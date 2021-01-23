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Милан
 
Позже

Стадион:
Аталанта
99
Доннарумма
Джанлуиджи
2
Калабрия
Давиде
20
Калюлю
Пьер
24
Кьяер
Симон
19
Тео
Эрнандес
18
Мейте
Суалихо
8
Тонали
Сандро
79
Кесси
Франк
7
Кастильехо
Самуэль
11
Ибрагимович
Златан
17
Леау
Рафаэл
95
Голлини
Пьерлуиджи
2
Толой
Рафаэл
17
Ромеро
Кристиан
19
Джимсити
Берат
33
Хатебур
Ханс
15
Де
Рон
Мартен
11
Фройлер
Ремо
8
Госенс
Робин
72
Иличич
Йосип
32
Пессина
Маттео
91
Сапата
Дуван
Милан
4-3-3
Аталанта
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Милан
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ибрагимович Златан 12 (3) 0.67
2. Кесси Франк 6 (5) 0.33
3. Леау Рафаэл 5 0.28
4. Тео Эрнандес 4 0.22
5. Калабрия Давиде 2 0.11
6. Салемакерс Алексис 2 0.11
7. Чалханоглу Хакан 1 (1) 0.06
8. Ребич Анте 1 0.06
9. Диас Брахим 1 0.06
10. Романьоли Алессио 1 0.06
11. Кастильехо Самуэль 1 0.06
12. Хёуге Йенс 1 0.06
13. Калюлю Пьер 1 0.06
14. Беннасер Исмаэль 0 0
Аталанта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Муриэль Луис 11 (1) 0.61
2. Сапата Дуван 7 (1) 0.39
3. Госенс Робин 5 0.28
4. Гомес Алехандро 4 0.22
5. Иличич Йосип 2 0.11
6. Толой Рафаэл 2 0.11
7. Хатебур Ханс 2 0.11
8. Ламмерс Сэм 2 0.11
9. Фройлер Ремо 1 0.06
10. Малиновский Руслан 1 0.06
11. Пашалич Марио 1 0.06
12. Пессина Маттео 1 0.06
13. Де Рон Мартен 1 0.06
14. Миранчук Алексей 1 0.06
15. Паломино Хосе 0 0
16. Джимсити Берат 0 0
17. Ромеро Кристиан 0 0

Карточки

Милан
# Игрок      
1. Романьоли Алессио 5 0
2. Кесси Франк 5 0
3. Тео Эрнандес 5 0
4. Леау Рафаэл 5 0
5. Калабрия Давиде 4 0
6. Кастильехо Самуэль 3 0
7. Тонали Сандро 1 1
8. Салемакерс Алексис 1 1
9. Ибрагимович Златан 2 0
10. Ребич Анте 2 0
11. Чалханоглу Хакан 2 0
12. Крунич Раде 2 0
13. Далот Диогу 2 0
14. Габбия Маттео 2 0
15. Кьяер Симон 1 0
16. Беннасер Исмаэль 1 0
17. Доннарумма Джанлуиджи 1 0
18. Диас Брахим 1 0
19. Калюлю Пьер 1 0
Аталанта
# Игрок      
1. Ромеро Кристиан 6 0
2. Джимсити Берат 4 0
3. Госенс Робин 4 0
4. Толой Рафаэл 3 0
5. Де Рон Мартен 3 0
6. Фройлер Ремо 3 0
7. Паломино Хосе 2 0
8. Малиновский Руслан 2 0
9. Хатебур Ханс 2 0
10. Пессина Маттео 2 0
11. Пашалич Марио 1 0
12. Мохика Хоан 1 0
13. Кальдара Маттиа 1 0
14. Диалло Амад 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Милан 15.79% (6) 21.05% (8) 13.16% (5) 23.68% (9) 0 26.32% (10)
 Аталанта 12.2% (5) 14.63% (6) 21.95% (9) 17.07% (7) 21.95% (9) 12.2% (5)

