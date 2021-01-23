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  2. Матчи
  3. Голландия
АДО Ден Хааг
0:0
Конец матча

Стадион:
Эммен
0'
86' Желтая карточка
Кишна Рикардо
90' Желтая карточка
Крамер Михил
90'+5
1
Копманс
Люк
2
Ван
Эвейк
Милан
15
Дель
Фабро
Дарио
4
Кемпер
Бой
5
Кастильо
Хуан
II
88
Вейинович
Марко
95
Гомельт
Томислав
8
Госсенс
Джон
7
Ратиу
Андрей
29
Крамер
Михил
20
Бесуйхен
Висенте
26
Тельгенкамп
Деннис
23
Бейл
Гленн
5
Араухо
Мигель
4
Баккер
Ник
22
Кавлан
Канер
7
Тибблинг
Симон
21
Бен
Мусса
Хилал
32
Де
Вос
Робберт
10
Пенья
Серхио
31
Фрей
Керим
8
Де
Леув
Михаэль
АДО Ден Хааг
4-3-3
Эммен
4-2-3-1

Ход матча

46'
Бурар Сами
Гомельт Томислав
 
70'
Чатич Амар
Ратиу Андрей
 
74'
Кишна Рикардо
Бесуйхен Висенте
 
75'
 
Янсен Анко
Де Вос Робберт
81'
 
Лаурсен Николай
Бен Мусса Хилал
83'
 
Веендорп Кезиа
Бейл Гленн
86'
Кишна Рикардо
 
90'
Крамер Михил
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

АДО Ден Хааг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крамер Михил 4 0.22
2. Бурар Сами 3 0.17
3. Филипп Давид 2 0.11
4. Пинас Шакилль 2 (2) 0.11
5. Ван Эвейк Милан 1 0.06
6. Бесуйхен Висенте 1 0.06
7. Арвайлер Йонас 1 0.06
8. Кемпер Бой 1 0.06
9. Госсенс Джон 0 0
10. Де Бур Кес 0 0
11. Файе Лассана 0 0
12. Jose Pascual 0 0
Эммен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Леув Михаэль 6 0.33
2. Араухо Мигель 4 0.22
3. Лаурсен Николай 2 0.11
4. Колар Марко 1 0.06
5. Де Вос Робберт 1 0.06
6. Бернаду Лукас 1 0.06
7. Янсен Анко 1 (1) 0.06
8. Кавлан Канер 0 0
9. Бейл Гленн 0 0
10. Luciano Carty 0 0

Карточки

АДО Ден Хааг
# Игрок      
1. Кемпер Бой 2 1
2. Крамер Михил 3 0
3. Пинас Шакилль 3 0
4. Бурар Сами 2 0
5. Де Бур Кес 2 0
6. Бесуйхен Висенте 2 0
7. Госсенс Джон 1 0
8. Карелис Никос 1 0
9. Моррисон Равел 1 0
10. Кишна Рикардо 1 0
11. Улд-Ших Биляль 1 0
12. Кастильо Хуан II 1 0
13. Файе Лассана 1 0
14. Jose Pascual 1 0
15. Эльмкис Илай 1 0
16. Ван Эвейк Милан 1 0
17. Филипп Давид 1 0
Эммен
# Игрок      
1. Тибблинг Симон 3 1
2. Янсен Анко 2 1
3. Де Леув Михаэль 3 0
4. Баккер Ник 3 0
5. Бейл Гленн 1 1
6. Лаурсен Николай 1 1
7. Бернаду Лукас 1 1
8. Пенья Серхио 2 0
9. Кавлан Канер 2 0
10. Веендорп Кезиа 2 0
11. Араухо Мигель 2 0
12. Чакон Майкл 2 0
13. Ван Рейн Рикардо 1 0
14. Видвальд Феликс 1 0
15. Бен Мусса Хилал 1 0
16. Колар Марко 1 0
17. Влак Яри 1 0
18. Luciano Carty 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АДО Ден Хааг 26.67% (4) 6.67% (1) 0 13.33% (2) 26.67% (4) 26.67% (4)
 Эммен 18.75% (3) 6.25% (1) 12.5% (2) 43.75% (7) 12.5% (2) 6.25% (1)

