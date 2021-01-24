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Альтах
0:0
Первый тайм: 40'

Стадион:
Ред Булл Зальцбург
0'
36' Желтая карточка
Бумбергер Давид
40'
1
Кобрас
Мартин
34
Турнвальд
Мануэль
18
Цвишенбруггер
Ян
24
Бумбергер
Давид
19
Карич
Эмир
27
Хаудум
Штефан
11
Майлингер
Марко
23
Казар
Альяж
30
Фишер
Манфред
16
Шрайнер
Эммануэль
9
Мадернер
Даниэль
1
Станкович
Цицан
43
Кристенсен
Расмус
15
Рамальо
Андре
39
Вебер
Максимилиан
17
Ульмер
Андреас
45
Мвепу
Энок
28
Бернед
Антуан
16
Юнузович
Златко
21
Шушич
Лука
20
Дака
Пэтсон
8
Бериша
Мергим
Альтах
4-1-4-1
Ред Булл Зальцбург
4-4-2

Ход матча

36'
Бумбергер Давид
 

Бомбардиры внутри турнира

Альтах
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Штефель Марио 2 0.15
2. Нуссбаумер Даниэль 2 0.15
3. Шрайнер Эммануэль 2 0.15
4. Тартаротти Йоханнес 1 0.08
5. Турнвальд Мануэль 1 0.08
6. Казар Альяж 1 0.08
7. Мадернер Даниэль 1 0.08
8. Фишер Манфред 1 (1) 0.08
9. Майлингер Марко 0 0
10. Гомес Андерсон Сантос 0 0
Ред Булл Зальцбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Койта Секу 10 (1) 0.77
2. Дака Пэтсон 8 0.62
3. Бериша Мергим 7 0.54
4. Собослаи Доминик 4 (3) 0.31
5. Окафор Ноа 4 (1) 0.31
6. Адейеми Карим 1 0.08
7. Фалльци Альберт 1 0.08
8. Онгене Жером 1 0.08
9. Мвепу Энок 1 0.08
10. Кристенсен Расмус 1 0.08
11. Ашимеру Маджид 0 0
12. Юнузович Златко 0 0
13. Ульмер Андреас 0 0
14. Окугава Масая 0 0
15. Шушич Лука 0 0

Карточки

Альтах
# Игрок      
1. Уисс Алан 5 0
2. Эдокполор Носа Ийобоса 3 1
3. Нетцер Филипп 3 0
4. Цвишенбруггер Ян 3 0
5. Мадернер Даниэль 3 0
6. Гуэ Самюэль 1 1
7. Дабанлы Беркай 2 0
8. Фишер Манфред 2 0
9. Бумбергер Давид 2 0
10. Шрайнер Эммануэль 1 0
11. Карич Эмир 1 0
12. Нуссбаумер Даниэль 1 0
13. Тартаротти Йоханнес 1 0
14. Турнвальд Мануэль 1 0
15. Гомес Андерсон Сантос 1 0
Ред Булл Зальцбург
# Игрок      
1. Камара Мохамед VII 5 0
2. Фалльци Альберт 4 0
3. Рамальо Андре 1 1
4. Фаркаш Патрик 2 0
5. Ашимеру Маджид 2 0
6. Окафор Ноа 2 0
7. Мвепу Энок 1 0
8. Кристенсен Расмус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Альтах 9.09% (1) 9.09% (1) 27.27% (3) 0 9.09% (1) 45.45% (5)
 Ред Булл Зальцбург 10.53% (4) 13.16% (5) 10.53% (4) 15.79% (6) 21.05% (8) 28.95% (11)

