Брюгге
Позже
Стадион: Ян Брейдель
Генк
77
Мата
Клинтон
26
Ритс
Матс
25
Вормер
Руд
20
Ванакен
Ханс
29
Дост
Бас
10
Ланг
Ноа
14
Тома
Бастьен
18
Онуачу
Пол
10
Бонгонда
Тео
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Нападающий
-
29 Дост БасНападающий
-
10 Ланг НоаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Хорват ЭтанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Дели СимонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Баджи ЮссуфНападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Тома БастьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Онуачу ПолНападающий
-
10 Бонгонда ТеоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
-
38 Куасси ЭбуэПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Ойен ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Двомо ПьерПолузащитник
-
21 Уронен ЙереПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дьятта Крепен
|10
|0.45
|2.
|Ланг Ноа
|7 (1)
|0.32
|3.
|Ванакен Ханс
|5 (2)
|0.23
|4.
|Окереке Давид
|4
|0.18
|5.
|Вормер Руд
|3
|0.14
|6.
|Крменчик Михал
|3
|0.14
|7.
|Баджи Юссуф
|3
|0.14
|8.
|Дост Бас
|3
|0.14
|9.
|Ритс Матс
|2
|0.09
|10.
|Кетеларе Шарль
|1
|0.05
|11.
|Дели Симон
|1
|0.05
|12.
|Баланта Эдер
|1
|0.05
|13.
|Коссуну Одилон
|1
|0.05
|14.
|Соболь Эдуард
|0
|0
|15.
|Шрейверс Сьебе
|0
|0
|16.
|Деннис Эммануэль
|0
|0
|17.
|Рикка Федерико
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Онуачу Пол
|20 (5)
|0.91
|2.
|Бонгонда Тео
|11 (1)
|0.5
|3.
|Ито Дзюнъя
|5
|0.23
|4.
|Дессерс Сириль
|4 (2)
|0.18
|5.
|Меле Йоаким
|1
|0.05
|6.
|Грошовски Патрик
|1
|0.05
|7.
|Хейнен Бриан
|1
|0.05
|8.
|Артеага Херардо
|1
|0.05
|9.
|Муньос Даниэль
|0
|0
|10.
|Уронен Йере
|0
|0
|11.
|Воутерс Дрис
|0
|0
|12.
|Куэста Карлос
|0
|0
|13.
|Тома Бастьен
|0
|0
|14.
|Ойен Люка
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Баланта Эдер
|4
|0
|2.
|Ланг Ноа
|4
|0
|3.
|Соболь Эдуард
|3
|0
|4.
|Деннис Эммануэль
|3
|0
|5.
|Ванакен Ханс
|1
|1
|6.
|Вормер Руд
|2
|0
|7.
|Ритс Матс
|2
|0
|8.
|Дели Симон
|2
|0
|9.
|Мата Клинтон
|2
|0
|10.
|Миньоле Симон
|1
|0
|11.
|Крменчик Михал
|1
|0
|12.
|Мехеле Брандон
|1
|0
|13.
|Рикка Федерико
|1
|0
|14.
|Дьятта Крепен
|1
|0
|15.
|Коссуну Одилон
|1
|0
|16.
|Баджи Юссуф
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Куэста Карлос
|1
|3
|2.
|Онуачу Пол
|5
|0
|3.
|Ито Дзюнъя
|3
|1
|4.
|Грошовски Патрик
|4
|0
|5.
|Лукуми Джон
|4
|0
|6.
|Уронен Йере
|3
|0
|7.
|Куасси Эбуэ
|3
|0
|8.
|Бонгонда Тео
|1
|1
|9.
|Тома Бастьен
|1
|1
|10.
|Воутерс Дрис
|2
|0
|11.
|Муньос Даниэль
|2
|0
|12.
|Вукович Дэнни
|1
|0
|13.
|Дессерс Сириль
|1
|0
|14.
|Меле Йоаким
|1
|0
|15.
|Артеага Херардо
|1
|0
|16.
|Торстведт Кристиан
|1
|0
|17.
