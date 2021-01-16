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  2. Матчи
  3. Италия
Сампдория
2:1
Конец матча

Стадион:
Удинезе
0'
0:1
55' Гол
Де Пауль Родриго
62' Желтая карточка
Зеегелаар Марвин
1:1
67' Пенальти
Кандрева Антонио
2:1
81' Гол
Торрегросса Эрнесто
86' Желтая карточка
Аскилдсен Кристоффер
90'+5
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
22
Йосида
Майя
15
Коллей
Омар
3
Ауджелло
Томмазо
87
Кандрева
Антонио
5
Адриен
Силва
6
Экдаль
Олбин
38
Дамсгор
Миккель
8
Верре
Валерио
27
Квальярелла
Фабио
1
Муссо
Хуан
50
Бекао
Родриго
14
Бонифаци
Кевин
3
Самир
Каэтано
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
10
Де
Пауль
Родриго
11
Уолас
Соуза
38
Мандрагора
Роландо
90
Зеегелаар
Марвин
37
Перейра
Роберто
15
Ласанья
Кевин
Сампдория
4-4-1-1
Удинезе
3-5-1-1

Ход матча

55'
0:1
Де Пауль Родриго
62'
 
Зеегелаар Марвин
62'
Торсби Мортен
Дамсгор Миккель
 
62'
Кейта Бальде
Верре Валерио
 
62'
Торрегросса Эрнесто
Квальярелла Фабио
 
67'
Кандрева Антонио
1:1
73'
Рамирес Гастон
Адриен Силва
 
77'
 
Арслан Толгай-Али
Мандрагора Роландо
81'
Торрегросса Эрнесто
(Ауджелло Томмазо)
2:1
84'
 
Несторовски Илья
Уолас Соуза
84'
 
Молина Науэль
Стрюгер-Ларсен Йенс
85'
Аскилдсен Кристоффер
Экдаль Олбин
 
86'
Аскилдсен Кристоффер
 
88'
 
Оуведжан Томас
Зеегелаар Марвин

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 5
  • 11 Угловые 5
  • 3 Офсайды 4
  • 8 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Квальярелла Фабио 7 (1) 0.39
2. Кандрева Антонио 4 (2) 0.22
3. Янкто Якуб 4 0.22
4. Дамсгор Миккель 2 0.11
5. Верре Валерио 2 0.11
6. Экдаль Олбин 2 0.11
7. Кейта Бальде 2 0.11
8. Торсби Мортен 2 0.11
9. Бонаццоли Федерико 1 0.06
10. Ауджелло Томмазо 1 0.06
11. Торрегросса Эрнесто 1 0.06
12. Коллей Омар 1 0.06
13. Йосида Майя 0 0
14. Рамирес Гастон 0 0
15. Аудеро Эмиль 0 0
Удинезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Пауль Родриго 4 (1) 0.24
2. Пуссетто Игнасио 3 0.18
3. Окака Стефано 2 0.12
4. Арслан Толгай-Али 2 0.12
5. Ласанья Кевин 2 0.12
6. Перейра Роберто 1 0.06
7. Форестьери Фернандо 1 0.06
8. Несторовски Илья 1 0.06
9. Самир Каэтано 1 0.06
10. Зеегелаар Марвин 1 0.06
11. Делофеу Херард 0 0
12. Оуведжан Томас 0 0

Карточки

Сампдория
# Игрок      
1. Тонелли Лоренцо 9 0
2. Торсби Мортен 6 0
3. Экдаль Олбин 5 0
4. Янкто Якуб 5 0
5. Рамирес Гастон 4 0
6. Кейта Бальде 2 1
7. Ауджелло Томмазо 2 1
8. Адриен Силва 3 0
9. Йосида Майя 3 0
10. Коллей Омар 3 0
11. Берешиньски Бартош 2 0
12. Аскилдсен Кристоффер 2 0
13. Квальярелла Фабио 1 0
14. Верре Валерио 1 0
15. Феррари Алекс 1 0
16. Дамсгор Миккель 1 0
Удинезе
# Игрок      
1. Арслан Толгай-Али 6 0
2. Бекао Родриго 5 0
3. Самир Каэтано 4 0
4. Перейра Роберто 3 0
5. Муссо Хуан 3 0
6. Зеегелаар Марвин 2 0
7. Пуссетто Игнасио 2 0
8. Окака Стефано 1 0
9. Нюйтинк Брэм 1 0
10. Уолас Соуза 1 0
11. Ласанья Кевин 1 0
12. Макенго Жан-Виктор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сампдория 10.71% (3) 21.43% (6) 21.43% (6) 14.29% (4) 14.29% (4) 17.86% (5)
 Удинезе 0 22.22% (4) 22.22% (4) 22.22% (4) 11.11% (2) 22.22% (4)

