 - 16
|33
|5.
|Наполи
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|34 - 16
|31
|6.
|Аталанта
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|40 - 22
|31
|7.
|Лацио
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|30 - 25
|31
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|30 - 26
|29
|9.
|Верона
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|22 - 17
|27
|10.
|Беневенто
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|20 - 30
|21
|11.
|Сампдория
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|26 - 28
|20
|12.
|Болонья
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|24 - 31
|20
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|18 - 23
|18
|14.
|Специя
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|23 - 32
|18
|15.
|Удинезе
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 25
|16
|16.
|Кальяри
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|23 - 34
|14
|17.
|Дженоа
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|18 - 30
|14
|18.
|Торино
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|26 - 35
|13
|19.
|Парма
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|13 - 33
|12
|20.
|Кротоне
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|17 - 40
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|21 - 9
|21
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|23 - 13
|19
|3.
|Милан
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 12
|18
|4.
|Ювентус
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|5.
|Аталанта
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|22 - 10
|16
|6.
|Верона
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|7.
|Лацио
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|8.
|Болонья
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 17
|14
|9.
|Наполи
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|19 - 10
|13
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 8
|13
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 11
|12
|12.
|Сампдория
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 13
|10
|13.
|Кальяри
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 16
|8
|14.
|Дженоа
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 16
|8
|15.
|Беневенто
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 18
|8
|16.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|17.
|Кротоне
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 16
|7
|18.
|Парма
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|3 - 13
|7
|19.
|Специя
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 18
|6
|20.
|Торино
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|13 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 7
|22
|2.
|Наполи
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 6
|18
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 10
|18
|4.
|Лацио
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 12
|17
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 15
|17
|6.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|19 - 8
|16
|7.
|Аталанта
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|18 - 12
|15
|8.
|Беневенто
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 12
|13
|9.
|Рома
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 20
|13
|10.
|Верона
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|11.
|Специя
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 14
|12
|12.
|Сампдория
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 15
|10
|13.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 14
|9
|14.
|Торино
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 17
|8
|15.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 14
|6
|16.
|Болонья
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|17.
|Кальяри
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 18
|6
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 15
|5
|19.
|Парма
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 20
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|8 - 24
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Торино» – «Специя» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Торино» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Специя» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Торино» – «Специя», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Торино 0:0 Специя
Исход игры
Торино
77.8% (112)
Ничья
18.1% (26)
Специя
4.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
51.05% (73)
Меньше
48.95% (70)
Обе команды забьют
Да
65.03% (93)
Нет
34.97% (50)
Популярный счёт
2:1 Торино
41.7% (60)
1:0 Торино
23.6% (34)
1:1 Ничья
13.9% (20)
2:0 Торино
9% (13)
2:2 Ничья
2.8% (4)
3:1 Торино
2.1% (3)
2:3 Специя
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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