Брюгге
3:2
Конец матча
Стадион: Ян Брейдель
Генк
1:0
7' ГолДост Бас
1:1
24' ГолИто Дзюнъя
1:2
34' ГолТома Бастьен
2:2
65' ГолВормер Руд
3:2
77' ГолМехеле Брандон
90' Желтая карточкаТорстведт Кристиан
77
Мата
Клинтон
26
Ритс
Матс
25
Вормер
Руд
20
Ванакен
Ханс
10
Ланг
Ноа
29
Дост
Бас
14
Тома
Бастьен
10
Бонгонда
Тео
18
Онуачу
Пол
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
-
10 Ланг НоаНападающий
-
29 Дост БасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Хорват ЭтанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Дели СимонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Баджи ЮссуфНападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Тома БастьенПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Бонгонда ТеоНападающий
-
18 Онуачу ПолНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Лейсен ТобеВратарь
-
33 Лукуми ДжонЗащитник
-
38 Куасси ЭбуэПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Ойен ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Уронен ЙереПолузащитник
-
80 Двомо ПьерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
Ход матча
24'
1:1
34'
1:2
65'
2:2
77'
3:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дьятта Крепен
|10
|0.43
|2.
|Ланг Ноа
|7 (1)
|0.3
|3.
|Ванакен Ханс
|5 (2)
|0.22
|4.
|Вормер Руд
|4
|0.17
|5.
|Дост Бас
|4
|0.17
|6.
|Окереке Давид
|4
|0.17
|7.
|Крменчик Михал
|3
|0.13
|8.
|Баджи Юссуф
|3
|0.13
|9.
|Ритс Матс
|2
|0.09
|10.
|Кетеларе Шарль
|1
|0.04
|11.
|Мехеле Брандон
|1
|0.04
|12.
|Дели Симон
|1
|0.04
|13.
|Баланта Эдер
|1
|0.04
|14.
|Коссуну Одилон
|1
|0.04
|15.
|Соболь Эдуард
|0
|0
|16.
|Шрейверс Сьебе
|0
|0
|17.
|Деннис Эммануэль
|0
|0
|18.
|Рикка Федерико
|0
|0
|19.
|Мата Клинтон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Онуачу Пол
|20 (5)
|0.87
|2.
|Бонгонда Тео
|11 (1)
|0.48
|3.
|Ито Дзюнъя
|6
|0.26
|4.
|Дессерс Сириль
|4 (2)
|0.17
|5.
|Меле Йоаким
|1
|0.04
|6.
|Грошовски Патрик
|1
|0.04
|7.
|Хейнен Бриан
|1
|0.04
|8.
|Артеага Херардо
|1
|0.04
|9.
|Тома Бастьен
|1
|0.04
|10.
|Муньос Даниэль
|0
|0
|11.
|Уронен Йере
|0
|0
|12.
|Воутерс Дрис
|0
|0
|13.
|Куэста Карлос
|0
|0
|14.
|Ойен Люка
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Баланта Эдер
|4
|0
|2.
|Ланг Ноа
|4
|0
|3.
|Соболь Эдуард
|3
|0
|4.
|Деннис Эммануэль
|3
|0
|5.
|Ванакен Ханс
|1
|1
|6.
|Вормер Руд
|2
|0
|7.
|Ритс Матс
|2
|0
|8.
|Дели Симон
|2
|0
|9.
|Мата Клинтон
|2
|0
|10.
|Миньоле Симон
|1
|0
|11.
|Крменчик Михал
|1
|0
|12.
|Мехеле Брандон
|1
|0
|13.
|Рикка Федерико
|1
|0
|14.
|Дьятта Крепен
|1
|0
|15.
|Коссуну Одилон
|1
|0
|16.
|Баджи Юссуф
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Куэста Карлос
|1
|3
|2.
|Онуачу Пол
|5
|0
|3.
|Ито Дзюнъя
|3
|1
|4.
|Грошовски Патрик
|4
|0
|5.
|Лукуми Джон
|4
|0
|6.
|Уронен Йере
|3
|0
|7.
|Куасси Эбуэ
|3
|0
|8.
|Бонгонда Тео
|1
|1
|9.
|Тома Бастьен
|1
|1
|10.
|Воутерс Дрис
|2
|0
|11.
|Торстведт Кристиан
|2
|0
|12.
|Муньос Даниэль
|2
|0
|13.
|Вукович Дэнни
|1
|0
|14.
|Дессерс Сириль
|1
|0
|15.
|Меле Йоаким
|1
|0
|16.
|Артеага Херардо
|1
|0
|17.
