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  3. Швейцария
Лозанна-Спорт
0:1
Второй тайм: 57'

Стадион:
Сьон
0'
3' Желтая карточка
Пуэртас Кэмерон
5' Желтая карточка
Зок Кристиан
0:1
26' Гол
Карлен Гаэтан
57'
40
Диао
Мори
25
Боранияшевич
Никола
5
Лоосли
Ноа
6
Монтейру
Элтон
13
Фло
Пер-Эгиль
7
Кукурузович
Степан
21
Пуэртас
Кэмерон
66
Барес
Габриэль
38
Бразау
Педру
9
Гессан
Эванн
17
Зехнини
Рафик
1
Фаюлу
Тимоти
5
Бамер
Жан
68
Руиз
Жан
30
Абделлауи
Аюб
23
Тосетти
Маттео
6
Зок
Кристиан
14
Гргич
Анто
77
Телер
Сандро
19
Долдур
Сияр
15
Вакацуки
Ямато
11
Карлен
Гаэтан
Лозанна-Спорт
4-1-2-3
Сьон
3-4-3

Ход матча

3'
Пуэртас Кэмерон
 
5'
 
Зок Кристиан
26'
0:1
Карлен Гаэтан
(Гргич Анто)

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Лозанна-Спорт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Туркес Алдин 6 (2) 0.4
2. Гессан Эванн 3 0.2
3. Пуэртас Кэмерон 2 0.13
4. Зехнини Рафик 2 0.13
5. Фло Пер-Эгиль 1 0.07
6. Шнойвли Кристиан 1 0.07
7. Боранияшевич Никола 1 0.07
8. Жейссманн Жоэль 1 0.07
9. Монтейро Джоэл 1 0.07
10. Барес Габриэль 0 0
11. Дженц Мориц 0 0
Сьон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гргич Анто 4 (2) 0.27
2. Робертс Улдрикис 2 0.13
3. Карлен Гаэтан 2 0.13
4. Бамер Жан 2 0.13
5. Хаза Жаред 2 0.13
6. Абделлауи Аюб 1 0.07
7. Зок Кристиан 1 0.07
8. Ди Сере 1 (1) 0.07
9. Тосетти Маттео 0 0
10. Араз Муса 0 0
11. Клеменца Лука 0 0
12. Телер Сандро 0 0

Карточки

Лозанна-Спорт
# Игрок      
1. Пуэртас Кэмерон 7 0
2. Боранияшевич Никола 5 0
3. Зехнини Рафик 4 0
4. Кукурузович Степан 2 1
5. Нанизаямо Микаэль 2 1
6. Жейссманн Жоэль 3 0
7. Шнойвли Кристиан 2 0
8. Дженц Мориц 2 0
9. Фло Пер-Эгиль 1 0
10. Лоосли Ноа 1 0
11. Туркес Алдин 1 0
12. Бразау Педру 1 0
13. Барес Габриэль 1 0
14. Зохури Армель 1 0
Сьон
# Игрок      
1. Абделлауи Аюб 3 1
2. Мартич Иван 3 0
3. Карлен Гаэтан 3 0
4. Ди Сере 3 0
5. Зок Кристиан 3 0
6. Телер Сандро 3 0
7. Ндойе Бирама 1 1
8. Гргич Анто 2 0
9. Араз Муса 2 0
10. Руиз Жан 2 0
11. Робертс Улдрикис 2 0
12. Бамер Жан 2 0
13. Бальтазар 2 0
14. Оаро Гийом 1 0
15. Япикино Деннис 1 0
16. Тосетти Маттео 1 0
17. Вакацуки Ямато 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лозанна-Спорт 11.11% (2) 5.56% (1) 16.67% (3) 33.33% (6) 11.11% (2) 22.22% (4)
 Сьон 14.29% (2) 7.14% (1) 14.29% (2) 21.43% (3) 28.57% (4) 14.29% (2)

Предыдущие игры

Лозанна-Спорт Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Тун 1:3 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 1:1 Нёвшатель Ксамакс Лугано 0:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Люцерн
Вадуц 0:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Санкт-Галлен Цюрих 4:0 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 3:0 Вадуц Лозанна-Спорт 0:3 Янг Бойз Базель 2:1 Лозанна-Спорт Санкт-Галлен 2:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 0:1 Лугано Сьон 0:0 Лозанна-Спорт Грасcхоппер 1:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 4:0 Цюрих Люцерн 2:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 2:1 Серветт Стад де Ньон 1:3 Лозанна-Спорт Янг Бойз 5:2 Лозанна-Спорт Лозанна-Спорт 5:3 Виль
Сьон Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Сьон 1:1 Лугано Цюрих 0:0 Сьон Сьон 2:1 Вадуц Серветт 1:1 Сьон
Сьон 1:2 Люцерн Базель 4:2 Сьон Люцерн 2:0 Сьон Вадуц 4:1 Сьон Сьон 2:0 Серветт Сьон 2:2 Цюрих Сьон 0:0 Лозанна-Спорт Лугано 2:2 Сьон Сьон 0:0 Янг Бойз Санкт-Галлен 1:0 Сьон Шёц 0:3 Сьон Сьон 3:1 Тун Янг Бойз 3:1 Сьон Рапперсвиль-Йона 1:2 Сьон Серветт 1:2 Сьон Сьон 0:1 Янг Бойз

