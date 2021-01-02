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Кальяри
 
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Стадион:
Милан

Бомбардиры внутри турнира

Кальяри
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Жоао 10 (2) 0.59
2. Симеоне Джованни 5 0.29
3. Соттил Рикардо 2 0.12
4. Ликояннис Хараламбос 2 0.12
5. Паволетти Леонардо 1 0.06
6. Нандес Найтан 1 0.06
7. Марин Рэзван 1 0.06
8. Годин Диего 1 0.06
9. Дзаппа Габриэле 0 0
10. Валюкевич Себастьян 0 0
11. Олива Кристиан 0 0
Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ибрагимович Златан 10 (2) 0.59
2. Кесси Франк 6 (5) 0.35
3. Леау Рафаэл 5 0.29
4. Тео Эрнандес 4 0.24
5. Калабрия Давиде 2 0.12
6. Салемакерс Алексис 2 0.12
7. Чалханоглу Хакан 1 (1) 0.06
8. Ребич Анте 1 0.06
9. Диас Брахим 1 0.06
10. Романьоли Алессио 1 0.06
11. Кастильехо Самуэль 1 0.06
12. Хёуге Йенс 1 0.06
13. Калюлю Пьер 1 0.06
14. Беннасер Исмаэль 0 0

Карточки

Кальяри
# Игрок      
1. Ликояннис Хараламбос 4 1
2. Нандес Найтан 4 1
3. Паволетти Леонардо 4 0
4. Соттил Рикардо 3 0
5. Фараго Паоло 2 0
6. Рог Марко 2 0
7. Марин Рэзван 2 0
8. Калигара Фабрицио 2 0
9. Олива Кристиан 2 0
10. Педро Жоао 1 0
11. Краньо Алессио 1 0
12. Пизакане Фабио 1 0
13. Трамони Маттео 1 0
14. Дзаппа Габриэле 1 0
15. Трипальделли Алессандро 1 0
Милан
# Игрок      
1. Кесси Франк 5 0
2. Тео Эрнандес 5 0
3. Леау Рафаэл 5 0
4. Романьоли Алессио 4 0
5. Калабрия Давиде 4 0
6. Кастильехо Самуэль 3 0
7. Тонали Сандро 1 1
8. Ибрагимович Златан 2 0
9. Ребич Анте 2 0
10. Чалханоглу Хакан 2 0
11. Крунич Раде 2 0
12. Далот Диогу 2 0
13. Габбия Маттео 2 0
14. Кьяер Симон 1 0
15. Беннасер Исмаэль 1 0
16. Доннарумма Джанлуиджи 1 0
17. Диас Брахим 1 0
18. Калюлю Пьер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кальяри 8.7% (2) 21.74% (5) 13.04% (3) 34.78% (8) 8.7% (2) 13.04% (3)
 Милан 13.89% (5) 22.22% (8) 13.89% (5) 22.22% (8) 0 27.78% (10)

Предыдущие игры

Кальяри Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Аталанта 3:1 Кальяри Фиорентина 1:0 Кальяри Кальяри 1:2 Беневенто Кальяри 1:4 Наполи
Рома 3:2 Кальяри Кальяри 1:1 Удинезе Парма 0:0 Кальяри Кальяри 1:3 Интер Милан Верона 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Специя Кальяри 2:1 Верона Ювентус 2:0 Кальяри Кальяри 2:0 Сампдория Болонья 3:2 Кальяри Кальяри 1:0 Кремонезе Кальяри 4:2 Кротоне Торино 2:3 Кальяри Аталанта 5:2 Кальяри Кальяри 0:2 Лацио Сассуоло 1:1 Кальяри
Милан Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Милан 0:0 Торино Милан 2:0 Торино Милан 1:3 Ювентус Беневенто 0:2 Милан
Милан 3:2 Лацио Сассуоло 1:2 Милан Дженоа 2:2 Милан Милан 2:2 Парма Спарта Прага 0:1 Милан Сампдория 1:2 Милан Милан 4:2 Селтик Милан 2:0 Фиорентина Лилль 1:1 Милан Наполи 1:3 Милан Милан 2:2 Верона Милан 0:3 Лилль Удинезе 1:2 Милан Милан 3:0 Спарта Прага Милан 3:3 Рома Селтик 1:3 Милан

