  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Рома
 
Позже

Стадион:
Специя

Бомбардиры внутри турнира

Рома
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мхитарян Генрих 8 (1) 0.44
2. Верету Жордан 7 (4) 0.39
3. Джеко Эдин 7 0.39
4. Пеллегрини Лоренцо 3 0.17
5. Педро Родригес 3 0.17
6. Майораль Борха 3 0.17
7. Манчини Джанлука 2 0.11
8. Спинаццола Леонардо 1 0.06
9. Перес Карлес 1 0.06
10. Кумбулла Мараш 1 0.06
11. Карсдорп Рик 0 0
12. Кристанте Бриан 0 0
13. Смоллинг Крис 0 0
14. Перес Бруно 0 0
15. Вильяр Гонсало 0 0
Специя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нзола М'Бала 9 (3) 0.5
2. Галабинов Андрей 3 0.17
3. Побега Томмазо 3 0.17
4. Фариас Диего 2 0.11
5. Гьяси Эммануэль 1 0.06
6. Терци Клаудио 1 0.06
7. Шабо Юлиан 1 0.06
8. Верде Даниэле 1 0.06
9. Пикколи Роберто 1 0.06
10. Агудело Кевин 1 0.06
11. Бастони Симоне 0 0
12. Риччи Матео 0 0
13. Рафаэл Биттенкур 0 0
14. Бартоломей Паоло 0 0
15. Эстевес Науэль 0 0
16. Феррер Сальвадор 0 0

Карточки

Рома
# Игрок      
1. Манчини Джанлука 5 0
2. Педро Родригес 3 1
3. Кристанте Бриан 4 0
4. Вильяр Гонсало 4 0
5. Ибаньес Рожер 4 0
6. Смоллинг Крис 3 0
7. Верету Жордан 3 0
8. Перес Бруно 3 0
9. Пеллегрини Лоренцо 3 0
10. Миранте Антонио 2 0
11. Кумбулла Мараш 2 0
12. Джеко Эдин 1 0
13. Сантон Давиде 1 0
14. Мхитарян Генрих 1 0
15. Карсдорп Рик 1 0
16. Калафьори Рикардо 1 0
Специя
# Игрок      
1. Терци Клаудио 7 1
2. Шабо Юлиан 7 1
3. Эстевес Науэль 5 0
4. Гьяси Эммануэль 4 0
5. Феррер Сальвадор 4 0
6. Побега Томмазо 4 0
7. Риччи Матео 3 0
8. Эрлич Мартин 3 0
9. Марчицца Риккардо 3 0
10. Исмайли Ардиан 1 1
11. Фариас Диего 2 0
12. Бастони Симоне 2 0
13. Маджоре Джулио 2 0
14. Агум Люсьен 2 0
15. Агудело Кевин 2 0
16. Виньяли Лука 0 1
17. Зут Йерун 1 0
18. Сала Джакопо 1 0
19. Проведель Иван 1 0
20. Дейола Алессандро 1 0
21. Бартоломей Паоло 1 0
22. Верде Даниэле 1 0
23. Рамос Хуан 1 0
24. Нзола М'Бала 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рома 19.44% (7) 11.11% (4) 30.56% (11) 2.78% (1) 19.44% (7) 16.67% (6)
 Специя 4.35% (1) 30.43% (7) 17.39% (4) 0 30.43% (7) 17.39% (4)

Предыдущие игры

Рома Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Рома 2:4 Специя Лацио 3:0 Рома Рома 2:2 Интер Милан Кротоне 1:3 Рома
Рома 1:0 Сампдория Рома 3:2 Кальяри Аталанта 4:1 Рома Рома 3:1 Торино Болонья 1:5 Рома ЦСКА София 3:1 Рома Рома 0:0 Сассуоло Рома 3:1 Янг Бойз Наполи 4:0 Рома ЧФР Клуж 0:2 Рома Рома 3:0 Парма Дженоа 1:3 Рома Рома 5:0 ЧФР Клуж Рома 2:0 Фиорентина Рома 0:0 ЦСКА София Милан 3:3 Рома
Специя Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Рома 2:4 Специя Торино 0:0 Специя Специя 2:1 Сампдория Наполи 1:2 Специя
Специя 0:1 Верона Специя 1:2 Дженоа Интер Милан 2:1 Специя Специя 2:2 Болонья Кротоне 4:1 Специя Специя 1:2 Лацио Кальяри 2:2 Специя Болонья 2:4 Специя Специя 0:0 Аталанта Беневенто 0:3 Специя Специя 1:4 Ювентус Читтаделла 0:2 Специя Парма 2:2 Специя Специя 2:2 Фиорентина Милан 3:0 Специя Удинезе 0:2 Специя

