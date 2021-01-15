Спортинг Л
1:1
Конец матча
Стадион: Жозе Алваладе
Риу Аве
7' Желтая карточкаПлата Гонсало
15' Желтая карточкаАмарал Педру
24' Желтая карточкаМариу Жоау
25' Желтая карточкаКоэнтрау Фабиу
1:0
42' ГолГонсалвес Педро
1:1
61' ГолЖелсон Дала
69' Желтая карточкаТарантини Рикардо
69' Желтая карточкаГабриэльзиньо
83' Желтая карточкаРодригеш Гонсалу
87' Желтая карточкаБруно Табата
90' Желтая карточкаПерейра Андре
24
Порро
Педро
17
Мариу
Жоау
19
Томаш
Тьягу
25
Пинту
Иву
21
Мане
Карлуш
24
Амарал
Педру
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Порро ПедроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мариу ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Томаш ТьягуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Сильва ЖоаоНападающий
- Нападающий
-
43 Маркеш ПедруНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Аморим Рубен
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Пинту ИвуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Мане КарлушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Амарал ПедруПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
20 КоштиньяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Pedro Cunha
Ход матча
15'
24'
25'
42'
1:0
61'
1:1
69'
83'
87'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гонсалвес Педро
|12
|0.86
|2.
|Сантуш Нуну II
|4
|0.29
|3.
|Шпорар Андраж
|3 (1)
|0.21
|4.
|Кабрал Жоване
|3 (1)
|0.21
|5.
|Томаш Тьягу
|2
|0.14
|6.
|Порро Педро
|2
|0.14
|7.
|Вьетто Лусиано
|1
|0.07
|8.
|Луис Матеус II
|1
|0.07
|9.
|Мендеш Нуну
|1
|0.07
|10.
|Коатес Себастьян
|1
|0.07
|11.
|Мариу Жоау
|1 (1)
|0.07
|12.
|Феддал Зу
|0
|0
|13.
|Бруно Табата
|0
|0
|14.
|Адан Антонио
|0
|0
|15.
|Нету Луиш
|0
|0
|16.
|Браганса Даниэл
|0
|0
|17.
|Плата Гонсало
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мане Карлуш
|2
|0.14
|2.
|Ryotaro Meshino
|2
|0.14
|3.
|Пиазон Лукас
|2 (1)
|0.14
|4.
|Диего Лопес III
|1
|0.07
|5.
|Желсон Дала
|1
|0.07
|6.
|Пеле Мамаду
|1 (1)
|0.07
|7.
|Сантос Адерлан
|1
|0.07
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Феддал Зу
|5
|0
|2.
|Гонсалвес Педро
|3
|1
|3.
|Коатес Себастьян
|4
|0
|4.
|Нету Луиш
|4
|0
|5.
|Пальинья Жоау
|4
|0
|6.
|Сантуш Нуну II
|4
|0
|7.
|Луис Матеус II
|3
|0
|8.
|Адан Антонио
|2
|0
|9.
|Порро Педро
|2
|0
|10.
|Бруно Табата
|1
|0
|11.
|Антунеш Виторину
|1
|0
|12.
|Вендел Жералдо
|1
|0
|13.
|Мариу Жоау
|1
|0
|14.
|Вьетто Лусиано
|1
|0
|15.
|Шпорар Андраж
|1
|0
|16.
|Кабрал Жоване
|1
|0
|17.
|Плата Гонсало
|1
|0
|18.
|Томаш Тьягу
|1
|0
|19.
|Инасиу Гонсалу
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пеле Мамаду
|3
|0
|2.
|Сантос Адерлан
|3
|0
|3.
|Боревкович Тони
|3
|0
|4.
|Тарантини Рикардо
|2
|0
|5.
|Амарал Педру
|2
|0
|6.
|Коэнтрау Фабиу
|1
|0
|7.
|Пинту Иву
|1
|0
|8.
|Филипе Аугусто
|1
|0
|9.
|Диего Лопес III
|1
|0
|10.
|Мане Карлуш
|1
|0
|11.
|Ронан
|1
|0
|12.
|Шику Жеральдес
|1
|0
|13.
|Ямбор Никола
|1
|0
|14.
|Родригеш Гонсалу
|1
|0
|15.
|Габриэльзиньо
|1
|0
|16.
