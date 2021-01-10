Рома
Позже
Стадион: Олимпийский (Рим)
Специя
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мхитарян Генрих
|8 (1)
|0.44
|2.
|Верету Жордан
|7 (4)
|0.39
|3.
|Джеко Эдин
|7
|0.39
|4.
|Пеллегрини Лоренцо
|3
|0.17
|5.
|Педро Родригес
|3
|0.17
|6.
|Майораль Борха
|3
|0.17
|7.
|Манчини Джанлука
|2
|0.11
|8.
|Спинаццола Леонардо
|1
|0.06
|9.
|Перес Карлес
|1
|0.06
|10.
|Кумбулла Мараш
|1
|0.06
|11.
|Карсдорп Рик
|0
|0
|12.
|Кристанте Бриан
|0
|0
|13.
|Смоллинг Крис
|0
|0
|14.
|Перес Бруно
|0
|0
|15.
|Вильяр Гонсало
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нзола М'Бала
|9 (3)
|0.5
|2.
|Галабинов Андрей
|3
|0.17
|3.
|Побега Томмазо
|3
|0.17
|4.
|Фариас Диего
|2
|0.11
|5.
|Гьяси Эммануэль
|1
|0.06
|6.
|Терци Клаудио
|1
|0.06
|7.
|Шабо Юлиан
|1
|0.06
|8.
|Верде Даниэле
|1
|0.06
|9.
|Пикколи Роберто
|1
|0.06
|10.
|Агудело Кевин
|1
|0.06
|11.
|Бастони Симоне
|0
|0
|12.
|Риччи Матео
|0
|0
|13.
|Рафаэл Биттенкур
|0
|0
|14.
|Бартоломей Паоло
|0
|0
|15.
|Эстевес Науэль
|0
|0
|16.
|Феррер Сальвадор
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Манчини Джанлука
|5
|0
|2.
|Педро Родригес
|3
|1
|3.
|Кристанте Бриан
|4
|0
|4.
|Вильяр Гонсало
|4
|0
|5.
|Ибаньес Рожер
|4
|0
|6.
|Смоллинг Крис
|3
|0
|7.
|Верету Жордан
|3
|0
|8.
|Перес Бруно
|3
|0
|9.
|Пеллегрини Лоренцо
|3
|0
|10.
|Миранте Антонио
|2
|0
|11.
|Кумбулла Мараш
|2
|0
|12.
|Джеко Эдин
|1
|0
|13.
|Сантон Давиде
|1
|0
|14.
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|15.
|Карсдорп Рик
|1
|0
|16.
|Калафьори Рикардо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Терци Клаудио
|7
|1
|2.
|Шабо Юлиан
|7
|1
|3.
|Эстевес Науэль
|5
|0
|4.
|Гьяси Эммануэль
|4
|0
|5.
|Феррер Сальвадор
|4
|0
|6.
|Побега Томмазо
|4
|0
|7.
|Риччи Матео
|3
|0
|8.
|Эрлич Мартин
|3
|0
|9.
|Марчицца Риккардо
|3
|0
|10.
|Исмайли Ардиан
|1
|1
|11.
|Фариас Диего
|2
|0
|12.
|Бастони Симоне
|2
|0
|13.
|Маджоре Джулио
|2
|0
|14.
|Агум Люсьен
|2
|0
|15.
|Агудело Кевин
|2
|0
|16.
|Виньяли Лука
|0
|1
|17.
|Зут Йерун
|1
|0
|18.
|Сала Джакопо
|1
|0
|19.
|Проведель Иван
|1
|0
|20.
|Дейола Алессандро
|1
|0
|21.
|Бартоломей Паоло
|1
|0
|22.
|Верде Даниэле
|1
|0
|23.
|Рамос Хуан
|1
|0
|24.
