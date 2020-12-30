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Вестерн Сидней Уондерерс
0:1
Конец матча

Стадион:
Macarthur FC
0'
18' Желтая карточка
Кокс Саймон
46' Желтая карточка
Дорранс Грэм
62' Желтая карточка
Сусняр Александар
0:1
72' Гол
Беньят Эчебария
78' Желтая карточка
Мурдукутас Тасс
86' Желтая карточка
Генро Денис
90' Желтая карточка
Миллиган Марк
90'+5
30
Daniel
Margush
2
Гордон
Зигги
6
Мурдукутас
Тасс
4
Макгоуэн
Дилан
5
Георгиевски
Даниэль
18
Дорранс
Грэм
17
Keanu
Baccus
13
Расселл
Тэйт
14
Троизи
Джеймс
10
Кокс
Саймон
9
Ибини-Исэи
Берни
1
Федеричи
Адам
7
Франьич
Иван
6
Aleksandar
Jovanovic
I
15
Сусняр
Александар
12
Мередит
Джеймс
8
Генро
Денис
5
Миллиган
Марк
31
Lachlan
Rose
10
Пуйо
Лоик
14
Наджар
Муди
27
Дербишир
Мэтт
Вестерн Сидней Уондерерс
Macarthur FC

Предыдущие игры

Вестерн Сидней Уондерерс Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 5:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс
Сентрал Кост Маринерз 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Брисбен Роар 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 5:2 Аделаида Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Сентрал Кост Маринерз 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Перт Глори Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Брисбен Роар Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед Перт Глори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    18'
    Кокс Саймон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bankwest Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 37.00 7.77 1.12
  4.58 1.93 3.41

Самый высокий коэффициент на матч «Вестерн Сидней Уондерерс» – «Macarthur FC» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вестерн Сидней Уондерерс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Macarthur FC» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вестерн Сидней Уондерерс» – «Macarthur FC», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
2.50 1.53 1.62 2.27 1.33 3.25 1.03 12.00 2.17 1.69 1.05 9.50 1.69 2.17 1.03 12.00 1.02 13.00 1.12 6.10 1.10 6.80 1.02 11.00 1.02 11.00 0.00 18.50
2.26 1.69 1.85 2.05 1.42 3.01 1.29 3.87 1.22 4.72 1.39 3.18 1.64 2.37 1.47 2.82 1.14 6.29 1.51 2.70 1.52 2.68 1.50 2.76 1.12 7.20 1.13 6.82
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
1.09 7.20 1.25 3.90 1.14 5.55 1.12 5.80
1.65 2.33 1.39 3.12 1.14 6.14 1.11 7.42 1.27 3.96 1.36 3.41
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
3.60 1.28 2.50 1.53 1.62 2.27 1.29 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.80 1.13
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
3.60 1.28
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