Последние игры между собой

Лозанна-Спорт: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Сьон: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Сьон 0:0 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:0 Сьон Товарищеские матчи Лозанна-Спорт 1:1 Сьон Товарищеские матчи Лозанна-Спорт 0:1 Сьон Кубок
Лозанна-Спорт 2:0 Сьон Товарищеские матчи Лозанна-Спорт 0:2 Сьон Суперлига Сьон 3:1 Лозанна-Спорт Суперлига Сьон 1:1 Лозанна-Спорт Суперлига Сьон 0:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 0:1 Сьон Суперлига Лозанна-Спорт 0:2 Сьон Суперлига Сьон 1:3 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 2:4 Сьон Товарищеские матчи Сьон 2:3 Лозанна-Спорт Товарищеские матчи Лозанна-Спорт 1:1 Сьон Товарищеские матчи Лозанна-Спорт 0:1 Сьон Суперлига Сьон 1:2 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 3:1 Сьон Суперлига Сьон 2:1 Лозанна-Спорт Суперлига Лозанна-Спорт 1:0 Сьон Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 14 9 4 1 22 - 10 31
2. Базель Заявка 14 7 2 5 20 - 16 23
3. Санкт-Галлен Заявка 14 6 5 3 14 - 11 23
4. Лугано Заявка 14 4 8 2 14 - 13 20
5. Цюрих Заявка 14 5 4 5 19 - 16 19
6. Серветт Заявка 14 5 4 5 13 - 14 19
7. Лозанна-Спорт 0:1 Заявка 15 5 4 6 18 - 18 19
8. Сьон 1:0 Заявка 15 3 7 5 15 - 20 16
9. Люцерн Заявка 14 3 4 7 20 - 23 13
10. Вадуц Заявка 14 1 4 9 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 7 4 2 1 10 - 7 14
2. Базель Заявка 7 4 2 1 12 - 9 14
3. Лозанна-Спорт 0:1 Заявка 8 4 0 4 11 - 8 12
4. Цюрих Заявка 7 3 2 2 10 - 5 11
5. Санкт-Галлен Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
6. Лугано Заявка 7 3 2 2 6 - 6 11
7. Сьон 1:0 Заявка 7 2 4 1 8 - 6 10
8. Серветт Заявка 7 2 4 1 7 - 7 10
9. Люцерн Заявка 7 1 4 2 10 - 10 7
10. Вадуц Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 7 5 2 0 12 - 3 17
2. Санкт-Галлен Заявка 7 3 3 1 6 - 4 12
3. Базель Заявка 7 3 0 4 8 - 7 9
4. Серветт Заявка 7 3 0 4 6 - 7 9
5. Лугано Заявка 7 1 6 0 8 - 7 9
6. Цюрих Заявка 7 2 2 3 9 - 11 8
7. Лозанна-Спорт 0:1 Заявка 7 1 4 2 7 - 10 7
8. Люцерн Заявка 7 2 0 5 10 - 13 6
9. Сьон 1:0 Заявка 8 1 3 4 7 - 14 6
10. Вадуц Заявка 7 0 3 4 5 - 12 3
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    56'
    Абделлауи Аюб получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Карлен Гаэтан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    5'
    Зок Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    3'
    Пуэртас Кэмерон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Tuiliere. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Лозанна-Спорт
Ничья
Сьон
5.33
3.48
4.90
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 1.79 3.48 4.90
Бонус: 5 000 ₽ 4.50 3.20 1.82
  5.33 3.18 1.82

Самый высокий коэффициент на матч «Лозанна-Спорт» – «Сьон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лозанна-Спорт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сьон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лозанна-Спорт» – «Сьон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.90 1.02 8.30 1.05 3.88 1.24 3.20 1.35 2.12 1.80 1.66 2.22 1.44 2.69 1.23 3.80 1.16 4.35 1.04 7.50 1.06 7.60
7.77 1.05 5.80 1.11 2.80 1.40 2.15 1.65 1.80 1.95 1.85 1.95 1.35 3.05 1.72 2.12 1.27 3.55 1.05 8.50 1.04 9.00 1.04 9.00 1.03 9.40 1.01 15.00
2.59 1.52 3.61 1.30 2.84 1.44 1.99 1.87 1.66 2.27 1.45 2.82 1.33 3.41 1.54 2.56 1.45 2.84 1.17 5.37 1.10 7.57
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.91 1.41 2.03 1.79 1.51 2.56 1.17 5.00 1.12 6.20
2.05 1.72 1.33 3.15 1.18 4.50 1.02 11.00 1.01 12.60
1.81 2.05 1.50 2.64 1.20 4.67 1.56 2.49 1.40 3.03 1.34 3.34
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.60 1.19 3.12 1.36 1.93 1.87 1.44 2.77 1.25 3.95
3.05 1.35 1.80 1.95 1.35 3.00 1.32 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.38 2.90
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
3.15 1.32
Где смотреть матч Лозанна-Спорт 0:1 Сьон онлайн

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