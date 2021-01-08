Риу Аве
3:0
Конец матча
Стадион: Эштадиу ду Риу Аве
Портимоненсе
50' Желтая карточкаМуфи Фахд
1:0
51' ПенальтиПеле Мамаду
2:0
54' ГолRyotaro Meshino
3:0
78' ГолМане Карлуш
84' Желтая карточкаМаурисио Антонио
86' Желтая карточкаМедейрос Фернандо
25
Пинту
Иву
24
Амарал
Педру
18
Пеле
Мамаду
21
Мане
Карлуш
18
Муфи
Фахд
22
Андзаи
Коки
28
Виллиан
II
20
Лукинья
14
Гомеш
Бету
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Пинту ИвуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Амарал ПедруЗащитник
-
18 Пеле МамадуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мане КарлушПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
20 КоштиньяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
89 Сед АхмедНападающий
-
-
Главный тренер: Mario Silva
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Муфи ФахдЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Андзаи КокиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Виллиан IIПолузащитник
- Полузащитник
-
20 ЛукиньяНападающий
-
14 Гомеш БетуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Энрике XXIIЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Канде Фали
-
-
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
Ход матча
50'
51'
1:0
54'
2:0
63'
78'
3:0
84'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мане Карлуш
|2
|0.15
|2.
|Ryotaro Meshino
|2
|0.15
|3.
|Пиазон Лукас
|2 (1)
|0.15
|4.
|Диего Лопес III
|1
|0.08
|5.
|Пеле Мамаду
|1 (1)
|0.08
|6.
|Сантос Адерлан
|1
|0.08
|7.
|Желсон Дала
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гомеш Бету
|3
|0.23
|2.
|Фабрисио Месиас
|2 (1)
|0.15
|3.
|Боа Морте Аилтон
|1
|0.08
|4.
|Оливейро Андерсон II
|1
|0.08
|5.
|Денер Клементе
|1
|0.08
|6.
|Муфи Фахд
|0
|0
|7.
|Фернандес Лукас IV
|0
|0
|8.
|Лукинья
|0
|0
|9.
|Виллиан II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пеле Мамаду
|3
|0
|2.
|Сантос Адерлан
|3
|0
|3.
|Боревкович Тони
|3
|0
|4.
|Тарантини Рикардо
|1
|0
|5.
|Пинту Иву
|1
|0
|6.
|Филипе Аугусто
|1
|0
|7.
|Диего Лопес III
|1
|0
|8.
|Мане Карлуш
|1
|0
|9.
|Ронан
|1
|0
|10.
|Шику Жеральдес
|1
|0
|11.
|Ямбор Никола
|1
|0
|12.
|Амарал Педру
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Денер Клементе
|5
|0
|2.
|Маурисио Антонио
|3
|0
|3.
|Са Педру
|3
|0
|4.
|Виллиан II
|3
|0
|5.
|Андзаи Коки
|2
|0
|6.
|Боа Морте Аилтон
|2
|0
|7.
|Муфи Фахд
|2
|0
|8.
|Фернандес Лукас IV
|2
|0
|9.
|Лукинья
|2
|0
|10.
|Канде Фали
|2
|0
|11.
|Ваш Те Рикарду
|1
|0
|12.
|Велинтон Соуза
|1
|0
|13.
|Сезар Жулио VII
|1
|0
|14.
|Поссиньоло Лукас
|1
|0
|15.
|Медейрос Фернандо
|1
|0
|16.
|Оливейро Андерсон II
|1
|0
|17.
