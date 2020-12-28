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  3. Аргентина
Ньюэллс Олд Бойз
0:0
Первый тайм: 45+'
Сентраль Кордоба
0'
20' Желтая карточка
Cristian Vega
31' Желтая карточка
Хентилетти Сантьяго
45'+5
12
Ramiro
Macagno
4
Angelo
Gabrielli
2
Manuel
Guanini
6
Хентилетти
Сантьяго
28
Биттоло
Мариано
31
Jeronimo
Cacciabue
20
Julian
Fernandez
II
10
Формика
Мауро
34
Паласиос
Себастьян
11
Maxi
Rodriguez1
14
Alexis
Rodrigues
13
Cesar
Taborda
29
Ismael
Alberto
Quilez
4
Oscar
Salomon
44
Alejandro
Maciel
12
Jonathan
Bay
10
Leandro
Vella
18
Серро
Франсиско
5
Cristian
Vega
30
Santiago
Rosales
32
Juan
Ignacio
Vieyra
28
Pablo
Arganaraz
Ньюэллс Олд Бойз
4-3-3
Сентраль Кордоба
4-4-2

Ход матча

20'
 
Cristian Vega
31'
Хентилетти Сантьяго
 

Бомбардиры внутри турнира

Ньюэллс Олд Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Alexis Rodrigues 1 0.33
2. Jeronimo Cacciabue 1 0.33
3. Maxi Rodriguez1 1 0.33
4. Биттоло Мариано 0 0
Сентраль Кордоба
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Hugo Vera 1 (1) 0.33

Карточки

Ньюэллс Олд Бойз
# Игрок      
1. Перес Пабло II 2 1
2. Manuel Guanini 1 1
3. Хентилетти Сантьяго 1 0
4. Julian Fernandez II 1 0
5. Jeronimo Cacciabue 1 0
6. Enzo Cabrera2 1 0
Сентраль Кордоба
# Игрок      
1. Alejandro Maciel 2 0
2. Cristian Vega 1 0
3. Jonathan Bay 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ньюэллс Олд Бойз 0 66.67% (2) 0 0 33.33% (1) 0
Сентраль Кордоба 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Спортиво Пеньяроль Годой Крус 0:3 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ланус
Бока Хуниорс 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Тальерес Кордоба Ланус 2:4 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Бока Хуниорс Тальерес Кордоба 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Сентраль Кордоба 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Годой Крус Расинг Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 4:0 Колон Ланус 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Сан-Лоренсо Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте 2:3 Ньюэллс Олд Бойз Атлетико Тукуман 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Ривер Плейт
Сентраль Кордоба Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Сентраль Кордоба 2:1 Спортиво Итальяно Сентраль Кордоба 0:2 Велес Сарсфилд Сан-Мартин Бурсако 1:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:1 Годой Крус
Викториано Аренас 2:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:2 Колон Дефенса и Хустисия 2:3 Сентраль Кордоба Индепендьенте 0:0 Сентраль Кордоба Колон 2:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 2:2 Дефенса и Хустисия Сентраль Кордоба 0:1 Индепендьенте Сентраль Кордоба 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте 3:0 Сентраль Кордоба Берасатеги 1:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:1 Сан-Тельмо Сентраль Кордоба 1:1 Банфилд Сентраль Кордоба 0:1 Мидленд Унион Санта-Фе 0:0 Сентраль Кордоба Док Суд 1:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:4 Бока Хуниорс

Последние игры между собой

Ньюэллс Олд Бойз: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Сентраль Кордоба: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Сентраль Кордоба 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Копа де ла Суперлига Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Сентраль Кордоба Суперлига

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 3 2 1 0 4 - 0 7
2. Велес Сарсфилд 2 2 0 0 4 - 1 6
3. Расинг Авельянеда 3 1 1 1 8 - 4 4
4. Сентраль Кордоба 0:0 3 0 2 1 1 - 3 2
5. Эстудиантес Ла-Плата 2 0 1 1 1 - 2 1
6. Годой Крус 3 0 1 2 2 - 10 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
2. Расинг Авельянеда 1 1 0 0 6 - 1 3
3. Велес Сарсфилд 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Эстудиантес Ла-Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Сентраль Кордоба 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
6. Годой Крус 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 0:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Велес Сарсфилд 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Сентраль Кордоба 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Расинг Авельянеда 2 0 1 1 2 - 3 1
5. Годой Крус 2 0 1 1 2 - 7 1
6. Эстудиантес Ла-Плата 1 0 0 1 0 - 1 0
Лучшие коэффициенты
Ньюэллс Олд Бойз
Ничья
Сентраль Кордоба
1.70
3.75
5.90
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.75 3.15 6.10

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