|Вандервоордт Маартен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брюгге
|12.77% (6)
|14.89% (7)
|17.02% (8)
|19.15% (9)
|14.89% (7)
|21.28% (10)
|Генк
|17.39% (8)
|17.39% (8)
|15.22% (7)
|19.57% (9)
|15.22% (7)
|15.22% (7)
Предыдущие игры
Брюгге Последние 20 матчей: +11 =5 -4Брюгге 2:1 Остенде Беерсхот-Вильрейк 0:3 Брюгге Сент-Трюйден 1:2 Брюгге Брюгге 3:0 Эйпен
Брюгге 0:1 Гент Мехелен 0:3 Брюгге Антверпен 0:2 Брюгге Лацио 2:2 Брюгге Брюгге 1:0 Сент-Трюйден Брюгге 3:0 Зенит Мускрон-Перювельз 0:0 Брюгге Боруссия Д 3:0 Брюгге Брюгге 1:0 Кортрейк Остенде 1:3 Брюгге Брюгге 0:3 Боруссия Д Брюгге 2:2 Мехелен Брюгге 1:1 Лацио АХ Лёвен 2:1 Брюгге Зенит 1:2 Брюгге Стандард 1:1 Брюгге
Генк Последние 20 матчей: +10 =5 -5Генк 1:1 Гент Мускрон-Перювельз 2:0 Генк Унион Сент-Жиллуаз 4:4 Генк Кортрейк 2:1 Генк
Эйпен 1:4 Генк Генк 1:1 Васланд-Беверен Генк 2:0 Кортрейк Андерлехт 1:0 Генк Генк 4:2 Антверпен Серкль Брюгге 1:5 Генк Генк 4:1 Мускрон-Перювельз Сент-Трюйден 1:2 Генк Генк 4:0 Эйпен Гент 1:2 Генк Генк 2:1 Шарлеруа Васланд-Беверен 1:1 Генк Генк 2:2 Остенде Генк 3:1 Мехелен Беерсхот-Вильрейк 5:2 Генк Генк 1:2 Брюгге
Последние игры между собой
Брюгге: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Генк: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Генк 3:1 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 3:1 Генк Первый дивизион А Генк 1:1 Брюгге Первый дивизион А Генк 1:1 Брюгге Первый дивизион А Брюгге 1:0 Генк Первый дивизион А Брюгге 2:2 Генк Первый дивизион А Генк 2:0 Брюгге Первый дивизион А Генк 2:1 Брюгге Лига Про Брюгге 1:1 Генк Лига Про Брюгге 3:1 Генк Лига Про Генк 4:2 Брюгге Лига Про Генк 3:2 Брюгге Лига Про Брюгге 1:0 Генк Лига Про Брюгге 4:1 Генк Лига Жюпиле Генк 1:1 Брюгге Лига Жюпиле Генк 3:2 Брюгге Лига Жюпиле
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|23
|16
|3
|4
|48 - 16
|51
|2.
|Генк
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|46 - 31
|39
|3.
|Антверпен
|Заявка
|23
|11
|4
|8
|36 - 32
|37
|4.
|Андерлехт
|Заявка
|23
|9
|9
|5
|33 - 25
|36
|5.
|АХ Лёвен
|Заявка
|22
|10
|5
|7
|39 - 36
|35
|6.
|Остенде
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|33 - 29
|35
|7.
|Стандард
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|30 - 22
|34
|8.
|Шарлеруа
|Заявка
|22
|10
|3
|9
|32 - 29
|33
|9.
|Зульте-Варегем
|0:0 Заявка
|23
|9
|4
|10
|34 - 38
|31
|10.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:0 Заявка
|23
|9
|4
|10
|42 - 48
|31
|11.
|Эйпен
|Заявка
|23
|7
|9
|7
|29 - 37
|30
|12.
|Мехелен
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|35 - 40
|29
|13.
|Кортрейк
|Заявка
|23
|8
|5
|10
|28 - 34
|29
|14.
|Гент
|Заявка
|22
|8
|3
|11
|30 - 30
|27
|15.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|23
|7
|5
|11
|29 - 36
|26
|16.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|21 - 32
|24
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|23
|7
|1
|15
|29 - 39
|22
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|28 - 48
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Андерлехт
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|18 - 6
|26
|2.
|Брюгге
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|21 - 10
|25
|3.
|Генк
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|25 - 12
|22
|4.
|Остенде
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|22 - 14
|21
|5.
|Антверпен
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 15
|21
|6.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:0 Заявка
|11
|6
|2
|3
|25 - 20
|20
|7.
|АХ Лёвен
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 13
|20
|8.
|Стандард
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 12
|17
|9.
|Кортрейк
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 24
|17
|10.
|Шарлеруа
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 7
|16
|11.
|Эйпен
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 19
|15
|12.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 14
|15
|13.
|Мехелен
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|22 - 25
|14
|14.
|Гент
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|16 - 14
|13
|15.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 12
|13
|16.
|Зульте-Варегем
|0:0 Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 24
|12
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|11
|3
|0
|8
|17 - 22
|9
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|27 - 6
|26
|2.
|Зульте-Варегем
|0:0 Заявка
|10
|6
|1
|3
|20 - 14
|19
|3.
|Стандард
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 10
|17
|4.
|Генк
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|21 - 19
|17
|5.
|Шарлеруа
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|21 - 22
|17
|6.
|Антверпен
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 17
|16
|7.
|Мехелен
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 15
|15
|8.
|АХ Лёвен
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|23 - 23
|15
|9.
|Эйпен
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 18
|15
|10.
|Гент
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 16
|14
|11.
|Остенде
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|11 - 15
|14
|12.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 24
|14
|13.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|12 - 17
|13
|14.
|Кортрейк
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 10
|12
|15.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|15 - 22
|11
|16.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|9 - 20
|11
|17.
|Беерсхот-Вильрейк
|0:0 Заявка
|12
|3
|2
|7
|17 - 28
|11
|18.
|Андерлехт
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 19
|10
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Брюгге» – «Генк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брюгге» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Генк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брюгге» – «Генк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров