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Генчлербирлиги
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Трабзонспор
0' 9'
Генчлербирлиги
4-2-3-1
Трабзонспор
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 22 Владение мячом, % 78

Бомбардиры внутри турнира

Генчлербирлиги
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кандеяш Даниэл 4 0.2
2. Оздемир Берат 3 0.15
3. Да Мотта Роберт 3 (3) 0.15
4. Йилмаз Сефа 2 0.1
5. Йилдырым Мурат 1 0.05
6. Сио Жованни 1 0.05
7. Станку Богдан 1 0.05
8. Анжело Диего 1 0.05
9. Дикмен Сонер 1 0.05
10. Кызылдаг Арда 1 0.05
11. Фурман Доминик 0 0
12. Айте Флойд 0 0
13. Полома Пьер-Ив 0 0
14. Артан Омюрджан 0 0
Трабзонспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нвакаеме Энтони 5 0.25
2. Экубан Калеб 5 (1) 0.25
3. Афобе Беник 4 0.2
4. Джанини Жорже 2 0.1
5. Бэйкер Льюис 1 0.05
6. Эмюр Абдулкадир 1 0.05
7. Асан Серкан 1 0.05
8. Кампи Гастон 1 0.05
9. Флавио II 1 0.05
10. Vitor Hugo III2 1 0.05
11. Тюркмен Хюсейин 0 0
12. Педру Жоан 0 0

Карточки

Генчлербирлиги
# Игрок      
1. Да Мотта Роберт 7 0
2. Полома Пьер-Ив 6 0
3. Йилдырым Мурат 5 0
4. Сио Жованни 5 0
5. Кандеяш Даниэл 4 0
6. Йилмаз Сефа 4 0
7. Кызылдаг Арда 4 0
8. Туре Зарго 3 0
9. Йоханссон Маттиас 1 1
10. Айте Флойд 2 0
11. Дикмен Сонер 2 0
12. Алтыпармак Гёкхан 0 1
13. Нордфельдт Кристоффер 1 0
14. Анжело Диего 1 0
15. Оздемир Берат 1 0
16. Артан Омюрджан 1 0
Трабзонспор
# Игрок      
1. Флавио II 3 2
2. Педру Жоан 4 1
3. Бэйкер Льюис 4 0
4. Чорекчи Камил 3 0
5. Пармак Абдулкадир 3 0
6. Хоссейни Маджид 2 0
7. Нвакаеме Энтони 2 0
8. Джанини Жорже 2 0
9. Асан Серкан 2 0
10. Vitor Hugo III2 2 0
11. Афобе Беник 1 0
12. Басачикоглу Билал 1 0
13. Ие Эдгар 1 0
14. Чакыр Угурджан 1 0
15. Хавьер Марлон 1 0
16. Кыналы Сафа 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Генчлербирлиги 16.67% (3) 0 22.22% (4) 16.67% (3) 22.22% (4) 22.22% (4)
 Трабзонспор 0 27.27% (6) 27.27% (6) 18.18% (4) 13.64% (3) 13.64% (3)

Предыдущие игры

Генчлербирлиги Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Гёзтепе 4:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:3 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 6:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 3:1 Хатайспор
Ризеспор 1:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 3:2 Кайсериспор Сивасспор 3:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Анкарагюджю Генчлербирлиги 0:2 Тузласпор Эрзурумспор 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:1 Аланьяспор Касымпаша 2:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Кыршехир Беледиеспор Генчлербирлиги 1:5 Фенербахче Истанбул Башакшехир 2:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 2:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:2 Денизлиспор Бешикташ 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:0 Коньяспор
Трабзонспор Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Трабзонспор 3:1 Коньяспор Антальяспор 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 1:0 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 1:2 Трабзонспор
Трабзонспор 0:2 Галатасарай Хатайспор 0:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:1 Ризеспор Трабзонспор 2:2 Адана Демирспор Кайсериспор 0:0 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Сивасспор Анкарагюджю 0:1 Трабзонспор Трабзонспор 1:0 Эрзурумспор Аланьяспор 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 3:4 Касымпаша Фенербахче 3:1 Трабзонспор Трабзонспор 0:2 Истанбул Башакшехир Эрзурумспор 2:1 Трабзонспор Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 3:1 Малатьяспор Денизлиспор 0:0 Трабзонспор

