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Брюгге
 
Позже

Стадион:
Генк
88
Миньоле
Симон
77
Мата
Клинтон
5
Коссуну
Одилон
44
Мехеле
Брандон
24
Денсвил
Стефано
26
Ритс
Матс
25
Вормер
Руд
20
Ванакен
Ханс
90
Кетеларе
Шарль
29
Дост
Бас
10
Ланг
Ноа
1
Вукович
Дэнни
23
Муньос
Даниэль
46
Куэста
Карлос
2
Маккензи
Марк
77
Пресиадо
Анхело
14
Тома
Бастьен
8
Хейнен
Бриан
5
Артеага
Херардо
7
Ито
Дзюнъя
18
Онуачу
Пол
10
Бонгонда
Тео
Брюгге
4-3-3
Генк
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дьятта Крепен 10 0.45
2. Ланг Ноа 7 (1) 0.32
3. Ванакен Ханс 5 (2) 0.23
4. Окереке Давид 4 0.18
5. Вормер Руд 3 0.14
6. Крменчик Михал 3 0.14
7. Баджи Юссуф 3 0.14
8. Дост Бас 3 0.14
9. Ритс Матс 2 0.09
10. Кетеларе Шарль 1 0.05
11. Дели Симон 1 0.05
12. Баланта Эдер 1 0.05
13. Коссуну Одилон 1 0.05
14. Соболь Эдуард 0 0
15. Шрейверс Сьебе 0 0
16. Деннис Эммануэль 0 0
17. Рикка Федерико 0 0
Генк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Онуачу Пол 20 (5) 0.91
2. Бонгонда Тео 11 (1) 0.5
3. Ито Дзюнъя 5 0.23
4. Дессерс Сириль 4 (2) 0.18
5. Меле Йоаким 1 0.05
6. Грошовски Патрик 1 0.05
7. Хейнен Бриан 1 0.05
8. Артеага Херардо 1 0.05
9. Муньос Даниэль 0 0
10. Уронен Йере 0 0
11. Воутерс Дрис 0 0
12. Куэста Карлос 0 0
13. Тома Бастьен 0 0
14. Ойен Люка 0 0

Карточки

Брюгге
# Игрок      
1. Баланта Эдер 4 0
2. Ланг Ноа 4 0
3. Соболь Эдуард 3 0
4. Деннис Эммануэль 3 0
5. Ванакен Ханс 1 1
6. Вормер Руд 2 0
7. Ритс Матс 2 0
8. Дели Симон 2 0
9. Мата Клинтон 2 0
10. Миньоле Симон 1 0
11. Крменчик Михал 1 0
12. Мехеле Брандон 1 0
13. Рикка Федерико 1 0
14. Дьятта Крепен 1 0
15. Коссуну Одилон 1 0
16. Баджи Юссуф 1 0
Генк
# Игрок      
1. Куэста Карлос 1 3
2. Онуачу Пол 5 0
3. Ито Дзюнъя 3 1
4. Грошовски Патрик 4 0
5. Лукуми Джон 4 0
6. Уронен Йере 3 0
7. Куасси Эбуэ 3 0
8. Бонгонда Тео 1 1
9. Тома Бастьен 1 1
10. Воутерс Дрис 2 0
11. Муньос Даниэль 2 0
12. Вукович Дэнни 1 0
13. Дессерс Сириль 1 0
14. Меле Йоаким 1 0
15. Артеага Херардо 1 0
16. Торстведт Кристиан 1 0
17. Вандервоордт Маартен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брюгге 11.36% (5) 15.91% (7) 18.18% (8) 20.45% (9) 13.64% (6) 20.45% (9)
 Генк 18.18% (8) 15.91% (7) 13.64% (6) 20.45% (9) 15.91% (7) 15.91% (7)

