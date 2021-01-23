Генчлербирлиги
1:2
Конец матча
Стадион: Eryaman Stadyumu
Трабзонспор
28' Желтая карточкаДикмен Сонер
0:1
36' ГолДжанини Жорже
43' Желтая карточкаФурман Доминик
0:2
54' ГолЭкубан Калеб
85' Желтая карточкаИе Эдгар
1:2
86' ПенальтиДа Мотта Роберт
90' Желтая карточкаЧорекчи Камил
10
Йилмаз
Сефа
18
Экубан
Калеб
24
Флавио
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Туре ЗаргоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Йилмаз СефаПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Сио ЖованниНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Айте ФлойдНападающий
-
-
-
Главный тренер: Mustafa Kaplan
- Основной состав
- Вратарь
-
99 Асан СерканЗащитник
-
32 Ие ЭдгарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Экубан КалебПолузащитник
-
24 Флавио IIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Ешил ХаканПолузащитник
-
19 Кыналы СафаПолузащитник
- Полузащитник
-
79 Афобе БеникНападающий
-
Главный тренер: Авджи Абдулла
Ход матча
28'
36'
0:1
43'
54'
0:2
85'
86'
1:2
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 8
-
5 Угловые 5
-
6 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
36 Владение мячом, % 64
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кандеяш Даниэл
|4
|0.2
|2.
|Да Мотта Роберт
|4 (4)
|0.2
|3.
|Оздемир Берат
|3
|0.15
|4.
|Йилмаз Сефа
|2
|0.1
|5.
|Йилдырым Мурат
|1
|0.05
|6.
|Сио Жованни
|1
|0.05
|7.
|Станку Богдан
|1
|0.05
|8.
|Анжело Диего
|1
|0.05
|9.
|Дикмен Сонер
|1
|0.05
|10.
|Кызылдаг Арда
|1
|0.05
|11.
|Фурман Доминик
|0
|0
|12.
|Айте Флойд
|0
|0
|13.
|Полома Пьер-Ив
|0
|0
|14.
|Артан Омюрджан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Экубан Калеб
|6 (1)
|0.3
|2.
|Нвакаеме Энтони
|5
|0.25
|3.
|Афобе Беник
|4
|0.2
|4.
|Джанини Жорже
|3
|0.15
|5.
|Бэйкер Льюис
|1
|0.05
|6.
|Эмюр Абдулкадир
|1
|0.05
|7.
|Асан Серкан
|1
|0.05
|8.
|Кампи Гастон
|1
|0.05
|9.
|Флавио II
|1
|0.05
|10.
|Vitor Hugo III2
|1
|0.05
|11.
|Тюркмен Хюсейин
|0
|0
|12.
|Педру Жоан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Да Мотта Роберт
|7
|0
|2.
|Полома Пьер-Ив
|6
|0
|3.
|Йилдырым Мурат
|5
|0
|4.
|Сио Жованни
|5
|0
|5.
|Кандеяш Даниэл
|4
|0
|6.
|Йилмаз Сефа
|4
|0
|7.
|Кызылдаг Арда
|4
|0
|8.
|Туре Зарго
|3
|0
|9.
|Дикмен Сонер
|3
|0
|10.
|Йоханссон Маттиас
|1
|1
|11.
|Айте Флойд
|2
|0
|12.
|Алтыпармак Гёкхан
|0
|1
|13.
|Нордфельдт Кристоффер
|1
|0
|14.
|Анжело Диего
|1
|0
|15.
|Фурман Доминик
|1
|0
|16.
|Оздемир Берат
|1
|0
|17.
|Артан Омюрджан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Флавио II
|3
|2
|2.
|Педру Жоан
|4
|1
|3.
|Чорекчи Камил
|4
|0
|4.
|Бэйкер Льюис
|4
|0
|5.
|Пармак Абдулкадир
|3
|0
|6.
|Хоссейни Маджид
|2
|0
|7.
|Нвакаеме Энтони
|2
|0
|8.
|Джанини Жорже
|2
|0
|9.
|Ие Эдгар
|2
|0
|10.
|Асан Серкан
|2
|0
|11.
|Vitor Hugo III2
|2
|0
|12.
|Афобе Беник
|1
|0
|13.
|Басачикоглу Билал
|1
|0
|14.
|Чакыр Угурджан
|1
|0
|15.
|Хавьер Марлон
|1
|0
|16.
