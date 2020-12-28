Ньюэллс Олд Бойз
3:1
Конец матча
Сентраль Кордоба
21' Желтая карточкаCristian Vega
31' Желтая карточкаХентилетти Сантьяго
1:0
50' ГолПаласиос Себастьян
52' Желтая карточкаСерро Франсиско
56' Красная карточкаOscar Salomon
1:1
68' ГолРиано Клаудио
2:1
80' Гол в свои воротаCristian Vega
3:1
90' ГолJuan Sforza
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
26 Ramiro Sordo
-
-
-
-
-
-
13 Juan Sforza
-
41 Manuel Llano
-
-
-
-
Главный тренер: Frank Kudelka
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Ivan RamirezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
40 Axel Pinto
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alfredo Berti
Ход матча
21'
50'
52'
56'
68'
1:1
80'
2:1
90'
3:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Alexis Rodrigues
|1
|0.33
|2.
|Maxi Rodriguez1
|1
|0.33
|3.
|Паласиос Себастьян
|1
|0.33
|4.
|Jeronimo Cacciabue
|1
|0.33
|5.
|Juan Sforza
|1
|0.33
|6.
|Биттоло Мариано
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Риано Клаудио
|1
|0.33
|2.
|Hugo Vera
|1 (1)
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Перес Пабло II
|2
|1
|2.
|Manuel Guanini
|1
|1
|3.
|Хентилетти Сантьяго
|1
|0
|4.
|Julian Fernandez II
|1
|0
|5.
|Jeronimo Cacciabue
|1
|0
|6.
|Enzo Cabrera2
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Alejandro Maciel
|2
|0
|2.
|Oscar Salomon
|0
|1
|3.
|Cristian Vega
|1
|0
|4.
|Серро Франсиско
|1
|0
|5.
|Jonathan Bay
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ньюэллс Олд Бойз
|0
|40% (2)
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|Сентраль Кордоба
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +9 =6 -5Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Спортиво Пеньяроль Годой Крус 0:3 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ланус
Бока Хуниорс 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Тальерес Кордоба Ланус 2:4 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Бока Хуниорс Тальерес Кордоба 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Сентраль Кордоба 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Годой Крус Расинг Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 4:0 Колон Ланус 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Сан-Лоренсо Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте 2:3 Ньюэллс Олд Бойз Атлетико Тукуман 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Ривер Плейт
Сентраль Кордоба Последние 20 матчей: +3 =6 -11Сентраль Кордоба 2:1 Спортиво Итальяно Сентраль Кордоба 0:2 Велес Сарсфилд Сан-Мартин Бурсако 1:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:1 Годой Крус
Викториано Аренас 2:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:2 Колон Дефенса и Хустисия 2:3 Сентраль Кордоба Индепендьенте 0:0 Сентраль Кордоба Колон 2:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 2:2 Дефенса и Хустисия Сентраль Кордоба 0:1 Индепендьенте Сентраль Кордоба 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте 3:0 Сентраль Кордоба Берасатеги 1:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:1 Сан-Тельмо Сентраль Кордоба 1:1 Банфилд Сентраль Кордоба 0:1 Мидленд Унион Санта-Фе 0:0 Сентраль Кордоба Док Суд 1:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:4 Бока Хуниорс
Последние игры между собой
Ньюэллс Олд Бойз: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Сентраль Кордоба: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|Велес Сарсфилд
|1:2
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|3.
|Расинг Авельянеда
|3
|1
|1
|1
|8 - 4
|4
|4.
|Эстудиантес Ла-Плата
|2:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|5.
|Сентраль Кордоба
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|6.
|Годой Крус
|3
|0
|1
|2
|2 - 10
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Расинг Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|6 - 1
|3
|3.
|Велес Сарсфилд
|1:2
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|4.
|Эстудиантес Ла-Плата
|2:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Сентраль Кордоба
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|6.
|Годой Крус
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Велес Сарсфилд
|1:2
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Эстудиантес Ла-Плата
|2:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Расинг Авельянеда
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|5.
|Годой Крус
|2
|0
|1
|1
|2 - 7
|1
|6.
|Сентраль Кордоба
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|
|Бонус: 15 000 ₽
|1.04
|0.00
|0.00
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