|Гомеш Бету
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Риу Аве
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|0
|22.22% (2)
|0
|44.44% (4)
|Портимоненсе
|12.5% (1)
|0
|0
|12.5% (1)
|50% (4)
|25% (2)
Предыдущие игры
Риу Аве Последние 20 матчей: +7 =6 -7Пасуш де Феррейра 2:0 Риу Аве Риу Аве 1:3 Маритиму Брага 3:0 Риу Аве Риу Аве 2:1 Фамаликан
Риу Аве 0:0 Боавишта Жил Висенте 2:0 Риу Аве Moncao 1:2 Риу Аве Белененсеш 0:0 Риу Аве Риу Аве 2:0 Морейренсе Фаренсе 0:1 Риу Аве Риу Аве 0:3 Бенфика Фамаликан 1:1 Риу Аве Риу Аве 2:2 Милан Риу Аве 0:0 Витория Гимарайнш Бешикташ 1:1 Риу Аве Тондела 1:1 Риу Аве Борац Баня-Лука 0:2 Риу Аве Маритиму 2:1 Риу Аве Пасуш де Феррейра 1:2 Риу Аве Риу Аве 0:0 Маритиму
Портимоненсе Последние 20 матчей: +5 =3 -12Портимоненсе 2:0 Фаренсе Бенфика 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:0 Фамаликан Витория Гимарайнш 1:0 Портимоненсе
Портимоненсе 1:0 Насьонал Мадейра Униан Лейрия 1:0 Портимоненсе Порту 3:1 Портимоненсе Портимоненсе 1:2 Санта-Клара Тондела 1:0 Портимоненсе Маритиму 1:2 Портимоненсе Портимоненсе 0:2 Спортинг Л Жил Висенте 1:0 Портимоненсе Портимоненсе 1:1 Пасуш де Феррейра Портимоненсе 0:0 Рединг Портимоненсе 1:2 Спортинг Л Портимоненсе 1:2 Спортинг Портимоненсе 2:0 Авеш Пасуш де Феррейра 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 2:1 Боавишта Риу Аве 2:1 Портимоненсе
Последние игры между собой
Риу Аве: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 3
Портимоненсе: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 7
Риу Аве 2:1 Портимоненсе Примейра-лига Портимоненсе 0:2 Риу Аве Кубок лиги Портимоненсе 4:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 2:0 Портимоненсе Примейра-лига Риу Аве 2:1 Портимоненсе Кубок Португалии Риу Аве 2:0 Портимоненсе Примейра-лига Портимоненсе 3:1 Риу Аве Примейра-лига Портимоненсе 2:1 Риу Аве Главная лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|13
|11
|2
|0
|30 - 8
|35
|2.
|Бенфика
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|28 - 13
|31
|3.
|Порту
|1:1 Заявка
|13
|9
|2
|2
|32 - 16
|29
|4.
|Брага
|Заявка
|13
|9
|0
|4
|23 - 13
|27
|5.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|13 - 10
|19
|6.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 12
|19
|7.
|Санта-Клара
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 15
|14
|8.
|Маритиму
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 18
|14
|9.
|Риу Аве
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|9 - 15
|14
|10.
|Жил Висенте
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 12
|13
|11.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 15
|13
|12.
|Морейренсе
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|8 - 13
|13
|13.
|Белененсеш
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|6 - 9
|12
|14.
|Тондела
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 22
|12
|15.
|Фамаликан
|1:1 Заявка
|13
|2
|6
|5
|14 - 21
|12
|16.
|Портимоненсе
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|9 - 17
|11
|17.
|Боавишта
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|12 - 20
|10
|18.
|Фаренсе
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 18
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|1:1 Заявка
|7
|6
|0
|1
|18 - 8
|18
|2.
|Бенфика
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|15 - 7
|18
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|4.
|Брага
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|9 - 3
|15
|5.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|6.
|Морейренсе
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|7.
|Тондела
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|5 - 7
|11
|8.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|9.
|Фаренсе
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|10.
|Маритиму
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|11.
|Риу Аве
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|12.
|Жил Висенте
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|13.
|Портимоненсе
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|14.
|Фамаликан
|1:1 Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 13
|7
|15.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 9
|6
|16.
|Белененсеш
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|17.
|Санта-Клара
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|18.
|Боавишта
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 4
|19
|2.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 1
|13
|3.
|Бенфика
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 6
|13
|4.
|Брага
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|14 - 10
|12
|5.
|Порту
|1:1 Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 8
|11
|6.
|Санта-Клара
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 7
|9
|7.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|8.
|Белененсеш
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|1 - 3
|6
|9.
|Маритиму
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|10 - 13
|6
|10.
|Риу Аве
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 9
|6
|11.
|Боавишта
|Заявка
|7
|0
|6
|1
|8 - 10
|6
|12.
|Фамаликан
|1:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|13.
|Жил Висенте
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|14.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|15.
|Портимоненсе
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|4 - 12
|3
|16.
|Морейренсе
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 9
|2
|17.
|Фаренсе
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 10
|1
|18.
|Тондела
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 15
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Примейре-лиге
- — Вылет во Вторую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Риу Аве» – «Портимоненсе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Риу Аве» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Портимоненсе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Риу Аве» – «Портимоненсе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Риу Аве 3:0 Портимоненсе
Исход игры
Риу Аве
77.3% (109)
Ничья
18.4% (26)
Портимоненсе
4.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
24.29% (34)
Меньше
75.71% (106)
Обе команды забьют
Да
40% (56)
Нет
60% (84)
Популярный счёт
1:0 Риу Аве
45.4% (64)
2:1 Риу Аве
21.3% (30)
1:1 Ничья
15.6% (22)
2:0 Риу Аве
9.2% (13)
0:0 Ничья
2.8% (4)
0:1 Портимоненсе
2.1% (3)
1:2 Портимоненсе
1.4% (2)
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