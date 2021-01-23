Базель
1:4
Конец матча
Стадион: Санкт-Якоб Парк
Цюрих
27' Желтая карточкаКрамер Блаж
28' Желтая карточкаКасами Пайтим
50' Желтая карточкаПюлюлю Афимико
56' Желтая карточкаПетретта Рауль
62' Желтая карточкаДумбия Усман
62' Желтая карточкаДжемаили Блерим
0:1
67' Гол в свои воротаДжюмарт Эрай
0:2
73' ГолЗобих Лассе
1:2
75' ГолКабрал Артур
1:3
80' ГолНатан Рафаэл
17
Клозе
Тимм
20
Фрай
Фабиан
98
Кабрал
Артур
25
Бреше
Янник
20
Думбия
Усман
15
Тосин
Айегун
18
Крамер
Блаж
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Клозе ТиммЗащитник
- Защитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Кабрал АртурНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сириако Сфорца
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Тосин АйегунПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Крамер БлажНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Хелифи СалимНападающий
-
Главный тренер: Massimo Rizzo
Ход матча
27'
28'
50'
56'
62'
62'
67'
0:1
73'
0:2
75'
1:2
80'
1:3
90'
1:4
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 6
-
7 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
60 Владение мячом, % 40
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кабрал Артур
|7 (1)
|0.47
|2.
|Касами Пайтим
|6
|0.4
|3.
|Штокер Валентин
|3
|0.2
|4.
|Пюлюлю Афимико
|1
|0.07
|5.
|Жегрова Эдон
|1
|0.07
|6.
|Фрай Фабиан
|1
|0.07
|7.
|Клозе Тимм
|1
|0.07
|8.
|Маршан Янник
|1
|0.07
|9.
|Видмер Сильван
|0
|0
|10.
|Фон Моос Юлиан
|0
|0
|11.
|Дзуффи Лука
|0
|0
|12.
|Ван Волфсвинкель Рикки
|0
|0
|13.
|Жорже Марко
|0
|0
|14.
|Кампо Самуэле
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кололли Беньямин
|4 (1)
|0.27
|2.
|Маркезано Антонио
|3 (1)
|0.2
|3.
|Зобих Лассе
|3
|0.2
|4.
|Тосин Айегун
|3
|0.2
|5.
|Сисей Ассан
|2
|0.13
|6.
|Домджони Тони
|2
|0.13
|7.
|Шёнбахлер Марко
|1
|0.07
|8.
|Крамер Блаж
|1
|0.07
|9.
|Натан Рафаэл
|1
|0.07
|10.
|Ньонто Вильфред
|1
|0.07
|11.
|Винтер Адриан
|0
|0
|12.
|Джемаили Блерим
|0
|0
|13.
|Валльнер Сильван
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Касами Пайтим
|3
|0
|2.
|Пюлюлю Афимико
|3
|0
|3.
|Кабрал Артур
|3
|0
|4.
|Ван дер Верфф Яспер
|1
|1
|5.
|Фрай Фабиан
|2
|0
|6.
|Петретта Рауль
|2
|0
|7.
|Жегрова Эдон
|2
|0
|8.
|Маршан Янник
|2
|0
|9.
|Буняку Оргес
|2
|0
|10.
|Ван Волфсвинкель Рикки
|1
|0
|11.
|Линднер Хайнц
|1
|0
|12.
|Клозе Тимм
|1
|0
|13.
|Видмер Сильван
|1
|0
|14.
|Жорже Марко
|1
|0
|15.
|Альдерете Омар
|1
|0
|16.
|Падула Андреа
|1
|0
|17.
|Николич Джордже
|1
|0
|18.
|Фон Моос Юлиан
|1
|0
|19.
|Хайдари Альбиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Думбия Усман
|6
|0
|2.
|Натан Рафаэл
|5
|0
|3.
|Тосин Айегун
|3
|1
|4.
|Крьезиу Хекуран
|1
|1
|5.
|Маркезано Антонио
|2
|0
|6.
