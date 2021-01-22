Беневенто
1:0
Первый тайм: 45'
Стадион: Чиро Вигорито
Торино
9' Undefined phrase: football_event_Глик Камил
1:0
32' ПенальтиВиола Николас
37' Желтая карточкаЛинетти Кароль
15
Глик
Камил
29
Ионице
Артур
88
Ринкон
Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Фальке ЯгоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Дабо БрайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Эдера СимонеПолузащитник
-
29 Мурру НиколаПолузащитник
-
10 Гояк АмерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Верди СимонеНападающий
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
9'
32'
1:0
37'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 3
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Капрари Джанлука
|4
|0.21
|2.
|Лападула Джанлука
|3
|0.16
|3.
|Сау Марко
|3 (1)
|0.16
|4.
|Летиция Гаэтано
|3
|0.16
|5.
|Инсинье Роберто
|2
|0.11
|6.
|Кальдирола Лука
|2
|0.11
|7.
|Скьяттарелла Паскуале
|1
|0.05
|8.
|Туиа Алессандро
|1
|0.05
|9.
|Фальке Яго
|1
|0.05
|10.
|Импрота Риккардо
|1
|0.05
|11.
|Хетемай Перпарим
|0
|0
|12.
|Фулон Дам
|0
|0
|13.
|Пастина Кристиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Белотти Андреа
|9 (2)
|0.47
|2.
|Лукич Саша
|3
|0.16
|3.
|Иццо Армандо
|2
|0.11
|4.
|Бремер Глейсон
|2
|0.11
|5.
|Верди Симоне
|1
|0.05
|6.
|Мейте Суалихо
|1
|0.05
|7.
|Гояк Амер
|1
|0.05
|8.
|Синго Уилфрид
|1
|0.05
|9.
|Н'Кулу Николя
|1
|0.05
|10.
|Дзадза Симоне
|1
|0.05
|11.
|Линетти Кароль
|1
|0.05
|12.
|Ансальди Кристиан
|1 (1)
|0.05
|13.
|Войвода Мергим
|0
|0
|14.
|Ринкон Томас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Скьяттарелла Паскуале
|6
|1
|2.
|Капрари Джанлука
|3
|1
|3.
|Глик Камил
|4
|0
|4.
|Ионице Артур
|4
|0
|5.
|Дабо Брайан
|4
|0
|6.
|Импрота Риккардо
|4
|0
|7.
|Барба Федерико
|4
|0
|8.
|Фулон Дам
|4
|0
|9.
|Маджио Кристиан
|2
|0
|10.
|Хетемай Перпарим
|2
|0
|11.
|Туиа Алессандро
|2
|0
|12.
|Кальдирола Лука
|2
|0
|13.
|Лападула Джанлука
|2
|0
|14.
|Инсинье Роберто
|2
|0
|15.
|Сау Марко
|0
|1
|16.
|Летиция Гаэтано
|1
|0
|17.
|Тельо Андрес
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лянко Войнович
|6
|0
|2.
|Ринкон Томас
|5
|0
|3.
|Синго Уилфрид
|3
|1
|4.
|Верди Симоне
|3
|0
|5.
|Линетти Кароль
|3
|0
|6.
|Лукич Саша
|3
|0
|7.
|Иццо Армандо
|2
|0
|8.
|Белотти Андреа
|2
|0
|9.
|Бонаццоли Федерико
|2
|0
|10.
|Войвода Мергим
|2
|0
|11.
|Буонджорно Алессандро
|2
|0
|12.
|Милинкович-Савич Ваня
|0
|1
|13.
|Н'Кулу Николя
|1
|0
|14.
|Дзадза Симоне
|1
|0
|15.
|Родригес Рикардо
|1
|0
|16.
|Гояк Амер
|1
|0
|17.
