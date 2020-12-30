Вестерн Сидней Уондерерс
0:0
Первый тайм: 25'
Стадион: Bankwest Stadium
Macarthur FC
19' Желтая карточкаКокс Саймон
18
Дорранс
Грэм
17
Keanu
Baccus
13
Расселл
Тэйт
10
Кокс
Саймон
31
Lachlan
Rose
10
Пуйо
Лоик
14
Наджар
Муди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Дорранс ГрэмПолузащитник
-
17 Keanu BaccusПолузащитник
-
13 Расселл ТэйтПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кокс СаймонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
50 Калац ОливерВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йебоа КвамеНападающий
-
-
Главный тренер: Робинсон Карл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Lachlan RoseПолузащитник
-
10 Пуйо ЛоикПолузащитник
-
14 Наджар МудиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Jake Hollman
-
19 Michael Ruhs
Ход матча
19'
Предыдущие игры
Вестерн Сидней Уондерерс Последние 20 матчей: +6 =5 -9Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 5:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс
Сентрал Кост Маринерз 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Брисбен Роар 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 5:2 Аделаида Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Сентрал Кост Маринерз 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Перт Глори Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Брисбен Роар Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед Перт Глори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс
Победитель
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|1
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