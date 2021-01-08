Ньюкасл Джетс
1:2
Второй тайм: 90+'
Стадион: McDonald Jones Stadium
Вестерн Сидней Уондерерс
0:1
7' ГолГордон Зигги
34' Желтая карточкаО'Донован Рой
0:2
57' ГолРасселл Тэйт
60' Желтая карточкаПетратос Коста
68' Желтая карточкаТроизи Джеймс
72' Желтая карточкаДорранс Грэм
1:2
73' ГолБогард Найджел
90' Желтая карточкаИбини-Исэи Берни
23
Данкан
Джек
24
О'тул
Коннор
17
Юл
Валентино
13
Расселл
Тэйт
18
Дорранс
Грэм
17
Keanu
Baccus
10
Кокс
Саймон
- Основной состав
-
23 Данкан ДжекВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 О'тул КоннорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Юл ВалентиноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
18 Jack Armson
-
-
-
15 Tete Yengi
-
Главный тренер: Craig Deans
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Расселл ТэйтПолузащитник
-
18 Дорранс ГрэмПолузащитник
-
17 Keanu BaccusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Кокс СаймонНападающий
- Запасные игроки
-
50 Калац ОливерВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йебоа КвамеНападающий
- Нападающий
-
33 Mark Natta
-
Главный тренер: Робинсон Карл
Ход матча
7'
0:1
34'
57'
0:2
60'
68'
72'
73'
1:2
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Богард Найджел
|1
|0.5
|2.
|Наджарин Рами
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гордон Зигги
|1
|0.5
|2.
|Расселл Тэйт
|1
|0.5
|3.
|Кокс Саймон
|0
|0
|4.
|Троизи Джеймс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|О'Донован Рой
|2
|0
|2.
|Угаркович Стивен
|1
|0
|3.
|Петратос Коста
|1
|0
|4.
|О'тул Коннор
|1
|0
|5.
|Тергейт Ангус
|1
|0
|6.
|Lucas Mauragis
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дорранс Грэм
|2
|0
|2.
|Кокс Саймон
|1
|0
|3.
|Троизи Джеймс
|1
|0
|4.
|Мурдукутас Тасс
|1
|0
Предыдущие игры
Ньюкасл Джетс Последние 20 матчей: +7 =5 -8Сентрал Кост Маринерз 1:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 3:0 Веллингтон Феникс Ньюкасл Джетс 1:0 Вестерн Юнайтед Сентрал Кост Маринерз 0:0 Ньюкасл Джетс
Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити Брисбен Роар 1:0 Ньюкасл Джетс Аделаида Юнайтед 0:3 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 2:1 Перт Глори Ньюкасл Джетс 1:1 Мельбурн Виктори Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 4:3 Сентрал Кост Маринерз Ньюкасл Джетс 0:0 Вестерн Юнайтед Веллингтон Феникс 2:1 Ньюкасл Джетс Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:2 Сидней Мельбурн Виктори 4:0 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 1:1 Брисбен Роар Перт Глори 6:2 Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс 0:4 Мельбурн Сити
Вестерн Сидней Уондерерс Последние 20 матчей: +6 =5 -9Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Макартур Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 5:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори
Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс Сентрал Кост Маринерз 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Брисбен Роар 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 5:2 Аделаида Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Сентрал Кост Маринерз 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Перт Глори Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Брисбен Роар Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед Перт Глори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс
Последние игры между собой
Ньюкасл Джетс: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Вестерн Сидней Уондерерс: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Ньюкасл Джетс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 4:0 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Ньюкасл Джетс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Ньюкасл Джетс 0:3 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:2 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 2:0 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 1:2 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс A-Лига Вестерн Сидней Уондерерс 0:2 Ньюкасл Джетс A-Лига Ньюкасл Джетс 2:2 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига Ньюкасл Джетс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс A-Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Аделаида Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Сидней
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Брисбен Роар
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|5.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|Макартур
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|7.
|Мельбурн Сити
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|8.
|Вестерн Юнайтед
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Мельбурн Виктори
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|Ньюкасл Джетс
|1:2
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аделаида Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Вестерн Юнайтед
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Сидней
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Мельбурн Сити
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Брисбен Роар
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|8.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|9.
|Ньюкасл Джетс
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|11.
|Макартур
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|12.
|Мельбурн Виктори
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брисбен Роар
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Сидней
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Макартур
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Мельбурн Сити
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|7.
|Аделаида Юнайтед
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Вестерн Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Мельбурн Виктори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Веллингтон Феникс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ньюкасл Джетс
|1:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Победитель
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