|Сегре Джакопо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Беневенто
|9.52% (2)
|4.76% (1)
|28.57% (6)
|23.81% (5)
|9.52% (2)
|23.81% (5)
|Торино
|20% (5)
|12% (3)
|12% (3)
|8% (2)
|20% (5)
|28% (7)
Предыдущие игры
Беневенто Последние 20 матчей: +6 =4 -10Кротоне 4:1 Беневенто Беневенто 1:4 Аталанта Кальяри 1:2 Беневенто Беневенто 0:2 Милан
Удинезе 0:2 Беневенто Беневенто 2:0 Дженоа Беневенто 1:1 Лацио Сассуоло 1:0 Беневенто Парма 0:0 Беневенто Беневенто 1:1 Ювентус Фиорентина 0:1 Беневенто Беневенто 0:3 Специя Верона 3:1 Беневенто Беневенто 2:4 Эмполи Беневенто 1:2 Наполи Рома 5:2 Беневенто Беневенто 1:0 Болонья Беневенто 2:5 Интер Милан Сампдория 2:3 Беневенто Лацио 0:0 Беневенто
Торино Последние 20 матчей: +4 =7 -9Торино 0:0 Специя Милан 0:0 Торино Милан 2:0 Торино Торино 1:1 Верона
Парма 0:3 Торино Наполи 1:1 Торино Торино 1:1 Болонья Рома 3:1 Торино Торино 2:3 Удинезе Ювентус 2:1 Торино Торино 2:2 Сампдория Торино 2:0 Виртус Энтелла Интер Милан 4:2 Торино Торино 0:0 Кротоне Дженоа 1:2 Торино Торино 3:4 Лацио Торино 3:1 Лечче Сассуоло 3:3 Торино Торино 2:3 Кальяри Торино 2:4 Аталанта
Последние игры между собой
Беневенто: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Торино: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|39 - 19
|43
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|45 - 23
|40
|3.
|Наполи
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|40 - 16
|34
|4.
|Рома
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|37 - 29
|34
|5.
|Ювентус
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|35 - 18
|33
|6.
|Аталанта
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|41 - 23
|33
|7.
|Лацио
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|30 - 25
|31
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|31 - 27
|30
|9.
|Верона
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|22 - 17
|27
|10.
|Беневенто
|1:0 Заявка
|19
|7
|3
|9
|22 - 34
|24
|11.
|Сампдория
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|28 - 29
|23
|12.
|Болонья
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|24 - 31
|20
|13.
|Специя
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|23 - 32
|18
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|18 - 29
|18
|15.
|Удинезе
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|20 - 28
|17
|16.
|Дженоа
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|18 - 30
|15
|17.
|Кальяри
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|23 - 36
|14
|18.
|Парма
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|14 - 34
|13
|19.
|Торино
|0:1 Заявка
|19
|2
|7
|10
|26 - 36
|13
|20.
|Кротоне
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|21 - 41
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 13
|22
|2.
|Рома
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|21 - 9
|21
|3.
|Милан
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 12
|18
|4.
|Ювентус
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|5.
|Аталанта
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|22 - 10
|17
|6.
|Наполи
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|25 - 10
|16
|7.
|Верона
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|8.
|Лацио
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|9.
|Болонья
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 17
|14
|10.
|Сампдория
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|17 - 14
|13
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 8
|13
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 12
|13
|13.
|Беневенто
|1:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 18
|11
|14.
|Кротоне
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 17
|10
|15.
|Дженоа
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 16
|8
|16.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 12
|8
|17.
|Кальяри
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 18
|8
|18.
|Парма
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|3 - 13
|7
|19.
|Специя
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 18
|6
|20.
|Торино
|0:1 Заявка
|9
|0
|5
|4
|13 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|19 - 7
|25
|2.
|Наполи
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 6
|18
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 10
|18
|4.
|Лацио
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 12
|17
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 15
|17
|6.
|Ювентус
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|19 - 10
|16
|7.
|Аталанта
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|19 - 13
|16
|8.
|Рома
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 20
|13
|9.
|Беневенто
|1:0 Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 16
|13
|10.
|Верона
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|11.
|Специя
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 14
|12
|12.
|Сампдория
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 15
|10
|13.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|14.
|Торино
|0:1 Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 18
|8
|15.
|Дженоа
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|5 - 14
|7
|16.
|Болонья
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|17.
|Кальяри
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 18
|6
|18.
|Парма
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 21
|6
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 21
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|8 - 24
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Беневенто» – «Торино» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Беневенто» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Торино» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Беневенто» – «Торино», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Беневенто 1:0 Торино
Исход игры
Беневенто
31.3% (46)
Ничья
41.5% (61)
Торино
27.2% (40)
Тотал 2.5
Больше
31.51% (46)
Меньше
68.49% (100)
Обе команды забьют
Да
70.55% (103)
Нет
29.45% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.8% (57)
1:0 Беневенто
15% (22)
2:1 Беневенто
14.3% (21)
1:2 Торино
13.6% (20)
0:1 Торино
10.9% (16)
2:0 Беневенто
2% (3)
2:2 Ничья
2% (3)
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