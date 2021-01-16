  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
Тондела
1:0
Первый тайм: 41'

Стадион:
Боавишта
0'
11' Красная карточка
Девениш Кристиан
30' Красная карточка
Авазьем Чидозье
41'
99
Ниассе
Бабакар
2
Бибито
28
Медиуб
Абдель
23
Таварес
Йоан
21
Enzo
Martinez3
7
Агра
Салвадор
8
Педру
Жоау
II
6
Аугусто
Педро
24
Naoufel
Khacef
10
Мурильо
Джон
17
Гонсалес
Марио
20
Леонардо
VI
2
Кэннон
Реджи
5
Авазьем
Чидозье
42
Девениш
Кристиан
19
Мангаш
Рикарду
30
Паулиньо
Жозе
6
Гарсия
Хави
7
Сантуш
Нуну
III
17
Элис
Альберт
10
Гомес
Анхель
8
Зауэр
Густаво
Тондела
4-4-2
Боавишта
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Тондела
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гонсалес Марио 4 0.29
2. Барбоза Рафаэл II 2 0.14
3. Аугусто Педро 1 0.07
4. Агра Салвадор 1 0.07
5. Феррейра Филипе 1 0.07
6. Рикарду Алвеш II 1 0.07
7. Мурильо Джон 0 0
8. Штркаль Томислав 0 0
9. Медиуб Абдель 0 0
10. Enzo Martinez3 0 0
Боавишта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гомес Анхель 3 (1) 0.21
2. Хамаче Янис 2 0.14
3. Элис Альберт 2 0.14
4. Зауэр Густаво 2 0.14
5. Гарсия Хави 1 0.07
6. Мангаш Рикарду 1 0.07
7. Сантуш Нуну III 1 0.07
8. Девениш Кристиан 1 0.07
9. Паулиньо Жозе 0 0
10. Бенгуче Хорхе 0 0
11. Кафумана Шоу 0 0

Карточки

Тондела
# Игрок      
1. Бибито 4 1
2. Аугусто Педро 5 0
3. Enzo Martinez3 4 0
4. Агра Салвадор 2 1
5. Педру Жоау II 2 1
6. Naoufel Khacef 2 1
7. Мурильо Джон 3 0
8. Грау Хауме 3 0
9. Ниассе Бабакар 0 1
10. Таварес Йоан 1 0
11. Феррейра Филипе 1 0
12. Жаките Жоау 1 0
13. Штркаль Томислав 1 0
14. Медиуб Абдель 1 0
15. Joao Pedro Moreira Mendes2 1 0
Боавишта
# Игрок      
1. Гарсия Хави 5 1
2. Авазьем Чидозье 4 1
3. Паулиньо Жозе 3 0
4. Гомес Анхель 3 0
5. Элис Альберт 2 0
6. Кэннон Реджи 2 0
7. Сантуш Нуну III 2 0
8. Девениш Кристиан 0 1
9. Бракалли Рафаэл 1 0
10. Леонардо VI 1 0
11. Зауэр Густаво 1 0
12. Бенгуче Хорхе 1 0
13. Мангаш Рикарду 1 0
14. Рейзиньо Мигель 1 0
15. Кафумана Шоу 1 0
16. Хамаче Янис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тондела 10% (1) 10% (1) 40% (4) 20% (2) 20% (2) 0
 Боавишта 7.69% (1) 23.08% (3) 23.08% (3) 7.69% (1) 30.77% (4) 7.69% (1)

