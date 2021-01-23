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  3. Швейцария
Базель
0:0
Первый тайм: 38'

Стадион:
Цюрих
0'
27' Желтая карточка
Крамер Блаж
28' Желтая карточка
Касами Пайтим
38'
13
Линднер
Хайнц
5
Видмер
Сильван
4
Джюмарт
Эрай
17
Клозе
Тимм
28
Петретта
Рауль
20
Фрай
Фабиан
7
Дзуффи
Лука
11
Пюлюлю
Афимико
23
Касами
Пайтим
14
Штокер
Валентин
98
Кабрал
Артур
25
Бреше
Янник
4
Омерагич
Бечир
5
Зобих
Лассе
3
Натан
Рафаэл
6
Алити
Фидан
20
Думбия
Усман
21
Джемаили
Блерим
15
Тосин
Айегун
10
Маркезано
Антонио
27
Шёнбахлер
Марко
18
Крамер
Блаж
Базель
4-2-3-1
Цюрих
4-2-3-1

Ход матча

27'
 
Крамер Блаж
28'
Касами Пайтим
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Бомбардиры внутри турнира

Базель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кабрал Артур 6 (1) 0.4
2. Касами Пайтим 6 0.4
3. Штокер Валентин 3 0.2
4. Пюлюлю Афимико 1 0.07
5. Жегрова Эдон 1 0.07
6. Фрай Фабиан 1 0.07
7. Клозе Тимм 1 0.07
8. Маршан Янник 1 0.07
9. Видмер Сильван 0 0
10. Фон Моос Юлиан 0 0
11. Дзуффи Лука 0 0
12. Ван Волфсвинкель Рикки 0 0
13. Жорже Марко 0 0
14. Кампо Самуэле 0 0
Цюрих
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кололли Беньямин 4 (1) 0.27
2. Маркезано Антонио 3 (1) 0.2
3. Тосин Айегун 3 0.2
4. Сисей Ассан 2 0.13
5. Домджони Тони 2 0.13
6. Зобих Лассе 2 0.13
7. Шёнбахлер Марко 1 0.07
8. Крамер Блаж 1 0.07
9. Ньонто Вильфред 1 0.07
10. Винтер Адриан 0 0
11. Валльнер Сильван 0 0

Карточки

Базель
# Игрок      
1. Кабрал Артур 3 0
2. Ван дер Верфф Яспер 1 1
3. Фрай Фабиан 2 0
4. Касами Пайтим 2 0
5. Жегрова Эдон 2 0
6. Пюлюлю Афимико 2 0
7. Маршан Янник 2 0
8. Буняку Оргес 2 0
9. Ван Волфсвинкель Рикки 1 0
10. Линднер Хайнц 1 0
11. Клозе Тимм 1 0
12. Видмер Сильван 1 0
13. Жорже Марко 1 0
14. Альдерете Омар 1 0
15. Падула Андреа 1 0
16. Николич Джордже 1 0
17. Петретта Рауль 1 0
18. Фон Моос Юлиан 1 0
19. Хайдари Альбиан 1 0
Цюрих
# Игрок      
1. Думбия Усман 5 0
2. Натан Рафаэл 5 0
3. Тосин Айегун 3 1
4. Крьезиу Хекуран 1 1
5. Маркезано Антонио 2 0
6. Алити Фидан 2 0
7. Сисей Ассан 2 0
8. Шёнбахлер Марко 1 0
9. Бреше Янник 1 0
10. Кололли Беньямин 1 0
11. Ронер Фабиан 1 0
12. Домджони Тони 1 0
13. Ньонто Вильфред 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Базель 20% (4) 10% (2) 35% (7) 10% (2) 10% (2) 15% (3)
 Цюрих 10.53% (2) 21.05% (4) 15.79% (3) 21.05% (4) 10.53% (2) 21.05% (4)

Предыдущие игры

Базель Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Арау 0:5 Базель Базель 2:2 Тун Люцерн 1:2 Базель Базель 0:0 Санкт-Галлен
Базель 0:2 Янг Бойз Вадуц 0:2 Базель Базель 4:2 Сьон Базель 1:0 Серветт Лугано 1:0 Базель Базель 2:1 Лозанна-Спорт Янг Бойз 2:1 Базель Цюрих 1:0 Базель Санкт-Галлен 1:3 Базель Базель 3:2 Люцерн Базель 1:3 ЦСКА София Серветт 1:0 Базель Базель 3:2 Анортосис Базель 2:2 Вадуц Осиек 1:2 Базель Базель 1:5 Саарбрюккен
Цюрих Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Цюрих 3:1 Люцерн Цюрих 0:0 Сьон Цюрих 0:1 Серветт Люцерн 0:0 Цюрих
Лугано 0:1 Цюрих Цюрих 1:2 Санкт-Галлен Цюрих 4:0 Лозанна-Спорт Серветт 2:1 Цюрих Сьон 2:2 Цюрих Цюрих 2:0 Люцерн Цюрих 1:0 Базель Вадуц 1:4 Цюрих Лозанна-Спорт 4:0 Цюрих Цюрих 2:2 Лугано Янг Бойз 2:1 Цюрих Кьяссо 3:2 Цюрих Цюрих 3:0 Винтертур Цюрих 1:0 Виль Люцерн 2:0 Цюрих Цюрих 2:5 Шаффхаузен

