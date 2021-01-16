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Торино
0:0
Конец матча

Стадион:
Специя
0'
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Виньяли Лука
8' Красная карточка
Виньяли Лука
17' Желтая карточка
Побега Томмазо
34' Желтая карточка
Буонджорно Алессандро
59' Желтая карточка
Верде Даниэле
61' Желтая карточка
Лянко Войнович
76' Желтая карточка
Марчицца Риккардо
84' Желтая карточка
Гьяси Эммануэль
89' Желтая карточка
Линетти Кароль
90'+5
39
Сиригу
Сальваторе
5
Иццо
Армандо
3
Бремер
Глейсон
99
Буонджорно
Алессандро
17
Синго
Уилфрид
6
Сегре
Джакопо
7
Лукич
Саша
77
Линетти
Кароль
29
Мурру
Никола
24
Верди
Симоне
9
Белотти
Андреа
94
Проведель
Иван
69
Виньяли
Лука
19
Терци
Клаудио
22
Шабо
Юлиан
5
Марчицца
Риккардо
25
Маджоре
Джулио
10
Агум
Люсьен
26
Побега
Томмазо
11
Гьяси
Эммануэль
91
Пикколи
Роберто
17
Фариас
Диего
Торино
3-5-2
Специя
4-3-3

Ход матча

6'
 
Виньяли Лука
8'
 
Виньяли Лука
17'
 
Побега Томмазо
20'
 
Эстевес Науэль
Фариас Диего
34'
Буонджорно Алессандро
 
46'
Дзадза Симоне
Иццо Армандо
 
46'
Лянко Войнович
Буонджорно Алессандро
 
59'
 
Верде Даниэле
61'
Лянко Войнович
 
72'
Ансальди Кристиан
Мурру Никола
 
76'
Гояк Амер
Верди Симоне
 
76'
 
Марчицца Риккардо
81'
 
Рамос Хуан
Марчицца Риккардо
84'
 
Гьяси Эммануэль
87'
 
Эрлич Мартин
Маджоре Джулио
87'
 
Галабинов Андрей
Пикколи Роберто
87'
 
Дейола Алессандро
Побега Томмазо
89'
Линетти Кароль
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 2
  • 6 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Торино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Белотти Андреа 9 (2) 0.5
2. Лукич Саша 3 0.17
3. Иццо Армандо 2 0.11
4. Бремер Глейсон 2 0.11
5. Верди Симоне 1 0.06
6. Бонаццоли Федерико 1 0.06
7. Мейте Суалихо 1 0.06
8. Гояк Амер 1 0.06
9. Синго Уилфрид 1 0.06
10. Н'Кулу Николя 1 0.06
11. Дзадза Симоне 1 0.06
12. Линетти Кароль 1 0.06
13. Ансальди Кристиан 1 (1) 0.06
14. Войвода Мергим 0 0
15. Ринкон Томас 0 0
Специя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нзола М'Бала 9 (3) 0.5
2. Галабинов Андрей 3 0.17
3. Побега Томмазо 3 0.17
4. Фариас Диего 2 0.11
5. Гьяси Эммануэль 1 0.06
6. Терци Клаудио 1 0.06
7. Шабо Юлиан 1 0.06
8. Верде Даниэле 1 0.06
9. Пикколи Роберто 1 0.06
10. Агудело Кевин 1 0.06
11. Бастони Симоне 0 0
12. Риччи Матео 0 0
13. Рафаэл Биттенкур 0 0
14. Бартоломей Паоло 0 0
15. Эстевес Науэль 0 0
16. Феррер Сальвадор 0 0