|Вандервоордт Маартен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брюгге
|11.36% (5)
|15.91% (7)
|18.18% (8)
|20.45% (9)
|13.64% (6)
|20.45% (9)
|Генк
|18.18% (8)
|15.91% (7)
|13.64% (6)
|20.45% (9)
|15.91% (7)
|15.91% (7)
Предыдущие игры
Брюгге Последние 20 матчей: +11 =5 -4Брюгге 2:1 Остенде Беерсхот-Вильрейк 0:3 Брюгге Сент-Трюйден 1:2 Брюгге Брюгге 3:0 Эйпен
Брюгге 0:1 Гент Мехелен 0:3 Брюгге Антверпен 0:2 Брюгге Лацио 2:2 Брюгге Брюгге 1:0 Сент-Трюйден Брюгге 3:0 Зенит Мускрон-Перювельз 0:0 Брюгге Боруссия Д 3:0 Брюгге Брюгге 1:0 Кортрейк Остенде 1:3 Брюгге Брюгге 0:3 Боруссия Д Брюгге 2:2 Мехелен Брюгге 1:1 Лацио АХ Лёвен 2:1 Брюгге Зенит 1:2 Брюгге Стандард 1:1 Брюгге
Генк Последние 20 матчей: +10 =5 -5Генк 1:1 Гент Мускрон-Перювельз 2:0 Генк Унион Сент-Жиллуаз 4:4 Генк Кортрейк 2:1 Генк
Эйпен 1:4 Генк Генк 1:1 Васланд-Беверен Генк 2:0 Кортрейк Андерлехт 1:0 Генк Генк 4:2 Антверпен Серкль Брюгге 1:5 Генк Генк 4:1 Мускрон-Перювельз Сент-Трюйден 1:2 Генк Генк 4:0 Эйпен Гент 1:2 Генк Генк 2:1 Шарлеруа Васланд-Беверен 1:1 Генк Генк 2:2 Остенде Генк 3:1 Мехелен Беерсхот-Вильрейк 5:2 Генк Генк 1:2 Брюгге
Последние игры между собой
Брюгге: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Генк: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Генк 3:1 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 3:1 Генк Первый дивизион А Генк 1:1 Брюгге Первый дивизион А Генк 1:1 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 1:0 Генк Первый дивизион А Брюгге 2:2 Генк Первый дивизион А Генк 2:0 Брюгге Первый дивизион А Генк 2:1 Брюгге Лига Про Брюгге 1:1 Генк Лига Про Брюгге 3:1 Генк Лига Про Генк 4:2 Брюгге Лига Про Генк 3:2 Брюгге Лига Про Брюгге 1:0 Генк Лига Про Брюгге 4:1 Генк Лига Жюпиле Генк 1:1 Брюгге Лига Жюпиле Генк 3:2 Брюгге Лига Жюпиле
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|22
|15
|3
|4
|45 - 14
|48
|2.
|Генк
|Заявка
|22
|11
|6
|5
|44 - 28
|39
|3.
|Антверпен
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|36 - 32
|37
|4.
|Андерлехт
|Заявка
|23
|9
|9
|5
|33 - 25
|36
|5.
|АХ Лёвен
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|39 - 36
|35
|6.
|Остенде
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|33 - 29
|35
|7.
|Стандард
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|30 - 22
|34
|8.
|Шарлеруа
|Заявка
|22
|10
|3
|9
|32 - 29
|33
|9.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|34 - 38
|30
|10.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|42 - 48
|30
|11.
|Эйпен
|Заявка
|23
|7
|9
|7
|29 - 37
|30
|12.
|Мехелен
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|35 - 40
|29
|13.
|Кортрейк
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|28 - 34
|29
|14.
|Гент
|Заявка
|22
|8
|3
|11
|30 - 30
|27
|15.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|29 - 36
|26
|16.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|21 - 32
|24
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|23
|7
|1
|15
|29 - 39
|22
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|28 - 48
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Андерлехт
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|18 - 6
|26
|2.
|Брюгге
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|18 - 8
|22
|3.
|Генк
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|25 - 12
|22
|4.
|Остенде
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|22 - 14
|21
|5.
|Антверпен
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 15
|21
|6.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|25 - 20
|20
|7.
|АХ Лёвен
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 13
|20
|8.
|Стандард
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 12
|17
|9.
|Кортрейк
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 24
|17
|10.
|Шарлеруа
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 7
|16
|11.
|Эйпен
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 19
|15
|12.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 14
|15
|13.
|Мехелен
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|22 - 25
|14
|14.
|Гент
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|16 - 14
|13
|15.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 12
|13
|16.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|14 - 24
|11
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|11
|3
|0
|8
|17 - 22
|9
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 6
|26
|2.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|20 - 14
|19
|3.
|Стандард
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 10
|17
|4.
|Генк
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 16
|17
|5.
|Шарлеруа
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|21 - 22
|17
|6.
|Антверпен
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 17
|16
|7.
|Мехелен
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 15
|15
|8.
|АХ Лёвен
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|23 - 23
|15
|9.
|Эйпен
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 18
|15
|10.
|Гент
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 16
|14
|11.
|Остенде
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 15
|14
|12.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 24
|14
|13.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 17
|13
|14.
|Кортрейк
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 10
|12
|15.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|15 - 22
|11
|16.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 20
|11
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|17 - 28
|10
|18.
|Андерлехт
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 19
|10
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Брюгге» – «Генк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брюгге» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Генк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брюгге» – «Генк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров