  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
Базель
1:4
Конец матча

Стадион:
Цюрих
0'
27' Желтая карточка
Крамер Блаж
28' Желтая карточка
Касами Пайтим
50' Желтая карточка
Пюлюлю Афимико
56' Желтая карточка
Петретта Рауль
62' Желтая карточка
Думбия Усман
62' Желтая карточка
Джемаили Блерим
0:1
67' Гол в свои ворота
Джюмарт Эрай
0:2
73' Гол
Зобих Лассе
1:2
75' Гол
Кабрал Артур
1:3
80' Гол
Натан Рафаэл
1:4
90' Пенальти
 90'+5
13
Линднер
Хайнц
5
Видмер
Сильван
4
Джюмарт
Эрай
17
Клозе
Тимм
28
Петретта
Рауль
20
Фрай
Фабиан
7
Дзуффи
Лука
11
Пюлюлю
Афимико
23
Касами
Пайтим
14
Штокер
Валентин
98
Кабрал
Артур
25
Бреше
Янник
4
Омерагич
Бечир
5
Зобих
Лассе
3
Натан
Рафаэл
6
Алити
Фидан
20
Думбия
Усман
21
Джемаили
Блерим
15
Тосин
Айегун
10
Маркезано
Антонио
27
Шёнбахлер
Марко
18
Крамер
Блаж
Базель
4-2-3-1
Цюрих
4-2-3-1

Ход матча

27'
 
Крамер Блаж
28'
Касами Пайтим
 
46'
Жегрова Эдон
Штокер Валентин
 
50'
Пюлюлю Афимико
 
55'
 
Валльнер Сильван
Омерагич Бечир
56'
Петретта Рауль
 
62'
 
Думбия Усман
62'
 
Джемаили Блерим
67'
0:1
Джюмарт Эрай
70'
Падула Андреа
Видмер Сильван
 
70'
Фон Моос Юлиан
Пюлюлю Афимико
 
70'
 
Ньонто Вильфред
Шёнбахлер Марко
70'
 
Сисей Ассан
Крамер Блаж
73'
0:2
Зобих Лассе
(Джемаили Блерим)
75'
Кабрал Артур
1:2
78'
Ван Волфсвинкель Рикки
Касами Пайтим
 
80'
 
Домджони Тони
Джемаили Блерим
80'
1:3
Натан Рафаэл
90'
1:4

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 60 Владение мячом, % 40

Бомбардиры внутри турнира

Базель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кабрал Артур 7 (1) 0.47
2. Касами Пайтим 6 0.4
3. Штокер Валентин 3 0.2
4. Пюлюлю Афимико 1 0.07
5. Жегрова Эдон 1 0.07
6. Фрай Фабиан 1 0.07
7. Клозе Тимм 1 0.07
8. Маршан Янник 1 0.07
9. Видмер Сильван 0 0
10. Фон Моос Юлиан 0 0
11. Дзуффи Лука 0 0
12. Ван Волфсвинкель Рикки 0 0
13. Жорже Марко 0 0
14. Кампо Самуэле 0 0
Цюрих
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кололли Беньямин 4 (1) 0.27
2. Маркезано Антонио 3 (1) 0.2
3. Зобих Лассе 3 0.2
4. Тосин Айегун 3 0.2
5. Сисей Ассан 2 0.13
6. Домджони Тони 2 0.13
7. Шёнбахлер Марко 1 0.07
8. Крамер Блаж 1 0.07
9. Натан Рафаэл 1 0.07
10. Ньонто Вильфред 1 0.07
11. Винтер Адриан 0 0
12. Джемаили Блерим 0 0
13. Валльнер Сильван 0 0

Карточки

Базель
# Игрок      
1. Касами Пайтим 3 0
2. Пюлюлю Афимико 3 0
3. Кабрал Артур 3 0
4. Ван дер Верфф Яспер 1 1
5. Фрай Фабиан 2 0
6. Петретта Рауль 2 0
7. Жегрова Эдон 2 0
8. Маршан Янник 2 0
9. Буняку Оргес 2 0
10. Ван Волфсвинкель Рикки 1 0
11. Линднер Хайнц 1 0
12. Клозе Тимм 1 0
13. Видмер Сильван 1 0
14. Жорже Марко 1 0
15. Альдерете Омар 1 0
16. Падула Андреа 1 0
17. Николич Джордже 1 0
18. Фон Моос Юлиан 1 0
19. Хайдари Альбиан 1 0
Цюрих
# Игрок      
1. Думбия Усман 6 0
2. Натан Рафаэл 5 0
3. Тосин Айегун 3 1
4. Крьезиу Хекуран 1 1
5. Маркезано Антонио 2 0
6. Алити Фидан 2 0
7. Сисей Ассан 2 0
8. Джемаили Блерим 1 0
9. Шёнбахлер Марко 1 0
10. Бреше Янник 1 0
11. Кололли Беньямин 1 0
12. Крамер Блаж 1 0
13. Ронер Фабиан 1 0
14. Домджони Тони 1 0
15. Ньонто Вильфред 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Базель 20% (4) 10% (2) 35% (7) 10% (2) 10% (2) 15% (3)
 Цюрих 10.53% (2) 21.05% (4) 15.79% (3) 21.05% (4) 10.53% (2) 21.05% (4)