Последние игры между собой

Рома: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Специя: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Рома 2:4 Специя Кубок Рома 0:0 Специя Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 18 13 4 1 39 - 19 43
2. Интер Милан Заявка 18 12 4 2 45 - 23 40
3. Наполи Заявка 17 11 1 5 40 - 16 34
4. Рома Заявка 18 10 4 4 37 - 29 34
5. Ювентус Заявка 17 9 6 2 35 - 18 33
6. Аталанта Заявка 18 9 6 3 41 - 23 33
7. Лацио Заявка 18 9 4 5 30 - 25 31
8. Сассуоло Заявка 18 8 6 4 31 - 27 30
9. Верона Заявка 18 7 6 5 22 - 17 27
10. Сампдория Заявка 18 7 2 9 28 - 29 23
11. Беневенто Заявка 18 6 3 9 21 - 34 21
12. Болонья Заявка 18 5 5 8 24 - 31 20
13. Специя Заявка 18 4 6 8 23 - 32 18
14. Фиорентина Заявка 18 4 6 8 18 - 29 18
15. Удинезе Заявка 18 4 5 9 20 - 28 17
16. Дженоа Заявка 18 3 6 9 18 - 30 15
17. Кальяри Заявка 18 3 5 10 23 - 36 14
18. Торино Заявка 18 2 7 9 26 - 35 13
19. Парма Заявка 18 2 7 9 14 - 34 13
20. Кротоне Заявка 18 3 3 12 21 - 41 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 9 7 1 1 25 - 13 22
2. Рома Заявка 9 6 3 0 21 - 9 21
3. Милан Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
4. Ювентус Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
5. Аталанта Заявка 9 5 2 2 22 - 10 17
6. Наполи Заявка 9 5 1 3 25 - 10 16
7. Верона Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
8. Лацио Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
9. Болонья Заявка 9 4 2 3 17 - 17 14
10. Сампдория Заявка 9 4 1 4 17 - 14 13
11. Фиорентина Заявка 9 3 4 2 9 - 8 13
12. Сассуоло Заявка 9 3 4 2 13 - 12 13
13. Кротоне Заявка 9 3 1 5 13 - 17 10
14. Дженоа Заявка 9 2 2 5 13 - 16 8
15. Удинезе Заявка 9 2 2 5 7 - 12 8
16. Кальяри Заявка 9 2 2 5 12 - 18 8
17. Беневенто Заявка 9 2 2 5 9 - 18 8
18. Парма Заявка 9 1 4 4 3 - 13 7
19. Специя Заявка 9 1 3 5 10 - 18 6
20. Торино Заявка 9 0 5 4 13 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 9 8 1 0 19 - 7 25
2. Наполи Заявка 8 6 0 2 15 - 6 18
3. Интер Милан Заявка 9 5 3 1 20 - 10 18
4. Лацио Заявка 9 5 2 2 16 - 12 17
5. Сассуоло Заявка 9 5 2 2 18 - 15 17
6. Ювентус Заявка 9 4 4 1 19 - 10 16
7. Аталанта Заявка 9 4 4 1 19 - 13 16
8. Беневенто Заявка 9 4 1 4 12 - 16 13
9. Рома Заявка 9 4 1 4 16 - 20 13
10. Верона Заявка 9 3 4 2 10 - 8 13
11. Специя Заявка 9 3 3 3 13 - 14 12
12. Сампдория Заявка 9 3 1 5 11 - 15 10
13. Удинезе Заявка 9 2 3 4 13 - 16 9
14. Торино Заявка 9 2 2 5 13 - 17 8
15. Дженоа Заявка 9 1 4 4 5 - 14 7
16. Кальяри Заявка 9 1 3 5 11 - 18 6
17. Болонья Заявка 9 1 3 5 7 - 14 6
18. Парма Заявка 9 1 3 5 11 - 21 6
19. Фиорентина Заявка 9 1 2 6 9 - 21 5
20. Кротоне Заявка 9 0 2 7 8 - 24 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Специя от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 января 2021, осталось 2 дня 13 часов 26 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Рома 98.1% (53)
    X 1.9% (1)
    Специя 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Специя
    1.38
    5.50
    8.80
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.37 5.20 8.00
    Бонус: 10 000 ₽ 1.37 5.40 7.40
    Бонус: 5 000 ₽ 1.34 5.50 8.80
    Бонус: 5 000 ₽ 1.37 5.40 8.40
      1.38 5.44 8.64

    Самый высокий коэффициент на матч «Рома» – «Специя» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рома» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Специя» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рома» – «Специя», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    5.80 1.14 2.75 1.45 2.20 1.68 1.73 2.12 1.31 3.50 1.12 6.20
    5.50 1.10 4.75 1.17 2.74 1.43 2.21 1.67 1.77 2.17 1.42 2.88 1.30 3.40 1.11 5.40 1.09 5.90 1.01 10.50
    14.00 1.01 5.40 1.13 4.70 1.19 2.70 1.45 2.18 1.73 1.91 1.95 1.72 2.20 1.41 3.00 1.30 3.60 1.12 5.60 1.11 6.00 1.02 10.00 1.02 10.50
    6.54 1.14 2.84 1.47 2.55 1.57 2.23 1.72 1.93 1.97 1.74 2.21 1.57 2.54 1.30 3.78 1.12 7.32
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.85 1.23 2.70 1.43 1.69 2.10 1.19 4.40
    4.20 1.23 2.88 1.42 1.74 2.09 1.32 3.38 1.20 4.60
    2.70 1.44 1.71 2.14 1.28 3.55
    3.71 1.32 2.97 1.44 2.11 1.81 1.76 2.17 1.53 2.65
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    5.60 1.12 2.18 1.64 1.61 2.22 1.36 2.95
    5.60 1.14 4.05 1.24 2.17 1.69 1.59 2.36 1.36 3.15
    2.08 1.69 1.55 2.35 1.33 3.05

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.68 2.11
    1.70 2.15
    Букмекер Да Нет
    3.85 1.24
    3.85 1.22
    Букмекер Да Нет
    2.90 1.38
    3.00 1.37
    Где смотреть матч Рома - Специя онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline



    Прогнозы на матч Рома - Специя

    Исход игры
    Рома
    98.1% (53)
    Ничья
    1.9% (1)
    Специя
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.4% (23)
    Меньше
    56.6% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    39.62% (21)
    Нет
    60.38% (32)
    Популярный счёт
    2:0 Рома
    50% (27)
    2:1 Рома
    25.9% (14)
    3:1 Рома
    11.1% (6)
    3:0 Рома
    5.6% (3)
    1:0 Рома
    3.7% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    12 Бонус: 8 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



     