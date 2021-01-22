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  3. Италия
Беневенто
2:2
Конец матча

Стадион:
Торино
0'
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Глик Камил
1:0
31' Пенальти
Виола Николас
37' Желтая карточка
Линетти Кароль
45' Желтая карточка
Дзадза Симоне
2:0
49' Гол
Лападула Джанлука
2:1
51' Гол
Дзадза Симоне
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Дзадза Симоне
90' Желтая карточка
Базелли Даниэле
2:2
90' Гол
Дзадза Симоне
90' Желтая карточка
Глик Камил
90'+6
1
Монтипо
Лоренцо
16
Импрота
Риккардо
13
Туиа
Алессандро
15
Глик
Камил
93
Барба
Федерико
8
Тельо
Андрес
29
Ионице
Артур
56
Хетемай
Перпарим
10
Виола
Николас
17
Капрари
Джанлука
9
Лападула
Джанлука
39
Сиригу
Сальваторе
5
Иццо
Армандо
4
Лянко
Войнович
13
Родригес
Рикардо
17
Синго
Уилфрид
7
Лукич
Саша
88
Ринкон
Томас
77
Линетти
Кароль
15
Ансальди
Кристиан
11
Дзадза
Симоне
9
Белотти
Андреа
Беневенто
4-3-2-1
Торино
3-5-2

Ход матча

9'
Глик Камил
 
31'
Виола Николас
1:0
37'
 
Линетти Кароль
45'
 
Дзадза Симоне
46'
 
Буонджорно Алессандро
Иццо Армандо
49'
Лападула Джанлука
2:0
51'
2:1
Дзадза Симоне
(Синго Уилфрид)
63'
 
Дзадза Симоне
67'
 
Базелли Даниэле
Линетти Кароль
67'
Кальдирола Лука
Тельо Андрес
 
74'
 
Верди Симоне
Лукич Саша
76'
Ди Серио Джузеппе
Капрари Джанлука
 
83'
 
Гояк Амер
Родригес Рикардо
84'
Фальке Яго
Лападула Джанлука
 
84'
Дабо Брайан
Ионице Артур
 
90'
 
Базелли Даниэле
90'
2:2
Дзадза Симоне
(Белотти Андреа)
90'
Глик Камил
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 4
  • 0 Офсайды 3
  • 18 Нарушения правил 22
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Беневенто
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Капрари Джанлука 4 0.21
2. Лападула Джанлука 4 0.21
3. Сау Марко 3 (1) 0.16
4. Летиция Гаэтано 3 0.16
5. Инсинье Роберто 2 0.11
6. Кальдирола Лука 2 0.11
7. Скьяттарелла Паскуале 1 0.05
8. Туиа Алессандро 1 0.05
9. Фальке Яго 1 0.05
10. Импрота Риккардо 1 0.05
11. Виола Николас 1 (1) 0.05
12. Хетемай Перпарим 0 0
13. Фулон Дам 0 0
14. Пастина Кристиан 0 0
Торино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Белотти Андреа 9 (2) 0.47
2. Дзадза Симоне 3 0.16
3. Лукич Саша 3 0.16
4. Иццо Армандо 2 0.11
5. Бремер Глейсон 2 0.11
6. Верди Симоне 1 0.05
7. Синго Уилфрид 1 0.05
8. Мейте Суалихо 1 0.05
9. Гояк Амер 1 0.05
10. Н'Кулу Николя 1 0.05
11. Линетти Кароль 1 0.05
12. Ансальди Кристиан 1 (1) 0.05
13. Войвода Мергим 0 0
14. Ринкон Томас 0 0

Карточки

Беневенто
# Игрок      
1. Скьяттарелла Паскуале 6 1
2. Глик Камил 5 0
3. Капрари Джанлука 3 1
4. Ионице Артур 4 0
5. Дабо Брайан 4 0
6. Импрота Риккардо 4 0
7. Барба Федерико 4 0
8. Фулон Дам 4 0
9. Маджио Кристиан 2 0
10. Хетемай Перпарим 2 0
11. Туиа Алессандро 2 0
12. Кальдирола Лука 2 0
13. Лападула Джанлука 2 0
14. Инсинье Роберто 2 0
15. Сау Марко 0 1
16. Летиция Гаэтано 1 0
17. Тельо Андрес 1 0
Торино
# Игрок      
1. Лянко Войнович 6 0
2. Ринкон Томас 5 0
3. Синго Уилфрид 3 1
4. Линетти Кароль 4 0
5. Верди Симоне 3 0
6. Лукич Саша 3 0
7. Дзадза Симоне 2 0
8. Иццо Армандо 2 0
9. Белотти Андреа 2 0
10. Бонаццоли Федерико 2 0
11. Войвода Мергим 2 0
12. Буонджорно Алессандро 2 0
13. Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня 0 1
14. Н'Кулу Николя 1 0
15. Родригес Рикардо 1 0
16. Базелли Даниэле 1 0
17. Гояк Амер 1 0
18. Сегре Джакопо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Беневенто 8.7% (2) 4.35% (1) 30.43% (7) 26.09% (6) 8.7% (2) 21.74% (5)
 Торино 18.52% (5) 11.11% (3) 11.11% (3) 11.11% (3) 18.52% (5) 29.63% (8)

Предыдущие игры

Беневенто Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Кротоне 4:1 Беневенто Беневенто 1:4 Аталанта Кальяри 1:2 Беневенто Беневенто 0:2 Милан
Удинезе 0:2 Беневенто Беневенто 2:0 Дженоа Беневенто 1:1 Лацио Сассуоло 1:0 Беневенто Парма 0:0 Беневенто Беневенто 1:1 Ювентус Фиорентина 0:1 Беневенто Беневенто 0:3 Специя Верона 3:1 Беневенто Беневенто 2:4 Эмполи Беневенто 1:2 Наполи Рома 5:2 Беневенто Беневенто 1:0 Болонья Беневенто 2:5 Интер Милан Сампдория 2:3 Беневенто Лацио 0:0 Беневенто
Торино Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Торино 0:0 Специя Милан 0:0 Торино Милан 2:0 Торино Торино 1:1 Верона
Парма 0:3 Торино Наполи 1:1 Торино Торино 1:1 Болонья Рома 3:1 Торино Торино 2:3 Удинезе Ювентус 2:1 Торино Торино 2:2 Сампдория Торино 2:0 Виртус Энтелла Интер Милан 4:2 Торино Торино 0:0 Кротоне Дженоа 1:2 Торино Торино 3:4 Лацио Торино 3:1 Лечче Сассуоло 3:3 Торино Торино 2:3 Кальяри Торино 2:4 Аталанта

Последние игры между собой

Беневенто: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Торино: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Торино 3:0 Беневенто Серия A Беневенто 0:1 Торино Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 18 13 4 1 39 - 19 43
2. Интер Милан Заявка 18 12 4 2 45 - 23 40
3. Наполи Заявка 17 11 1 5 40 - 16 34
4. Рома Заявка 18 10 4 4 37 - 29 34
5. Ювентус Заявка 17 9 6 2 35 - 18 33
6. Аталанта Заявка 18 9 6 3 41 - 23 33
7. Лацио Заявка 18 9 4 5 30 - 25 31
8. Сассуоло Заявка 18 8 6 4 31 - 27 30
9. Верона Заявка 18 7 6 5 22 - 17 27
10. Сампдория Заявка 18 7 2 9 28 - 29 23
11. Беневенто Заявка 19 6 4 9 23 - 36 22
12. Болонья Заявка 18 5 5 8 24 - 31 20
13. Специя Заявка 18 4 6 8 23 - 32 18
14. Фиорентина Заявка 18 4 6 8 18 - 29 18
15. Удинезе Заявка 18 4 5 9 20 - 28 17
16. Дженоа Заявка 18 3 6 9 18 - 30 15
17. Кальяри Заявка 18 3 5 10 23 - 36 14
18. Торино Заявка 19 2 8 9 28 - 37 14
19. Парма Заявка 18 2 7 9 14 - 34 13
20. Кротоне Заявка 18 3 3 12 21 - 41 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 9 7 1 1 25 - 13 22
2. Рома Заявка 9 6 3 0 21 - 9 21
3. Милан Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
4. Ювентус Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
5. Аталанта Заявка 9 5 2 2 22 - 10 17
6. Наполи Заявка 9 5 1 3 25 - 10 16
7. Верона Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
8. Лацио Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
9. Болонья Заявка 9 4 2 3 17 - 17 14
10. Сампдория Заявка 9 4 1 4 17 - 14 13
11. Фиорентина Заявка 9 3 4 2 9 - 8 13
12. Сассуоло Заявка 9 3 4 2 13 - 12 13
13. Кротоне Заявка 9 3 1 5 13 - 17 10
14. Беневенто Заявка 10 2 3 5 11 - 20 9
15. Дженоа Заявка 9 2 2 5 13 - 16 8
16. Удинезе Заявка 9 2 2 5 7 - 12 8
17. Кальяри Заявка 9 2 2 5 12 - 18 8
18. Парма Заявка 9 1 4 4 3 - 13 7
19. Специя Заявка 9 1 3 5 10 - 18 6
20. Торино Заявка 9 0 5 4 13 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 9 8 1 0 19 - 7 25
2. Наполи Заявка 8 6 0 2 15 - 6 18
3. Интер Милан Заявка 9 5 3 1 20 - 10 18
4. Лацио Заявка 9 5 2 2 16 - 12 17
5. Сассуоло Заявка 9 5 2 2 18 - 15 17
6. Ювентус Заявка 9 4 4 1 19 - 10 16
7. Аталанта Заявка 9 4 4 1 19 - 13 16
8. Беневенто Заявка 9 4 1 4 12 - 16 13
9. Рома Заявка 9 4 1 4 16 - 20 13
10. Верона Заявка 9 3 4 2 10 - 8 13
11. Специя Заявка 9 3 3 3 13 - 14 12
12. Сампдория Заявка 9 3 1 5 11 - 15 10
13. Удинезе Заявка 9 2 3 4 13 - 16 9
14. Торино Заявка 10 2 3 5 15 - 19 9
15. Дженоа Заявка 9 1 4 4 5 - 14 7
16. Кальяри Заявка 9 1 3 5 11 - 18 6
17. Болонья Заявка 9 1 3 5 7 - 14 6
18. Парма Заявка 9 1 3 5 11 - 21 6
19. Фиорентина Заявка 9 1 2 6 9 - 21 5
20. Кротоне Заявка 9 0 2 7 8 - 24 2
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  • — Вылет в Сегунду
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 147
Беневенто 31.3% (46)
X 41.5% (61)
Торино 27.2% (40)
Все прогнозы
2.78 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.17 5.60 53.00
Бонус: 10 000 ₽ 2.85 3.20 2.60
Бонус: 5 000 ₽ 2.85 3.44 2.53
Бонус: 5 000 ₽ 1.15 6.00 53.00
  1.34 4.17 17.44

