Базель
0:0
Первый тайм: 38'
Стадион: Санкт-Якоб Парк
Цюрих
27' Желтая карточкаКрамер Блаж
28' Желтая карточкаКасами Пайтим
17
Клозе
Тимм
20
Фрай
Фабиан
98
Кабрал
Артур
25
Бреше
Янник
20
Думбия
Усман
15
Тосин
Айегун
18
Крамер
Блаж
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Клозе ТиммЗащитник
- Защитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Кабрал АртурНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сириако Сфорца
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Тосин АйегунПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Крамер БлажНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Хелифи СалимНападающий
-
Главный тренер: Massimo Rizzo
Ход матча
27'
28'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 0
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кабрал Артур
|6 (1)
|0.4
|2.
|Касами Пайтим
|6
|0.4
|3.
|Штокер Валентин
|3
|0.2
|4.
|Пюлюлю Афимико
|1
|0.07
|5.
|Жегрова Эдон
|1
|0.07
|6.
|Фрай Фабиан
|1
|0.07
|7.
|Клозе Тимм
|1
|0.07
|8.
|Маршан Янник
|1
|0.07
|9.
|Видмер Сильван
|0
|0
|10.
|Фон Моос Юлиан
|0
|0
|11.
|Дзуффи Лука
|0
|0
|12.
|Ван Волфсвинкель Рикки
|0
|0
|13.
|Жорже Марко
|0
|0
|14.
|Кампо Самуэле
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кололли Беньямин
|4 (1)
|0.27
|2.
|Маркезано Антонио
|3 (1)
|0.2
|3.
|Тосин Айегун
|3
|0.2
|4.
|Сисей Ассан
|2
|0.13
|5.
|Домджони Тони
|2
|0.13
|6.
|Зобих Лассе
|2
|0.13
|7.
|Шёнбахлер Марко
|1
|0.07
|8.
|Крамер Блаж
|1
|0.07
|9.
|Ньонто Вильфред
|1
|0.07
|10.
|Винтер Адриан
|0
|0
|11.
|Валльнер Сильван
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кабрал Артур
|3
|0
|2.
|Ван дер Верфф Яспер
|1
|1
|3.
|Фрай Фабиан
|2
|0
|4.
|Касами Пайтим
|2
|0
|5.
|Жегрова Эдон
|2
|0
|6.
|Пюлюлю Афимико
|2
|0
|7.
|Маршан Янник
|2
|0
|8.
|Буняку Оргес
|2
|0
|9.
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0
|10.
|Линднер Хайнц
|1
|0
|11.
|Клозе Тимм
|1
|0
|12.
|Видмер Сильван
|1
|0
|13.
|Жорже Марко
|1
|0
|14.
|Альдерете Омар
|1
|0
|15.
|Падула Андреа
|1
|0
|16.
|Николич Джордже
|1
|0
|17.
|Петретта Рауль
|1
|0
|18.
|Фон Моос Юлиан
|1
|0
|19.
|Хайдари Альбиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Думбия Усман
|5
|0
|2.
|Натан Рафаэл
|5
|0
|3.
|Тосин Айегун
|3
|1
|4.
|Крьезиу Хекуран
|1
|1
|5.
|Маркезано Антонио
|2
|0
|6.
|Алити Фидан
|2
|0
|7.
|Сисей Ассан
|2
|0
|8.
|Шёнбахлер Марко
|1
|0
|9.
|Бреше Янник
|1
|0
|10.
|Кололли Беньямин
|1
|0
|11.
|Ронер Фабиан
|1
|0
|12.
|Домджони Тони
|1
|0
|13.
|Ньонто Вильфред
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Базель
|20% (4)
|10% (2)
|35% (7)
|10% (2)
|10% (2)
|15% (3)
|Цюрих
|10.53% (2)
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|10.53% (2)
|21.05% (4)
Предыдущие игры
Базель Последние 20 матчей: +10 =3 -7Арау 0:5 Базель Базель 2:2 Тун Люцерн 1:2 Базель Базель 0:0 Санкт-Галлен
Базель 0:2 Янг Бойз Вадуц 0:2 Базель Базель 4:2 Сьон Базель 1:0 Серветт Лугано 1:0 Базель Базель 2:1 Лозанна-Спорт Янг Бойз 2:1 Базель Цюрих 1:0 Базель Санкт-Галлен 1:3 Базель Базель 3:2 Люцерн Базель 1:3 ЦСКА София Серветт 1:0 Базель Базель 3:2 Анортосис Базель 2:2 Вадуц Осиек 1:2 Базель Базель 1:5 Саарбрюккен
Цюрих Последние 20 матчей: +8 =4 -8Цюрих 3:1 Люцерн Цюрих 0:0 Сьон Цюрих 0:1 Серветт Люцерн 0:0 Цюрих
Последние игры между собой
Базель: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Цюрих: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Базель 4:0 Цюрих Суперлига Базель 3:0 Цюрих Суперлига Цюрих 1:3 Базель Кубок Цюрих 0:2 Базель Суперлига Базель 2:0 Цюрих Суперлига Цюрих 1:1 Базель Суперлига Цюрих 4:1 Базель Суперлига Базель 3:0 Цюрих Суперлига Цюрих 0:0 Базель Суперлига Базель 1:0 Цюрих Суперлига Базель 3:1 Цюрих Кубок Цюрих 2:3 Базель Суперлига Базель 2:2 Цюрих Суперлига Цюрих 2:2 Базель Суперлига Базель 3:1 Цюрих Суперлига Цюрих 1:2 Базель Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|22 - 10
|31
|2.
|Базель
|0:0 Заявка
|15
|7
|3
|5
|20 - 16
|24
|3.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|14 - 11
|23
|4.
|Лугано
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|14 - 13
|20
|5.
|Цюрих
|0:0 Заявка
|15
|5
|5
|5
|19 - 16
|20
|6.
|Серветт
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 14
|19
|7.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|18 - 18
|19
|8.
|Сьон
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|15 - 20
|16
|9.
|Люцерн
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|20 - 23
|13
|10.
|Вадуц
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Базель
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|2.
|Янг Бойз
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|3.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|11 - 8
|12
|4.
|Цюрих
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 5
|11
|5.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|6.
|Лугано
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 6
|11
|7.
|Сьон
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 6
|10
|8.
|Серветт
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|9.
|Люцерн
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 10
|7
|10.
|Вадуц
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 3
|17
|2.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|3.
|Базель
|0:0 Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 7
|9
|4.
|Серветт
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 7
|9
|5.
|Лугано
|Заявка
|7
|1
|6
|0
|8 - 7
|9
|6.
|Цюрих
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|7.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 10
|7
|8.
|Люцерн
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|10 - 13
|6
|9.
|Сьон
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 14
|6
|10.
|Вадуц
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 12
|3
Победитель
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