Предыдущие игры

Тондела Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Бенфика 2:0 Тондела Тондела 1:0 Фамаликан Насьонал Мадейра 2:0 Тондела Тондела 0:0 Морейренсе
Порту 2:1 Тондела Порту 4:3 Тондела Тондела 0:2 Витория Гимарайнш Фелгейраш 1932 0:1 Тондела Тондела 2:0 Санта-Клара Спортинг Л 4:0 Тондела Тондела 1:0 Портимоненсе Жил Висенте 1:1 Тондела Тондела 0:4 Брага Маритиму 2:1 Тондела Тондела 1:1 Риу Аве Морейренсе 1:2 Тондела Тондела 1:0 Брага Жил Висенте 3:2 Тондела Тондела 1:3 Порту Тондела 0:1 Фамаликан
Боавишта Последние 20 матчей: +2 =9 -9
Боавишта 1:1 Санта-Клара Маритиму 0:0 Боавишта Боавишта 1:4 Брага Пасуш де Феррейра 1:1 Боавишта
Эшторил 2:1 Боавишта Риу Аве 0:0 Боавишта Боавишта 0:0 Белененсеш Визела 0:1 Боавишта Фаренсе 3:1 Боавишта Боавишта 3:0 Бенфика Фамаликан 2:2 Боавишта Боавишта 0:1 Витория Гимарайнш Морейренсе 1:1 Боавишта Боавишта 0:5 Порту Насьонал Мадейра 3:3 Боавишта Ангренсе 1:0 Боавишта Боавишта 0:2 Риу Аве Фамаликан 2:2 Боавишта Портимоненсе 2:1 Боавишта Боавишта 0:1 Маритиму

Последние игры между собой

Тондела: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 5
Боавишта: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 2
Тондела 1:1 Боавишта Примейра-лига Боавишта 0:0 Тондела Примейра-лига Боавишта 0:0 Тондела Товарищеские матчи Тондела 1:0 Боавишта Примейра-лига
Боавишта 2:0 Тондела Примейра-лига Боавишта 1:1 Тондела Примейра-лига Тондела 3:2 Боавишта Примейра-лига Боавишта 0:0 Тондела Товарищеские матчи Боавишта 1:0 Тондела Примейра-лига Тондела 1:1 Боавишта Примейра-лига Тондела 1:2 Боавишта Примейра-лига Боавишта 1:0 Тондела Примейра-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 14 11 3 0 31 - 9 36
2. Порту Заявка 14 10 2 2 36 - 17 32
3. Бенфика Заявка 14 10 2 2 29 - 14 32
4. Брага Заявка 14 9 0 5 23 - 15 27
5. Пасуш де Феррейра Заявка 14 7 4 3 19 - 12 25
6. Витория Гимарайнш Заявка 12 6 2 4 15 - 12 20
7. Санта-Клара Заявка 13 4 3 6 12 - 16 15
8. Тондела 1:0 Заявка 14 4 3 7 11 - 22 15
9. Риу Аве Заявка 14 3 6 5 10 - 16 15
10. Маритиму Заявка 13 4 2 7 15 - 18 14
11. Морейренсе Заявка 13 3 5 5 10 - 15 14
12. Насьонал Мадейра Заявка 12 3 4 5 11 - 15 13
13. Жил Висенте Заявка 13 3 4 6 10 - 15 13
14. Фаренсе Заявка 13 3 3 7 15 - 19 12
15. Белененсеш Заявка 13 2 6 5 6 - 11 12
16. Портимоненсе Заявка 13 3 2 8 9 - 17 11
17. Фамаликан Заявка 13 2 5 6 14 - 24 11
18. Боавишта 0:1 Заявка 14 1 8 5 13 - 22 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 8 6 1 1 19 - 9 19
2. Бенфика Заявка 7 6 0 1 15 - 7 18
3. Спортинг Л Заявка 7 5 2 0 15 - 5 17
4. Пасуш де Феррейра Заявка 7 5 1 1 12 - 6 16
5. Брага Заявка 6 5 0 1 9 - 3 15
6. Тондела 1:0 Заявка 8 4 2 2 6 - 7 14
7. Морейренсе Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
8. Фаренсе Заявка 7 3 2 2 12 - 9 11
9. Насьонал Мадейра Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
10. Риу Аве Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
11. Маритиму Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
12. Портимоненсе Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
13. Жил Висенте Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
14. Витория Гимарайнш Заявка 6 2 0 4 4 - 9 6
15. Белененсеш Заявка 7 1 3 3 5 - 8 6
16. Фамаликан Заявка 7 1 3 3 9 - 16 6
17. Санта-Клара Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
18. Боавишта 0:1 Заявка 6 1 2 3 5 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Л Заявка 7 6 1 0 16 - 4 19
2. Витория Гимарайнш Заявка 6 4 2 0 11 - 3 14
3. Бенфика Заявка 7 4 2 1 14 - 7 14
4. Порту Заявка 6 4 1 1 17 - 8 13
5. Брага Заявка 8 4 0 4 14 - 12 12
6. Санта-Клара Заявка 7 3 1 3 8 - 8 10
7. Пасуш де Феррейра Заявка 7 2 3 2 7 - 6 9
8. Риу Аве Заявка 8 1 4 3 4 - 10 7
9. Белененсеш Заявка 6 1 3 2 1 - 3 6
10. Маритиму Заявка 7 2 0 5 10 - 13 6
11. Боавишта 0:1 Заявка 8 0 6 2 8 - 11 6
12. Фамаликан Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
13. Жил Висенте Заявка 7 1 2 4 5 - 10 5
14. Насьонал Мадейра Заявка 5 1 1 3 2 - 5 4
15. Портимоненсе Заявка 7 1 0 6 4 - 12 3
16. Морейренсе Заявка 6 0 2 4 1 - 9 2
17. Фаренсе Заявка 6 0 1 5 3 - 10 1
18. Тондела 1:0 Заявка 6 0 1 5 5 - 15 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Примейре-лиге
  • — Вылет во Вторую лигу
  • Первый тайм
  • 35'
    Зауэр Густаво уходит с поля. Поросо Джаксон выходит вместо него
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Enzo Martinez из команды Тондела забивает с точки!
  • 30'
    УДАЛЕНИЕ! - Авазьем Чидозье увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 11'
    УДАЛЕНИЕ! - Cristian Devenish увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Joao Cardoso. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 140
Тондела 32.9% (46)
X 42.9% (60)
Боавишта 24.3% (34)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Тондела
Ничья
Боавишта
3.58
3.48
4.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.05 2.90 4.50
Бонус: 5 000 ₽ 3.58 3.48 2.07
Бонус: 5 000 ₽ 2.16 2.85 3.75
  2.13 3.02 3.98

