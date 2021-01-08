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Ньюкасл Джетс
1:2
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Вестерн Сидней Уондерерс
0'
0:1
7' Гол
Гордон Зигги
34' Желтая карточка
О'Донован Рой
0:2
57' Гол
Расселл Тэйт
60' Желтая карточка
Петратос Коста
68' Желтая карточка
Троизи Джеймс
72' Желтая карточка
Дорранс Грэм
1:2
73' Гол
Богард Найджел
90' Желтая карточка
Ибини-Исэи Берни
90'+1
23
Данкан
Джек
27
Lucas
Mauragis
4
Богард
Найджел
44
Топор-Стэнли
Николай
19
Петратос
Коста
32
Тергейт
Ангус
6
Угаркович
Стивен
24
О'тул
Коннор
11
Наджарин
Рами
9
О'Донован
Рой
17
Юл
Валентино
30
Daniel
Margush
2
Гордон
Зигги
4
Макгоуэн
Дилан
6
Мурдукутас
Тасс
13
Расселл
Тэйт
18
Дорранс
Грэм
17
Keanu
Baccus
39
Thomas
Aquilina
14
Троизи
Джеймс
27
Мюллер
Николай
10
Кокс
Саймон
Ньюкасл Джетс
Вестерн Сидней Уондерерс

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл Джетс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Богард Найджел 1 0.5
2. Наджарин Рами 0 0
Вестерн Сидней Уондерерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гордон Зигги 1 0.5
2. Расселл Тэйт 1 0.5
3. Кокс Саймон 0 0
4. Троизи Джеймс 0 0

Карточки

Ньюкасл Джетс
# Игрок      
1. О'Донован Рой 2 0
2. Угаркович Стивен 1 0
3. Петратос Коста 1 0
4. О'тул Коннор 1 0
5. Тергейт Ангус 1 0
6. Lucas Mauragis 1 0
Вестерн Сидней Уондерерс
# Игрок      
1. Дорранс Грэм 2 0
2. Кокс Саймон 1 0
3. Троизи Джеймс 1 0
4. Мурдукутас Тасс 1 0

Предыдущие игры

Ньюкасл Джетс Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Сентрал Кост Маринерз 1:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс Ньюкасл Джетс 1:0 Вестерн Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 0:0 Ньюкасл Джетс
Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити Брисбен Роар 1:0 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 0:3 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 4:3 Сентрал Кост Маринерз Ньюкасл Джетс 0:0 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:2 Сидней Мельбурн Виктори 4:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:1 Брисбен Роар Перт Глори 6:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 0:4 Мельбурн Сити
Вестерн Сидней Уондерерс Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Макартур Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 5:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори
Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс Сентрал Кост Маринерз 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Брисбен Роар 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 5:2 Аделаида Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Сентрал Кост Маринерз 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Перт Глори Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Брисбен Роар Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед Перт Глори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс

Последние игры между собой

Ньюкасл Джетс: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Ньюкасл Джетс 3:2 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:5 Ньюкасл Джетс A-Лига
Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Ньюкасл Джетс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Ньюкасл Джетс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Ньюкасл Джетс 0:3 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Ньюкасл Джетс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Аделаида Юнайтед 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Сидней 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Брисбен Роар 2 1 0 1 3 - 2 3
5. Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 2 1 0 1 2 - 2 3
6. Макартур 2 1 0 1 1 - 2 3
7. Мельбурн Сити 2 1 0 1 1 - 2 3
8. Вестерн Юнайтед 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Веллингтон Феникс 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Мельбурн Виктори 1 0 0 1 1 - 3 0
12. Ньюкасл Джетс 1:2 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аделаида Юнайтед 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Сентрал Кост Маринерз 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Вестерн Юнайтед 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Сидней 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Мельбурн Сити 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Брисбен Роар 1 0 0 1 0 - 1 0
8. Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 1 0 0 1 0 - 1 0
9. Ньюкасл Джетс 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
10. Веллингтон Феникс 1 0 0 1 1 - 2 0
11. Макартур 1 0 0 1 0 - 2 0
12. Мельбурн Виктори 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брисбен Роар 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Сентрал Кост Маринерз 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Сидней 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Макартур 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Мельбурн Сити 2 1 0 1 1 - 2 3
7. Аделаида Юнайтед 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Вестерн Юнайтед 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Мельбурн Виктори 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Веллингтон Феникс 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ньюкасл Джетс 1:2 1 0 0 1 0 - 1 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    О'Донован Рой получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Гордон Зигги бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на McDonald Jones Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ньюкасл Джетс
Ничья
Вестерн Сидней Уондерерс
41.00
7.50
2.73
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.80 3.60 2.40
Бонус: 10 000 ₽ 2.90 3.30 2.39
Бонус: 5 000 ₽ 2.67 3.48 2.57
Бонус: 5 000 ₽ 41.00 7.50 1.12
  2.72 3.47 2.73

Самый высокий коэффициент на матч «Ньюкасл Джетс» – «Вестерн Сидней Уондерерс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ньюкасл Джетс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вестерн Сидней Уондерерс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ньюкасл Джетс» – «Вестерн Сидней Уондерерс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.60 1.26 2.80 1.40 1.90 1.84 1.52 2.43 1.35 3.00 1.12 5.60
9.60 1.02 8.60 1.04 3.54 1.28 2.79 1.44 1.95 1.94 1.51 2.56 1.33 3.18 1.13 5.25 1.09 5.80 1.01 10.50
12.00 1.02 9.10 1.06 4.75 1.18 3.50 1.30 2.17 1.69 1.95 1.85 1.78 2.03 1.87 1.92 1.27 3.70 1.12 6.10 1.09 7.20 1.14 5.55 1.11 6.50 0.00 17.00
3.86 1.29 2.90 1.46 2.25 1.71 1.93 1.98 1.72 2.23 1.52 2.70 1.35 3.37 1.13 6.95
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.90 1.38 1.93 1.82 1.43 2.70 1.10 6.40
3.04 1.38 2.00 1.81 1.45 2.75 1.14 5.65 1.10 6.95
1.92 1.88 1.90 1.90 1.27 3.70 1.14 5.55
2.98 1.44 2.44 1.61 1.91 2.00 1.56 2.56 1.41 3.12
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.10 1.21 1.74 2.02 1.20 4.20
3.95 1.25 2.72 1.46 1.71 2.14 1.29 3.60 1.19 4.70
4.20 1.22 3.20 1.32 1.85 1.95 1.40 2.85 1.24 4.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.67 2.12
2.22 1.65
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
2.90 1.40
Букмекер Да Нет
3.10 1.34
2.80 1.40
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