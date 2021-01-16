Сампдория
2:1
Конец матча
Стадион: Луиджи Феррарис
Удинезе
0:1
55' ГолДе Пауль Родриго
62' Желтая карточкаЗеегелаар Марвин
1:1
67' ПенальтиКандрева Антонио
2:1
81' ГолТоррегросса Эрнесто
86' Желтая карточкаАскилдсен Кристоффер
22
Йосида
Майя
15
Коллей
Омар
11
Уолас
Соуза
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Йосида МайяЗащитник
-
15 Коллей ОмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Летица КарлоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Лерис МехдиПолузащитник
-
99 Прелец НикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Кейта БальдеНападающий
-
Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Готти Лука
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
55'
0:1
62'
67'
1:1
81'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
1 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 5
-
11 Угловые 5
-
3 Офсайды 4
-
8 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Квальярелла Фабио
|7 (1)
|0.39
|2.
|Кандрева Антонио
|4 (2)
|0.22
|3.
|Янкто Якуб
|4
|0.22
|4.
|Дамсгор Миккель
|2
|0.11
|5.
|Верре Валерио
|2
|0.11
|6.
|Экдаль Олбин
|2
|0.11
|7.
|Кейта Бальде
|2
|0.11
|8.
|Торсби Мортен
|2
|0.11
|9.
|Бонаццоли Федерико
|1
|0.06
|10.
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.06
|11.
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0.06
|12.
|Коллей Омар
|1
|0.06
|13.
|Йосида Майя
|0
|0
|14.
|Рамирес Гастон
|0
|0
|15.
|Аудеро Эмиль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Пауль Родриго
|4 (1)
|0.24
|2.
|Пуссетто Игнасио
|3
|0.18
|3.
|Окака Стефано
|2
|0.12
|4.
|Арслан Толгай-Али
|2
|0.12
|5.
|Ласанья Кевин
|2
|0.12
|6.
|Перейра Роберто
|1
|0.06
|7.
|Форестьери Фернандо
|1
|0.06
|8.
|Несторовски Илья
|1
|0.06
|9.
|Самир Каэтано
|1
|0.06
|10.
|Зеегелаар Марвин
|1
|0.06
|11.
|Делофеу Херард
|0
|0
|12.
|Оуведжан Томас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тонелли Лоренцо
|9
|0
|2.
|Торсби Мортен
|6
|0
|3.
|Экдаль Олбин
|5
|0
|4.
|Янкто Якуб
|5
|0
|5.
|Рамирес Гастон
|4
|0
|6.
|Кейта Бальде
|2
|1
|7.
|Ауджелло Томмазо
|2
|1
|8.
|Адриен Силва
|3
|0
|9.
|Йосида Майя
|3
|0
|10.
|Коллей Омар
|3
|0
|11.
|Берешиньски Бартош
|2
|0
|12.
|Аскилдсен Кристоффер
|2
|0
|13.
|Квальярелла Фабио
|1
|0
|14.
|Верре Валерио
|1
|0
|15.
|Феррари Алекс
|1
|0
|16.
|Дамсгор Миккель
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Арслан Толгай-Али
|6
|0
|2.
|Бекао Родриго
|5
|0
|3.
|Самир Каэтано
|4
|0
|4.
|Перейра Роберто
|3
|0
|5.
|Муссо Хуан
|3
|0
|6.
|Зеегелаар Марвин
|2
|0
|7.
|Пуссетто Игнасио
|2
|0
|8.
|Окака Стефано
|1
|0
|9.
|Нюйтинк Брэм
|1
|0
|10.
|Уолас Соуза
|1
|0
|11.
|Ласанья Кевин
|1
|0
|12.