Предыдущие игры

АДО Ден Хааг Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Витесс 2:1 АДО Ден Хааг АЗ Алкмаар 2:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:4 ВВВ-Венло Ваалвейк 0:1 АДО Ден Хааг
АДО Ден Хааг 0:2 ПЕК Зволле АДО Ден Хааг 2:4 Аякс Эммен 1:1 АДО Ден Хааг Утрехт 1:1 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:1 Херенвен Спарта Роттердам 6:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 2:4 Твенте ПСВ 4:0 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 1:1 Спарта Роттердам АДО Ден Хааг 2:2 АЗ Алкмаар АДО Ден Хааг 0:2 Витесс ВВВ-Венло 1:2 АДО Ден Хааг Фейеноорд 4:2 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 0:1 Гронинген Хераклес 2:0 АДО Ден Хааг Спарта Роттердам 1:1 АДО Ден Хааг
Эммен Последние 20 матчей: +2 =5 -13
Эммен 1:2 Херенвен Эммен 1:4 Витесс Хераклес 4:0 Эммен Эммен 1:4 Твенте
Эммен 2:3 Утрехт ПЕК Зволле 0:0 Эммен Эммен 2:1 Гронинген Эммен 1:1 АДО Ден Хааг Спарта Роттердам 2:1 Эммен Эммен 0:5 Аякс АЗ Алкмаар 1:0 Эммен Витесс 3:1 Эммен Эммен 2:3 Фейеноорд Эммен 2:0 Эйндховен Херенвен 4:0 Эммен Эммен 2:2 Фортуна Ситтард Твенте 1:1 Эммен Эммен 1:1 Виллем II ПСВ 2:1 Эммен Эммен 3:5 ВВВ-Венло