Предыдущие игры

Базель Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Арау 0:5 Базель Базель 2:2 Тун Люцерн 1:2 Базель Базель 0:0 Санкт-Галлен
Базель 0:2 Янг Бойз Вадуц 0:2 Базель Базель 4:2 Сьон Базель 1:0 Серветт Лугано 1:0 Базель Базель 2:1 Лозанна-Спорт Янг Бойз 2:1 Базель Цюрих 1:0 Базель Санкт-Галлен 1:3 Базель Базель 3:2 Люцерн Базель 1:3 ЦСКА София Серветт 1:0 Базель Базель 3:2 Анортосис Базель 2:2 Вадуц Осиек 1:2 Базель Базель 1:5 Саарбрюккен
Цюрих Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Цюрих 3:1 Люцерн Цюрих 0:0 Сьон Цюрих 0:1 Серветт Люцерн 0:0 Цюрих
Лугано 0:1 Цюрих Цюрих 1:2 Санкт-Галлен Цюрих 4:0 Лозанна-Спорт Серветт 2:1 Цюрих Сьон 2:2 Цюрих Цюрих 2:0 Люцерн Цюрих 1:0 Базель Вадуц 1:4 Цюрих Лозанна-Спорт 4:0 Цюрих Цюрих 2:2 Лугано Янг Бойз 2:1 Цюрих Кьяссо 3:2 Цюрих Цюрих 3:0 Винтертур Цюрих 1:0 Виль Люцерн 2:0 Цюрих Цюрих 2:5 Шаффхаузен

Последние игры между собой

Базель: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Цюрих: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Цюрих 1:0 Базель Суперлига Базель 4:0 Цюрих Суперлига Цюрих 0:4 Базель Суперлига Цюрих 3:2 Базель Суперлига
Базель 4:0 Цюрих Суперлига Базель 3:0 Цюрих Суперлига Цюрих 1:3 Базель Кубок Цюрих 0:2 Базель Суперлига Базель 2:0 Цюрих Суперлига Цюрих 1:1 Базель Суперлига Цюрих 4:1 Базель Суперлига Базель 3:0 Цюрих Суперлига Цюрих 0:0 Базель Суперлига Базель 1:0 Цюрих Суперлига Базель 3:1 Цюрих Кубок Цюрих 2:3 Базель Суперлига Базель 2:2 Цюрих Суперлига Цюрих 2:2 Базель Суперлига Базель 3:1 Цюрих Суперлига Цюрих 1:2 Базель Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 14 9 4 1 22 - 10 31
2. Санкт-Галлен Заявка 14 6 5 3 14 - 11 23
3. Базель Заявка 15 7 2 6 21 - 20 23
4. Цюрих Заявка 15 6 4 5 23 - 17 22
5. Лугано Заявка 14 4 8 2 14 - 13 20
6. Серветт Заявка 14 5 4 5 13 - 14 19
7. Лозанна-Спорт Заявка 15 5 4 6 18 - 18 19
8. Сьон Заявка 15 3 7 5 15 - 20 16
9. Люцерн Заявка 14 3 4 7 20 - 23 13
10. Вадуц Заявка 14 1 4 9 11 - 25 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 7 4 2 1 10 - 7 14
2. Базель Заявка 8 4 2 2 13 - 13 14
3. Лозанна-Спорт Заявка 8 4 0 4 11 - 8 12
4. Цюрих Заявка 7 3 2 2 10 - 5 11
5. Санкт-Галлен Заявка 7 3 2 2 8 - 7 11
6. Лугано Заявка 7 3 2 2 6 - 6 11
7. Сьон Заявка 7 2 4 1 8 - 6 10
8. Серветт Заявка 7 2 4 1 7 - 7 10
9. Люцерн Заявка 7 1 4 2 10 - 10 7
10. Вадуц Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз Заявка 7 5 2 0 12 - 3 17
2. Санкт-Галлен Заявка 7 3 3 1 6 - 4 12
3. Цюрих Заявка 8 3 2 3 13 - 12 11
4. Базель Заявка 7 3 0 4 8 - 7 9
5. Серветт Заявка 7 3 0 4 6 - 7 9
6. Лугано Заявка 7 1 6 0 8 - 7 9
7. Лозанна-Спорт Заявка 7 1 4 2 7 - 10 7
8. Люцерн Заявка 7 2 0 5 10 - 13 6
9. Сьон Заявка 8 1 3 4 7 - 14 6
10. Вадуц Заявка 7 0 3 4 5 - 12 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    28'
    Касами Пайтим получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Крамер Блаж получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.99 3.88 3.45
Бонус: 5 000 ₽ 12.00 2.65 1.38
  14.14 4.07 1.35

Самый высокий коэффициент на матч «Базель» – «Цюрих» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Базель» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Цюрих» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Базель» – «Цюрих», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
13.00 1.00 12.00 1.01 4.80 1.17 3.85 1.26 2.44 1.62 1.87 1.93 1.54 2.41 1.27 3.48 1.19 4.10 1.06 6.80 1.05 7.50
4.50 1.18 3.30 1.30 2.48 1.50 1.58 2.30 1.28 3.45 2.12 1.72 1.05 8.50 1.72 2.12 1.04 9.00 1.08 7.00 1.15 5.00 1.09 7.00 1.07 7.20 1.01 11.50
3.11 1.38 2.17 1.72 1.81 2.06 1.57 2.47 1.34 3.35 1.40 3.01 1.55 2.51 2.05 1.82 1.79 2.08 1.61 2.36 2.28 1.66 1.85 2.01 1.41 2.96 1.27 3.83 1.23 4.43
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.64 1.28 2.45 1.55 1.61 2.31 1.24 4.05 1.16 5.30
1.85 1.90 1.23 3.90 1.12 5.55 1.22 4.20 1.13 5.40
1.51 2.61 1.30 3.62 2.02 1.85 1.61 2.37 1.43 2.88 1.42 2.99
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.00 1.17 3.52 1.30 1.97 1.84 1.47 2.68 1.29 3.60
3.45 1.28 2.01 1.75 1.50 2.48 1.31 3.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.20 1.62
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
2.65 1.45
Где смотреть матч Базель 1:4 Цюрих онлайн

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