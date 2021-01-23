  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Фиорентина
0:0
Первый тайм: 19'

Стадион:
Кротоне
0'
4' Желтая карточка
Роша Игор II
19'
69
Дронговски
Бартломей
4
Миленкович
Никола
20
Песселья
Херман
98
Роша
Игор
II
22
Касерес
Мартин
34
Амрабат
Софьян
10
Кастровилли
Гаэтано
3
Бираги
Кристиано
7
Рибери
Франк
9
Влахович
Душан
5
Бонавентура
Джакомо
1
Кордац
Алекс
26
Джиджи
Коффи
34
Марроне
Лука
13
Луперто
Себастьяно
32
Перейра
Педру
II
95
Эдуардо
Энрике
21
Дзанеллато
Никколо
77
Вулич
Милош
69
Реца
Аркадиуш
30
Мессьяс
Жуниор
25
Сими
Нванкво
Фиорентина
3-4-3
Кротоне
3-5-2

Ход матча

4'
Роша Игор II
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влахович Душан 6 (3) 0.32
2. Кастровилли Гаэтано 4 0.21
3. Миленкович Никола 2 0.11
4. Бираги Кристиано 1 0.05
5. Кьеза Федерико 1 0.05
6. Касерес Мартин 1 0.05
7. Песселья Херман 1 0.05
8. Куаме Кристиан 1 0.05
9. Рибери Франк 0 0
10. Бонавентура Джакомо 0 0
11. Кальехон Хосе 0 0
12. Лирола Поль 0 0
Кротоне
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мессьяс Жуниор 6 0.32
2. Сими Нванкво 6 (3) 0.32
3. Големич Владимир 2 (1) 0.11
4. Молина Сальваторе 1 0.05
5. Реца Аркадиуш 1 0.05
6. Ривьер Эммануэль 1 0.05
7. Вулич Милош 1 0.05
8. Дзанеллато Никколо 1 0.05
9. Эдуардо Энрике 1 0.05
10. Перейра Педру II 0 0

Карточки

Фиорентина
# Игрок      
1. Бираги Кристиано 6 0
2. Кастровилли Гаэтано 5 0
3. Чеккерини Федерико 4 0
4. Рибери Франк 3 0
5. Бонавентура Джакомо 3 0
6. Роша Игор II 3 0
7. Амрабат Софьян 3 0
8. Миленкович Никола 3 0
9. Лирола Поль 3 0
10. Валеро Борха 2 0
11. Песселья Херман 2 0
12. Мартинес Лукас II 0 1
13. Венути Лоренцо 1 0
14. Пульгар Эрик 1 0
15. Куаме Кристиан 1 0
Кротоне
# Игрок      
1. Магальян Лисандро 6 0
2. Луперто Себастьяно 4 1
3. Марроне Лука 5 0
4. Реца Аркадиуш 5 0
5. Чигарини Лука 3 1
6. Мессьяс Жуниор 4 0
7. Петриччоне Якопо 2 1
8. Големич Владимир 3 0
9. Перейра Педру II 3 0
10. Куомо Джузеппе 3 0
11. Эдуардо Энрике 2 0
12. Рисполи Андреа 1 0
13. Маццотта Антонио 1 0
14. Бенали Ахмед 1 0
15. Джиджи Коффи 1 0
16. Сими Нванкво 1 0
17. Молина Сальваторе 1 0
18. Вулич Милош 1 0
19. Драгус Денис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фиорентина 29.41% (5) 11.76% (2) 5.88% (1) 11.76% (2) 17.65% (3) 23.53% (4)
 Кротоне 15% (3) 20% (4) 25% (5) 25% (5) 10% (2) 5% (1)

Предыдущие игры

Фиорентина Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Наполи 6:0 Фиорентина Фиорентина 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:0 Кальяри Лацио 2:1 Фиорентина
Фиорентина 0:0 Болонья Ювентус 0:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Верона Фиорентина 1:1 Сассуоло Аталанта 3:0 Фиорентина Фиорентина 1:1 Дженоа Милан 2:0 Фиорентина Удинезе 0:1 Фиорентина Фиорентина 0:1 Беневенто Парма 0:0 Фиорентина Рома 2:0 Фиорентина Фиорентина 2:1 Падова Фиорентина 3:2 Удинезе Специя 2:2 Фиорентина Фиорентина 1:2 Сампдория Интер Милан 4:3 Фиорентина
Кротоне Последние 20 матчей: +3 =3 -14
Кротоне 4:1 Беневенто Верона 2:1 Кротоне Кротоне 1:3 Рома Интер Милан 6:2 Кротоне
Кротоне 2:1 Парма Сампдория 3:1 Кротоне Удинезе 0:0 Кротоне Кротоне 4:1 Специя Кротоне 0:4 Наполи Болонья 1:0 Кротоне Кротоне 0:2 Лацио Торино 0:0 Кротоне Кротоне 1:2 Аталанта Кротоне 1:1 СПАЛ 2013 Кальяри 4:2 Кротоне Кротоне 1:1 Ювентус Сассуоло 4:1 Кротоне Кротоне 0:2 Милан Дженоа 4:1 Кротоне Трапани 2:0 Кротоне

Последние игры между собой

Фиорентина: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Кротоне: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Фиорентина 2:0 Кротоне Серия A Кротоне 2:1 Фиорентина Серия A Кротоне 0:1 Фиорентина Серия A Фиорентина 1:1 Кротоне Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 19 13 4 2 39 - 22 43
2. Интер Милан Заявка 19 12 5 2 45 - 23 41
3. Рома Заявка 19 11 4 4 41 - 32 37
4. Аталанта Заявка 19 10 6 3 44 - 23 36
5. Наполи Заявка 17 11 1 5 40 - 16 34
6. Ювентус Заявка 17 9 6 2 35 - 18 33
7. Лацио Заявка 18 9 4 5 30 - 25 31
8. Сассуоло Заявка 18 8 6 4 31 - 27 30
9. Верона Заявка 18 7 6 5 22 - 17 27
10. Сампдория Заявка 18 7 2 9 28 - 29 23
11. Беневенто Заявка 19 6 4 9 23 - 36 22
12. Болонья Заявка 18 5 5 8 24 - 31 20
13. Фиорентина 0:0 Заявка 19 4 7 8 18 - 29 19
14. Удинезе Заявка 19 4 6 9 20 - 28 18
15. Специя Заявка 19 4 6 9 26 - 36 18
16. Дженоа Заявка 18 3 6 9 18 - 30 15
17. Кальяри Заявка 18 3 5 10 23 - 36 14
18. Торино Заявка 19 2 8 9 28 - 37 14
19. Парма Заявка 18 2 7 9 14 - 34 13
20. Кротоне 0:0 Заявка 19 3 4 12 21 - 41 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 10 7 3 0 25 - 12 24
2. Интер Милан Заявка 9 7 1 1 25 - 13 22
3. Милан Заявка 10 5 3 2 20 - 15 18
4. Ювентус Заявка 8 5 2 1 16 - 8 17
5. Аталанта Заявка 9 5 2 2 22 - 10 17
6. Наполи Заявка 9 5 1 3 25 - 10 16
7. Верона Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
8. Лацио Заявка 9 4 2 3 14 - 13 14
9. Болонья Заявка 9 4 2 3 17 - 17 14
10. Фиорентина 0:0 Заявка 10 3 5 2 9 - 8 14
11. Сампдория Заявка 9 4 1 4 17 - 14 13
12. Сассуоло Заявка 9 3 4 2 13 - 12 13
13. Кротоне 0:0 Заявка 9 3 1 5 13 - 17 10
14. Удинезе Заявка 10 2 3 5 7 - 12 9
15. Беневенто Заявка 10 2 3 5 11 - 20 9
16. Дженоа Заявка 9 2 2 5 13 - 16 8
17. Кальяри Заявка 9 2 2 5 12 - 18 8
18. Парма Заявка 9 1 4 4 3 - 13 7
19. Специя Заявка 9 1 3 5 10 - 18 6
20. Торино Заявка 9 0 5 4 13 - 18 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 9 8 1 0 19 - 7 25
2. Интер Милан Заявка 10 5 4 1 20 - 10 19
3. Аталанта Заявка 10 5 4 1 22 - 13 19
4. Наполи Заявка 8 6 0 2 15 - 6 18
5. Лацио Заявка 9 5 2 2 16 - 12 17
6. Сассуоло Заявка 9 5 2 2 18 - 15 17
7. Ювентус Заявка 9 4 4 1 19 - 10 16
8. Беневенто Заявка 9 4 1 4 12 - 16 13
9. Рома Заявка 9 4 1 4 16 - 20 13
10. Верона Заявка 9 3 4 2 10 - 8 13
11. Специя Заявка 10 3 3 4 16 - 18 12
12. Сампдория Заявка 9 3 1 5 11 - 15 10
13. Удинезе Заявка 9 2 3 4 13 - 16 9
14. Торино Заявка 10 2 3 5 15 - 19 9
15. Дженоа Заявка 9 1 4 4 5 - 14 7
16. Кальяри Заявка 9 1 3 5 11 - 18 6
17. Болонья Заявка 9 1 3 5 7 - 14 6
18. Парма Заявка 9 1 3 5 11 - 21 6
19. Фиорентина 0:0 Заявка 9 1 2 6 9 - 21 5
20. Кротоне 0:0 Заявка 10 0 3 7 8 - 24 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Фиорентина 94.3% (133)
X 5.7% (8)
Кротоне 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Фиорентина
Ничья
Кротоне
1.70
3.97
5.85
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.65 3.80 5.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.70 3.92 5.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.68 3.90 5.80
  1.66 3.97 5.85

Самый высокий коэффициент на матч «Фиорентина» – «Кротоне» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фиорентина» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кротоне» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фиорентина» – «Кротоне», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.90 1.03 7.90 1.05 3.40 1.30 2.65 1.48 1.90 2.00 1.47 2.68 1.32 3.26 1.12 5.50 1.08 6.05 1.00 10.75
7.74 1.05 6.52 1.08 3.00 1.38 2.27 1.62 2.18 1.73 1.70 2.15 1.79 2.20 1.35 3.15 1.25 3.90 1.09 7.20 1.07 8.40 1.02 11.50 1.01 12.00 0.00 19.00
3.78 1.30 2.82 1.48 2.19 1.75 1.88 2.02 1.69 2.29 1.50 2.75 1.35 3.41 1.13 6.81
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.91 1.41 1.92 1.88 1.43 2.83 1.13 5.95 1.09 7.30
2.70 1.45 1.75 2.05 1.35 3.15 1.08 6.35 1.06 7.44
3.04 1.43 2.49 1.59 1.94 1.96 1.58 2.52 1.42 3.08
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.85 1.26 2.65 1.48 1.68 2.19 1.28 3.68 1.18 4.85
3.70 1.27 2.55 1.50 1.65 2.22 1.24 3.68 1.15 4.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.08 1.72
Букмекер Да Нет
5.80 1.13
Букмекер Да Нет
3.90 1.25
Где смотреть матч Фиорентина 0:0 Кротоне онлайн

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Прогнозы на матч Фиорентина 0:0 Кротоне

Исход игры
Фиорентина
94.3% (133)
Ничья
5.7% (8)
Кротоне
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
41.73% (58)
Меньше
58.27% (81)
Обе команды забьют
Да
43.88% (61)
Нет
56.12% (78)
Популярный счёт
1:0 Фиорентина
35.5% (50)
2:1 Фиорентина
33.3% (47)
2:0 Фиорентина
17% (24)
3:1 Фиорентина
5% (7)
1:1 Ничья
2.8% (4)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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