Предыдущие игры

Брюгге Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Брюгге 2:1 Остенде Беерсхот-Вильрейк 0:3 Брюгге Сент-Трюйден 1:2 Брюгге Брюгге 3:0 Эйпен
Брюгге 0:1 Гент Мехелен 0:3 Брюгге Антверпен 0:2 Брюгге Лацио 2:2 Брюгге Брюгге 1:0 Сент-Трюйден Брюгге 3:0 Зенит Мускрон-Перювельз 0:0 Брюгге Боруссия Д 3:0 Брюгге Брюгге 1:0 Кортрейк Остенде 1:3 Брюгге Брюгге 0:3 Боруссия Д Брюгге 2:2 Мехелен Брюгге 1:1 Лацио АХ Лёвен 2:1 Брюгге Зенит 1:2 Брюгге Стандард 1:1 Брюгге
Генк Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Генк 1:1 Гент Мускрон-Перювельз 2:0 Генк Унион Сент-Жиллуаз 4:4 Генк Кортрейк 2:1 Генк
Эйпен 1:4 Генк Генк 1:1 Васланд-Беверен Генк 2:0 Кортрейк Андерлехт 1:0 Генк Генк 4:2 Антверпен Серкль Брюгге 1:5 Генк Генк 4:1 Мускрон-Перювельз Сент-Трюйден 1:2 Генк Генк 4:0 Эйпен Гент 1:2 Генк Генк 2:1 Шарлеруа Васланд-Беверен 1:1 Генк Генк 2:2 Остенде Генк 3:1 Мехелен Беерсхот-Вильрейк 5:2 Генк Генк 1:2 Брюгге