Последние игры между собой

Базель: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Цюрих: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Цюрих 1:0 Базель Суперлига Базель 4:0 Цюрих Суперлига Цюрих 0:4 Базель Суперлига Цюрих 3:2 Базель Суперлига
Базель 4:0 Цюрих Суперлига Базель 3:0 Цюрих Суперлига Цюрих 1:3 Базель Кубок Цюрих 0:2 Базель Суперлига Базель 2:0 Цюрих Суперлига Цюрих 1:1 Базель Суперлига Цюрих 4:1 Базель Суперлига Базель 3:0 Цюрих Суперлига Цюрих 0:0 Базель Суперлига Базель 1:0 Цюрих Суперлига Базель 3:1 Цюрих Кубок Цюрих 2:3 Базель Суперлига Базель 2:2 Цюрих Суперлига Цюрих 2:2 Базель Суперлига Базель 3:1 Цюрих Суперлига Цюрих 1:2 Базель Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 14 9 4 1 22 - 10 31
2. Базель 0:0 Заявка 15 7 3 5 20 - 16 24
3. Санкт-Галлен Заявка 14 6 5 3 14 - 11 23
4. Лугано Заявка 14 4 8 2 14 - 13 20
5. Цюрих 0:0 Заявка 15 5 5 5 19 - 16 20
6. Серветт Заявка 14 5 4 5 13 - 14 19
7. Лозанна-Спорт Заявка 15 5 4 6 18 - 18 19
8. Сьон Заявка 15 3 7 5 15 - 20 16
9. Люцерн Заявка 14 3 4 7 20 - 23 13
10. Вадуц Заявка 14 1 4 9 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Базель 0:0 Заявка 8 4 3 1 12 - 9 15
2. Янг Бойз Заявка 7 4 2 1 10 - 7 14
3. Лозанна-Спорт Заявка 8 4 0 4 11 - 8 12
4. Цюрих 0:0 Заявка 7 3 2 2 10 - 5 11
5. Санкт-Галлен Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
6. Лугано Заявка 7 3 2 2 6 - 6 11
7. Сьон Заявка 7 2 4 1 8 - 6 10
8. Серветт Заявка 7 2 4 1 7 - 7 10
9. Люцерн Заявка 7 1 4 2 10 - 10 7
10. Вадуц Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 7 5 2 0 12 - 3 17
2. Санкт-Галлен Заявка 7 3 3 1 6 - 4 12
3. Базель 0:0 Заявка 7 3 0 4 8 - 7 9
4. Серветт Заявка 7 3 0 4 6 - 7 9
5. Лугано Заявка 7 1 6 0 8 - 7 9
6. Цюрих 0:0 Заявка 8 2 3 3 9 - 11 9
7. Лозанна-Спорт Заявка 7 1 4 2 7 - 10 7
8. Люцерн Заявка 7 2 0 5 10 - 13 6
9. Сьон Заявка 8 1 3 4 7 - 14 6
10. Вадуц Заявка 7 0 3 4 5 - 12 3
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    28'
    Касами Пайтим получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Крамер Блаж получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Базель
Ничья
Цюрих
2.33
3.88
3.45
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.15 3.60 3.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.99 3.88 3.45
Бонус: 5 000 ₽ 2.20 3.10 3.30
  2.33 3.17 3.26

Самый высокий коэффициент на матч «Базель» – «Цюрих» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Базель» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Цюрих» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Базель» – «Цюрих», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
13.00 1.00 12.00 1.01 4.80 1.17 3.85 1.26 2.44 1.62 1.87 1.93 1.54 2.41 1.27 3.48 1.19 4.10 1.06 6.80 1.05 7.50
8.00 1.05 6.25 1.10 2.90 1.38 2.20 1.62 1.66 2.13 2.12 1.72 1.33 3.15 1.72 2.12 1.23 3.90 1.08 7.00 1.07 7.50 1.09 7.00 1.07 7.20 1.01 11.50
2.73 1.48 2.37 1.61 2.01 1.85 1.72 2.18 1.55 2.51 2.05 1.82 1.79 2.08 1.61 2.36 1.58 2.46 1.23 4.43
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.64 1.28 2.45 1.55 1.61 2.31 1.24 4.05 1.16 5.30
1.85 1.90 1.23 3.90 1.12 5.55 1.22 4.20 1.13 5.40
1.51 2.61 1.30 3.62 2.02 1.85 1.61 2.37 1.43 2.88 1.42 2.99
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.00 1.17 3.52 1.30 1.97 1.84 1.47 2.68 1.29 3.60
3.45 1.28 2.01 1.75 1.50 2.48 1.31 3.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.87 1.87
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
2.65 1.45
Где смотреть матч Базель 0:0 Цюрих онлайн

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