Последние игры между собой

Генчлербирлиги: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Трабзонспор: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Генчлербирлиги 0:2 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 2:2 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 0:0 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 3:1 Генчлербирлиги Суперлига
Трабзонспор 0:0 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 0:0 Трабзонспор Суперлига Генчлербирлиги 3:1 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 1:0 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 1:1 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 4:1 Генчлербирлиги Суперлига Трабзонспор 3:0 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 3:2 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 2:0 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 0:4 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 1:2 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 1:2 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 3:1 Генчлербирлиги Суперлига Трабзонспор 3:1 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 2:2 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 2:0 Генчлербирлиги Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ Заявка 19 13 2 4 45 - 22 41
2. Фенербахче Заявка 19 12 3 4 39 - 23 39
3. Галатасарай Заявка 19 11 3 5 40 - 17 36
4. Газишехир Газиантеп Заявка 19 9 7 3 33 - 23 34
5. Аланьяспор Заявка 19 9 4 6 30 - 17 31
6. Хатайспор Заявка 19 9 4 6 28 - 24 31
7. Трабзонспор 0:0 Заявка 20 8 7 5 23 - 22 31
8. Фатих Карагюмрюк Заявка 19 7 6 6 31 - 28 27
9. Малатьяспор Заявка 19 7 6 6 27 - 25 27
10. Гёзтепе Заявка 19 6 7 6 28 - 22 25
11. Антальяспор Заявка 19 6 7 6 20 - 26 25
12. Ризеспор Заявка 19 6 6 7 26 - 34 24
13. Сивасспор Заявка 19 5 9 5 21 - 23 24
14. Истанбул Башакшехир Заявка 19 6 5 8 25 - 31 23
15. Коньяспор Заявка 19 6 4 9 27 - 27 22
16. Касымпаша Заявка 19 6 4 9 21 - 30 22
17. Генчлербирлиги 0:0 Заявка 20 5 5 10 19 - 38 20
18. Кайсериспор Заявка 19 5 4 10 14 - 23 19
19. Анкарагюджю Заявка 19 5 3 11 22 - 30 18
20. Эрзурумспор Заявка 20 4 5 11 19 - 35 17
21. Денизлиспор Заявка 19 3 5 11 18 - 36 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ Заявка 9 7 1 1 23 - 4 22
2. Газишехир Газиантеп Заявка 9 6 3 0 19 - 9 21
3. Галатасарай Заявка 10 6 3 1 24 - 6 21
4. Аланьяспор Заявка 9 6 2 1 19 - 5 20
5. Фатих Карагюмрюк Заявка 10 6 2 2 20 - 12 20
6. Малатьяспор Заявка 9 5 3 1 16 - 9 18
7. Хатайспор Заявка 10 5 3 2 17 - 10 18
8. Ризеспор Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
9. Антальяспор Заявка 10 5 2 3 12 - 13 17
10. Фенербахче Заявка 9 5 1 3 17 - 14 16
11. Трабзонспор 0:0 Заявка 10 5 1 4 15 - 15 16
12. Гёзтепе Заявка 10 4 3 3 19 - 11 15
13. Коньяспор Заявка 9 4 2 3 17 - 13 14
14. Касымпаша Заявка 9 4 2 3 11 - 13 14
15. Истанбул Башакшехир Заявка 9 3 4 2 15 - 12 13
16. Анкарагюджю Заявка 10 4 1 5 14 - 13 13
17. Генчлербирлиги 0:0 Заявка 10 3 4 3 13 - 16 13
18. Кайсериспор Заявка 10 3 2 5 7 - 11 11
19. Сивасспор Заявка 10 2 4 4 9 - 12 10
20. Денизлиспор Заявка 9 1 2 6 4 - 11 5
21. Эрзурумспор Заявка 10 0 5 5 8 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 10 7 2 1 22 - 9 23
2. Бешикташ Заявка 10 6 1 3 22 - 18 19
3. Галатасарай Заявка 9 5 0 4 16 - 11 15
4. Трабзонспор 0:0 Заявка 10 3 6 1 8 - 7 15
5. Сивасспор Заявка 9 3 5 1 12 - 11 14
6. Хатайспор Заявка 9 4 1 4 11 - 14 13
7. Газишехир Газиантеп Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
8. Эрзурумспор Заявка 10 4 0 6 11 - 20 12
9. Аланьяспор Заявка 10 3 2 5 11 - 12 11
10. Гёзтепе Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
11. Истанбул Башакшехир Заявка 10 3 1 6 10 - 19 10
12. Малатьяспор Заявка 10 2 3 5 11 - 16 9
13. Денизлиспор Заявка 10 2 3 5 14 - 25 9
14. Кайсериспор Заявка 9 2 2 5 7 - 12 8
15. Антальяспор Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
16. Коньяспор Заявка 10 2 2 6 10 - 14 8
17. Касымпаша Заявка 10 2 2 6 10 - 17 8
18. Фатих Карагюмрюк Заявка 9 1 4 4 11 - 16 7
19. Генчлербирлиги 0:0 Заявка 10 2 1 7 6 - 22 7
20. Ризеспор Заявка 9 1 3 5 8 - 19 6
21. Анкарагюджю Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eryaman Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Генчлербирлиги
Ничья
Трабзонспор
4.70
3.95
1.87
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.70 3.95 1.70
Бонус: 5 000 ₽ 4.50 3.74 1.87
Бонус: 5 000 ₽ 4.60 3.75 1.87

Самый высокий коэффициент на матч «Генчлербирлиги» – «Трабзонспор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Генчлербирлиги» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Трабзонспор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Генчлербирлиги» – «Трабзонспор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.00 1.01 9.70 1.03 3.88 1.24 3.10 1.37 2.09 1.82 1.61 2.32 1.39 2.90 1.17 4.55 1.12 5.15 1.02 9.10 1.04 7.70
12.50 1.01 9.20 1.05 3.75 1.27 2.80 1.37 2.01 1.80 1.80 2.01 1.58 2.37 1.35 3.05 1.15 4.90 1.12 5.60 1.03 10.00 1.02 9.60 1.01 16.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.37 2.14 1.71 1.50 2.59 1.17 5.10 1.12 6.35
2.05 1.77 1.42 2.70 1.13 5.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.05 1.24 2.95 1.40 1.78 2.04 1.34 3.26 1.21 4.40
2.90 1.38 1.73 2.00 1.31 3.10 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.74 2.02
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
Где смотреть матч Генчлербирлиги 0:0 Трабзонспор онлайн

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