Последние игры между собой

Брюгге: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Генк: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Генк 1:2 Брюгге Первый дивизион А Генк 1:2 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 1:1 Генк Первый дивизион А Брюгге 3:2 Генк Первый дивизион А
Генк 3:1 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 3:1 Генк Первый дивизион А Генк 1:1 Брюгге Первый дивизион А Генк 1:1 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 1:0 Генк Первый дивизион А Брюгге 2:2 Генк Первый дивизион А Генк 2:0 Брюгге Первый дивизион А Генк 2:1 Брюгге Лига Про Брюгге 1:1 Генк Лига Про Брюгге 3:1 Генк Лига Про Генк 4:2 Брюгге Лига Про Генк 3:2 Брюгге Лига Про Брюгге 1:0 Генк Лига Про Брюгге 4:1 Генк Лига Жюпиле Генк 1:1 Брюгге Лига Жюпиле Генк 3:2 Брюгге Лига Жюпиле
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 22 15 3 4 45 - 14 48
2. Генк Заявка 22 11 6 5 44 - 28 39
3. Антверпен Заявка 23 11 4 8 36 - 32 37
4. Андерлехт Заявка 23 9 9 5 33 - 25 36
5. АХ Лёвен Заявка 22 10 5 7 39 - 36 35
6. Остенде Заявка 23 10 5 8 33 - 29 35
7. Стандард Заявка 22 9 7 6 30 - 22 34
8. Шарлеруа Заявка 22 10 3 9 32 - 29 33
9. Зульте-Варегем Заявка 22 9 3 10 34 - 38 30
10. Беерсхот-Вильрейк Заявка 22 9 3 10 42 - 48 30
11. Эйпен Заявка 23 7 9 7 29 - 37 30
12. Мехелен Заявка 23 8 5 10 35 - 40 29
13. Кортрейк Заявка 23 8 5 10 28 - 34 29
14. Гент Заявка 22 8 3 11 30 - 30 27
15. Сент-Трюйден Заявка 23 7 5 11 29 - 36 26
16. Мускрон-Перювельз Заявка 23 6 6 11 21 - 32 24
17. Серкль Брюгге Заявка 23 7 1 15 29 - 39 22
18. Васланд-Беверен Заявка 23 5 6 12 28 - 48 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Андерлехт Заявка 12 7 5 0 18 - 6 26
2. Брюгге Заявка 11 7 1 3 18 - 8 22
3. Генк Заявка 11 6 4 1 25 - 12 22
4. Остенде Заявка 11 6 3 2 22 - 14 21
5. Антверпен Заявка 12 6 3 3 19 - 15 21
6. Беерсхот-Вильрейк Заявка 11 6 2 3 25 - 20 20
7. АХ Лёвен Заявка 11 6 2 3 16 - 13 20
8. Стандард Заявка 11 4 5 2 15 - 12 17
9. Кортрейк Заявка 13 5 2 6 20 - 24 17
10. Шарлеруа Заявка 10 5 1 4 11 - 7 16
11. Эйпен Заявка 11 4 3 4 17 - 19 15
12. Сент-Трюйден Заявка 12 4 3 5 14 - 14 15
13. Мехелен Заявка 13 4 2 7 22 - 25 14
14. Гент Заявка 10 4 1 5 16 - 14 13
15. Мускрон-Перювельз Заявка 11 3 4 4 12 - 12 13
16. Зульте-Варегем Заявка 12 3 2 7 14 - 24 11
17. Серкль Брюгге Заявка 11 3 0 8 17 - 22 9
18. Васланд-Беверен Заявка 10 2 1 7 11 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 11 8 2 1 27 - 6 26
2. Зульте-Варегем Заявка 10 6 1 3 20 - 14 19
3. Стандард Заявка 11 5 2 4 15 - 10 17
4. Генк Заявка 11 5 2 4 19 - 16 17
5. Шарлеруа Заявка 12 5 2 5 21 - 22 17
6. Антверпен Заявка 11 5 1 5 17 - 17 16
7. Мехелен Заявка 10 4 3 3 13 - 15 15
8. АХ Лёвен Заявка 11 4 3 4 23 - 23 15
9. Эйпен Заявка 12 3 6 3 12 - 18 15
10. Гент Заявка 12 4 2 6 14 - 16 14
11. Остенде Заявка 12 4 2 6 11 - 15 14
12. Васланд-Беверен Заявка 13 3 5 5 17 - 24 14
13. Серкль Брюгге Заявка 12 4 1 7 12 - 17 13
14. Кортрейк Заявка 10 3 3 4 8 - 10 12
15. Сент-Трюйден Заявка 11 3 2 6 15 - 22 11
16. Мускрон-Перювельз Заявка 12 3 2 7 9 - 20 11
17. Беерсхот-Вильрейк Заявка 11 3 1 7 17 - 28 10
18. Андерлехт Заявка 11 2 4 5 15 - 19 10
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Брюгге
Ничья
Генк
1.52
4.60
7.19
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.52 4.00 6.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.49 4.40 6.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.44 4.60 7.00
  1.47 4.55 7.19

Самый высокий коэффициент на матч «Брюгге» – «Генк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брюгге» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Генк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брюгге» – «Генк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.25 1.01 9.70 1.02 4.65 1.18 3.76 1.27 2.39 1.64 1.86 1.94 1.54 2.41 1.27 3.48 1.19 4.05 1.07 6.70
16.50 0.00 11.00 1.01 4.70 1.17 3.80 1.23 2.39 1.58 2.14 1.71 1.88 1.92 1.53 2.39 1.28 3.45 1.21 4.10 1.08 6.90 1.07 7.50 1.01 12.00
5.28 1.18 2.81 1.47 2.46 1.58 2.19 1.72 1.93 1.94 1.71 2.20 1.57 2.47 1.21 4.67
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.20 1.35 2.32 1.61 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.40
2.30 1.62 1.53 2.39 1.19 4.40
3.37 1.34 2.99 1.42 2.37 1.62 1.82 2.07 1.57 2.49 1.38 3.16
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.00 1.17 3.52 1.30 1.98 1.83 1.48 2.65 1.30 3.52
3.45 1.28 2.03 1.73 1.51 2.45 1.31 3.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.68 2.04
Букмекер Да Нет
4.40 1.18
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
Где смотреть матч Брюгге - Генк онлайн

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