Предыдущие игры

Сампдория Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Специя 2:1 Сампдория Сампдория 2:1 Интер Милан Рома 1:0 Сампдория Сампдория 2:3 Сассуоло
Сампдория 3:1 Кротоне Верона 1:2 Сампдория Наполи 2:1 Сампдория Сампдория 1:2 Милан Торино 2:2 Сампдория Сампдория 1:3 Дженоа Сампдория 1:2 Болонья Кальяри 2:0 Сампдория Сампдория 1:1 Дженоа Сампдория 1:0 Салернитана Аталанта 1:3 Сампдория Сампдория 3:0 Лацио Фиорентина 1:2 Сампдория Сампдория 2:3 Беневенто Ювентус 3:0 Сампдория Пьяченца 0:3 Сампдория
Удинезе Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Удинезе 1:2 Наполи Болонья 2:2 Удинезе Ювентус 4:1 Удинезе Удинезе 0:2 Беневенто
Кальяри 1:1 Удинезе Удинезе 0:0 Кротоне Торино 2:3 Удинезе Лацио 1:3 Удинезе Удинезе 0:1 Фиорентина Удинезе 1:0 Дженоа Сассуоло 0:0 Удинезе Удинезе 1:2 Милан Удинезе 3:1 Виченца Виртус Фиорентина 3:2 Удинезе Удинезе 3:2 Парма Удинезе 0:1 Рома Удинезе 0:2 Специя Верона 1:0 Удинезе Удинезе 0:1 СПАЛ 2013 Удинезе 0:1 Спал II

Последние игры между собой

Сампдория: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Удинезе: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Удинезе 1:3 Сампдория Серия A Сампдория 2:1 Удинезе Серия A Сампдория 4:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Сампдория Серия A
Сампдория 2:1 Удинезе Серия A Удинезе 4:0 Сампдория Серия A Удинезе 1:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:0 Удинезе Серия A Сампдория 2:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Сампдория Серия A Удинезе 1:4 Сампдория Серия A Сампдория 2:2 Удинезе Серия A Удинезе 3:3 Сампдория Серия A Сампдория 3:0 Удинезе Серия A Удинезе 3:1 Сампдория Серия A Сампдория 0:2 Удинезе Серия A Удинезе 2:0 Сампдория Серия A Сампдория 3:2 Удинезе Кубок Сампдория 0:0 Удинезе Серия A Удинезе 2:3 Сампдория Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 17 12 4 1 37 - 19 40
2. Интер Милан Заявка 17 11 4 2 43 - 23 37
3. Рома Заявка 18 10 4 4 37 - 29 34
4. Ювентус Заявка 16 9 6 1 35 - 16 33
5. Наполи Заявка 16 10 1 5 34 - 16 31
6. Аталанта Заявка 16 9 4 3 40 - 22 31
7. Лацио Заявка 18 9 4 5 30 - 25 31
8. Сассуоло Заявка 17 8 5 4 30 - 26 29
9. Верона Заявка 18 7 6 5 22 - 17 27
10. Сампдория Заявка 18 7 2 9 28 - 29 23
11. Беневенто Заявка 17 6 3 8 20 - 30 21
12. Болонья Заявка 18 5 5 8 24 - 31 20
13. Фиорентина Заявка 17 4 6 7 18 - 23 18
14. Специя Заявка 18 4 6 8 23 - 32 18
15. Удинезе Заявка 17 4 4 9 19 - 27 16
16. Кальяри Заявка 17 3 5 9 23 - 34 14
17. Дженоа Заявка 17 3 5 9 18 - 30 14
18. Торино Заявка 18 2 7 9 26 - 35 13
19. Парма Заявка 17 2 6 9 13 - 33 12
20. Кротоне Заявка 17 2 3 12 17 - 40 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 9 6 3 0 21 - 9 21
2. Интер Милан Заявка 8 6 1 1 23 - 13 19
3. Милан Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
4. Ювентус Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
5. Аталанта Заявка 8 5 1 2 22 - 10 16
6. Верона Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
7. Лацио Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
8. Болонья Заявка 9 4 2 3 17 - 17 14
9. Наполи Заявка 8 4 1 3 19 - 10 13
10. Сампдория Заявка 9 4 1 4 17 - 14 13
11. Фиорентина Заявка 9 3 4 2 9 - 8 13
12. Сассуоло Заявка 8 3 3 2 12 - 11 12
13. Кальяри Заявка 8 2 2 4 12 - 16 8
14. Дженоа Заявка 9 2 2 5 13 - 16 8
15. Беневенто Заявка 9 2 2 5 9 - 18 8
16. Удинезе Заявка 8 2 1 5 6 - 11 7
17. Кротоне Заявка 8 2 1 5 9 - 16 7
18. Парма Заявка 9 1 4 4 3 - 13 7
19. Специя Заявка 9 1 3 5 10 - 18 6
20. Торино Заявка 9 0 5 4 13 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 8 7 1 0 17 - 7 22
2. Наполи Заявка 8 6 0 2 15 - 6 18
3. Интер Милан Заявка 9 5 3 1 20 - 10 18
4. Лацио Заявка 9 5 2 2 16 - 12 17
5. Сассуоло Заявка 9 5 2 2 18 - 15 17
6. Ювентус Заявка 8 4 4 0 19 - 8 16
7. Аталанта Заявка 8 4 3 1 18 - 12 15
8. Беневенто Заявка 8 4 1 3 11 - 12 13
9. Рома Заявка 9 4 1 4 16 - 20 13
10. Верона Заявка 9 3 4 2 10 - 8 13
11. Специя Заявка 9 3 3 3 13 - 14 12
12. Сампдория Заявка 9 3 1 5 11 - 15 10
13. Удинезе Заявка 9 2 3 4 13 - 16 9
14. Торино Заявка 9 2 2 5 13 - 17 8
15. Дженоа Заявка 8 1 3 4 5 - 14 6
16. Болонья Заявка 9 1 3 5 7 - 14 6
17. Кальяри Заявка 9 1 3 5 11 - 18 6
18. Фиорентина Заявка 8 1 2 5 9 - 15 5
19. Парма Заявка 8 1 2 5 10 - 20 5
20. Кротоне Заявка 9 0 2 7 8 - 24 2
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Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Сампдория 66.7% (96)
X 23.6% (34)
Удинезе 9.7% (14)
Все прогнозы
2.17 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.06 10.00 89.65
Бонус: 5 000 ₽ 2.97 3.30 2.58
Бонус: 5 000 ₽ 1.08 10.00 45.00
  6.25 1.53 4.40

