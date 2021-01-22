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Сидней
0:2
Конец матча

Стадион:
Сентрал Кост Маринерз
0'
36' Желтая карточка
Ретре Пауло
43' Желтая карточка
Daniel Bouman
45' Желтая карточка
Саймон Мэтт
0:1
53' Гол в свои ворота
Уорленд Бен
0:2
74' Гол
Куол Алоу
90'+5
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Rhyan
Grant1
4
Уилкинсон
Алекс
3
Уорленд
Бен
16
Кинг
Джоэл
8
Ретре
Пауло
26
Брэттан
Люк
17
Касерес
Энтони
10
Нинкович
Милош
11
Барбарусес
Костас
12
Бухагьяр
Трент
1
Биригитти
Марк
5
Нигро
Стефан
21
Ruon
Tongyik
15
Роулес
Кай
11
Клисби
Джек
4
Нисбет
Джошуа
6
Стенснесс
Джанни
8
Божанич
Оливер
10
Да
Силва
Даниэль
14
Daniel
Bouman
19
Саймон
Мэтт
Сидней
Сентрал Кост Маринерз

Бомбардиры внутри турнира

Сидней
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Брэттан Люк 1 0.33
2. Ньювенхоф Калем 1 0.33
3. Барбарусес Костас 1 (1) 0.33
4. Кинг Джоэл 0 0
Сентрал Кост Маринерз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Куол Алоу 2 0.5
2. Да Силва Даниэль 1 0.25
3. Jordan Smylie 1 0.25
4. Нигро Стефан 0 0
5. Нисбет Джошуа 0 0
6. Daniel Bouman 0 0

Карточки

Сидней
# Игрок      
1. Брэттан Люк 2 0
2. Касерес Энтони 1 0
3. Ретре Пауло 1 0
4. Уорленд Бен 1 0
5. Бухагьяр Трент 1 0
6. Ньювенхоф Калем 1 0
Сентрал Кост Маринерз
# Игрок      
1. Саймон Мэтт 3 0
2. Куол Алоу 2 0
3. Божанич Оливер 1 0
4. Стенснесс Джанни 1 0
5. Daniel Bouman 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сидней 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0
 Сентрал Кост Маринерз 0 0 50% (2) 0 25% (1) 25% (1)

Предыдущие игры

Сидней Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Сидней 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 1:2 Сидней Сидней 1:1 Йокогама Маринос Шанхай СИПГ 0:4 Сидней
Чонбук Хендай Моторс 1:0 Сидней Сидней 1:2 Шанхай СИПГ Сидней 1:0 Мельбурн Сити Сидней 2:0 Перт Глори Сидней 1:2 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 1:1 Сидней Аделаида Юнайтед 1:1 Сидней Мельбурн Сити 2:0 Сидней Сидней 1:2 Ньюкасл Джетс Сидней 3:1 Веллингтон Феникс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Сидней 0:0 Перт Глори Мельбурн Виктори 1:4 Сидней Сидней 2:2 Чонбук Хендай Моторс Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:3 Сидней
Сентрал Кост Маринерз Последние 20 матчей: +4 =2 -14
Сентрал Кост Маринерз 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Макартур 0:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:0 Ньюкасл Джетс Мельбурн Виктори 2:3 Сентрал Кост Маринерз
Сентрал Кост Маринерз 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:0 Ньюкасл Джетс Перт Глори 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 2:4 Мельбурн Сити Брисбен Роар 1:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:3 Веллингтон Феникс Вестерн Юнайтед 6:2 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:3 Сидней Аделаида Юнайтед 2:0 Сентрал Кост Маринерз Ньюкасл Джетс 4:3 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Сентрал Кост Маринерз 0:1 Брисбен Роар Вестерн Юнайтед 3:0 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 3:2 Мельбурн Виктори Веллингтон Феникс 2:1 Сентрал Кост Маринерз Сентрал Кост Маринерз 0:3 Перт Глори

