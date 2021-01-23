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Генчлербирлиги
1:2
Конец матча

Стадион:
Трабзонспор
0'
28' Желтая карточка
Дикмен Сонер
0:1
36' Гол
Джанини Жорже
43' Желтая карточка
Фурман Доминик
0:2
54' Гол
Экубан Калеб
85' Желтая карточка
Ие Эдгар
1:2
86' Пенальти
Да Мотта Роберт
90' Желтая карточка
Чорекчи Камил
90'+6
8
Дикмен
Сонер
21
Кандеяш
Даниэл
7
Фурман
Доминик
10
Йилмаз
Сефа
2
Оздемир
Берат
18
Экубан
Калеб
24
Флавио
II
21
Джанини
Жорже
Генчлербирлиги
4-2-3-1
Трабзонспор
4-2-3-1

Ход матча

28'
Дикмен Сонер
 
36'
0:1
Джанини Жорже
(Экубан Калеб)
43'
Фурман Доминик
 
46'
Йилдырым Мурат
Дикмен Сонер
 
46'
Станку Богдан
Фурман Доминик
 
54'
0:2
Экубан Калеб
(Нвакаеме Энтони)
66'
Беришбек Рахметулла
Йилмаз Сефа
 
80'
 
Чорекчи Камил
Экубан Калеб
81'
Айте Флойд
Сио Жованни
 
81'
Каракаш Илькер
Артан Омюрджан
 
83'
 
Афобе Беник
Джанини Жорже
83'
 
Хоссейни Маджид
Пармак Абдулкадир
85'
 
Ие Эдгар
86'
Да Мотта Роберт
1:2
90'
 
Чорекчи Камил

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 8
  • 5 Угловые 5
  • 6 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 36 Владение мячом, % 64

Бомбардиры внутри турнира

Генчлербирлиги
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кандеяш Даниэл 4 0.2
2. Да Мотта Роберт 4 (4) 0.2
3. Оздемир Берат 3 0.15
4. Йилмаз Сефа 2 0.1
5. Йилдырым Мурат 1 0.05
6. Сио Жованни 1 0.05
7. Станку Богдан 1 0.05
8. Анжело Диего 1 0.05
9. Дикмен Сонер 1 0.05
10. Кызылдаг Арда 1 0.05
11. Фурман Доминик 0 0
12. Айте Флойд 0 0
13. Полома Пьер-Ив 0 0
14. Артан Омюрджан 0 0
Трабзонспор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Экубан Калеб 6 (1) 0.3
2. Нвакаеме Энтони 5 0.25
3. Афобе Беник 4 0.2
4. Джанини Жорже 3 0.15
5. Бэйкер Льюис 1 0.05
6. Эмюр Абдулкадир 1 0.05
7. Асан Серкан 1 0.05
8. Кампи Гастон 1 0.05
9. Флавио II 1 0.05
10. Vitor Hugo III2 1 0.05
11. Тюркмен Хюсейин 0 0
12. Педру Жоан 0 0

Карточки

Генчлербирлиги
# Игрок      
1. Да Мотта Роберт 7 0
2. Полома Пьер-Ив 6 0
3. Йилдырым Мурат 5 0
4. Сио Жованни 5 0
5. Кандеяш Даниэл 4 0
6. Йилмаз Сефа 4 0
7. Кызылдаг Арда 4 0
8. Туре Зарго 3 0
9. Дикмен Сонер 3 0
10. Йоханссон Маттиас 1 1
11. Айте Флойд 2 0
12. Алтыпармак Гёкхан 0 1
13. Нордфельдт Кристоффер 1 0
14. Анжело Диего 1 0
15. Фурман Доминик 1 0
16. Оздемир Берат 1 0
17. Артан Омюрджан 1 0
Трабзонспор
# Игрок      
1. Флавио II 3 2
2. Педру Жоан 4 1
3. Чорекчи Камил 4 0
4. Бэйкер Льюис 4 0
5. Пармак Абдулкадир 3 0
6. Хоссейни Маджид 2 0
7. Нвакаеме Энтони 2 0
8. Джанини Жорже 2 0
9. Ие Эдгар 2 0
10. Асан Серкан 2 0
11. Vitor Hugo III2 2 0
12. Афобе Беник 1 0
13. Басачикоглу Билал 1 0
14. Чакыр Угурджан 1 0
15. Хавьер Марлон 1 0
16. Кыналы Сафа 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Генчлербирлиги 15.79% (3) 0 21.05% (4) 15.79% (3) 21.05% (4) 26.32% (5)
 Трабзонспор 0 25% (6) 29.17% (7) 20.83% (5) 12.5% (3) 12.5% (3)