|Кыналы Сафа
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Генчлербирлиги
|15.79% (3)
|0
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|26.32% (5)
|Трабзонспор
|0
|25% (6)
|29.17% (7)
|20.83% (5)
|12.5% (3)
|12.5% (3)
Предыдущие игры
Генчлербирлиги Последние 20 матчей: +6 =4 -10Гёзтепе 4:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:3 Фатих Карагюмрюк Галатасарай 6:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 3:1 Хатайспор
Ризеспор 1:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 3:2 Кайсериспор Сивасспор 3:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Анкарагюджю Генчлербирлиги 0:2 Тузласпор Эрзурумспор 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 2:1 Аланьяспор Касымпаша 2:0 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:0 Кыршехир Беледиеспор Генчлербирлиги 1:5 Фенербахче Истанбул Башакшехир 2:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:1 Газишехир Газиантеп Малатьяспор 2:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 1:2 Денизлиспор Бешикташ 0:1 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 0:0 Коньяспор
Трабзонспор Последние 20 матчей: +8 =6 -6Трабзонспор 3:1 Коньяспор Антальяспор 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 1:0 Гёзтепе Фатих Карагюмрюк 1:2 Трабзонспор
Трабзонспор 0:2 Галатасарай Хатайспор 0:1 Трабзонспор Трабзонспор 2:1 Ризеспор Трабзонспор 2:2 Адана Демирспор Кайсериспор 0:0 Трабзонспор Трабзонспор 1:1 Сивасспор Анкарагюджю 0:1 Трабзонспор Трабзонспор 1:0 Эрзурумспор Аланьяспор 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 3:4 Касымпаша Фенербахче 3:1 Трабзонспор Трабзонспор 0:2 Истанбул Башакшехир Эрзурумспор 2:1 Трабзонспор Газишехир Газиантеп 1:1 Трабзонспор Трабзонспор 3:1 Малатьяспор Денизлиспор 0:0 Трабзонспор
Последние игры между собой
Генчлербирлиги: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Трабзонспор: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Трабзонспор 0:0 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 0:0 Трабзонспор Суперлига Генчлербирлиги 3:1 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 1:0 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 1:1 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 4:1 Генчлербирлиги Суперлига Трабзонспор 3:0 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 3:2 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 2:0 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 0:4 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 1:2 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 1:2 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 3:1 Генчлербирлиги Суперлига Трабзонспор 3:1 Генчлербирлиги Суперлига Генчлербирлиги 2:2 Трабзонспор Суперлига Трабзонспор 2:0 Генчлербирлиги Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|Заявка
|19
|13
|2
|4
|45 - 22
|41
|2.
|Фенербахче
|Заявка
|19
|12
|3
|4
|39 - 23
|39
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|19
|11
|3
|5
|40 - 17
|36
|4.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|19
|9
|7
|3
|33 - 23
|34
|5.
|Трабзонспор
|Заявка
|20
|9
|6
|5
|25 - 23
|33
|6.
|Аланьяспор
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|30 - 17
|31
|7.
|Хатайспор
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|28 - 24
|31
|8.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|31 - 28
|27
|9.
|Малатьяспор
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|27 - 25
|27
|10.
|Гёзтепе
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|28 - 22
|25
|11.
|Антальяспор
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|20 - 26
|25
|12.
|Ризеспор
|0:0 Заявка
|20
|6
|7
|7
|26 - 34
|25
|13.
|Сивасспор
|Заявка
|19
|5
|9
|5
|21 - 23
|24
|14.
|Истанбул Башакшехир
|0:0 Заявка
|20
|6
|6
|8
|25 - 31
|24
|15.
|Коньяспор
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|27 - 27
|22
|16.
|Касымпаша
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|21 - 30
|22
|17.
|Кайсериспор
|Заявка
|19
|5
|4
|10
|14 - 23
|19
|18.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|20 - 40
|19
|19.
|Анкарагюджю
|Заявка
|19
|5
|3
|11
|22 - 30
|18
|20.
|Эрзурумспор
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|19 - 35
|17
|21.
|Денизлиспор
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|18 - 36
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бешикташ
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|23 - 4
|22
|2.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|19 - 9
|21
|3.
|Галатасарай
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 6
|21
|4.
|Аланьяспор
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|19 - 5
|20
|5.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|20 - 12
|20
|6.
|Малатьяспор
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 9
|18
|7.
|Хатайспор
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 10
|18
|8.
|Ризеспор
|0:0 Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 15
|18
|9.
|Антальяспор
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|12 - 13
|17
|10.
|Фенербахче
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 14
|16
|11.
|Трабзонспор
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 15
|16
|12.
|Гёзтепе
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|19 - 11
|15
|13.
|Коньяспор
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 13
|14
|14.
|Касымпаша
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|11 - 13
|14
|15.
|Истанбул Башакшехир
|0:0 Заявка
|10
|3
|5
|2
|15 - 12
|14
|16.
|Анкарагюджю
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|14 - 13
|13
|17.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 18
|12
|18.
|Кайсериспор
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|7 - 11
|11
|19.
|Сивасспор
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 12
|10
|20.
|Денизлиспор
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|4 - 11
|5
|21.
|Эрзурумспор
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|8 - 15
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фенербахче
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|22 - 9
|23
|2.
|Бешикташ
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|22 - 18
|19
|3.
|Трабзонспор
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|10 - 8
|17
|4.
|Галатасарай
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|16 - 11
|15
|5.
|Сивасспор
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|12 - 11
|14
|6.
|Хатайспор
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 14
|13
|7.
|Газишехир Газиантеп
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|8.
|Эрзурумспор
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|11 - 20
|12
|9.
|Аланьяспор
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|10.
|Гёзтепе
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|11.
|Истанбул Башакшехир
|0:0 Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 19
|10
|12.
|Малатьяспор
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 16
|9
|13.
|Денизлиспор
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|14 - 25
|9
|14.
|Кайсериспор
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 12
|8
|15.
|Антальяспор
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|8 - 13
|8
|16.
|Коньяспор
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 14
|8
|17.
|Касымпаша
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 17
|8
|18.
|Фатих Карагюмрюк
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|11 - 16
|7
|19.
|Генчлербирлиги
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|6 - 22
|7
|20.
|Ризеспор
|0:0 Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 19
|7
|21.
|Анкарагюджю
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|8 - 17
|5
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Первую лигу
Победитель
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