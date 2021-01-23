Лозанна-Спорт
0:1
Второй тайм: 57'
Стадион: Stade de la Tuiliere
Сьон
3' Желтая карточкаПуэртас Кэмерон
5' Желтая карточкаЗок Кристиан
0:1
26' ГолКарлен Гаэтан
40
Диао
Мори
38
Бразау
Педру
68
Руиз
Жан
14
Гргич
Анто
77
Телер
Сандро
19
Долдур
Сияр
- Основной состав
-
40 Диао МориВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Бразау ПедруНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Маю ХишамПолузащитник
-
33 Шмидт ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Контини Джорджо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
68 Руиз ЖанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
-
77 Телер СандроПолузащитник
-
19 Долдур СиярНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Хаза ЖаредПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Ди СереПолузащитник
-
99 Оаро ГийомНападающий
-
31 Луан ПатрикНападающий
-
Главный тренер: Fabio Grosso
Ход матча
5'
26'
0:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Туркес Алдин
|6 (2)
|0.4
|2.
|Гессан Эванн
|3
|0.2
|3.
|Пуэртас Кэмерон
|2
|0.13
|4.
|Зехнини Рафик
|2
|0.13
|5.
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0.07
|6.
|Шнойвли Кристиан
|1
|0.07
|7.
|Боранияшевич Никола
|1
|0.07
|8.
|Жейссманн Жоэль
|1
|0.07
|9.
|Монтейро Джоэл
|1
|0.07
|10.
|Барес Габриэль
|0
|0
|11.
|Дженц Мориц
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гргич Анто
|4 (2)
|0.27
|2.
|Робертс Улдрикис
|2
|0.13
|3.
|Карлен Гаэтан
|2
|0.13
|4.
|Бамер Жан
|2
|0.13
|5.
|Хаза Жаред
|2
|0.13
|6.
|Абделлауи Аюб
|1
|0.07
|7.
|Зок Кристиан
|1
|0.07
|8.
|Ди Сере
|1 (1)
|0.07
|9.
|Тосетти Маттео
|0
|0
|10.
|Араз Муса
|0
|0
|11.
|Клеменца Лука
|0
|0
|12.
|Телер Сандро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пуэртас Кэмерон
|7
|0
|2.
|Боранияшевич Никола
|5
|0
|3.
|Зехнини Рафик
|4
|0
|4.
|Кукурузович Степан
|2
|1
|5.
|Нанизаямо Микаэль
|2
|1
|6.
|Жейссманн Жоэль
|3
|0
|7.
|Шнойвли Кристиан
|2
|0
|8.
|Дженц Мориц
|2
|0
|9.
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0
|10.
|Лоосли Ноа
|1
|0
|11.
|Туркес Алдин
|1
|0
|12.
|Бразау Педру
|1
|0
|13.
|Барес Габриэль
|1
|0
|14.
|Зохури Армель
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Абделлауи Аюб
|3
|1
|2.
|Мартич Иван
|3
|0
|3.
|Карлен Гаэтан
|3
|0
|4.
|Ди Сере
|3
|0
|5.
|Зок Кристиан
|3
|0
|6.
|Телер Сандро
|3
|0
|7.
|Ндойе Бирама
|1
|1
|8.
|Гргич Анто
|2
|0
|9.
|Араз Муса
|2
|0
|10.
|Руиз Жан
|2
|0
|11.
|Робертс Улдрикис
|2
|0
|12.
|Бамер Жан
|2
|0
|13.
|Бальтазар
|2
|0
|14.
|Оаро Гийом
|1
|0
|15.
|Япикино Деннис
|1
|0
|16.
|Тосетти Маттео
|1
|0
|17.
|Вакацуки Ямато
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лозанна-Спорт
|11.11% (2)
|5.56% (1)
|16.67% (3)
|33.33% (6)
|11.11% (2)
|22.22% (4)
|Сьон
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|28.57% (4)
|14.29% (2)
Предыдущие игры
Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +9 =5 -6Тун 1:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:1 Нёвшатель Ксамакс Лугано 0:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Люцерн
Вадуц 0:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Цюрих 4:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 3:0 Вадуц Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз Базель 2:1 Лозанна-Спорт Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Сьон 0:0 Лозанна-Спорт Грасcхоппер 1:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 4:0 Цюрих Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Стад де Ньон 1:3 Лозанна-Спорт Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 5:3 Виль
Сьон Последние 20 матчей: +6 =7 -7Сьон 1:1 Лугано Цюрих 0:0 Сьон Сьон 2:1 Вадуц Серветт 1:1 Сьон
Последние игры между собой
Лозанна-Спорт: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Сьон: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Лозанна-Спорт 2:0 Сьон Товарищеские матчи Лозанна-Спорт 0:2 Сьон Суперлига Сьон 3:1 Лозанна-Спорт Суперлига Сьон 1:1 Лозанна-Спорт Суперлига Сьон 0:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:1 Сьон Суперлига Лозанна-Спорт 0:2 Сьон Суперлига Сьон 1:3 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 2:4 Сьон Товарищеские матчи Сьон 2:3 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи Лозанна-Спорт 1:1 Сьон Товарищеские матчи Лозанна-Спорт 0:1 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 3:1 Сьон Суперлига Сьон 2:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:0 Сьон Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|22 - 10
|31
|2.
|Базель
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|20 - 16
|23
|3.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|14 - 11
|23
|4.
|Лугано
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|14 - 13
|20
|5.
|Цюрих
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|19 - 16
|19
|6.
|Серветт
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 14
|19
|7.
|Лозанна-Спорт
|0:1 Заявка
|15
|5
|4
|6
|18 - 18
|19
|8.
|Сьон
|1:0 Заявка
|15
|3
|7
|5
|15 - 20
|16
|9.
|Люцерн
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|20 - 23
|13
|10.
|Вадуц
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|2.
|Базель
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|3.
|Лозанна-Спорт
|0:1 Заявка
|8
|4
|0
|4
|11 - 8
|12
|4.
|Цюрих
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 5
|11
|5.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|6.
|Лугано
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 6
|11
|7.
|Сьон
|1:0 Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 6
|10
|8.
|Серветт
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|9.
|Люцерн
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 10
|7
|10.
|Вадуц
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 3
|17
|2.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|3.
|Базель
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 7
|9
|4.
|Серветт
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 7
|9
|5.
|Лугано
|Заявка
|7
|1
|6
|0
|8 - 7
|9
|6.
|Цюрих
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|7.
|Лозанна-Спорт
|0:1 Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 10
|7
|8.
|Люцерн
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|10 - 13
|6
|9.
|Сьон
|1:0 Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 14
|6
|10.
|Вадуц
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 12
|3
Победитель
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