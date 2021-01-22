Сидней
0:2
Конец матча
Стадион: Jubilee Stadium
Сентрал Кост Маринерз
36' Желтая карточкаРетре Пауло
43' Желтая карточкаDaniel Bouman
45' Желтая карточкаСаймон Мэтт
0:1
53' Гол в свои воротаУорленд Бен
0:2
74' ГолКуол Алоу
23
Rhyan
Grant1
16
Кинг
Джоэл
26
Брэттан
Люк
21
Ruon
Tongyik
15
Роулес
Кай
11
Клисби
Джек
19
Саймон
Мэтт
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Rhyan Grant1Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Кинг ДжоэлЗащитник
- Полузащитник
-
26 Брэттан ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Patrick Wood
-
Главный тренер: Steve Corica
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Ruon TongyikЗащитник
-
15 Роулес КайЗащитник
-
11 Клисби ДжекЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Саймон МэттНападающий
- Запасные игроки
-
20 Пирс АдамВратарь
-
12 Уренья МаркоНападающий
-
29 Куол АлоуНападающий
-
23 Даниель Холл
-
-
-
-
Главный тренер: Alen Stajcic
Ход матча
36'
43'
45'
53'
0:1
74'
0:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Брэттан Люк
|1
|0.33
|2.
|Ньювенхоф Калем
|1
|0.33
|3.
|Барбарусес Костас
|1 (1)
|0.33
|4.
|Кинг Джоэл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Куол Алоу
|2
|0.5
|2.
|Да Силва Даниэль
|1
|0.25
|3.
|Jordan Smylie
|1
|0.25
|4.
|Нигро Стефан
|0
|0
|5.
|Нисбет Джошуа
|0
|0
|6.
|Daniel Bouman
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Брэттан Люк
|2
|0
|2.
|Касерес Энтони
|1
|0
|3.
|Ретре Пауло
|1
|0
|4.
|Уорленд Бен
|1
|0
|5.
|Бухагьяр Трент
|1
|0
|6.
|Ньювенхоф Калем
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Саймон Мэтт
|3
|0
|2.
|Куол Алоу
|2
|0
|3.
|Божанич Оливер
|1
|0
|4.
|Стенснесс Джанни
|1
|0
|5.
|Daniel Bouman
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сидней
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|Сентрал Кост Маринерз
|0
|0
|50% (2)
|0
|25% (1)
|25% (1)
Предыдущие игры
Сидней Последние 20 матчей: +7 =7 -6Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 1:2 Сидней Сидней 1:1 Йокогама Маринос Шанхай СИПГ 0:4 Сидней
Чонбук Хендай Моторс 1:0 Сидней Сидней 1:2 Шанхай СИПГ Сидней 1:0 Мельбурн Сити Сидней 2:0 Перт Глори Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 1:1 Сидней Аделаида Юнайтед 1:1 Сидней Мельбурн Сити 2:0 Сидней Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс Сидней 3:1 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Сидней 0:0 Перт Глори Мельбурн Виктори 1:4 Сидней Сидней 2:2 Чонбук Хендай Моторс Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:3 Сидней
Сентрал Кост Маринерз Последние 20 матчей: +4 =2 -14Сентрал Кост Маринерз 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Макартур 0:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:0 Ньюкасл Джетс Мельбурн Виктори 2:3 Сентрал Кост Маринерз
Сентрал Кост Маринерз 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:0 Ньюкасл Джетс Перт Глори 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 2:4 Мельбурн Сити Брисбен Роар 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:3 Веллингтон Феникс Вестерн Юнайтед 6:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:3 Сидней Аделаида Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз Ньюкасл Джетс 4:3 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:1 Брисбен Роар Вестерн Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:3 Перт Глори
Последние игры между собой
Сидней: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Сентрал Кост Маринерз: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Сентрал Кост Маринерз 1:2 Сидней A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:2 Сидней A-Лига Сидней 1:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 2:0 Сидней A-Лига Сидней 1:0 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 2:3 Сидней A-Лига Сидней 4:0 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 2:2 Сидней A-Лига Сидней 4:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:3 Сидней A-Лига Сидней 4:2 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:5 Сидней A-Лига Сидней 2:0 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 2:1 Сидней A-Лига Сидней 0:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:0 Сидней A-Лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентрал Кост Маринерз
|4
|3
|0
|1
|5 - 1
|9
|2.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|3.
|Макартур
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|4.
|Брисбен Роар
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|Мельбурн Сити
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|6.
|Аделаида Юнайтед
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|7.
|Сидней
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|8.
|Перт Глори
|1
|1
|0
|0
|5 - 3
|3
|9.
|Веллингтон Феникс
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|10.
|Вестерн Юнайтед
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Мельбурн Виктори
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|Ньюкасл Джетс
|4
|0
|0
|4
|3 - 7
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Перт Глори
|1
|1
|0
|0
|5 - 3
|3
|2.
|Аделаида Юнайтед
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Мельбурн Сити
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|5.
|Вестерн Юнайтед
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Макартур
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|7.
|Сидней
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|8.
|Брисбен Роар
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|9.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|10.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|11.
|Мельбурн Виктори
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|12.
|Ньюкасл Джетс
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вестерн Сидней Уондерерс
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|Сентрал Кост Маринерз
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Брисбен Роар
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|4.
|Макартур
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Сидней
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Мельбурн Сити
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|7.
|Веллингтон Феникс
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Аделаида Юнайтед
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
|9.
|Мельбурн Виктори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Перт Глори
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ньюкасл Джетс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Вестерн Юнайтед
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Победитель
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