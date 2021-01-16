Тондела
3:1
Конец матча
Стадион: Жоау Кардошу
Боавишта
11' Красная карточкаДевениш Кристиан
30' Красная карточкаАвазьем Чидозье
1:0
40' ГолГонсалес Марио
44' Желтая карточкаАугусто Педро
2:0
56' ГолАгра Салвадор
2:1
59' ГолМангаш Рикарду
3:1
85' ГолАгра Салвадор
2
Бибито
23
Таварес
Йоан
10
Мурильо
Джон
20
Леонардо
VI
17
Элис
Альберт
10
Гомес
Анхель
- Основной состав
- Вратарь
-
2 БибитоЗащитник
- Защитник
-
23 Таварес ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мурильо ДжонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
45 Анн СулейманНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Айестаран Пако
- Основной состав
-
20 Леонардо VIВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Элис АльбертНападающий
-
10 Гомес АнхельНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Хамаче ЯнисЗащитник
- Защитник
-
22 Сантос НатанЗащитник
-
23 Кафумана ШоуПолузащитник
- Нападающий
-
11 Нжие ЮсуфаНападающий
-
73 Мораиш ТиагуНападающий
-
-
Главный тренер: Феррейра Жезуалду
Ход матча
11'
30'
40'
1:0
44'
56'
2:0
59'
2:1
85'
3:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гонсалес Марио
|5
|0.36
|2.
|Агра Салвадор
|3
|0.21
|3.
|Барбоза Рафаэл II
|2
|0.14
|4.
|Аугусто Педро
|1
|0.07
|5.
|Феррейра Филипе
|1
|0.07
|6.
|Рикарду Алвеш II
|1
|0.07
|7.
|Бибито
|0
|0
|8.
|Мурильо Джон
|0
|0
|9.
|Штркаль Томислав
|0
|0
|10.
|Медиуб Абдель
|0
|0
|11.
|Enzo Martinez3
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гомес Анхель
|3 (1)
|0.21
|2.
|Элис Альберт
|2
|0.14
|3.
|Хамаче Янис
|2
|0.14
|4.
|Зауэр Густаво
|2
|0.14
|5.
|Мангаш Рикарду
|2
|0.14
|6.
|Гарсия Хави
|1
|0.07
|7.
|Сантуш Нуну III
|1
|0.07
|8.
|Девениш Кристиан
|1
|0.07
|9.
|Паулиньо Жозе
|0
|0
|10.
|Бенгуче Хорхе
|0
|0
|11.
|Кафумана Шоу
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Аугусто Педро
|6
|0
|2.
|Бибито
|4
|1
|3.
|Enzo Martinez3
|4
|0
|4.
|Агра Салвадор
|2
|1
|5.
|Педру Жоау II
|2
|1
|6.
|Naoufel Khacef
|2
|1
|7.
|Мурильо Джон
|3
|0
|8.
|Грау Хауме
|3
|0
|9.
|Ниассе Бабакар
|0
|1
|10.
|Таварес Йоан
|1
|0
|11.
|Феррейра Филипе
|1
|0
|12.
|Жаките Жоау
|1
|0
|13.
|Штркаль Томислав
|1
|0
|14.
|Медиуб Абдель
|1
|0
|15.
|Joao Pedro Moreira Mendes2
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гарсия Хави
|5
|1
|2.
|Авазьем Чидозье
|4
|1
|3.
|Паулиньо Жозе
|3
|0
|4.
|Гомес Анхель
|3
|0
|5.
|Элис Альберт
|2
|0
|6.
|Кэннон Реджи
|2
|0
|7.
|Сантуш Нуну III
|2
|0
|8.
|Девениш Кристиан
|0
|1
|9.
|Бракалли Рафаэл
|1
|0
|10.
|Леонардо VI
|1
|0
|11.
|Зауэр Густаво
|1
|0
|12.
|Бенгуче Хорхе
|1
|0
|13.
|Мангаш Рикарду
|1
|0
|14.
|Рейзиньо Мигель
|1
|0
|15.
|Кафумана Шоу
|1
|0
|16.