Последние игры между собой

Сидней: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Сентрал Кост Маринерз: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Сентрал Кост Маринерз 0:3 Сидней A-Лига Сидней 1:0 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сидней 1:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сидней 5:2 Сентрал Кост Маринерз A-Лига
Сентрал Кост Маринерз 1:2 Сидней A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:2 Сидней A-Лига Сидней 1:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 2:0 Сидней A-Лига Сидней 1:0 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 2:3 Сидней A-Лига Сидней 4:0 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 2:2 Сидней A-Лига Сидней 4:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:3 Сидней A-Лига Сидней 4:2 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:5 Сидней A-Лига Сидней 2:0 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 2:1 Сидней A-Лига Сидней 0:1 Сентрал Кост Маринерз A-Лига Сентрал Кост Маринерз 1:0 Сидней A-Лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентрал Кост Маринерз 4 3 0 1 5 - 1 9
2. Вестерн Сидней Уондерерс 4 2 1 1 4 - 3 7
3. Макартур 4 2 1 1 4 - 4 7
4. Брисбен Роар 3 2 0 1 5 - 3 6
5. Мельбурн Сити 3 2 0 1 3 - 3 6
6. Аделаида Юнайтед 3 1 1 1 5 - 5 4
7. Сидней 3 1 1 1 3 - 4 4
8. Перт Глори 1 1 0 0 5 - 3 3
9. Веллингтон Феникс 2 0 1 1 2 - 3 1
10. Вестерн Юнайтед 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Мельбурн Виктори 1 0 0 1 1 - 3 0
12. Ньюкасл Джетс 4 0 0 4 3 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Перт Глори 1 1 0 0 5 - 3 3
2. Аделаида Юнайтед 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Мельбурн Сити 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Сентрал Кост Маринерз 2 1 0 1 1 - 1 3
5. Вестерн Юнайтед 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Макартур 2 0 1 1 1 - 3 1
7. Сидней 2 0 1 1 1 - 3 1
8. Брисбен Роар 1 0 0 1 0 - 1 0
9. Веллингтон Феникс 1 0 0 1 1 - 2 0
10. Вестерн Сидней Уондерерс 1 0 0 1 0 - 1 0
11. Мельбурн Виктори 1 0 0 1 1 - 3 0
12. Ньюкасл Джетс 3 0 0 3 3 - 6 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вестерн Сидней Уондерерс 3 2 1 0 4 - 2 7
2. Сентрал Кост Маринерз 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Брисбен Роар 2 2 0 0 5 - 2 6
4. Макартур 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Сидней 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Мельбурн Сити 2 1 0 1 1 - 2 3
7. Веллингтон Феникс 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Аделаида Юнайтед 2 0 1 1 3 - 5 1
9. Мельбурн Виктори 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Перт Глори 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ньюкасл Джетс 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Вестерн Юнайтед 1 0 0 1 1 - 2 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Саймон Мэтт получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Daniel Bouman получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Ретре Пауло получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jubilee Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.58 4.10 5.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.64 4.05 5.30
Бонус: 5 000 ₽ 6.80 3.15 1.70
  4.65 3.06 2.04

Самый высокий коэффициент на матч «Сидней» – «Сентрал Кост Маринерз» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сидней» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сентрал Кост Маринерз» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сидней» – «Сентрал Кост Маринерз», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.20 1.20 2.16 1.65 1.71 2.06 1.47 2.60 1.18 4.50 1.06 8.00
10.25 1.01 9.20 1.03 3.70 1.26 2.95 1.40 2.03 1.87 1.56 2.43 1.36 3.02 1.15 4.85 1.11 5.45 1.02 9.60
4.90 1.17 3.60 1.28 2.33 1.60 1.50 2.55 1.25 3.90 1.79 2.02 1.05 9.50 1.04 10.00 1.04 10.00 1.03 12.00 1.03 9.60 1.05 9.40 0.00 15.50
5.48 1.17 3.77 1.30 2.44 1.61 3.92 1.28 3.24 1.38 2.55 1.56 1.89 2.00 2.00 1.89 1.64 2.37 1.45 2.91 1.51 2.73 1.16 5.88 1.11 7.62
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.25 1.31 2.20 1.62 1.52 2.43 1.13 5.40
3.15 1.36 2.06 1.76 1.48 2.65 1.16 5.35 1.11 6.60
1.65 2.22 1.14 5.55 1.08 7.77 1.07 6.83 1.05 7.92
2.36 1.63 1.94 1.94 1.49 2.72 1.33 3.48 1.24 4.24 1.31 3.46
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.60 1.18 1.88 1.86 1.25 3.70
4.05 1.24 2.88 1.42 1.75 2.08 1.32 3.38 1.21 4.40
4.11 1.19 3.00 1.30 1.90 2.02 1.42 3.02 1.23 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.72 2.04
1.90 2.75
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
13.00 1.02
Букмекер Да Нет
3.10 1.34
3.50 1.30
Где смотреть матч Сидней 0:2 Сентрал Кост Маринерз онлайн

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