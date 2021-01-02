Кальяри
Позже
Стадион: Сарденья Арена
Милан
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педро Жоао
|10 (2)
|0.59
|2.
|Симеоне Джованни
|5
|0.29
|3.
|Соттил Рикардо
|2
|0.12
|4.
|Ликояннис Хараламбос
|2
|0.12
|5.
|Паволетти Леонардо
|1
|0.06
|6.
|Нандес Найтан
|1
|0.06
|7.
|Марин Рэзван
|1
|0.06
|8.
|Годин Диего
|1
|0.06
|9.
|Дзаппа Габриэле
|0
|0
|10.
|Валюкевич Себастьян
|0
|0
|11.
|Олива Кристиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ибрагимович Златан
|10 (2)
|0.59
|2.
|Кесси Франк
|6 (5)
|0.35
|3.
|Леау Рафаэл
|5
|0.29
|4.
|Тео Эрнандес
|4
|0.24
|5.
|Калабрия Давиде
|2
|0.12
|6.
|Салемакерс Алексис
|2
|0.12
|7.
|Чалханоглу Хакан
|1 (1)
|0.06
|8.
|Ребич Анте
|1
|0.06
|9.
|Диас Брахим
|1
|0.06
|10.
|Романьоли Алессио
|1
|0.06
|11.
|Кастильехо Самуэль
|1
|0.06
|12.
|Хёуге Йенс
|1
|0.06
|13.
|Калюлю Пьер
|1
|0.06
|14.
|Беннасер Исмаэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ликояннис Хараламбос
|4
|1
|2.
|Нандес Найтан
|4
|1
|3.
|Паволетти Леонардо
|4
|0
|4.
|Соттил Рикардо
|3
|0
|5.
|Фараго Паоло
|2
|0
|6.
|Рог Марко
|2
|0
|7.
|Марин Рэзван
|2
|0
|8.
|Калигара Фабрицио
|2
|0
|9.
|Олива Кристиан
|2
|0
|10.
|Педро Жоао
|1
|0
|11.
|Краньо Алессио
|1
|0
|12.
|Пизакане Фабио
|1
|0
|13.
|Трамони Маттео
|1
|0
|14.
|Дзаппа Габриэле
|1
|0
|15.
|Трипальделли Алессандро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кесси Франк
|5
|0
|2.
|Тео Эрнандес
|5
|0
|3.
|Леау Рафаэл
|5
|0
|4.
|Романьоли Алессио
|4
|0
|5.
|Калабрия Давиде
|4
|0
|6.
|Кастильехо Самуэль
|3
|0
|7.
|Тонали Сандро
|1
|1
|8.
|Ибрагимович Златан
|2
|0
|9.
|Ребич Анте
|2
|0
|10.
|Чалханоглу Хакан
|2
|0
|11.
|Крунич Раде
|2
|0
|12.
|Далот Диогу
|2
|0
|13.
|Габбия Маттео
|2
|0
|14.
|Кьяер Симон
|1
|0
|15.
|Беннасер Исмаэль
|1
|0
|16.
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|17.
|Диас Брахим
|1
|0
|18.
|Калюлю Пьер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кальяри
|8.7% (2)
|21.74% (5)
|13.04% (3)
|34.78% (8)
|8.7% (2)
|13.04% (3)
|Милан
|13.89% (5)
|22.22% (8)
|13.89% (5)
|22.22% (8)
|0
|27.78% (10)
Предыдущие игры
Кальяри Последние 20 матчей: +5 =5 -10Аталанта 3:1 Кальяри Фиорентина 1:0 Кальяри Кальяри 1:2 Беневенто Кальяри 1:4 Наполи
Рома 3:2 Кальяри Кальяри 1:1 Удинезе Парма 0:0 Кальяри Кальяри 1:3 Интер Милан Верона 1:1 Кальяри Кальяри 2:2 Специя Кальяри 2:1 Верона Ювентус 2:0 Кальяри Кальяри 2:0 Сампдория Болонья 3:2 Кальяри Кальяри 1:0 Кремонезе Кальяри 4:2 Кротоне Торино 2:3 Кальяри Аталанта 5:2 Кальяри Кальяри 0:2 Лацио Сассуоло 1:1 Кальяри
Милан Последние 20 матчей: +13 =5 -2Милан 0:0 Торино Милан 2:0 Торино Милан 1:3 Ювентус Беневенто 0:2 Милан
Последние игры между собой
Кальяри: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 16
Милан: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 1
Кальяри 1:2 Милан Серия A Милан 2:1 Кальяри Серия A Кальяри 2:1 Милан Серия A Милан 1:0 Кальяри Серия A Милан 3:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Милан Серия A Кальяри 1:2 Милан Серия A Милан 3:1 Кальяри Серия A Кальяри 1:1 Милан Серия A Милан 2:0 Кальяри Серия A Милан 3:0 Кальяри Серия A Кальяри 0:2 Милан Серия A Милан 4:1 Кальяри Серия A Кальяри 0:1 Милан Серия A Кальяри 2:3 Милан Серия A Милан 4:3 Кальяри Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|37 - 19
|40
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|43 - 23
|37
|3.
