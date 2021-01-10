  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Удинезе
 
Позже

Стадион:
Интер Милан

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Пауль Родриго 4 (1) 0.22
2. Пуссетто Игнасио 3 0.17
3. Перейра Роберто 2 0.11
4. Окака Стефано 2 0.11
5. Ласанья Кевин 2 0.11
6. Арслан Толгай-Али 2 0.11
7. Форестьери Фернандо 1 0.06
8. Несторовски Илья 1 0.06
9. Самир Каэтано 1 0.06
10. Зеегелаар Марвин 1 0.06
11. Делофеу Херард 0 0
12. Оуведжан Томас 0 0
Интер Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 12 (3) 0.67
2. Мартинес Лаутаро 9 0.5
3. Хакими Ашраф 6 0.33
4. Д'Амброзио Данило 3 0.17
5. Барелла Николо 2 0.11
6. Санчес Алексис 2 0.11
7. Гальярдини Роберто 2 0.11
8. Шкриньяр Милан 2 0.11
9. Брозович Марсело 1 0.06
10. Перишич Иван 1 0.06
11. Видаль Артуро 1 0.06
12. Де Врей Стефан 1 0.06
13. Янг Эшли 0 0
14. Дармиан Маттео 0 0
15. Бастони Алессандро 0 0
16. Коларов Александар 0 0
17. Раноккия Андреа 0 0

Карточки

Удинезе
# Игрок      
1. Арслан Толгай-Али 6 0
2. Бекао Родриго 5 0
3. Самир Каэтано 4 0
4. Перейра Роберто 4 0
5. Зеегелаар Марвин 3 0
6. Муссо Хуан 3 0
7. Пуссетто Игнасио 2 0
8. Окака Стефано 1 0
9. Нюйтинк Брэм 1 0
10. Уолас Соуза 1 0
11. Бонифаци Кевин 1 0
12. Ласанья Кевин 1 0
13. Макенго Жан-Виктор 1 0
Интер Милан
# Игрок      
1. Брозович Марсело 4 0
2. Барелла Николо 4 0
3. Янг Эшли 3 0
4. Видаль Артуро 3 0
5. Лукаку Ромелу 3 0
6. Хакими Ашраф 3 0
7. Мартинес Лаутаро 3 0
8. Бастони Алессандро 3 0
9. Перишич Иван 2 0
10. Де Врей Стефан 2 0
11. Д'Амброзио Данило 2 0
12. Сенси Стефано 0 1
13. Ханданович Самир 1 0
14. Дармиан Маттео 1 0
15. Раноккия Андреа 1 0
16. Шкриньяр Милан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Удинезе 5.26% (1) 21.05% (4) 21.05% (4) 21.05% (4) 10.53% (2) 21.05% (4)
 Интер Милан 7.14% (3) 14.29% (6) 7.14% (3) 16.67% (7) 28.57% (12) 26.19% (11)

Предыдущие игры

Удинезе Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Удинезе 1:1 Аталанта Сампдория 2:1 Удинезе Удинезе 1:2 Наполи Болонья 2:2 Удинезе
Ювентус 4:1 Удинезе Удинезе 0:2 Беневенто Кальяри 1:1 Удинезе Удинезе 0:0 Кротоне Торино 2:3 Удинезе Лацио 1:3 Удинезе Удинезе 0:1 Фиорентина Удинезе 1:0 Дженоа Сассуоло 0:0 Удинезе Удинезе 1:2 Милан Удинезе 3:1 Виченца Виртус Фиорентина 3:2 Удинезе Удинезе 3:2 Парма Удинезе 0:1 Рома Удинезе 0:2 Специя Верона 1:0 Удинезе
Интер Милан Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Интер Милан 2:0 Ювентус Фиорентина 1:2 Интер Милан Рома 2:2 Интер Милан Сампдория 2:1 Интер Милан
Интер Милан 6:2 Кротоне Верона 1:2 Интер Милан Интер Милан 2:1 Специя Интер Милан 1:0 Наполи Кальяри 1:3 Интер Милан Интер Милан 0:0 Шахтёр Донецк Интер Милан 3:1 Болонья Боруссия М 2:3 Интер Милан Сассуоло 0:3 Интер Милан Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Интер Милан 4:2 Торино Аталанта 1:1 Интер Милан Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Интер Милан 2:2 Парма Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан Дженоа 0:2 Интер Милан

Последние игры между собой

Удинезе: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Интер Милан: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Удинезе 0:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:0 Удинезе Серия A Удинезе 0:0 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:0 Удинезе Серия A
Удинезе 0:4 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:3 Удинезе Серия A Интер Милан 5:2 Удинезе Серия A Удинезе 1:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 3:1 Удинезе Серия A Удинезе 0:4 Интер Милан Серия A Удинезе 1:2 Интер Милан Серия A Интер Милан 1:2 Удинезе Серия A Интер Милан 0:0 Удинезе Серия A Удинезе 1:0 Интер Милан Кубок Удинезе 0:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 2:5 Удинезе Серия A Удинезе 3:0 Интер Милан Серия A Удинезе 1:3 Интер Милан Серия A Интер Милан 0:1 Удинезе Серия A Удинезе 3:1 Интер Милан Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 18 13 4 1 39 - 19 43
2. Интер Милан Заявка 18 12 4 2 45 - 23 40
3. Наполи Заявка 17 11 1 5 40 - 16 34
4. Рома Заявка 18 10 4 4 37 - 29 34
5. Ювентус Заявка 17 9 6 2 35 - 18 33
6. Аталанта Заявка 18 9 6 3 41 - 23 33
7. Лацио Заявка 18 9 4 5 30 - 25 31
8. Сассуоло Заявка 18 8 6 4 31 - 27 30
9. Верона Заявка 18 7 6 5 22 - 17 27
10. Сампдория Заявка 18 7 2 9 28 - 29 23
11. Беневенто Заявка 18 6 3 9 21 - 34 21
12. Болонья Заявка 18 5 5 8 24 - 31 20
13. Специя Заявка 18 4 6 8 23 - 32 18
14. Фиорентина Заявка 18 4 6 8 18 - 29 18
15. Удинезе Заявка 18 4 5 9 20 - 28 17
16. Дженоа Заявка 18 3 6 9 18 - 30 15
17. Кальяри Заявка 18 3 5 10 23 - 36 14
18. Торино Заявка 18 2 7 9 26 - 35 13
19. Парма Заявка 18 2 7 9 14 - 34 13
20. Кротоне Заявка 18 3 3 12 21 - 41 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 9 7 1 1 25 - 13 22
2. Рома Заявка 9 6 3 0 21 - 9 21
3. Милан Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
4. Ювентус Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
5. Аталанта Заявка 9 5 2 2 22 - 10 17
6. Наполи Заявка 9 5 1 3 25 - 10 16
7. Верона Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
8. Лацио Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
9. Болонья Заявка 9 4 2 3 17 - 17 14
10. Сампдория Заявка 9 4 1 4 17 - 14 13
11. Фиорентина Заявка 9 3 4 2 9 - 8 13
12. Сассуоло Заявка 9 3 4 2 13 - 12 13
13. Кротоне Заявка 9 3 1 5 13 - 17 10
14. Дженоа Заявка 9 2 2 5 13 - 16 8
15. Удинезе Заявка 9 2 2 5 7 - 12 8
16. Кальяри Заявка 9 2 2 5 12 - 18 8
17. Беневенто Заявка 9 2 2 5 9 - 18 8
18. Парма Заявка 9 1 4 4 3 - 13 7
19. Специя Заявка 9 1 3 5 10 - 18 6
20. Торино Заявка 9 0 5 4 13 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 9 8 1 0 19 - 7 25
2. Наполи Заявка 8 6 0 2 15 - 6 18
3. Интер Милан Заявка 9 5 3 1 20 - 10 18
4. Лацио Заявка 9 5 2 2 16 - 12 17
5. Сассуоло Заявка 9 5 2 2 18 - 15 17
6. Ювентус Заявка 9 4 4 1 19 - 10 16
7. Аталанта Заявка 9 4 4 1 19 - 13 16
8. Беневенто Заявка 9 4 1 4 12 - 16 13
9. Рома Заявка 9 4 1 4 16 - 20 13
10. Верона Заявка 9 3 4 2 10 - 8 13
11. Специя Заявка 9 3 3 3 13 - 14 12
12. Сампдория Заявка 9 3 1 5 11 - 15 10
13. Удинезе Заявка 9 2 3 4 13 - 16 9
14. Торино Заявка 9 2 2 5 13 - 17 8
15. Дженоа Заявка 9 1 4 4 5 - 14 7
16. Кальяри Заявка 9 1 3 5 11 - 18 6
17. Болонья Заявка 9 1 3 5 7 - 14 6
18. Парма Заявка 9 1 3 5 11 - 21 6
19. Фиорентина Заявка 9 1 2 6 9 - 21 5
20. Кротоне Заявка 9 0 2 7 8 - 24 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Удинезе - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 января 2021, осталось 2 дня 16 часов 26 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Удинезе 2% (1)
    X 7.8% (4)
    Интер Милан 90.2% (46)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Удинезе
    Ничья
    Интер Милан
    6.15
    4.20
    1.67
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 5.30 3.75 1.67
    Бонус: 5 000 ₽ 5.95 4.05 1.61
    Бонус: 5 000 ₽ 6.10 4.20 1.57
      6.15 4.08 1.62

    Самый высокий коэффициент на матч «Удинезе» – «Интер Милан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Удинезе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Интер Милан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Удинезе» – «Интер Милан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    9.80 1.01 9.30 1.03 3.88 1.24 3.12 1.36 2.11 1.81 1.63 2.28 1.39 2.90 1.18 4.60 1.12 5.20 1.02 9.10
    11.50 1.02 9.60 1.05 3.90 1.28 3.15 1.39 2.05 1.83 1.87 2.05 1.64 2.30 1.41 3.00 1.19 4.90 1.11 6.00 1.03 9.00 1.02 9.10 0.00 16.00
    4.10 1.27 3.16 1.40 2.44 1.61 2.07 1.83 1.85 2.07 1.60 2.47 1.48 2.82 1.39 3.16 1.15 6.23
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.04 1.38 2.12 1.72 1.51 2.56 1.17 5.05 1.12 6.25
    2.03 1.72 1.49 2.70 1.17 5.50
    3.25 1.39 2.67 1.53 2.10 1.83 1.67 2.33 1.48 2.84
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.25 1.22 2.95 1.40 1.78 2.04 1.34 3.26 1.24 4.05
    3.05 1.35 1.80 1.95 1.29 3.00

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.79 1.91
    Букмекер Да Нет
    4.60 1.17
    Букмекер Да Нет
    3.35 1.30
    Где смотреть матч Удинезе - Интер Милан онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline



    Прогнозы на матч Удинезе - Интер Милан

    Исход игры
    Удинезе
    2% (1)
    Ничья
    7.8% (4)
    Интер Милан
    90.2% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    66% (33)
    Меньше
    34% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    74% (37)
    Нет
    26% (13)
    Популярный счёт
    1:2 Интер Милан
    56.9% (29)
    0:2 Интер Милан
    15.7% (8)
    1:1 Ничья
    7.8% (4)
    1:3 Интер Милан
    7.8% (4)
    0:1 Интер Милан
    7.8% (4)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    12 Бонус: 8 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



     