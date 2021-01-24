Альтах
0:0
Первый тайм: 40'
Стадион: Кэшпойнт Арена
Ред Булл Зальцбург
36' Желтая карточкаБумбергер Давид
19
Карич
Эмир
23
Казар
Альяж
45
Мвепу
Энок
21
Шушич
Лука
20
Дака
Пэтсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Карич ЭмирЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Казар АльяжПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Обаси ЧинедуНападающий
-
33 Csaba Bukta
-
Главный тренер: Пастор Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Мвепу ЭнокПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Шушич ЛукаПолузащитник
-
20 Дака ПэтсонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Соле УмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Марш Джесси
Ход матча
36'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Штефель Марио
|2
|0.15
|2.
|Нуссбаумер Даниэль
|2
|0.15
|3.
|Шрайнер Эммануэль
|2
|0.15
|4.
|Тартаротти Йоханнес
|1
|0.08
|5.
|Турнвальд Мануэль
|1
|0.08
|6.
|Казар Альяж
|1
|0.08
|7.
|Мадернер Даниэль
|1
|0.08
|8.
|Фишер Манфред
|1 (1)
|0.08
|9.
|Майлингер Марко
|0
|0
|10.
|Гомес Андерсон Сантос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Койта Секу
|10 (1)
|0.77
|2.
|Дака Пэтсон
|8
|0.62
|3.
|Бериша Мергим
|7
|0.54
|4.
|Собослаи Доминик
|4 (3)
|0.31
|5.
|Окафор Ноа
|4 (1)
|0.31
|6.
|Адейеми Карим
|1
|0.08
|7.
|Фалльци Альберт
|1
|0.08
|8.
|Онгене Жером
|1
|0.08
|9.
|Мвепу Энок
|1
|0.08
|10.
|Кристенсен Расмус
|1
|0.08
|11.
|Ашимеру Маджид
|0
|0
|12.
|Юнузович Златко
|0
|0
|13.
|Ульмер Андреас
|0
|0
|14.
|Окугава Масая
|0
|0
|15.
|Шушич Лука
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Уисс Алан
|5
|0
|2.
|Эдокполор Носа Ийобоса
|3
|1
|3.
|Нетцер Филипп
|3
|0
|4.
|Цвишенбруггер Ян
|3
|0
|5.
|Мадернер Даниэль
|3
|0
|6.
|Гуэ Самюэль
|1
|1
|7.
|Дабанлы Беркай
|2
|0
|8.
|Фишер Манфред
|2
|0
|9.
|Бумбергер Давид
|2
|0
|10.
|Шрайнер Эммануэль
|1
|0
|11.
|Карич Эмир
|1
|0
|12.
|Нуссбаумер Даниэль
|1
|0
|13.
|Тартаротти Йоханнес
|1
|0
|14.
|Турнвальд Мануэль
|1
|0
|15.
|Гомес Андерсон Сантос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Камара Мохамед VII
|5
|0
|2.
|Фалльци Альберт
|4
|0
|3.
|Рамальо Андре
|1
|1
|4.
|Фаркаш Патрик
|2
|0
|5.
|Ашимеру Маджид
|2
|0
|6.
|Окафор Ноа
|2
|0
|7.
|Мвепу Энок
|1
|0
|8.
|Кристенсен Расмус
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Альтах
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|0
|9.09% (1)
|45.45% (5)
|Ред Булл Зальцбург
|10.53% (4)
|13.16% (5)
|10.53% (4)
|15.79% (6)
|21.05% (8)
|28.95% (11)
Предыдущие игры
Альтах Последние 20 матчей: +6 =2 -12Санкт-Галлен 2:0 Альтах Хартберг 1:0 Альтах Рид 1:4 Альтах Альтах 0:4 Санкт-Пёльтен
ЛАСК 3:0 Альтах Фёрст Вена 2:1 Альтах Альтах 0:2 Вольфсбергер Альтах 0:0 Аустрия Вена Рапид Вена 3:1 Альтах Альтах 4:2 Адмира Альтах 7:0 Зеекирхен Альтах 4:1 Ваккер Инсбрук Штурм 4:0 Альтах Альтах 0:2 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 4:1 Альтах Юнион Гюртен 1:3 Альтах Альтах 1:1 Хартберг Аугсбург 5:2 Альтах Хайденхайм 0:2 Альтах Хайденхайм 2:0 Альтах
Ред Булл Зальцбург Последние 20 матчей: +10 =2 -8Ред Булл Зальцбург 1:3 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 6:0 Форвертс Штайр Ред Булл Зальцбург 2:3 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 6:2 Рапид Вена
Ред Булл Зальцбург 3:1 ЛАСК Ред Булл Зальцбург 0:2 Атлетико М Адмира 1:0 Ред Булл Зальцбург Локомотив Москва 1:3 Ред Булл Зальцбург Санкт-Пёльтен 2:8 Ред Булл Зальцбург Бавария 3:1 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 1:3 Штурм Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:6 Бавария Ред Булл Зальцбург 5:0 Сваровски Тироль Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:2 Локомотив Москва Санкт-Пёльтен 0:3 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 7:1 Хартберг Ред Булл Зальцбург 3:1 Маккаби Тель-Авив
Последние игры между собой
Альтах: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Ред Булл Зальцбург: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Ред Булл Зальцбург 1:0 Альтах Бундеслига Альтах 2:3 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 3:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:1 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 2:0 Альтах Бундеслига Альтах 0:1 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 1:0 Альтах Бундеслига Альтах 0:5 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 4:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:0 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Альтах 1:3 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 2:0 Альтах Бундеслига Альтах 1:0 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 2:0 Альтах Бундеслига Альтах 2:2 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Альтах 0:4 Ред Булл Зальцбург Кубок ОеФБ Самсунг
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рапид Вена
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|30 - 18
|27
|2.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0 Заявка
|13
|8
|2
|3
|39 - 15
|26
|3.
|Штурм
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|23 - 9
|25
|4.
|ЛАСК
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 10
|24
|5.
|Вольфсбергер
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|22 - 24
|18
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 17
|17
|7.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|25 - 25
|16
|8.
|Хартберг
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|14 - 23
|15
|9.
|Аустрия Вена
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 18
|14
|10.
|Рид
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|17 - 29
|13
|11.
|Альтах
|0:0 Заявка
|13
|2
|3
|8
|11 - 27
|9
|12.
|Адмира
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|14 - 35
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЛАСК
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|18 - 1
|18
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|3.
|Штурм
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 3
|13
|4.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0 Заявка
|6
|4
|0
|2
|22 - 9
|12
|5.
|Рид
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|11 - 15
|9
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|7.
|Хартберг
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|8.
|Адмира
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 13
|6
|9.
|Аустрия Вена
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 11
|6
|10.
|Вольфсбергер
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|10 - 14
|6
|11.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|11 - 15
|6
|12.
|Альтах
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 11
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|17 - 6
|14
|2.
|Рапид Вена
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 10
|13
|3.
|Вольфсбергер
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 10
|12
|4.
|Штурм
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|5.
|Санкт-Пёльтен
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|14 - 10
|10
|6.
|Сваровски Тироль
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|8 - 9
|9
|7.
|Аустрия Вена
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|8.
|Хартберг
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 15
|7
|9.
|ЛАСК
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|10.
|Рид
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 14
|4
|11.
|Альтах
|0:0 Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 16
|3
|12.
|Адмира
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|7 - 22
|2
Победитель
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