Предыдущие игры

Генчлербирлиги Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Гёзтепе 4:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:3 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 6:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 3:1 Хатайспор
Ризеспор 1:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 3:2 Кайсериспор Сивасспор 3:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Анкарагюджю Генчлербирлиги 0:2 Тузласпор Эрзурумспор 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:1 Аланьяспор Касымпаша 2:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Кыршехир Беледиеспор Генчлербирлиги 1:5 Фенербахче Истанбул Башакшехир 2:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 2:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:2 Денизлиспор Бешикташ 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:0 Коньяспор
Трабзонспор Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Трабзонспор 3:1 Коньяспор Антальяспор 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 1:0 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 1:2 Трабзонспор
Трабзонспор 0:2 Галатасарай Хатайспор 0:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:1 Ризеспор Трабзонспор 2:2 Адана Демирспор Кайсериспор 0:0 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Сивасспор Анкарагюджю 0:1 Трабзонспор Трабзонспор 1:0 Эрзурумспор Аланьяспор 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 3:4 Касымпаша Фенербахче 3:1 Трабзонспор Трабзонспор 0:2 Истанбул Башакшехир Эрзурумспор 2:1 Трабзонспор Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 3:1 Малатьяспор Денизлиспор 0:0 Трабзонспор

Последние игры между собой

Генчлербирлиги: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Трабзонспор: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Генчлербирлиги 0:2 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 2:2 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 0:0 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 3:1 Генчлербирлиги Суперлига
Трабзонспор 0:0 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 0:0 Трабзонспор Суперлига Генчлербирлиги 3:1 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 1:0 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 1:1 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 4:1 Генчлербирлиги Суперлига Трабзонспор 3:0 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 3:2 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 2:0 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 0:4 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 1:2 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 1:2 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 3:1 Генчлербирлиги Суперлига Трабзонспор 3:1 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 2:2 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 2:0 Генчлербирлиги Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ Заявка 19 13 2 4 45 - 22 41
2. Фенербахче Заявка 19 12 3 4 39 - 23 39
3. Галатасарай Заявка 19 11 3 5 40 - 17 36
4. Газишехир Газиантеп Заявка 19 9 7 3 33 - 23 34
5. Трабзонспор Заявка 20 9 6 5 25 - 23 33
6. Аланьяспор Заявка 19 9 4 6 30 - 17 31
7. Хатайспор Заявка 19 9 4 6 28 - 24 31
8. Фатих Карагюмрюк Заявка 19 7 6 6 31 - 28 27
9. Малатьяспор Заявка 19 7 6 6 27 - 25 27
10. Гёзтепе Заявка 19 6 7 6 28 - 22 25
11. Антальяспор Заявка 19 6 7 6 20 - 26 25
12. Ризеспор 0:0 Заявка 20 6 7 7 26 - 34 25
13. Сивасспор Заявка 19 5 9 5 21 - 23 24
14. Истанбул Башакшехир 0:0 Заявка 20 6 6 8 25 - 31 24
15. Коньяспор Заявка 19 6 4 9 27 - 27 22
16. Касымпаша Заявка 19 6 4 9 21 - 30 22