Предыдущие игры

Милан Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Кальяри 0:2 Милан Милан 0:0 Торино Милан 2:0 Торино Милан 1:3 Ювентус
Беневенто 0:2 Милан Милан 3:2 Лацио Сассуоло 1:2 Милан Дженоа 2:2 Милан Милан 2:2 Парма Спарта Прага 0:1 Милан Сампдория 1:2 Милан Милан 4:2 Селтик Милан 2:0 Фиорентина Лилль 1:1 Милан Наполи 1:3 Милан Милан 2:2 Верона Милан 0:3 Лилль Удинезе 1:2 Милан Милан 3:0 Спарта Прага Милан 3:3 Рома
Аталанта Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Удинезе 1:1 Аталанта Аталанта 0:0 Дженоа Аталанта 3:1 Кальяри Беневенто 1:4 Аталанта
Аталанта 3:0 Парма Аталанта 5:1 Сассуоло Болонья 2:2 Аталанта Аталанта 4:1 Рома Ювентус 1:1 Аталанта Аталанта 3:0 Фиорентина Аякс 0:1 Аталанта Аталанта 1:1 Митьюлланд Аталанта 0:2 Верона Ливерпуль 0:2 Аталанта Специя 0:0 Аталанта Аталанта 1:1 Интер Милан Аталанта 0:5 Ливерпуль Кротоне 1:2 Аталанта Аталанта 2:2 Аякс Аталанта 1:3 Сампдория

Последние игры между собой

Милан: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Аталанта: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Милан 1:1 Аталанта Серия A Аталанта 5:0 Милан Серия A Аталанта 1:3 Милан Серия A Милан 2:2 Аталанта Серия A
Аталанта 1:1 Милан Серия A Милан 0:2 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Милан Серия A Милан 0:0 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Милан Серия A Милан 0:0 Аталанта Серия A Аталанта 1:3 Милан Серия A Милан 0:1 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Милан Серия A Милан 3:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:1 Милан Серия A Милан 0:1 Аталанта Серия A Милан 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:2 Милан Серия A Милан 3:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Милан Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 18 13 4 1 39 - 19 43
2. Интер Милан Заявка 18 12 4 2 45 - 23 40
3. Рома Заявка 19 11 4 4 41 - 32 37
4. Наполи Заявка 17 11 1 5 40 - 16 34
5. Ювентус Заявка 17 9 6 2 35 - 18 33
6. Аталанта Заявка 18 9 6 3 41 - 23 33
7. Лацио Заявка 18 9 4 5 30 - 25 31
8. Сассуоло Заявка 18 8 6 4 31 - 27 30
9. Верона Заявка 18 7 6 5 22 - 17 27
10. Сампдория Заявка 18 7 2 9 28 - 29 23
11. Беневенто Заявка 19 6 4 9 23 - 36 22
12. Болонья Заявка 18 5 5 8 24 - 31 20
13. Фиорентина Заявка 18 4 6 8 18 - 29 18
14. Специя Заявка 19 4 6 9 26 - 36 18
15. Удинезе Заявка 18 4 5 9 20 - 28 17
16. Дженоа Заявка 18 3 6 9 18 - 30 15
17. Кальяри Заявка 18 3 5 10 23 - 36 14
18. Торино Заявка 19 2 8 9 28 - 37 14
19. Парма Заявка 18 2 7 9 14 - 34 13
20. Кротоне Заявка 18 3 3 12 21 - 41 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 10 7 3 0 25 - 12 24
2. Интер Милан Заявка 9 7 1 1 25 - 13 22
3. Милан Заявка 9 5 3 1 20 - 12 18
4. Ювентус Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
5. Аталанта Заявка 9 5 2 2 22 - 10 17
6. Наполи Заявка 9 5 1 3 25 - 10 16
7. Верона Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
8. Лацио Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
9. Болонья Заявка 9 4 2 3 17 - 17 14
10. Сампдория Заявка 9 4 1 4 17 - 14 13
11. Сассуоло Заявка 9 3 4 2 13 - 12 13
12. Фиорентина Заявка 9 3 4 2 9 - 8 13
13. Кротоне Заявка 9 3 1 5 13 - 17 10
14. Беневенто Заявка 10 2 3 5 11 - 20 9
15. Дженоа Заявка 9 2 2 5 13 - 16 8
16. Удинезе Заявка 9 2 2 5 7 - 12 8
17. Кальяри Заявка 9 2 2 5 12 - 18 8
18. Парма Заявка 9 1 4 4 3 - 13 7
19. Специя Заявка 9 1 3 5 10 - 18 6
20. Торино Заявка 9 0 5 4 13 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 9 8 1 0 19 - 7 25
2. Наполи Заявка 8 6 0 2 15 - 6 18
3. Интер Милан Заявка 9 5 3 1 20 - 10 18
4. Лацио Заявка 9 5 2 2 16 - 12 17
5. Сассуоло Заявка 9 5 2 2 18 - 15 17
6. Ювентус Заявка 9 4 4 1 19 - 10 16
7. Аталанта Заявка 9 4 4 1 19 - 13 16
8. Беневенто Заявка 9 4 1 4 12 - 16 13
9. Рома Заявка 9 4 1 4 16 - 20 13
10. Верона Заявка 9 3 4 2 10 - 8 13
11. Специя Заявка 10 3 3 4 16 - 18 12
12. Сампдория Заявка 9 3 1 5 11 - 15 10
13. Удинезе Заявка 9 2 3 4 13 - 16 9
14. Торино Заявка 10 2 3 5 15 - 19 9
15. Дженоа Заявка 9 1 4 4 5 - 14 7
16. Кальяри Заявка 9 1 3 5 11 - 18 6
17. Болонья Заявка 9 1 3 5 7 - 14 6
18. Парма Заявка 9 1 3 5 11 - 21 6
19. Фиорентина Заявка 9 1 2 6 9 - 21 5
20. Кротоне Заявка 9 0 2 7 8 - 24 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Аталанта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 января 2021, осталось 23 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 139
    Милан 63.3% (88)
    X 28.8% (40)
    Аталанта 7.9% (11)
    Все прогнозы
    1.86 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Аталанта
    3.36
    3.74
    2.43
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.10 3.60 2.40
    Бонус: 5 000 ₽ 3.24 3.74 2.43
    Бонус: 5 000 ₽ 3.35 3.50 2.40
      3.36 3.59 2.24

