Брисбен Роар
0:0
Первый тайм: 19'
Стадион: Dolphin Oval
Мельбурн Сити
21
Янг
Джейми
25
Акбари
Рамат
26
О'Ши
Джеймс
10
Riku
Danzaki
22
Гуд
Кёртис
20
Луна
Адриан
11
Нун
Крэйг
- Основной состав
-
21 Янг ДжеймиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Акбари РаматПолузащитник
-
26 О'Ши ДжеймсПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Riku DanzakiПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Трюин КайЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
34 Alex Parson
-
-
15 Jesse Daley
-
Главный тренер: Warren Moon
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Луна АдрианПолузащитник
-
11 Нун КрэйгПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Тилио МаркоНападающий
-
42 Ahmad Taleb
-
-
-
Главный тренер: Момберт Эрик
Предыдущие игры
Брисбен Роар Последние 20 матчей: +9 =5 -6Брисбен Роар 0:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 1:1 Сидней Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар
Брисбен Роар 0:1 Аделаида Юнайтед Брисбен Роар 1:0 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 1:0 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:1 Перт Глори Вестерн Юнайтед 0:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 1:0 Брисбен Роар Сентрал Кост Маринерз 0:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 1:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:2 Вестерн Юнайтед Сидней 5:1 Брисбен Роар
Мельбурн Сити Последние 20 матчей: +10 =4 -6Сидней 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:2 Аделаида Юнайтед
Мельбурн Сити 2:0 Сидней Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити Сентрал Кост Маринерз 2:4 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Перт Глори 2:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:2 Вестерн Юнайтед Сидней 2:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори Ньюкасл Джетс 0:4 Мельбурн Сити
Последние игры между собой
Брисбен Роар: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Мельбурн Сити: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 2:0 Мельбурн Сити A-Лига Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Сити Кубок ФФА Мельбурн Сити 2:0 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 1:2 Мельбурн Сити A-Лига Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 2:0 Брисбен Роар A-Лига Мельбурн Сити 2:2 Брисбен Роар A-Лига Мельбурн Сити 1:1 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 1:0 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 3:1 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити A-Лига Брисбен Роар 1:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар A-Лига Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 1:3 Мельбурн Сити A-Лига
Победитель
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