Самый высокий коэффициент на матч «Сампдория» – «Удинезе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сампдория» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Удинезе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сампдория» – «Удинезе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.40 1.02 8.60 1.04 3.62 1.27 2.79 1.44 1.94 1.96 1.50 2.59 1.33 3.20 1.12 5.45 1.08 6.05 1.01 10.50
3.35 1.31 2.22 1.65 1.53 2.50 1.19 4.60 2.17 1.74 1.13 1.90 1.73 2.18 1.27 3.70 1.16 5.10 1.02 9.92 1.09 8.40 1.03 11.00 1.02 11.00 0.00 18.00
3.49 1.32 2.82 1.46 2.05 1.83 2.97 1.42 2.45 1.59 1.93 1.95 1.58 2.47 1.62 2.38 1.37 3.21 1.49 2.69 1.32 3.37 1.07 6.92
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.39 2.00 1.81 1.46 2.72 1.14 5.70 1.10 7.00
1.62 2.27 1.14 5.55 1.08 7.77 1.06 7.37 1.04 8.45
1.44 2.90 1.25 4.18 1.47 2.79 1.31 3.57 1.43 3.02
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.95 1.25 2.65 1.48 1.69 2.17 1.28 3.64 1.18 4.75
4.00 1.24 2.80 1.41 1.71 2.22 1.24 3.43 1.17 4.37

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.00 1.24
Букмекер Да Нет
12.00 1.03
Букмекер Да Нет
3.50 1.32
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Прогнозы на матч Сампдория 2:1 Удинезе

Исход игры
Сампдория
66.7% (96)
Ничья
23.6% (34)
Удинезе
9.7% (14)
Тотал 2.5
Больше
54.55% (78)
Меньше
45.45% (65)
Обе команды забьют
Да
74.13% (106)
Нет
25.87% (37)
Популярный счёт
2:1 Сампдория
43.1% (62)
1:1 Ничья
20.1% (29)
1:0 Сампдория
13.9% (20)
2:0 Сампдория
6.9% (10)
1:2 Удинезе
5.6% (8)
0:1 Удинезе
4.2% (6)
2:2 Ничья
3.5% (5)
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