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  2. Матчи
  3. Португалия
Риу Аве
0:0
Первый тайм: 12'

Стадион:
Портимоненсе
0' 12'
1
Кишек
Павел
25
Пинту
Иву
6
Боревкович
Тони
33
Сантос
Адерлан
24
Амарал
Педру
18
Пеле
Мамаду
8
Тарантини
Рикардо
40
Ryotaro
Meshino
11
Шику
Жеральдес
21
Мане
Карлуш
7
Желсон
Дала
94
Португал
Самуэл
18
Муфи
Фахд
2
Маурисио
Антонио
3
Поссиньоло
Лукас
22
Андзаи
Коки
11
Оливейро
Андерсон
II
10
Эвертон
Перейра
28
Виллиан
II
77
Боа
Морте
Аилтон
20
Лукинья
14
Гомеш
Бету
Риу Аве
4-2-3-1
Портимоненсе
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Риу Аве
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пиазон Лукас 2 (1) 0.17
2. Диего Лопес III 1 0.08
3. Мане Карлуш 1 0.08
4. Сантос Адерлан 1 0.08
5. Ryotaro Meshino 1 0.08
6. Пеле Мамаду 0 0
Портимоненсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гомеш Бету 3 0.25
2. Фабрисио Месиас 2 (1) 0.17
3. Боа Морте Аилтон 1 0.08
4. Оливейро Андерсон II 1 0.08
5. Денер Клементе 1 0.08
6. Муфи Фахд 0 0
7. Фернандес Лукас IV 0 0
8. Лукинья 0 0
9. Виллиан II 0 0

Карточки

Риу Аве
# Игрок      
1. Пеле Мамаду 3 0
2. Сантос Адерлан 3 0
3. Боревкович Тони 3 0
4. Тарантини Рикардо 1 0
5. Пинту Иву 1 0
6. Филипе Аугусто 1 0
7. Диего Лопес III 1 0
8. Мане Карлуш 1 0
9. Ронан 1 0
10. Шику Жеральдес 1 0
11. Ямбор Никола 1 0
12. Амарал Педру 1 0
Портимоненсе
# Игрок      
1. Денер Клементе 5 0
2. Са Педру 3 0
3. Виллиан II 3 0
4. Андзаи Коки 2 0
5. Маурисио Антонио 2 0
6. Боа Морте Аилтон 2 0
7. Фернандес Лукас IV 2 0
8. Лукинья 2 0
9. Канде Фали 2 0
10. Ваш Те Рикарду 1 0
11. Велинтон Соуза 1 0
12. Сезар Жулио VII 1 0
13. Поссиньоло Лукас 1 0
14. Муфи Фахд 1 0
15. Оливейро Андерсон II 1 0
16. Гомеш Бету 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Риу Аве 33.33% (2) 16.67% (1) 0 0 0 50% (3)
 Портимоненсе 12.5% (1) 0 0 12.5% (1) 50% (4) 25% (2)

Предыдущие игры

Риу Аве Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Пасуш де Феррейра 2:0 Риу Аве Риу Аве 1:3 Маритиму Брага 3:0 Риу Аве Риу Аве 2:1 Фамаликан
Риу Аве 0:0 Боавишта Жил Висенте 2:0 Риу Аве Moncao 1:2 Риу Аве Белененсеш 0:0 Риу Аве Риу Аве 2:0 Морейренсе Фаренсе 0:1 Риу Аве Риу Аве 0:3 Бенфика Фамаликан 1:1 Риу Аве Риу Аве 2:2 Милан Риу Аве 0:0 Витория Гимарайнш Бешикташ 1:1 Риу Аве Тондела 1:1 Риу Аве Борац Баня-Лука 0:2 Риу Аве Маритиму 2:1 Риу Аве Пасуш де Феррейра 1:2 Риу Аве Риу Аве 0:0 Маритиму
Портимоненсе Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Портимоненсе 2:0 Фаренсе Бенфика 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:0 Фамаликан Витория Гимарайнш 1:0 Портимоненсе
Портимоненсе 1:0 Насьонал Мадейра Униан Лейрия 1:0 Портимоненсе Порту 3:1 Портимоненсе Портимоненсе 1:2 Санта-Клара Тондела 1:0 Портимоненсе Маритиму 1:2 Портимоненсе Портимоненсе 0:2 Спортинг Л Жил Висенте 1:0 Портимоненсе Портимоненсе 1:1 Пасуш де Феррейра Портимоненсе 0:0 Рединг Портимоненсе 1:2 Спортинг Л Портимоненсе 1:2 Спортинг Портимоненсе 2:0 Авеш Пасуш де Феррейра 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 2:1 Боавишта Риу Аве 2:1 Портимоненсе

