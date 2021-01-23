20
Калюлю
Пьер
24
Кьяер
Симон
19
Тео
Эрнандес
79
Кесси
Франк
17
Леау
Рафаэл
33
Хатебур
Ханс
11
Фройлер
Ремо
72
Иличич
Йосип
91
Сапата
Дуван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
-
24 Кьяер СимонЗащитник
-
19 Тео ЭрнандесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Кесси ФранкПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Леау РафаэлНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Хёуге ЙенсПолузащитник
-
21 Диас БрахимПолузащитник
-
12 Ребич АнтеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хатебур ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Фройлер РемоПолузащитник
- Полузащитник
-
72 Иличич ЙосипПолузащитник
- Полузащитник
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ибрагимович Златан
|12 (3)
|0.67
|2.
|Кесси Франк
|6 (5)
|0.33
|3.
|Леау Рафаэл
|5
|0.28
|4.
|Тео Эрнандес
|4
|0.22
|5.
|Калабрия Давиде
|2
|0.11
|6.
|Салемакерс Алексис
|2
|0.11
|7.
|Чалханоглу Хакан
|1 (1)
|0.06
|8.
|Ребич Анте
|1
|0.06
|9.
|Диас Брахим
|1
|0.06
|10.
|Романьоли Алессио
|1
|0.06
|11.
|Кастильехо Самуэль
|1
|0.06
|12.
|Хёуге Йенс
|1
|0.06
|13.
|Калюлю Пьер
|1
|0.06
|14.
|Беннасер Исмаэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Муриэль Луис
|11 (1)
|0.61
|2.
|Сапата Дуван
|7 (1)
|0.39
|3.
|Госенс Робин
|5
|0.28
|4.
|Гомес Алехандро
|4
|0.22
|5.
|Иличич Йосип
|2
|0.11
|6.
|Толой Рафаэл
|2
|0.11
|7.
|Хатебур Ханс
|2
|0.11
|8.
|Ламмерс Сэм
|2
|0.11
|9.
|Фройлер Ремо
|1
|0.06
|10.
|Малиновский Руслан
|1
|0.06
|11.
|Пашалич Марио
|1
|0.06
|12.
|Пессина Маттео
|1
|0.06
|13.
|Де Рон Мартен
|1
|0.06
|14.
|Миранчук Алексей
|1
|0.06
|15.
|Паломино Хосе
|0
|0
|16.
|Джимсити Берат
|0
|0
|17.
|Ромеро Кристиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Романьоли Алессио
|5
|0
|2.
|Кесси Франк
|5
|0
|3.
|Тео Эрнандес
|5
|0
|4.
|Леау Рафаэл
|5
|0
|5.
|Калабрия Давиде
|4
|0
|6.
|Кастильехо Самуэль
|3
|0
|7.
|Тонали Сандро
|1
|1
|8.
|Салемакерс Алексис
|1
|1
|9.
|Ибрагимович Златан
|2
|0
|10.
|Ребич Анте
|2
|0
|11.
|Чалханоглу Хакан
|2
|0
|12.
|Крунич Раде
|2
|0
|13.
|Далот Диогу
|2
|0
|14.
|Габбия Маттео
|2
|0
|15.
|Кьяер Симон
|1
|0
|16.
|Беннасер Исмаэль
|1
|0
|17.
|Доннарумма Джанлуиджи
|1
|0
|18.
|Диас Брахим
|1
|0
|19.
|Калюлю Пьер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ромеро Кристиан
|6
|0
|2.
|Джимсити Берат
|4
|0
|3.
|Госенс Робин
|4
|0
|4.
|Толой Рафаэл
|3
|0
|5.
|Де Рон Мартен
|3
|0
|6.
|Фройлер Ремо
|3
|0
|7.
|Паломино Хосе
|2
|0
|8.
|Малиновский Руслан
|2
|0
|9.
|Хатебур Ханс
|2
|0
|10.
|Пессина Маттео
|2
|0
|11.
|Пашалич Марио
|1
|0
|12.
|Мохика Хоан
|1
|0
|13.
|Кальдара Маттиа
|1
|0
|14.