|Перейра Андре
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Спортинг Л
|19.35% (6)
|9.68% (3)
|19.35% (6)
|9.68% (3)
|9.68% (3)
|32.26% (10)
|Риу Аве
|20% (2)
|10% (1)
|0
|20% (2)
|10% (1)
|40% (4)
Предыдущие игры
Спортинг Л Последние 20 матчей: +16 =2 -2Маритиму 2:0 Спортинг Л Насьонал Мадейра 0:2 Спортинг Л Спортинг Л 2:0 Брага Белененсеш 1:2 Спортинг Л
Спортинг Л 1:0 Фаренсе Спортинг Л 2:0 Мафра Спортинг Л 3:0 Пасуш де Феррейра Фамаликан 2:2 Спортинг Л Спортинг Л 2:1 Морейренсе Сакавененсе 1:7 Спортинг Л Витория Гимарайнш 0:4 Спортинг Л Спортинг Л 4:0 Тондела Спортинг Л 3:1 Жил Висенте Санта-Клара 1:2 Спортинг Л Спортинг Л 2:2 Порту Портимоненсе 0:2 Спортинг Л Спортинг Л 1:4 ЛАСК Пасуш де Феррейра 0:2 Спортинг Л Спортинг Л 1:0 Абердин Спортинг Л 2:1 Вальядолид
Риу Аве Последние 20 матчей: +7 =5 -8Риу Аве 1:2 Эшторил Риу Аве 3:0 Портимоненсе Пасуш де Феррейра 2:0 Риу Аве Риу Аве 1:3 Маритиму
Брага 3:0 Риу Аве Риу Аве 2:1 Фамаликан Риу Аве 0:0 Боавишта Жил Висенте 2:0 Риу Аве Moncao 1:2 Риу Аве Белененсеш 0:0 Риу Аве Риу Аве 2:0 Морейренсе Фаренсе 0:1 Риу Аве Риу Аве 0:3 Бенфика Фамаликан 1:1 Риу Аве Риу Аве 2:2 Милан Риу Аве 0:0 Витория Гимарайнш Бешикташ 1:1 Риу Аве Тондела 1:1 Риу Аве Борац Баня-Лука 0:2 Риу Аве Маритиму 2:1 Риу Аве
Последние игры между собой
Спортинг Л: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Риу Аве: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Спортинг Л 5:2 Риу Аве Кубок Риу Аве 1:3 Спортинг Л Примейра-лига Спортинг Л 2:0 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 0:1 Спортинг Л Примейра-лига Спортинг Л 1:0 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 3:1 Спортинг Л Примейра-лига Спортинг Л 0:0 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 1:2 Спортинг Л Примейра-лига Риу Аве 0:1 Спортинг Л Примейра-лига Спортинг Л 4:2 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 1:2 Спортинг Л Примейра-лига Спортинг Л 1:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 2:1 Спортинг Л Примейра-лига Риу Аве 3:0 Спортинг Л Кубок лиги Спортинг Л 0:1 Риу Аве Примейра-лига Спортинг Л 1:0 Риу Аве Примейра-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|31 - 9
|36
|2.
|Порту
|1:1 Заявка
|14
|10
|2
|2
|36 - 17
|32
|3.
|Бенфика
|1:1 Заявка
|14
|10
|2
|2
|29 - 14
|32
|4.
|Брага
|Заявка
|13
|9
|0
|4
|23 - 13
|27
|5.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|17 - 12
|22
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|15 - 12
|20
|7.
|Санта-Клара
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 16
|15
|8.
|Риу Аве
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|10 - 16
|15
|9.
|Маритиму
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 18
|14
|10.
|Морейренсе
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|10 - 15
|14
|11.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 15
|13
|12.
|Жил Висенте
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 15
|13
|13.
|Фаренсе
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 19
|12
|14.
|Тондела
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 22
|12
|15.
|Белененсеш
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|6 - 11
|12
|16.
|Портимоненсе
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|9 - 17
|11
|17.
|Фамаликан
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|14 - 24
|11
|18.
|Боавишта
|Заявка
|13
|1
|8
|4
|13 - 21
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|1:1 Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 9
|19
|2.
|Бенфика
|1:1 Заявка
|7
|6
|0
|1
|15 - 7
|18
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 5
|17
|4.
|Брага
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|9 - 3
|15
|5.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|6.
|Морейренсе
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|7.
|Фаренсе
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|8.
|Тондела
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|5 - 7
|11
|9.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|10.
|Риу Аве
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|11.
|Маритиму
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|12.
|Жил Висенте
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|13.
|Портимоненсе
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|14.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 9
|6
|15.
|Белененсеш
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|16.
|Фамаликан
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 16
|6
|17.
|Санта-Клара
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|18.
|Боавишта
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 4
|19
|2.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|3.
|Бенфика
|1:1 Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|4.
|Порту
|1:1 Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 8
|13
|5.
|Брага
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|14 - 10
|12
|6.
|Санта-Клара
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|7.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|8.
|Риу Аве
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|4 - 10
|7
|9.
|Белененсеш
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|1 - 3
|6
|10.
|Маритиму
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|10 - 13
|6
|11.
|Боавишта
|Заявка
|7
|0
|6
|1
|8 - 10
|6
|12.
|Фамаликан
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|13.
|Жил Висенте
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|14.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|15.
|Портимоненсе
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|4 - 12
|3
|16.
|Морейренсе
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 9
|2
|17.
|Фаренсе
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 10
|1
|18.
|Тондела
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 15
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Примейре-лиге
- — Вылет во Вторую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Спортинг Л» – «Риу Аве» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Спортинг Л» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Риу Аве» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Спортинг Л» – «Риу Аве», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Спортинг Л 1:1 Риу Аве
Исход игры
Спортинг Л
98% (146)
Ничья
2% (3)
Риу Аве
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
31.76% (47)
Меньше
68.24% (101)
Обе команды забьют
Да
28.38% (42)
Нет
71.62% (106)
Популярный счёт
2:0 Спортинг Л
53% (79)
2:1 Спортинг Л
19.5% (29)
1:0 Спортинг Л
12.8% (19)
3:1 Спортинг Л
6.7% (10)
3:0 Спортинг Л
5.4% (8)
1:1 Ничья
2% (3)
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