|Хамаче Янис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тондела
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|38.46% (5)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|Боавишта
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|7.14% (1)
Предыдущие игры
Тондела Последние 20 матчей: +6 =3 -11Бенфика 2:0 Тондела Тондела 1:0 Фамаликан Насьонал Мадейра 2:0 Тондела Тондела 0:0 Морейренсе
Порту 2:1 Тондела Порту 4:3 Тондела Тондела 0:2 Витория Гимарайнш Фелгейраш 1932 0:1 Тондела Тондела 2:0 Санта-Клара Спортинг Л 4:0 Тондела Тондела 1:0 Портимоненсе Жил Висенте 1:1 Тондела Тондела 0:4 Брага Маритиму 2:1 Тондела Тондела 1:1 Риу Аве Морейренсе 1:2 Тондела Тондела 1:0 Брага Жил Висенте 3:2 Тондела Тондела 1:3 Порту Тондела 0:1 Фамаликан
Боавишта Последние 20 матчей: +2 =9 -9Боавишта 1:1 Санта-Клара Маритиму 0:0 Боавишта Боавишта 1:4 Брага Пасуш де Феррейра 1:1 Боавишта
Эшторил 2:1 Боавишта Риу Аве 0:0 Боавишта Боавишта 0:0 Белененсеш Визела 0:1 Боавишта Фаренсе 3:1 Боавишта Боавишта 3:0 Бенфика Фамаликан 2:2 Боавишта Боавишта 0:1 Витория Гимарайнш Морейренсе 1:1 Боавишта Боавишта 0:5 Порту Насьонал Мадейра 3:3 Боавишта Ангренсе 1:0 Боавишта Боавишта 0:2 Риу Аве Фамаликан 2:2 Боавишта Портимоненсе 2:1 Боавишта Боавишта 0:1 Маритиму
Последние игры между собой
Тондела: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 5
Боавишта: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|31 - 9
|36
|2.
|Порту
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|36 - 17
|32
|3.
|Бенфика
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|29 - 14
|32
|4.
|Брага
|Заявка
|14
|9
|0
|5
|23 - 15
|27
|5.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|19 - 12
|25
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|15 - 12
|20
|7.
|Санта-Клара
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 16
|15
|8.
|Тондела
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|13 - 23
|15
|9.
|Риу Аве
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|10 - 16
|15
|10.
|Маритиму
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 18
|14
|11.
|Морейренсе
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|10 - 15
|14
|12.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|11 - 15
|13
|13.
|Жил Висенте
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 15
|13
|14.
|Фаренсе
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 19
|12
|15.
|Белененсеш
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|6 - 11
|12
|16.
|Портимоненсе
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|9 - 17
|11
|17.
|Фамаликан
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|14 - 24
|11
|18.
|Боавишта
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|14 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 9
|19
|2.
|Бенфика
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|15 - 7
|18
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 5
|17
|4.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|12 - 6
|16
|5.
|Брага
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|9 - 3
|15
|6.
|Тондела
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 8
|14
|7.
|Морейренсе
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|8.
|Фаренсе
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|9.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|10.
|Риу Аве
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|11.
|Маритиму
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|12.
|Портимоненсе
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|13.
|Жил Висенте
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|14.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 9
|6
|15.
|Белененсеш
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 8
|6
|16.
|Фамаликан
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 16
|6
|17.
|Санта-Клара
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|18.
|Боавишта
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Л
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|16 - 4
|19
|2.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|3.
|Бенфика
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 7
|14
|4.
|Порту
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 8
|13
|5.
|Брага
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|14 - 12
|12
|6.
|Санта-Клара
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|7.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|8.
|Риу Аве
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|4 - 10
|7
|9.
|Белененсеш
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|1 - 3
|6
|10.
|Маритиму
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|10 - 13
|6
|11.
|Боавишта
|Заявка
|8
|0
|6
|2
|9 - 13
|6
|12.
|Фамаликан
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|13.
|Жил Висенте
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 10
|5
|14.
|Насьонал Мадейра
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|15.
|Портимоненсе
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|4 - 12
|3
|16.
|Морейренсе
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 9
|2
|17.
|Фаренсе
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 10
|1
|18.
|Тондела
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 15
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Примейре-лиге
- — Вылет во Вторую лигу
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Тондела» – «Боавишта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Тондела» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Боавишта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Тондела» – «Боавишта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Тондела 3:1 Боавишта
Исход игры
Тондела
32.9% (46)
Ничья
42.9% (60)
Боавишта
24.3% (34)
Тотал 2.5
Больше
21.58% (30)
Меньше
78.42% (109)
Обе команды забьют
Да
58.99% (82)
Нет
41.01% (57)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.1% (52)
1:0 Тондела
26.4% (37)
1:2 Боавишта
14.3% (20)
0:1 Боавишта
7.1% (10)
2:1 Тондела
5.7% (8)
0:0 Ничья
5.7% (8)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!