|Алити Фидан
|2
|0
|7.
|Сисей Ассан
|2
|0
|8.
|Джемаили Блерим
|1
|0
|9.
|Шёнбахлер Марко
|1
|0
|10.
|Бреше Янник
|1
|0
|11.
|Кололли Беньямин
|1
|0
|12.
|Крамер Блаж
|1
|0
|13.
|Ронер Фабиан
|1
|0
|14.
|Домджони Тони
|1
|0
|15.
|Ньонто Вильфред
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Базель
|20% (4)
|10% (2)
|35% (7)
|10% (2)
|10% (2)
|15% (3)
|Цюрих
|10.53% (2)
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|10.53% (2)
|21.05% (4)
Предыдущие игры
Базель Последние 20 матчей: +10 =3 -7Арау 0:5 Базель Базель 2:2 Тун Люцерн 1:2 Базель Базель 0:0 Санкт-Галлен
Базель 0:2 Янг Бойз Вадуц 0:2 Базель Базель 4:2 Сьон Базель 1:0 Серветт Лугано 1:0 Базель Базель 2:1 Лозанна-Спорт Янг Бойз 2:1 Базель Цюрих 1:0 Базель Санкт-Галлен 1:3 Базель Базель 3:2 Люцерн Базель 1:3 ЦСКА София Серветт 1:0 Базель Базель 3:2 Анортосис Базель 2:2 Вадуц Осиек 1:2 Базель Базель 1:5 Саарбрюккен
Цюрих Последние 20 матчей: +8 =4 -8Цюрих 3:1 Люцерн Цюрих 0:0 Сьон Цюрих 0:1 Серветт Люцерн 0:0 Цюрих
Последние игры между собой
Базель: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Цюрих: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Базель 4:0 Цюрих Суперлига Базель 3:0 Цюрих Суперлига Цюрих 1:3 Базель Кубок Цюрих 0:2 Базель Суперлига Базель 2:0 Цюрих Суперлига Цюрих 1:1 Базель Суперлига Цюрих 4:1 Базель Суперлига Базель 3:0 Цюрих Суперлига Цюрих 0:0 Базель Суперлига Базель 1:0 Цюрих Суперлига Базель 3:1 Цюрих Кубок Цюрих 2:3 Базель Суперлига Базель 2:2 Цюрих Суперлига Цюрих 2:2 Базель Суперлига Базель 3:1 Цюрих Суперлига Цюрих 1:2 Базель Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|14
|9
|4
|1
|22 - 10
|31
|2.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|14 - 11
|23
|3.
|Базель
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|21 - 20
|23
|4.
|Цюрих
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|23 - 17
|22
|5.
|Лугано
|Заявка
|14
|4
|8
|2
|14 - 13
|20
|6.
|Серветт
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|13 - 14
|19
|7.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|18 - 18
|19
|8.
|Сьон
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|15 - 20
|16
|9.
|Люцерн
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|20 - 23
|13
|10.
|Вадуц
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|11 - 25
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|10 - 7
|14
|2.
|Базель
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|13 - 13
|14
|3.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|11 - 8
|12
|4.
|Цюрих
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 5
|11
|5.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|6.
|Лугано
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 6
|11
|7.
|Сьон
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|8 - 6
|10
|8.
|Серветт
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|9.
|Люцерн
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|10 - 10
|7
|10.
|Вадуц
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|12 - 3
|17
|2.
|Санкт-Галлен
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|3.
|Цюрих
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|4.
|Базель
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 7
|9
|5.
|Серветт
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 7
|9
|6.
|Лугано
|Заявка
|7
|1
|6
|0
|8 - 7
|9
|7.
|Лозанна-Спорт
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 10
|7
|8.
|Люцерн
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|10 - 13
|6
|9.
|Сьон
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|7 - 14
|6
|10.
|Вадуц
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 12
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Базель» – «Цюрих» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Базель» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Цюрих» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Базель» – «Цюрих», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров