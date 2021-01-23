Фиорентина
0:0
Первый тайм: 19'
Стадион: Артемио Франки
Кротоне
4' Желтая карточкаРоша Игор II
98
Роша
Игор
II
26
Джиджи
Коффи
34
Марроне
Лука
77
Вулич
Милош
25
Сими
Нванкво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
98 Роша Игор IIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
78 Пульгар ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Jacopo Ricco
-
Главный тренер: Клаудио Чезаре Пранделли
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Джиджи КоффиЗащитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Вулич МилошПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Сими НванквоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Феста МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бенали АхмедПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Рохас ЛуисПолузащитник
-
11 Драгус ДенисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Строппа Джованни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
4'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Влахович Душан
|6 (3)
|0.32
|2.
|Кастровилли Гаэтано
|4
|0.21
|3.
|Миленкович Никола
|2
|0.11
|4.
|Бираги Кристиано
|1
|0.05
|5.
|Кьеза Федерико
|1
|0.05
|6.
|Касерес Мартин
|1
|0.05
|7.
|Песселья Херман
|1
|0.05
|8.
|Куаме Кристиан
|1
|0.05
|9.
|Рибери Франк
|0
|0
|10.
|Бонавентура Джакомо
|0
|0
|11.
|Кальехон Хосе
|0
|0
|12.
|Лирола Поль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мессьяс Жуниор
|6
|0.32
|2.
|Сими Нванкво
|6 (3)
|0.32
|3.
|Големич Владимир
|2 (1)
|0.11
|4.
|Молина Сальваторе
|1
|0.05
|5.
|Реца Аркадиуш
|1
|0.05
|6.
|Ривьер Эммануэль
|1
|0.05
|7.
|Вулич Милош
|1
|0.05
|8.
|Дзанеллато Никколо
|1
|0.05
|9.
|Эдуардо Энрике
|1
|0.05
|10.
|Перейра Педру II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бираги Кристиано
|6
|0
|2.
|Кастровилли Гаэтано
|5
|0
|3.
|Чеккерини Федерико
|4
|0
|4.
|Рибери Франк
|3
|0
|5.
|Бонавентура Джакомо
|3
|0
|6.
|Роша Игор II
|3
|0
|7.
|Амрабат Софьян
|3
|0
|8.
|Миленкович Никола
|3
|0
|9.
|Лирола Поль
|3
|0
|10.
|Валеро Борха
|2
|0
|11.
|Песселья Херман
|2
|0
|12.
|Мартинес Лукас II
|0
|1
|13.
|Венути Лоренцо
|1
|0
|14.
|Пульгар Эрик
|1
|0
|15.
|Куаме Кристиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Магальян Лисандро
|6
|0
|2.
|Луперто Себастьяно
|4
|1
|3.
|Марроне Лука
|5
|0
|4.
|Реца Аркадиуш
|5
|0
|5.
|Чигарини Лука
|3
|1
|6.
|Мессьяс Жуниор
|4
|0
|7.
|Петриччоне Якопо
|2
|1
|8.
|Големич Владимир
|3
|0
|9.
|Перейра Педру II
|3
|0
|10.
|Куомо Джузеппе
|3
|0
|11.
|Эдуардо Энрике
|2
|0
|12.
|Рисполи Андреа
|1
|0
|13.
|Маццотта Антонио
|1
|0
|14.
|Бенали Ахмед
|1
|0
|15.
|Джиджи Коффи
|1
|0
|16.
|Сими Нванкво
|1
|0
|17.
|Молина Сальваторе
|1
|0
|18.
|Вулич Милош
|1
|0
|19.