Последние игры между собой

Риу Аве: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 3
Портимоненсе: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 7
Риу Аве 2:1 Портимоненсе Примейра-лига Портимоненсе 1:1 Риу Аве Примейра-лига Портимоненсе 1:1 Риу Аве Кубок лиги Портимоненсе 0:1 Риу Аве Примейра-лига
Риу Аве 2:1 Портимоненсе Примейра-лига Портимоненсе 0:2 Риу Аве Кубок лиги Портимоненсе 4:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 2:0 Портимоненсе Примейра-лига Риу Аве 2:1 Портимоненсе Кубок Португалии Риу Аве 2:0 Портимоненсе Примейра-лига Портимоненсе 3:1 Риу Аве Примейра-лига Портимоненсе 2:1 Риу Аве Главная лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л 1:0 Заявка 13 11 2 0 29 - 8 35
2. Бенфика 0:0 Заявка 13 9 2 2 26 - 13 29
3. Порту Заявка 12 9 1 2 31 - 15 28
4. Брага Заявка 13 9 0 4 23 - 13 27
5. Витория Гимарайнш Заявка 11 6 1 4 13 - 10 19
6. Пасуш де Феррейра Заявка 12 5 4 3 15 - 12 19
7. Санта-Клара Заявка 12 4 2 6 11 - 15 14
8. Маритиму Заявка 13 4 2 7 15 - 18 14
9. Жил Висенте Заявка 12 3 4 5 9 - 12 13
10. Насьонал Мадейра 0:1 Заявка 12 3 4 5 11 - 14 13
11. Морейренсе Заявка 12 3 4 5 8 - 13 13
12. Тондела 0:0 Заявка 13 3 4 6 10 - 20 13
13. Белененсеш Заявка 12 2 6 4 6 - 9 12
14. Портимоненсе 0:0 Заявка 13 3 3 7 9 - 14 12
15. Риу Аве 0:0 Заявка 13 2 6 5 6 - 15 12
16. Фамаликан Заявка 12 2 5 5 13 - 20 11
17. Боавишта Заявка 12 1 7 4 12 - 20 10
18. Фаренсе Заявка 12 2 3 7 12 - 18 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 7 6 0 1 18 - 8 18
2. Спортинг Л 1:0 Заявка 6 5 1 0 14 - 4 16
3. Бенфика 0:0 Заявка 7 5 1 1 13 - 7 16
4. Брага Заявка 6 5 0 1 9 - 3 15
5. Пасуш де Феррейра Заявка 6 4 1 1 10 - 6 13
6. Морейренсе Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
7. Тондела 0:0 Заявка 7 3 2 2 5 - 7 11
8. Насьонал Мадейра 0:1 Заявка 7 2 3 2 9 - 9 9
9. Фаренсе Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
10. Маритиму Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
11. Жил Висенте Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
12. Портимоненсе 0:0 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
13. Витория Гимарайнш Заявка 6 2 0 4 4 - 9 6
14. Белененсеш Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
15. Риу Аве 0:0 Заявка 6 1 3 2 3 - 6 6
16. Фамаликан Заявка 6 1 3 2 8 - 12 6
17. Санта-Клара Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
18. Боавишта Заявка 5 1 1 3 4 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л 1:0 Заявка 7 6 1 0 15 - 4 19
2. Витория Гимарайнш Заявка 5 4 1 0 9 - 1 13
3. Бенфика 0:0 Заявка 6 4 1 1 13 - 6 13
4. Брага Заявка 7 4 0 3 14 - 10 12
5. Порту Заявка 5 3 1 1 13 - 7 10
6. Санта-Клара Заявка 6 3 0 3 7 - 7 9
7. Пасуш де Феррейра Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
8. Белененсеш Заявка 6 1 3 2 1 - 3 6
9. Маритиму Заявка 7 2 0 5 10 - 13 6
10. Риу Аве 0:0 Заявка 7 1 3 3 3 - 9 6
11. Боавишта Заявка 7 0 6 1 8 - 10 6
12. Жил Висенте Заявка 6 1 2 3 4 - 7 5
13. Фамаликан Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
14. Насьонал Мадейра 0:1 Заявка 5 1 1 3 2 - 5 4
15. Портимоненсе 0:0 Заявка 7 1 1 5 4 - 9 4
16. Морейренсе Заявка 6 0 2 4 1 - 9 2
17. Тондела 0:0 Заявка 6 0 2 4 5 - 13 2
18. Фаренсе Заявка 6 0 1 5 3 - 10 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Примейре-лиге
  • — Вылет во Вторую лигу
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio dos Arcos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Риу Аве 77.3% (109)
X 18.4% (26)
Портимоненсе 4.3% (6)
-2
выиграет Портимоненсе, со счетом 1:2
42
algl66 #
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Риу Аве
Ничья
Портимоненсе
2.15
3.11
4.32
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.15 3.00 4.15
Бонус: 10 000 ₽ 2.06 3.00 4.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.07 3.04 4.20
Бонус: 5 000 ₽ 2.11 3.05 3.95
  2.10 3.11 4.32