|Макенго Жан-Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сампдория
|10.71% (3)
|21.43% (6)
|21.43% (6)
|14.29% (4)
|14.29% (4)
|17.86% (5)
|Удинезе
|0
|22.22% (4)
|22.22% (4)
|22.22% (4)
|11.11% (2)
|22.22% (4)
Предыдущие игры
Сампдория Последние 20 матчей: +8 =2 -10Специя 2:1 Сампдория Сампдория 2:1 Интер Милан Рома 1:0 Сампдория Сампдория 2:3 Сассуоло
Сампдория 3:1 Кротоне Верона 1:2 Сампдория Наполи 2:1 Сампдория Сампдория 1:2 Милан Торино 2:2 Сампдория Сампдория 1:3 Дженоа Сампдория 1:2 Болонья Кальяри 2:0 Сампдория Сампдория 1:1 Дженоа Сампдория 1:0 Салернитана Аталанта 1:3 Сампдория Сампдория 3:0 Лацио Фиорентина 1:2 Сампдория Сампдория 2:3 Беневенто Ювентус 3:0 Сампдория Пьяченца 0:3 Сампдория
Удинезе Последние 20 матчей: +5 =4 -11Удинезе 1:2 Наполи Болонья 2:2 Удинезе Ювентус 4:1 Удинезе Удинезе 0:2 Беневенто
Кальяри 1:1 Удинезе Удинезе 0:0 Кротоне Торино 2:3 Удинезе Лацио 1:3 Удинезе Удинезе 0:1 Фиорентина Удинезе 1:0 Дженоа Сассуоло 0:0 Удинезе Удинезе 1:2 Милан Удинезе 3:1 Виченца Виртус Фиорентина 3:2 Удинезе Удинезе 3:2 Парма Удинезе 0:1 Рома Удинезе 0:2 Специя Верона 1:0 Удинезе Удинезе 0:1 СПАЛ 2013 Удинезе 0:1 Спал II
Последние игры между собой
Сампдория: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Удинезе: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Сампдория 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 4:0 Сампдория Серия A Удинезе 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:0 Удинезе Серия A Сампдория 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Сампдория Серия A Удинезе 1:4 Сампдория Серия A Сампдория 2:2 Удинезе Серия A Удинезе 3:3 Сампдория Серия A Сампдория 3:0 Удинезе Серия A Удинезе 3:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:2 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Сампдория Серия A Сампдория 3:2 Удинезе Кубок Сампдория 0:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:3 Сампдория Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|37 - 19
|40
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|43 - 23
|37
|3.
|Рома
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|37 - 29
|34
|4.
|Ювентус
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|35 - 16
|33
|5.
|Наполи
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|34 - 16
|31
|6.
|Аталанта
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|40 - 22
|31
|7.
|Лацио
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|30 - 25
|31
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|30 - 26
|29
|9.
|Верона
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|22 - 17
|27
|10.
|Сампдория
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|28 - 29
|23
|11.
|Беневенто
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|20 - 30
|21
|12.
|Болонья
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|24 - 31
|20
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|18 - 23
|18
|14.
|Специя
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|23 - 32
|18
|15.
|Удинезе
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|19 - 27
|16
|16.
|Кальяри
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|23 - 34
|14
|17.
|Дженоа
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|18 - 30
|14
|18.
|Торино
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|26 - 35
|13
|19.
|Парма
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|13 - 33
|12
|20.
|Кротоне
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|17 - 40
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|21 - 9
|21
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|23 - 13
|19
|3.
|Милан
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 12
|18
|4.
|Ювентус
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|5.
|Аталанта
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|22 - 10
|16
|6.
|Верона
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|7.
|Лацио
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|8.
|Болонья
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 17
|14
|9.
|Наполи
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|19 - 10
|13
|10.
|Сампдория
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|17 - 14
|13
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 8
|13
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 11
|12
|13.
|Кальяри
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 16
|8
|14.
|Дженоа
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 16
|8
|15.
|Беневенто
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 18
|8
|16.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|17.
|Кротоне
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 16
|7
|18.
|Парма
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|3 - 13
|7
|19.
|Специя
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 18
|6
|20.
|Торино
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|13 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 7
|22
|2.
|Наполи
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 6
|18
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 10
|18
|4.
|Лацио
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 12
|17
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 15
|17
|6.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|19 - 8
|16
|7.
|Аталанта
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|18 - 12
|15
|8.
|Беневенто
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 12
|13
|9.
|Рома
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 20
|13
|10.
|Верона
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|11.
|Специя
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 14
|12
|12.
|Сампдория
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 15
|10
|13.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|14.
|Торино
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 17
|8
|15.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 14
|6
|16.
|Болонья
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|17.
|Кальяри
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 18
|6
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 15
|5
|19.
|Парма
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 20
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|8 - 24
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сампдория» – «Удинезе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сампдория» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Удинезе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сампдория» – «Удинезе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Сампдория 2:1 Удинезе
Исход игры
Сампдория
66.7% (96)
Ничья
23.6% (34)
Удинезе
9.7% (14)
Тотал 2.5
Больше
54.55% (78)
Меньше
45.45% (65)
Обе команды забьют
Да
74.13% (106)
Нет
25.87% (37)
Популярный счёт
2:1 Сампдория
43.1% (62)
1:1 Ничья
20.1% (29)
1:0 Сампдория
13.9% (20)
2:0 Сампдория
6.9% (10)
1:2 Удинезе
5.6% (8)
0:1 Удинезе
4.2% (6)
2:2 Ничья
3.5% (5)
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