Карточки

Торино
# Игрок      
1. Лянко Войнович 6 0
2. Ринкон Томас 5 0
3. Синго Уилфрид 3 1
4. Верди Симоне 3 0
5. Линетти Кароль 3 0
6. Лукич Саша 3 0
7. Иццо Армандо 2 0
8. Белотти Андреа 2 0
9. Бонаццоли Федерико 2 0
10. Войвода Мергим 2 0
11. Буонджорно Алессандро 2 0
12. Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 0 1
13. Н'Кулу Николя 1 0
14. Дзадза Симоне 1 0
15. Родригес Рикардо 1 0
16. Гояк Амер 1 0
17. Сегре Джакопо 1 0
Специя
# Игрок      
1. Терци Клаудио 7 1
2. Шабо Юлиан 7 1
3. Эстевес Науэль 5 0
4. Гьяси Эммануэль 4 0
5. Феррер Сальвадор 4 0
6. Побега Томмазо 4 0
7. Риччи Матео 3 0
8. Эрлич Мартин 3 0
9. Марчицца Риккардо 3 0
10. Исмайли Ардиан 1 1
11. Фариас Диего 2 0
12. Бастони Симоне 2 0
13. Маджоре Джулио 2 0
14. Агум Люсьен 2 0
15. Агудело Кевин 2 0
16. Виньяли Лука 0 1
17. Зут Йерун 1 0
18. Сала Джакопо 1 0
19. Проведель Иван 1 0
20. Дейола Алессандро 1 0
21. Бартоломей Паоло 1 0
22. Верде Даниэле 1 0
23. Рамос Хуан 1 0
24. Нзола М'Бала 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торино 20% (5) 12% (3) 12% (3) 8% (2) 20% (5) 28% (7)
 Специя 4.35% (1) 30.43% (7) 17.39% (4) 0 30.43% (7) 17.39% (4)

Предыдущие игры

Торино Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Милан 0:0 Торино Милан 2:0 Торино Торино 1:1 Верона Парма 0:3 Торино
Наполи 1:1 Торино Торино 1:1 Болонья Рома 3:1 Торино Торино 2:3 Удинезе Ювентус 2:1 Торино Торино 2:2 Сампдория Торино 2:0 Виртус Энтелла Интер Милан 4:2 Торино Торино 0:0 Кротоне Дженоа 1:2 Торино Торино 3:4 Лацио Торино 3:1 Лечче Сассуоло 3:3 Торино Торино 2:3 Кальяри Торино 2:4 Аталанта Фиорентина 1:0 Торино
Специя Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Специя 2:1 Сампдория Наполи 1:2 Специя Специя 0:1 Верона Специя 1:2 Дженоа
Интер Милан 2:1 Специя Специя 2:2 Болонья Кротоне 4:1 Специя Специя 1:2 Лацио Кальяри 2:2 Специя Болонья 2:4 Специя Специя 0:0 Аталанта Беневенто 0:3 Специя Специя 1:4 Ювентус Читтаделла 0:2 Специя Парма 2:2 Специя Специя 2:2 Фиорентина Милан 3:0 Специя Удинезе 0:2 Специя Специя 1:4 Сассуоло Специя 5:0 Пистойезе
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 17 12 4 1 37 - 19 40
2. Интер Милан Заявка 17 11 4 2 43 - 23 37
3. Рома Заявка 18 10 4 4 37 - 29 34
4. Ювентус Заявка 16 9 6 1 35 - 16 33
5. Наполи Заявка 16 10 1 5 34 - 16 31
6. Аталанта Заявка 16 9 4 3 40 - 22 31
7. Лацио Заявка 18 9 4 5 30 - 25 31
8. Сассуоло Заявка 17 8 5 4 30 - 26 29
9. Верона Заявка 18 7 6 5 22 - 17 27
10. Беневенто Заявка 17 6 3 8 20 - 30 21
11. Сампдория Заявка 17 6 2 9 26 - 28 20
12. Болонья Заявка 18 5 5 8 24 - 31 20
13. Фиорентина Заявка 17 4 6 7 18 - 23 18
14. Специя Заявка 18 4 6 8 23 - 32 18
15. Удинезе Заявка 16 4 4 8 18 - 25 16
16. Кальяри Заявка 17 3 5 9 23 - 34 14
17. Дженоа Заявка 17 3 5 9 18 - 30 14
18. Торино Заявка 18 2 7 9 26 - 35 13
19. Парма Заявка 17 2 6 9 13 - 33 12
20. Кротоне Заявка 17 2 3 12 17 - 40 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 9 6 3 0 21 - 9 21
2. Интер Милан Заявка 8 6 1 1 23 - 13 19
3. Милан Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
4. Ювентус Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
5. Аталанта Заявка 8 5 1 2 22 - 10 16
6. Верона Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
7. Лацио Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
8. Болонья Заявка 9 4 2 3 17 - 17 14
9. Наполи Заявка 8 4 1 3 19 - 10 13
10. Фиорентина Заявка 9 3 4 2 9 - 8 13
11. Сассуоло Заявка 8 3 3 2 12 - 11 12
12. Сампдория Заявка 8 3 1 4 15 - 13 10
13. Кальяри Заявка 8 2 2 4 12 - 16 8
14. Дженоа Заявка 9 2 2 5 13 - 16 8
15. Беневенто Заявка 9 2 2 5 9 - 18 8
16. Удинезе Заявка 8 2 1 5 6 - 11 7
17. Кротоне Заявка 8 2 1 5 9 - 16 7
18. Парма Заявка 9 1 4 4 3 - 13 7
19. Специя Заявка 9 1 3 5 10 - 18 6
20. Торино Заявка 9 0 5 4 13 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 8 7 1 0 17 - 7 22
2. Наполи Заявка 8 6 0 2 15 - 6 18
3. Интер Милан Заявка 9 5 3 1 20 - 10 18
4. Лацио Заявка 9 5 2 2 16 - 12 17
5. Сассуоло Заявка 9 5 2 2 18 - 15 17
6. Ювентус Заявка 8 4 4 0 19 - 8 16
7. Аталанта Заявка 8 4 3 1 18 - 12 15
8. Беневенто Заявка 8 4 1 3 11 - 12 13
9. Рома Заявка 9 4 1 4 16 - 20 13
10. Верона Заявка 9 3 4 2 10 - 8 13
11. Специя Заявка 9 3 3 3 13 - 14 12
12. Сампдория Заявка 9 3 1 5 11 - 15 10
13. Удинезе Заявка 8 2 3 3 12 - 14 9
14. Торино Заявка 9 2 2 5 13 - 17 8
15. Дженоа Заявка 8 1 3 4 5 - 14 6
16. Болонья Заявка 9 1 3 5 7 - 14 6
17. Кальяри Заявка 9 1 3 5 11 - 18 6
18. Фиорентина Заявка 8 1 2 5 9 - 15 5
19. Парма Заявка 8 1 2 5 10 - 20 5
20. Кротоне Заявка 9 0 2 7 8 - 24 2
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Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Торино 77.8% (112)
X 18.1% (26)
Специя 4.2% (6)
Все прогнозы
1.83 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.80 1.19 23.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.99 3.40 4.00
Бонус: 5 000 ₽ 17.00 1.03 44.00
  3.32 1.54 10.08

