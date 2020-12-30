Вестерн Сидней Уондерерс
0:1
Конец матча
Стадион: Bankwest Stadium
Macarthur FC
18' Желтая карточкаКокс Саймон
46' Желтая карточкаДорранс Грэм
62' Желтая карточкаСусняр Александар
0:1
72' ГолБеньят Эчебария
78' Желтая карточкаМурдукутас Тасс
86' Желтая карточкаГенро Денис
90' Желтая карточкаМиллиган Марк
18
Дорранс
Грэм
17
Keanu
Baccus
13
Расселл
Тэйт
10
Кокс
Саймон
31
Lachlan
Rose
10
Пуйо
Лоик
14
Наджар
Муди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Дорранс ГрэмПолузащитник
-
17 Keanu BaccusПолузащитник
-
13 Расселл ТэйтПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кокс СаймонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
50 Калац ОливерВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йебоа КвамеНападающий
-
-
Главный тренер: Робинсон Карл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Lachlan RoseПолузащитник
-
10 Пуйо ЛоикПолузащитник
-
14 Наджар МудиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Jake Hollman
-
19 Michael Ruhs
Ход матча
18'
46'
72'
0:1
78'
86'
90'
Предыдущие игры
Вестерн Сидней Уондерерс Последние 20 матчей: +6 =5 -9Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Мельбурн Виктори Вестерн Юнайтед 5:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Веллингтон Феникс
Сентрал Кост Маринерз 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Сидней Мельбурн Сити 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс Брисбен Роар 3:1 Вестерн Сидней Уондерерс Сидней 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 5:2 Аделаида Юнайтед Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Ньюкасл Джетс Сентрал Кост Маринерз 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Перт Глори Веллингтон Феникс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Брисбен Роар Аделаида Юнайтед 2:3 Вестерн Сидней Уондерерс Вестерн Сидней Уондерерс 1:1 Вестерн Юнайтед Перт Глори 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс Веллингтон Феникс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс
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