Последние игры между собой

Кальяри: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
Милан: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Милан 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:2 Милан Серия A Милан 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Милан Серия A
Кальяри 1:2 Милан Серия A Милан 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Милан Серия A Милан 1:0 Кальяри Серия A Милан 3:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Милан Серия A Кальяри 1:2 Милан Серия A Милан 3:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Милан Серия A Милан 2:0 Кальяри Серия A Милан 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:2 Милан Серия A Милан 4:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Милан Серия A Кальяри 2:3 Милан Серия A Милан 4:3 Кальяри Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 17 12 4 1 37 - 19 40
2. Интер Милан Заявка 17 11 4 2 43 - 23 37
3. Рома Заявка 18 10 4 4 37 - 29 34
4. Ювентус Заявка 16 9 6 1 35 - 16 33
5. Наполи Заявка 16 10 1 5 34 - 16 31
6. Аталанта Заявка 16 9 4 3 40 - 22 31
7. Лацио Заявка 18 9 4 5 30 - 25 31
8. Сассуоло Заявка 17 8 5 4 30 - 26 29
9. Верона Заявка 17 7 6 4 22 - 16 27
10. Беневенто Заявка 17 6 3 8 20 - 30 21
11. Сампдория Заявка 17 6 2 9 26 - 28 20
12. Фиорентина Заявка 17 4 6 7 18 - 23 18
13. Болонья Заявка 17 4 5 8 23 - 31 17
14. Специя Заявка 17 4 5 8 23 - 32 17
15. Удинезе Заявка 16 4 4 8 18 - 25 16
16. Кальяри Заявка 17 3 5 9 23 - 34 14
17. Дженоа Заявка 17 3 5 9 18 - 30 14
18. Торино Заявка 17 2 6 9 26 - 35 12
19. Парма Заявка 17 2 6 9 13 - 33 12
20. Кротоне Заявка 17 2 3 12 17 - 40 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 9 6 3 0 21 - 9 21
2. Интер Милан Заявка 8 6 1 1 23 - 13 19
3. Милан Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
4. Ювентус Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
5. Аталанта Заявка 8 5 1 2 22 - 10 16
6. Верона Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
7. Лацио Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
8. Наполи Заявка 8 4 1 3 19 - 10 13
9. Фиорентина Заявка 9 3 4 2 9 - 8 13
10. Сассуоло Заявка 8 3 3 2 12 - 11 12
11. Болонья Заявка 8 3 2 3 16 - 17 11
12. Сампдория Заявка 8 3 1 4 15 - 13 10
13. Кальяри Заявка 8 2 2 4 12 - 16 8
14. Дженоа Заявка 9 2 2 5 13 - 16 8
15. Беневенто Заявка 9 2 2 5 9 - 18 8
16. Удинезе Заявка 8 2 1 5 6 - 11 7
17. Кротоне Заявка 8 2 1 5 9 - 16 7
18. Парма Заявка 9 1 4 4 3 - 13 7
19. Специя Заявка 9 1 3 5 10 - 18 6
20. Торино Заявка 8 0 4 4 13 - 18 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 8 7 1 0 17 - 7 22
2. Наполи Заявка 8 6 0 2 15 - 6 18
3. Интер Милан Заявка 9 5 3 1 20 - 10 18
4. Лацио Заявка 9 5 2 2 16 - 12 17
5. Сассуоло Заявка 9 5 2 2 18 - 15 17
6. Ювентус Заявка 8 4 4 0 19 - 8 16
7. Аталанта Заявка 8 4 3 1 18 - 12 15
8. Беневенто Заявка 8 4 1 3 11 - 12 13
9. Верона Заявка 8 3 4 1 10 - 7 13
10. Рома Заявка 9 4 1 4 16 - 20 13
11. Специя Заявка 8 3 2 3 13 - 14 11
12. Сампдория Заявка 9 3 1 5 11 - 15 10
13. Удинезе Заявка 8 2 3 3 12 - 14 9
14. Торино Заявка 9 2 2 5 13 - 17 8
15. Дженоа Заявка 8 1 3 4 5 - 14 6
16. Болонья Заявка 9 1 3 5 7 - 14 6
17. Кальяри Заявка 9 1 3 5 11 - 18 6
18. Фиорентина Заявка 8 1 2 5 9 - 15 5
19. Парма Заявка 8 1 2 5 10 - 20 5
20. Кротоне Заявка 9 0 2 7 8 - 24 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кальяри - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 января 2021, осталось 2 дня 19 часов 11 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 65
    Кальяри 0% (0)
    X 7.7% (5)
    Милан 92.3% (60)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Кальяри
    Ничья
    Милан
    6.06
    4.90
    1.57
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 6.00 4.75 1.50
    Бонус: 5 000 ₽ 6.00 4.90 1.54
    Бонус: 5 000 ₽ 5.70 4.80 1.57
      6.06 4.70 1.54

    Самый высокий коэффициент на матч «Кальяри» – «Милан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кальяри» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Милан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кальяри» – «Милан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    13.00 1.00 5.00 1.15 4.20 1.23 2.54 1.57 1.94 1.83 1.60 2.28 1.30 3.26 1.23 3.64 1.08 6.20 1.06 6.85
    18.00 0.00 13.00 1.02 5.00 1.15 4.30 1.25 2.46 1.57 2.14 1.71 2.02 1.93 1.79 2.18 1.64 2.45 1.32 3.50 1.25 4.20 1.10 6.30 1.09 6.90 1.02 11.50 1.01 12.00
    5.81 1.16 2.58 1.56 2.29 1.68 2.02 1.88 1.77 2.15 1.63 2.41 1.25 4.29 1.10 8.33
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.85 1.26 2.56 1.51 1.66 2.22 1.26 3.85 1.17 5.05
    2.46 1.52 1.63 2.31 1.25 3.95
    3.28 1.38 2.60 1.55 1.93 1.97 1.65 2.38 1.45 2.96
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    5.25 1.16 3.76 1.27 2.01 1.80 1.53 2.56 1.32 3.38
    2.04 1.73 1.52 2.41 1.33 3.25

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.66 2.14
    Букмекер Да Нет
    3.80 1.22
    Букмекер Да Нет
    2.95 1.37
    Где смотреть матч Кальяри - Милан онлайн

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    Прогнозы на матч Кальяри - Милан

    Исход игры
    Кальяри
    0% (0)
    Ничья
    7.7% (5)
    Милан
    92.3% (60)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.31% (45)
    Меньше
    29.69% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    78.13% (50)
    Нет
    21.88% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Милан
    60% (39)
    0:2 Милан
    12.3% (8)
    0:1 Милан
    9.2% (6)
    1:3 Милан
    9.2% (6)
    1:1 Ничья
    7.7% (5)
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