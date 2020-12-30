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Вестерн Сидней Уондерерс
0:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
Macarthur FC
0'
19' Желтая карточка
Кокс Саймон
25'
30
Daniel
Margush
2
Гордон
Зигги
6
Мурдукутас
Тасс
4
Макгоуэн
Дилан
5
Георгиевски
Даниэль
18
Дорранс
Грэм
17
Keanu
Baccus
13
Расселл
Тэйт
14
Троизи
Джеймс
10
Кокс
Саймон
9
Ибини-Исэи
Берни
1
Федеричи
Адам
7
Франьич
Иван
6
Aleksandar
Jovanovic
I
15
Сусняр
Александар
12
Мередит
Джеймс
8
Генро
Денис
5
Миллиган
Марк
31
Lachlan
Rose
10
Пуйо
Лоик
14
Наджар
Муди
27
Дербишир
Мэтт
Вестерн Сидней Уондерерс
Macarthur FC

Ход матча

19'
Кокс Саймон
 

Предыдущие игры

Вестерн Сидней Уондерерс Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 5:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс
Сентрал Кост Маринерз 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Брисбен Роар 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 5:2 Аделаида Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Сентрал Кост Маринерз 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Перт Глори Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Брисбен Роар Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед Перт Глори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    19'
    Кокс Саймон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bankwest Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Вестерн Сидней Уондерерс
Ничья
Macarthur FC
2.65
3.32
3.05
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 2.65 3.05 3.05
  2.62 3.32 2.86

Самый высокий коэффициент на матч «Вестерн Сидней Уондерерс» – «Macarthur FC» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вестерн Сидней Уондерерс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Macarthur FC» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вестерн Сидней Уондерерс» – «Macarthur FC», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.50 1.11 4.90 1.17 2.40 1.57 1.77 2.04 2.17 1.69 1.45 2.70 1.69 2.17 1.19 4.60 1.14 5.55 1.12 6.10 1.10 6.80 1.02 11.00 1.02 11.00 0.00 18.50
3.11 1.40 2.70 1.51 2.29 1.68 1.90 2.00 1.68 2.30 1.51 2.70 1.52 2.68 1.50 2.76 1.25 4.28 1.13 6.82
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
1.87 1.92 1.25 3.90 1.14 5.55 1.12 5.80
2.44 1.59 2.01 1.88 1.55 2.55 1.36 3.26 1.27 3.96 1.36 3.41
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.60 1.28 2.50 1.53 1.62 2.27 1.29 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.27 1.62
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
3.60 1.28
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