|Нзола М'Бала
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рома
|19.44% (7)
|11.11% (4)
|30.56% (11)
|2.78% (1)
|19.44% (7)
|16.67% (6)
|Специя
|4.35% (1)
|30.43% (7)
|17.39% (4)
|0
|30.43% (7)
|17.39% (4)
Предыдущие игры
Рома Последние 20 матчей: +11 =4 -5Рома 2:4 Специя Лацио 3:0 Рома Рома 2:2 Интер Милан Кротоне 1:3 Рома
Специя Последние 20 матчей: +7 =6 -7Рома 2:4 Специя Торино 0:0 Специя Специя 2:1 Сампдория Наполи 1:2 Специя
Специя 0:1 Верона Специя 1:2 Дженоа Интер Милан 2:1 Специя Специя 2:2 Болонья Кротоне 4:1 Специя Специя 1:2 Лацио Кальяри 2:2 Специя Болонья 2:4 Специя Специя 0:0 Аталанта Беневенто 0:3 Специя Специя 1:4 Ювентус Читтаделла 0:2 Специя Парма 2:2 Специя Специя 2:2 Фиорентина Милан 3:0 Специя Удинезе 0:2 Специя
Последние игры между собой
Рома: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Специя: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|39 - 19
|43
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|45 - 23
|40
|3.
|Наполи
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|40 - 16
|34
|4.
|Рома
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|37 - 29
|34
|5.
|Ювентус
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|35 - 18
|33
|6.
|Аталанта
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|41 - 23
|33
|7.
|Лацио
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|30 - 25
|31
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|31 - 27
|30
|9.
|Верона
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|22 - 17
|27
|10.
|Сампдория
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|28 - 29
|23
|11.
|Беневенто
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|21 - 34
|21
|12.
|Болонья
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|24 - 31
|20
|13.
|Специя
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|23 - 32
|18
|14.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|18 - 29
|18
|15.
|Удинезе
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|20 - 28
|17
|16.
|Дженоа
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|18 - 30
|15
|17.
|Кальяри
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|23 - 36
|14
|18.
|Торино
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|26 - 35
|13
|19.
|Парма
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|14 - 34
|13
|20.
|Кротоне
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|21 - 41
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 13
|22
|2.
|Рома
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|21 - 9
|21
|3.
|Милан
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 12
|18
|4.
|Ювентус
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|5.
|Аталанта
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|22 - 10
|17
|6.
|Наполи
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|25 - 10
|16
|7.
|Верона
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|8.
|Лацио
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|9.
|Болонья
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 17
|14
|10.
|Сампдория
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|17 - 14
|13
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 8
|13
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 12
|13
|13.
|Кротоне
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 17
|10
|14.
|Дженоа
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 16
|8
|15.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 12
|8
|16.
|Кальяри
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 18
|8
|17.
|Беневенто
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 18
|8
|18.
|Парма
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|3 - 13
|7
|19.
|Специя
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 18
|6
|20.
|Торино
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|13 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|19 - 7
|25
|2.
|Наполи
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 6
|18
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 10
|18
|4.
|Лацио
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 12
|17
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 15
|17
|6.
|Ювентус
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|19 - 10
|16
|7.
|Аталанта
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|19 - 13
|16
|8.
|Беневенто
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 16
|13
|9.
|Рома
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 20
|13
|10.
|Верона
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|11.
|Специя
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 14
|12
|12.
|Сампдория
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 15
|10
|13.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|14.
|Торино
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 17
|8
|15.
|Дженоа
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|5 - 14
|7
|16.
|Кальяри
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 18
|6
|17.
|Болонья
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|18.
|Парма
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 21
|6
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 21
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|8 - 24
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Рома» – «Специя» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рома» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Специя» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рома» – «Специя», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Рома - Специя
Исход игры
Рома
98.1% (53)
Ничья
1.9% (1)
Специя
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
43.4% (23)
Меньше
56.6% (30)
Обе команды забьют
Да
39.62% (21)
Нет
60.38% (32)
Популярный счёт
2:0 Рома
50% (27)
2:1 Рома
25.9% (14)
3:1 Рома
11.1% (6)
3:0 Рома
5.6% (3)
1:0 Рома
3.7% (2)
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