|Драгус Денис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фиорентина
|29.41% (5)
|11.76% (2)
|5.88% (1)
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
|Кротоне
|15% (3)
|20% (4)
|25% (5)
|25% (5)
|10% (2)
|5% (1)
Предыдущие игры
Фиорентина Последние 20 матчей: +5 =6 -9Наполи 6:0 Фиорентина Фиорентина 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:0 Кальяри Лацио 2:1 Фиорентина
Фиорентина 0:0 Болонья Ювентус 0:3 Фиорентина Фиорентина 1:1 Верона Фиорентина 1:1 Сассуоло Аталанта 3:0 Фиорентина Фиорентина 1:1 Дженоа Милан 2:0 Фиорентина Удинезе 0:1 Фиорентина Фиорентина 0:1 Беневенто Парма 0:0 Фиорентина Рома 2:0 Фиорентина Фиорентина 2:1 Падова Фиорентина 3:2 Удинезе Специя 2:2 Фиорентина Фиорентина 1:2 Сампдория Интер Милан 4:3 Фиорентина
Кротоне Последние 20 матчей: +3 =3 -14Кротоне 4:1 Беневенто Верона 2:1 Кротоне Кротоне 1:3 Рома Интер Милан 6:2 Кротоне
Кротоне 2:1 Парма Сампдория 3:1 Кротоне Удинезе 0:0 Кротоне Кротоне 4:1 Специя Кротоне 0:4 Наполи Болонья 1:0 Кротоне Кротоне 0:2 Лацио Торино 0:0 Кротоне Кротоне 1:2 Аталанта Кротоне 1:1 СПАЛ 2013 Кальяри 4:2 Кротоне Кротоне 1:1 Ювентус Сассуоло 4:1 Кротоне Кротоне 0:2 Милан Дженоа 4:1 Кротоне Трапани 2:0 Кротоне
Последние игры между собой
Фиорентина: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Кротоне: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|19
|13
|4
|2
|39 - 22
|43
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|45 - 23
|41
|3.
|Рома
|Заявка
|19
|11
|4
|4
|41 - 32
|37
|4.
|Аталанта
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|44 - 23
|36
|5.
|Наполи
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|40 - 16
|34
|6.
|Ювентус
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|35 - 18
|33
|7.
|Лацио
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|30 - 25
|31
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|8
|6
|4
|31 - 27
|30
|9.
|Верона
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|22 - 17
|27
|10.
|Сампдория
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|28 - 29
|23
|11.
|Беневенто
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|23 - 36
|22
|12.
|Болонья
|Заявка
|18
|5
|5
|8
|24 - 31
|20
|13.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|19
|4
|7
|8
|18 - 29
|19
|14.
|Удинезе
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|20 - 28
|18
|15.
|Специя
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|26 - 36
|18
|16.
|Дженоа
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|18 - 30
|15
|17.
|Кальяри
|Заявка
|18
|3
|5
|10
|23 - 36
|14
|18.
|Торино
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|28 - 37
|14
|19.
|Парма
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|14 - 34
|13
|20.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|19
|3
|4
|12
|21 - 41
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|25 - 12
|24
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 13
|22
|3.
|Милан
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|20 - 15
|18
|4.
|Ювентус
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|16 - 8
|17
|5.
|Аталанта
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|22 - 10
|17
|6.
|Наполи
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|25 - 10
|16
|7.
|Верона
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|8.
|Лацио
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 13
|14
|9.
|Болонья
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|17 - 17
|14
|10.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|10
|3
|5
|2
|9 - 8
|14
|11.
|Сампдория
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|17 - 14
|13
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|13 - 12
|13
|13.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 17
|10
|14.
|Удинезе
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 12
|9
|15.
|Беневенто
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 20
|9
|16.
|Дженоа
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|13 - 16
|8
|17.
|Кальяри
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 18
|8
|18.
|Парма
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|3 - 13
|7
|19.
|Специя
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|10 - 18
|6
|20.
|Торино
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|13 - 18
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|9
|8
|1
|0
|19 - 7
|25
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|20 - 10
|19
|3.
|Аталанта
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|22 - 13
|19
|4.
|Наполи
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|15 - 6
|18
|5.
|Лацио
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|16 - 12
|17
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|18 - 15
|17
|7.
|Ювентус
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|19 - 10
|16
|8.
|Беневенто
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 16
|13
|9.
|Рома
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 20
|13
|10.
|Верона
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|11.
|Специя
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 18
|12
|12.
|Сампдория
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 15
|10
|13.
|Удинезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 16
|9
|14.
|Торино
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|15 - 19
|9
|15.
|Дженоа
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|5 - 14
|7
|16.
|Кальяри
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 18
|6
|17.
|Болонья
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|7 - 14
|6
|18.
|Парма
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|11 - 21
|6
|19.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 21
|5
|20.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|10
|0
|3
|7
|8 - 24
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Фиорентина» – «Кротоне» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Фиорентина» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кротоне» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Фиорентина» – «Кротоне», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Фиорентина 0:0 Кротоне
Исход игры
Фиорентина
94.3% (133)
Ничья
5.7% (8)
Кротоне
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
41.73% (58)
Меньше
58.27% (81)
Обе команды забьют
Да
43.88% (61)
Нет
56.12% (78)
Популярный счёт
1:0 Фиорентина
35.5% (50)
2:1 Фиорентина
33.3% (47)
2:0 Фиорентина
17% (24)
3:1 Фиорентина
5% (7)
1:1 Ничья
2.8% (4)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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