    Самый высокий коэффициент на матч «Милан» – «Аталанта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аталанта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Милан» – «Аталанта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    11.75 1.00 11.00 1.02 5.20 1.17 4.30 1.26 2.68 1.59 2.03 1.79 1.59 2.30 1.26 3.08 1.18 3.56 1.08 6.20 1.07 6.40 1.00 11.25
    15.00 0.00 10.50 1.03 4.30 1.22 3.40 1.32 2.20 1.72 1.97 1.90 1.73 2.18 1.77 2.12 1.45 2.75 1.23 4.20 1.16 4.80 1.06 8.20 1.05 8.80 1.02 15.00 1.01 12.00
    4.80 1.21 2.75 1.50 2.27 1.69 2.03 1.88 1.77 2.15 1.61 2.46 1.49 2.75 1.19 5.25
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.38 1.32 2.65 1.48 1.61 2.32 1.23 4.20 1.16 5.35
    2.23 1.66 1.53 2.50 1.19 4.70
    2.96 1.45 2.33 1.67 1.81 2.13 1.56 2.57 1.38 3.27
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    5.40 1.15 3.95 1.25 2.09 1.74 1.56 2.43 1.34 3.26
    3.15 1.33 1.84 1.90 1.38 2.90 1.28 3.45

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.58 2.37
    Букмекер Да Нет
    3.85 1.23
    Букмекер Да Нет
    2.90 1.38
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    Прогнозы на матч Милан - Аталанта

    Исход игры
    Милан
    62.9% (88)
    Ничья
    29.3% (41)
    Аталанта
    7.9% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.12% (94)
    Меньше
    31.88% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    90.58% (125)
    Нет
    9.42% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Милан
    42.1% (59)
    1:1 Ничья
    22.1% (31)
    2:2 Ничья
    6.4% (9)
    3:1 Милан
    5.7% (8)
    3:2 Милан
    5% (7)
    2:0 Милан
    5% (7)
    1:2 Аталанта
    4.3% (6)
    1:0 Милан
    3.6% (5)
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