Самый высокий коэффициент на матч «Торино» – «Специя» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Торино» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Специя» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Торино» – «Специя», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.90 1.03 7.90 1.05 3.20 1.33 2.45 1.55 1.82 2.10 1.42 2.88 1.28 3.54 1.10 6.05 1.07 6.60 1.01 10.75
1.02 13.00 1.20 4.44 1.12 6.10 1.13 5.80 2.03 1.84 1.10 6.80 1.75 2.15 1.01 15.00 1.01 15.00 1.02 13.00 1.02 13.00 1.01 12.50 1.03 10.00 0.00 20.00
1.62 2.36 1.37 3.17 1.72 2.17 1.44 2.84 1.31 3.49 1.34 3.24 1.40 2.98 1.77 2.10 1.58 2.44 1.43 2.90 1.45 2.92 1.31 3.72 1.11 7.55
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.91 1.41 1.84 1.96 1.40 2.95 1.11 6.40 1.08 7.80
1.53 2.50 1.09 7.20 1.05 9.50 1.04 10.00 1.03 12.00
1.30 3.58 1.16 5.42 1.32 3.49 1.53 2.65 1.39 3.23
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.68 1.28 2.50 1.53 1.63 2.28 1.25 3.95 1.17 5.15
2.48 1.50 1.61 2.23 1.23 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.55 1.14
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.50 1.28
Где смотреть матч Торино 0:0 Специя онлайн

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Прогнозы на матч Торино 0:0 Специя

Исход игры
Торино
77.8% (112)
Ничья
18.1% (26)
Специя
4.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
51.05% (73)
Меньше
48.95% (70)
Обе команды забьют
Да
65.03% (93)
Нет
34.97% (50)
Популярный счёт
2:1 Торино
41.7% (60)
1:0 Торино
23.6% (34)
1:1 Ничья
13.9% (20)
2:0 Торино
9% (13)
2:2 Ничья
2.8% (4)
3:1 Торино
2.1% (3)
2:3 Специя
2.1% (3)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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