Последние игры между собой

АДО Ден Хааг: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Эммен: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Эммен 1:1 АДО Ден Хааг Эредивизие Эммен 3:0 АДО Ден Хааг Эредивизие Эммен 3:2 АДО Ден Хааг Эредивизие АДО Ден Хааг 1:2 Эммен Эредивизие
Эммен 2:4 АДО Ден Хааг Товарищеские матчи Эммен 1:2 АДО Ден Хааг Второй дивизион (Gouden Gids Divisie)
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 17 13 2 2 58 - 13 41
2. Витесс 1:0 Заявка 18 13 2 3 32 - 13 41
3. ПСВ Заявка 17 11 4 2 41 - 19 37
4. Фейеноорд Заявка 17 10 5 2 32 - 13 35
5. АЗ Алкмаар Заявка 17 9 7 1 41 - 25 34
6. Гронинген 0:1 Заявка 18 9 4 5 25 - 22 31
7. Твенте Заявка 17 8 4 5 33 - 24 28
8. Херенвен Заявка 17 5 7 5 25 - 26 22
9. Спарта Роттердам Заявка 17 6 3 8 28 - 30 21
10. Утрехт Заявка 17 4 9 4 22 - 24 21
11. ПЕК Зволле Заявка 18 4 8 6 20 - 27 20
12. Фортуна Ситтард Заявка 17 5 4 8 25 - 34 19
13. Хераклес Заявка 17 5 3 9 19 - 28 18
14. ВВВ-Венло Заявка 17 4 4 9 27 - 45 16
15. Ваалвейк Заявка 17 3 5 9 15 - 29 14
16. АДО Ден Хааг Заявка 18 2 5 11 16 - 41 11
17. Виллем II Заявка 18 2 4 12 21 - 39 10
18. Эммен Заявка 18 0 6 12 17 - 45 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 1:0 Заявка 9 8 1 0 16 - 3 25
2. Аякс Заявка 9 7 1 1 28 - 8 22
3. ПСВ Заявка 8 7 0 1 19 - 6 21
4. АЗ Алкмаар Заявка 8 5 2 1 18 - 10 17
5. Фейеноорд Заявка 8 4 4 0 13 - 5 16
6. Гронинген 0:1 Заявка 9 4 3 2 10 - 8 15
7. Утрехт Заявка 9 3 5 1 14 - 12 14
8. Херенвен Заявка 8 3 2 3 12 - 11 11
9. Твенте Заявка 9 3 2 4 14 - 14 11
10. Хераклес Заявка 8 3 1 4 13 - 9 10
11. ПЕК Зволле Заявка 9 2 4 3 8 - 10 10
12. ВВВ-Венло Заявка 9 2 3 4 11 - 27 9
13. Фортуна Ситтард Заявка 8 2 2 4 13 - 18 8
14. Спарта Роттердам Заявка 9 2 2 5 19 - 21 8
15. Виллем II Заявка 9 2 1 6 13 - 21 7
16. Ваалвейк Заявка 9 1 4 4 9 - 15 7
17. АДО Ден Хааг Заявка 9 0 3 6 8 - 20 3
18. Эммен Заявка 9 0 3 6 13 - 28 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 8 6 1 1 30 - 5 19
2. Фейеноорд Заявка 9 6 1 2 19 - 8 19
3. Твенте Заявка 8 5 2 1 19 - 10 17
4. АЗ Алкмаар Заявка 9 4 5 0 23 - 15 17
5. Витесс 1:0 Заявка 9 5 1 3 16 - 10 16
6. Гронинген 0:1 Заявка 9 5 1 3 15 - 14 16
7. ПСВ Заявка 9 4 4 1 22 - 13 16
8. Спарта Роттердам Заявка 8 4 1 3 9 - 9 13
9. Фортуна Ситтард Заявка 9 3 2 4 12 - 16 11
10. Херенвен Заявка 9 2 5 2 13 - 15 11
11. ПЕК Зволле Заявка 9 2 4 3 12 - 17 10
12. Хераклес Заявка 9 2 2 5 6 - 19 8
13. АДО Ден Хааг Заявка 9 2 2 5 8 - 21 8
14. ВВВ-Венло Заявка 8 2 1 5 16 - 18 7
15. Ваалвейк Заявка 8 2 1 5 6 - 14 7
16. Утрехт Заявка 8 1 4 3 8 - 12 7
17. Виллем II Заявка 9 0 3 6 8 - 18 3
18. Эммен Заявка 9 0 3 6 4 - 17 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cars Jeans Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 7.30 1.35 5.80
Бонус: 5 000 ₽ 3.25 3.45 2.19
Бонус: 5 000 ₽ 10.00 1.17 8.20
  5.11 1.66 3.99

Самый высокий коэффициент на матч «АДО Ден Хааг» – «Эммен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «АДО Ден Хааг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эммен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «АДО Ден Хааг» – «Эммен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.80 1.01 9.00 1.04 3.54 1.28 2.79 1.44 2.04 1.86 1.58 2.38 1.38 2.94 1.16 4.70 1.11 5.30 1.02 10.25
1.18 4.50 1.40 2.80 1.22 4.00 1.03 10.00 1.02 11.00 1.76 2.12 1.07 7.50 1.05 8.50 1.05 8.50 1.04 9.00 1.02 9.90 1.02 9.90 0.00 15.50
1.85 2.03 1.54 2.58 1.23 4.34 1.92 1.96 1.64 2.34 1.44 2.91 1.35 3.33 1.55 2.55 1.83 2.06 1.62 2.37 1.43 2.95 1.49 2.74 1.37 3.22 1.14 6.43
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.37 2.05 1.77 1.46 2.72 1.16 5.30 1.11 6.55
1.76 2.00 1.18 4.50 1.10 6.25 1.12 5.55 1.08 7.00
1.53 2.57 1.30 3.58 1.67 2.26 1.43 2.90 1.46 2.88
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.95 1.25 2.77 1.44 1.72 2.12 1.30 3.52 1.20 4.60
2.70 1.42 1.69 2.03 1.28 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
4.30 1.20
Букмекер Да Нет
3.25 1.32
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