Самый высокий коэффициент на матч «Беневенто» – «Торино» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Беневенто» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Торино» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Беневенто» – «Торино», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.00 1.05 3.90 1.26 3.00 1.40 1.97 1.84 1.57 2.41 1.39 3.00 1.14 5.80
7.70 1.03 6.85 1.07 3.32 1.31 2.59 1.50 1.88 2.02 1.46 2.72 1.31 3.32 1.12 5.40 1.09 5.95 1.00 11.00
5.70 1.13 4.44 1.20 4.20 1.22 2.45 1.55 2.18 1.73 1.58 2.35 1.75 2.20 1.22 4.20 1.30 3.50 1.02 13.00 1.01 15.00 1.01 12.00 1.01 13.00 0.00 19.00
3.68 1.31 3.56 1.32 2.80 1.47 2.00 1.88 1.67 2.28 1.47 2.77 1.60 2.42 1.46 2.83 1.96 1.92 1.61 2.41 1.26 4.08 1.65 2.32 1.46 2.82
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.95 1.37 1.98 1.77 1.44 2.65 1.10 6.20
2.65 1.48 1.84 1.96 1.42 2.88 1.13 6.05 1.09 7.40
1.58 2.35 1.11 6.50 1.06 8.80 1.06 8.80 1.04 10.00
2.30 1.66 1.89 1.99 1.46 2.83 1.31 3.63 1.42 2.99 1.23 4.37
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.10 1.21 1.76 1.99 1.21 4.10
3.76 1.27 2.62 1.49 1.67 2.20 1.27 3.76 1.19 4.85
2.60 1.45 1.67 2.14 1.27 3.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.63 2.19
1.55 2.45
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
5.80 1.13
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
3.30 1.31
Где смотреть матч Беневенто 2:2 Торино онлайн

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Прогнозы на матч Беневенто 2:2 Торино

Исход игры
Беневенто
31.3% (46)
Ничья
41.5% (61)
Торино
27.2% (40)
Тотал 2.5
Больше
31.51% (46)
Меньше
68.49% (100)
Обе команды забьют
Да
70.55% (103)
Нет
29.45% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.8% (57)
1:0 Беневенто
15% (22)
2:1 Беневенто
14.3% (21)
1:2 Торино
13.6% (20)
0:1 Торино
10.9% (16)
2:2 Ничья
2% (3)
2:0 Беневенто
2% (3)
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