|Рома
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|37 - 29
|34
|4.
|Ювентус
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|35 - 16
|33
|5.
|Наполи
|Заявка
|16
|10
|1
|5
|34 - 16
|31
|6.
|Аталанта
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|40 - 22
|31
|7.
|Лацио
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|30 - 25
|31
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|30 - 26
|29
|9.
|Верона
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|22 - 16
|27
|10.
|Беневенто
|Заявка
|17
|6
|3
|8
|20 - 30
|21
|11.
|Сампдория
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|26 - 28
|20
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|18 - 23
|18
|13.
|Болонья
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|23 - 31
|17
|14.
|Специя
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|23 - 32
|17
|15.
|Удинезе
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 25
|16
|16.
|Кальяри
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|23 - 34
|14
|17.
|Дженоа
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|18 - 30
|14
|18.
|Торино
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|26 - 35
|12
|19.
|Парма
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|13 - 33
|12
|20.
|Кротоне
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|17 - 40
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|21 - 9
|21
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|23 - 13
|19
|3.
|Милан
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 12
|18
|4.
|Ювентус
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|5.
|Аталанта
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|22 - 10
|16
|6.
|Верона
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|7.
|Лацио
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|8.
|Наполи
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|19 - 10
|13
|9.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 8
|13
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 11
|12
|11.
|Болонья
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|16 - 17
|11
|12.
|Сампдория
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|15 - 13
|10
|13.
|Кальяри
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|12 - 16
|8
|14.
|Дженоа
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 16
|8
|15.
|Беневенто
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 18
|8
|16.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 11
|7
|17.
|Кротоне
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 16
|7
|18.
|Парма
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|3 - 13
|7
|19.
|Специя
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 18
|6
|20.
|Торино
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|13 - 18
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|17 - 7
|22
|2.
|Наполи
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 6
|18
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 10
|18
|4.
|Лацио
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 12
|17
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 15
|17
|6.
|Ювентус
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|19 - 8
|16
|7.
|Аталанта
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|18 - 12
|15
|8.
|Беневенто
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 12
|13
|9.
|Верона
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 7
|13
|10.
|Рома
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 20
|13
|11.
|Специя
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 14
|11
|12.
|Сампдория
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 15
|10
|13.
|Удинезе
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 14
|9
|14.
|Торино
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 17
|8
|15.
|Дженоа
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 14
|6
|16.
|Болонья
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|17.
|Кальяри
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 18
|6
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|9 - 15
|5
|19.
|Парма
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 20
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|8 - 24
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Кальяри» – «Милан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кальяри» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Милан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кальяри» – «Милан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Кальяри - Милан
Исход игры
Кальяри
0% (0)
Ничья
7.7% (5)
Милан
92.3% (60)
Тотал 2.5
Больше
70.31% (45)
Меньше
29.69% (19)
Обе команды забьют
Да
78.13% (50)
Нет
21.88% (14)
Популярный счёт
1:2 Милан
60% (39)
0:2 Милан
12.3% (8)
0:1 Милан
9.2% (6)
1:3 Милан
9.2% (6)
1:1 Ничья
7.7% (5)
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