Самый высокий коэффициент на матч «Тондела» – «Боавишта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Тондела» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Боавишта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Тондела» – «Боавишта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.40 1.03 7.30 1.06 3.10 1.35 2.40 1.57 1.79 2.13 1.39 3.00 1.26 3.70 1.09 6.40 1.06 6.95
5.50 1.12 4.00 1.22 2.15 1.65 1.62 2.20 1.93 1.91 1.37 2.95 1.14 5.20 1.11 5.80 1.02 11.00 1.02 11.00 1.01 12.50 0.00 13.00 0.00 18.50
4.25 1.23 2.70 1.48 2.15 1.74 1.87 2.00 1.56 2.47 1.42 2.92 1.33 3.36 1.45 2.85 1.29 3.75 1.26 4.08
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.79 1.44 1.83 1.98 1.39 3.00 1.11 6.60 1.08 8.00
1.65 2.15 1.14 5.20 1.08 7.00 1.08 7.10 1.05 8.50
1.48 2.67 1.27 3.75 1.56 2.48 1.37 3.18 1.27 3.86
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.29 2.43 1.56 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.35
2.40 1.61 1.57 2.31 1.21 4.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.42 1.52
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
Где смотреть матч Тондела 1:0 Боавишта онлайн

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Прогнозы на матч Тондела 1:0 Боавишта

Исход игры
Тондела
32.9% (46)
Ничья
42.9% (60)
Боавишта
24.3% (34)
Тотал 2.5
Больше
21.58% (30)
Меньше
78.42% (109)
Обе команды забьют
Да
58.99% (82)
Нет
41.01% (57)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.1% (52)
1:0 Тондела
26.4% (37)
1:2 Боавишта
14.3% (20)
0:1 Боавишта
7.1% (10)
2:1 Тондела
5.7% (8)
0:0 Ничья
5.7% (8)
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