|Диалло Амад
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Милан
|15.79% (6)
|21.05% (8)
|13.16% (5)
|23.68% (9)
|0
|26.32% (10)
|Аталанта
|12.2% (5)
|14.63% (6)
|21.95% (9)
|17.07% (7)
|21.95% (9)
|12.2% (5)
Предыдущие игры
Милан Последние 20 матчей: +13 =5 -2Кальяри 0:2 Милан Милан 0:0 Торино Милан 2:0 Торино Милан 1:3 Ювентус
Аталанта Последние 20 матчей: +9 =8 -3Удинезе 1:1 Аталанта Аталанта 0:0 Дженоа Аталанта 3:1 Кальяри Беневенто 1:4 Аталанта
Аталанта 3:0 Парма Аталанта 5:1 Сассуоло Болонья 2:2 Аталанта Аталанта 4:1 Рома Ювентус 1:1 Аталанта Аталанта 3:0 Фиорентина Аякс 0:1 Аталанта Аталанта 1:1 Митьюлланд Аталанта 0:2 Верона Ливерпуль 0:2 Аталанта Специя 0:0 Аталанта Аталанта 1:1 Интер Милан Аталанта 0:5 Ливерпуль Кротоне 1:2 Аталанта Аталанта 2:2 Аякс Аталанта 1:3 Сампдория
Последние игры между собой
Милан: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Аталанта: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Аталанта 1:1 Милан Серия A Милан 0:2 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Милан Серия A Милан 0:0 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Милан Серия A Милан 0:0 Аталанта Серия A Аталанта 1:3 Милан Серия A Милан 0:1 Аталанта Серия A Аталанта 2:1 Милан Серия A Милан 3:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:1 Милан Серия A Милан 0:1 Аталанта Серия A Милан 2:0 Аталанта Серия A Аталанта 0:2 Милан Серия A Милан 3:1 Аталанта Серия A Аталанта 1:1 Милан Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|18
|13
|4
|1
|39 - 19
|43
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|12
|4
|2
|45 - 23
|40
|3.
|Рома
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|41 - 32
|37
|4.
|Наполи
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|40 - 16
|34
|5.
|Ювентус
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|35 - 18
|33
|6.
|Аталанта
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|41 - 23
|33
|7.
|Лацио
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|30 - 25
|31
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|31 - 27
|30
|9.
|Верона
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|22 - 17
|27
|10.
|Сампдория
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|28 - 29
|23
|11.
|Беневенто
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|23 - 36
|22
|12.
|Болонья
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|24 - 31
|20
|13.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|18 - 29
|18
|14.
|Специя
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|26 - 36
|18
|15.
|Удинезе
|Заявка
|18
|4
|5
|9
|20 - 28
|17
|16.
|Дженоа
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|18 - 30
|15
|17.
|Кальяри
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|23 - 36
|14
|18.
|Торино
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|28 - 37
|14
|19.
|Парма
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|14 - 34
|13
|20.
|Кротоне
|Заявка
|18
|3
|3
|12
|21 - 41
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|25 - 12
|24
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 13
|22
|3.
|Милан
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 12
|18
|4.
|Ювентус
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|5.
|Аталанта
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|22 - 10
|17
|6.
|Наполи
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|25 - 10
|16
|7.
|Верона
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|8.
|Лацио
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|9.
|Болонья
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 17
|14
|10.
|Сампдория
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|17 - 14
|13
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 12
|13
|12.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|9 - 8
|13
|13.
|Кротоне
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 17
|10
|14.
|Беневенто
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 20
|9
|15.
|Дженоа
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 16
|8
|16.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|7 - 12
|8
|17.
|Кальяри
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 18
|8
|18.
|Парма
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|3 - 13
|7
|19.
|Специя
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 18
|6
|20.
|Торино
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|13 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|19 - 7
|25
|2.
|Наполи
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 6
|18
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|20 - 10
|18
|4.
|Лацио
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 12
|17
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 15
|17
|6.
|Ювентус
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|19 - 10
|16
|7.
|Аталанта
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|19 - 13
|16
|8.
|Беневенто
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 16
|13
|9.
|Рома
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 20
|13
|10.
|Верона
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|11.
|Специя
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 18
|12
|12.
|Сампдория
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 15
|10
|13.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|14.
|Торино
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|15 - 19
|9
|15.
|Дженоа
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|5 - 14
|7
|16.
|Кальяри
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 18
|6
|17.
|Болонья
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|18.
|Парма
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 21
|6
|19.
|Фиорентина
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 21
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|8 - 24
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Милан» – «Аталанта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Милан» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аталанта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Милан» – «Аталанта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Милан - Аталанта
Исход игры
Милан
62.9% (88)
Ничья
29.3% (41)
Аталанта
7.9% (11)
Тотал 2.5
Больше
68.12% (94)
Меньше
31.88% (44)
Обе команды забьют
Да
90.58% (125)
Нет
9.42% (13)
Популярный счёт
2:1 Милан
42.1% (59)
1:1 Ничья
22.1% (31)
2:2 Ничья
6.4% (9)
3:1 Милан
5.7% (8)
3:2 Милан
5% (7)
2:0 Милан
5% (7)
1:2 Аталанта
4.3% (6)
1:0 Милан
3.6% (5)
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