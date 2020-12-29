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  3. Австралия: A-Лига
Брисбен Роар
0:0
Первый тайм: 19'

Стадион:
Мельбурн Сити
0' 19'
21
Янг
Джейми
19
Хинджерт
Джек
5
Олдред
Том
6
Гиллесфи
Маколей
3
Браун
Кори
25
Акбари
Рамат
26
О'Ши
Джеймс
7
Ингхэм
Джей
10
Riku
Danzaki
11
Joseph
Champness
23
Уэнзел-Холлс
Дилан
1
Гловер
Том
19
Benjamin
Garuccio
7
Гриффитс
Ростин
22
Гуд
Кёртис
3
Джеймисон
Скотт
18
Меткалф
Коннор
8
О'Нил
Эйден
15
Нэббаут
Эндрю
20
Луна
Адриан
11
Нун
Крэйг
9
Макларен
Джейми
Брисбен Роар
Мельбурн Сити

Предыдущие игры

Брисбен Роар Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Брисбен Роар 0:1 Вестерн Юнайтед Брисбен Роар 1:1 Сидней Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар
Брисбен Роар 0:1 Аделаида Юнайтед Брисбен Роар 1:0 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 1:0 Сентрал Кост Маринерз Брисбен Роар 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:1 Перт Глори Вестерн Юнайтед 0:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед Сидней 1:0 Брисбен Роар Сентрал Кост Маринерз 0:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 1:0 Веллингтон Феникс Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Брисбен Роар Ньюкасл Джетс 1:1 Брисбен Роар Брисбен Роар 0:2 Вестерн Юнайтед Сидней 5:1 Брисбен Роар
Мельбурн Сити Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Сидней 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:0 Вестерн Юнайтед Вестерн Юнайтед 1:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:2 Аделаида Юнайтед
Мельбурн Сити 2:0 Сидней Ньюкасл Джетс 2:1 Мельбурн Сити Сентрал Кост Маринерз 2:4 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Перт Глори 2:3 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар Веллингтон Феникс 1:0 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори Аделаида Юнайтед 3:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 0:0 Перт Глори Мельбурн Сити 2:0 Ньюкасл Джетс Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 3:2 Вестерн Юнайтед Сидней 2:1 Мельбурн Сити Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Виктори Ньюкасл Джетс 0:4 Мельбурн Сити

Последние игры между собой

Брисбен Роар: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Мельбурн Сити: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 2:2 Мельбурн Сити A-Лига Брисбен Роар 4:3 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 4:1 Брисбен Роар A-Лига
Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 2:0 Мельбурн Сити A-Лига Брисбен Роар 0:1 Мельбурн Сити Кубок ФФА Мельбурн Сити 2:0 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 1:2 Мельбурн Сити A-Лига Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 2:0 Брисбен Роар A-Лига Мельбурн Сити 2:2 Брисбен Роар A-Лига Мельбурн Сити 1:1 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 1:0 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 3:1 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 3:1 Мельбурн Сити A-Лига Брисбен Роар 1:1 Мельбурн Сити A-Лига Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар A-Лига Мельбурн Сити 1:0 Брисбен Роар A-Лига Брисбен Роар 1:3 Мельбурн Сити A-Лига
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dolphin Oval. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Брисбен Роар
Ничья
Мельбурн Сити
3.32
3.69
2.22
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.10 3.60 2.18
Бонус: 5 000 ₽ 3.10 3.50 2.13
  3.32 3.69 2.22

Самый высокий коэффициент на матч «Брисбен Роар» – «Мельбурн Сити» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брисбен Роар» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Мельбурн Сити» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брисбен Роар» – «Мельбурн Сити», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
13.00 1.01 9.30 1.04 3.70 1.27 2.95 1.40 1.97 1.82 1.80 2.01 1.55 2.45 1.38 3.05 1.17 4.90 1.13 5.80 1.04 9.40 1.03 9.50 1.01 16.50
4.40 1.24 3.30 1.38 2.51 1.58 2.10 1.81 1.88 2.03 1.64 2.38 1.51 2.72 1.42 3.03 1.15 6.07
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
2.90 1.40 1.95 1.85 1.42 2.85 1.14 5.20
3.16 1.40 2.60 1.55 2.04 1.88 1.64 2.39 1.46 2.91 1.35 3.46
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.37 1.81 2.00 1.33 3.10 1.23 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.72 2.08
Букмекер Да Нет
4.60 1.19
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
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