Самый высокий коэффициент на матч «Риу Аве» – «Портимоненсе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Риу Аве» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Портимоненсе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Риу Аве» – «Портимоненсе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.00 1.11 2.50 1.49 1.86 1.88 1.48 2.55 1.16 4.80
6.25 1.11 5.20 1.17 2.66 1.53 1.87 1.93 1.51 2.49 1.22 3.88 1.14 4.60 1.03 8.80 1.02 9.20
6.90 1.07 5.10 1.13 2.50 1.53 2.18 1.68 1.86 1.94 1.67 2.21 1.47 2.55 1.20 4.20 1.15 5.00 1.05 9.40 1.04 9.70 0.00 17.50 0.00 18.00 0.00 24.00
7.12 1.12 2.59 1.54 2.25 1.69 1.91 1.98 1.66 2.32 1.51 2.68 1.17 5.47
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.30 1.57 1.52 2.43 1.26 3.60 1.04 9.00
2.31 1.61 1.54 2.48 1.28 3.68 1.06 8.70 1.05 10.25
1.53 2.41 1.27 3.55 1.05 8.30
2.46 1.59 2.01 1.88 1.55 2.57 1.37 3.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.35 2.01 1.74 1.45 2.65 1.10 6.20
3.04 1.38 2.04 1.78 1.47 2.68 1.15 5.55 1.10 6.80
1.96 1.79 1.42 2.70 1.13 5.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.17 1.64
2.15 1.65
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
6.00 1.12
Букмекер Да Нет
4.30 1.19
4.40 1.19
Где смотреть матч Риу Аве 0:0 Портимоненсе онлайн

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Прогнозы на матч Риу Аве 0:0 Портимоненсе

Исход игры
Риу Аве
77.3% (109)
Ничья
18.4% (26)
Портимоненсе
4.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
24.29% (34)
Меньше
75.71% (106)
Обе команды забьют
Да
40% (56)
Нет
60% (84)
Популярный счёт
1:0 Риу Аве
45.4% (64)
2:1 Риу Аве
21.3% (30)
1:1 Ничья
15.6% (22)
2:0 Риу Аве
9.2% (13)
0:0 Ничья
2.8% (4)
0:1 Портимоненсе
2.1% (3)
1:2 Портимоненсе
1.4% (2)
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