17. Кайсериспор Заявка 19 5 4 10 14 - 23 19
18. Генчлербирлиги Заявка 20 5 4 11 20 - 40 19
19. Анкарагюджю Заявка 19 5 3 11 22 - 30 18
20. Эрзурумспор Заявка 20 4 5 11 19 - 35 17
21. Денизлиспор Заявка 19 3 5 11 18 - 36 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бешикташ Заявка 9 7 1 1 23 - 4 22
2. Газишехир Газиантеп Заявка 9 6 3 0 19 - 9 21
3. Галатасарай Заявка 10 6 3 1 24 - 6 21
4. Аланьяспор Заявка 9 6 2 1 19 - 5 20
5. Фатих Карагюмрюк Заявка 10 6 2 2 20 - 12 20
6. Малатьяспор Заявка 9 5 3 1 16 - 9 18
7. Хатайспор Заявка 10 5 3 2 17 - 10 18
8. Ризеспор 0:0 Заявка 10 5 3 2 18 - 15 18
9. Антальяспор Заявка 10 5 2 3 12 - 13 17
10. Фенербахче Заявка 9 5 1 3 17 - 14 16
11. Трабзонспор Заявка 10 5 1 4 15 - 15 16
12. Гёзтепе Заявка 10 4 3 3 19 - 11 15
13. Коньяспор Заявка 9 4 2 3 17 - 13 14
14. Касымпаша Заявка 9 4 2 3 11 - 13 14
15. Истанбул Башакшехир 0:0 Заявка 10 3 5 2 15 - 12 14
16. Анкарагюджю Заявка 10 4 1 5 14 - 13 13
17. Генчлербирлиги Заявка 10 3 3 4 14 - 18 12
18. Кайсериспор Заявка 10 3 2 5 7 - 11 11
19. Сивасспор Заявка 10 2 4 4 9 - 12 10
20. Денизлиспор Заявка 9 1 2 6 4 - 11 5
21. Эрзурумспор Заявка 10 0 5 5 8 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фенербахче Заявка 10 7 2 1 22 - 9 23
2. Бешикташ Заявка 10 6 1 3 22 - 18 19
3. Трабзонспор Заявка 10 4 5 1 10 - 8 17
4. Галатасарай Заявка 9 5 0 4 16 - 11 15
5. Сивасспор Заявка 9 3 5 1 12 - 11 14
6. Хатайспор Заявка 9 4 1 4 11 - 14 13
7. Газишехир Газиантеп Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
8. Эрзурумспор Заявка 10 4 0 6 11 - 20 12
9. Аланьяспор Заявка 10 3 2 5 11 - 12 11
10. Гёзтепе Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
11. Истанбул Башакшехир 0:0 Заявка 10 3 1 6 10 - 19 10
12. Малатьяспор Заявка 10 2 3 5 11 - 16 9
13. Денизлиспор Заявка 10 2 3 5 14 - 25 9
14. Кайсериспор Заявка 9 2 2 5 7 - 12 8
15. Антальяспор Заявка 9 1 5 3 8 - 13 8
16. Коньяспор Заявка 10 2 2 6 10 - 14 8
17. Касымпаша Заявка 10 2 2 6 10 - 17 8
18. Фатих Карагюмрюк Заявка 9 1 4 4 11 - 16 7
19. Генчлербирлиги Заявка 10 2 1 7 6 - 22 7
20. Ризеспор 0:0 Заявка 10 1 4 5 8 - 19 7
21. Анкарагюджю Заявка 9 1 2 6 8 - 17 5
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Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Фурман Доминик получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Джанини Жорже бьет в цель!
  • Желтая карточка
    28'
    Дикмен Сонер получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eryaman Stadyumu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 1.06
Бонус: 5 000 ₽ 4.50 3.74 1.87
Бонус: 5 000 ₽ 77.00 23.00 1.01

Самый высокий коэффициент на матч «Генчлербирлиги» – «Трабзонспор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Генчлербирлиги» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Трабзонспор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Генчлербирлиги» – «Трабзонспор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.00 1.01 9.70 1.03 3.88 1.24 3.10 1.37 2.09 1.82 1.61 2.32 1.39 2.90 1.17 4.55 1.12 5.15 1.02 9.10 1.04 7.70
6.10 1.12 4.60 1.19 4.05 1.23 2.85 1.42 1.97 1.82 1.80 2.01 1.28 3.60 1.16 5.10 1.02 13.00 1.01 15.00 1.03 13.00 1.01 15.00 1.01 16.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.37 2.14 1.71 1.50 2.59 1.17 5.10 1.12 6.35
1.53 2.50 1.08 7.77 1.04 10.00 1.04 10.00 1.03 12.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.05 1.24 2.95 1.40 1.78 2.04 1.34 3.26 1.21 4.40
2.90 1.38 1.73 2.00 1.31 3.10 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.05 1.23
Букмекер Да Нет
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
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