Предыдущие игры

Альтах Последние 20 матчей: +6 =2 -12
Санкт-Галлен 2:0 Альтах Хартберг 1:0 Альтах Рид 1:4 Альтах Альтах 0:4 Санкт-Пёльтен
ЛАСК 3:0 Альтах Фёрст Вена 2:1 Альтах Альтах 0:2 Вольфсбергер Альтах 0:0 Аустрия Вена Рапид Вена 3:1 Альтах Альтах 4:2 Адмира Альтах 7:0 Зеекирхен Альтах 4:1 Ваккер Инсбрук Штурм 4:0 Альтах Альтах 0:2 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 4:1 Альтах Юнион Гюртен 1:3 Альтах Альтах 1:1 Хартберг Аугсбург 5:2 Альтах Хайденхайм 0:2 Альтах Хайденхайм 2:0 Альтах
Ред Булл Зальцбург Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Ред Булл Зальцбург 1:3 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 6:0 Форвертс Штайр Ред Булл Зальцбург 2:3 Вольфсбергер Ред Булл Зальцбург 6:2 Рапид Вена
Ред Булл Зальцбург 3:1 ЛАСК Ред Булл Зальцбург 0:2 Атлетико М Адмира 1:0 Ред Булл Зальцбург Локомотив Москва 1:3 Ред Булл Зальцбург Санкт-Пёльтен 2:8 Ред Булл Зальцбург Бавария 3:1 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 1:3 Штурм Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:6 Бавария Ред Булл Зальцбург 5:0 Сваровски Тироль Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 0:2 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 2:2 Локомотив Москва Санкт-Пёльтен 0:3 Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург 7:1 Хартберг Ред Булл Зальцбург 3:1 Маккаби Тель-Авив

Последние игры между собой

Альтах: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 15
Ред Булл Зальцбург: победы: 15, ничьи: 3, поражения: 2
Ред Булл Зальцбург 4:1 Альтах Бундеслига Альтах 3:2 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 6:0 Альтах Бундеслига Ред Булл Зальцбург 0:0 Альтах Товарищеские матчи
Ред Булл Зальцбург 1:0 Альтах Бундеслига Альтах 2:3 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 3:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:1 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 2:0 Альтах Бундеслига Альтах 0:1 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 1:0 Альтах Бундеслига Альтах 0:5 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 4:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:0 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Альтах 1:3 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 2:0 Альтах Бундеслига Альтах 1:0 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Ред Булл Зальцбург 2:0 Альтах Бундеслига Альтах 2:2 Ред Булл Зальцбург Бундеслига Альтах 0:4 Ред Булл Зальцбург Кубок ОеФБ Самсунг
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рапид Вена Заявка 13 8 3 2 30 - 18 27
2. Ред Булл Зальцбург 0:0 Заявка 13 8 2 3 39 - 15 26
3. Штурм Заявка 13 7 4 2 23 - 9 25
4. ЛАСК Заявка 12 7 3 2 24 - 10 24
5. Вольфсбергер Заявка 13 5 3 5 22 - 24 18
6. Сваровски Тироль Заявка 12 5 2 5 18 - 17 17
7. Санкт-Пёльтен Заявка 13 4 4 5 25 - 25 16
8. Хартберг Заявка 13 3 6 4 14 - 23 15
9. Аустрия Вена Заявка 13 3 5 5 13 - 18 14
10. Рид Заявка 13 4 1 8 17 - 29 13
11. Альтах 0:0 Заявка 13 2 3 8 11 - 27 9
12. Адмира Заявка 13 2 2 9 14 - 35 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЛАСК Заявка 6 6 0 0 18 - 1 18
2. Рапид Вена Заявка 7 4 2 1 16 - 8 14
3. Штурм Заявка 6 4 1 1 12 - 3 13
4. Ред Булл Зальцбург 0:0 Заявка 6 4 0 2 22 - 9 12
5. Рид Заявка 7 3 0 4 11 - 15 9
6. Сваровски Тироль Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
7. Хартберг Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
8. Адмира Заявка 6 2 0 4 7 - 13 6
9. Аустрия Вена Заявка 6 1 3 2 6 - 11 6
10. Вольфсбергер Заявка 7 1 3 3 10 - 14 6
11. Санкт-Пёльтен Заявка 7 1 3 3 11 - 15 6
12. Альтах 0:0 Заявка 7 1 3 3 5 - 11 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 0:0 Заявка 7 4 2 1 17 - 6 14
2. Рапид Вена Заявка 6 4 1 1 14 - 10 13
3. Вольфсбергер Заявка 6 4 0 2 12 - 10 12
4. Штурм Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
5. Санкт-Пёльтен Заявка 6 3 1 2 14 - 10 10
6. Сваровски Тироль Заявка 6 3 0 3 8 - 9 9
7. Аустрия Вена Заявка 7 2 2 3 7 - 7 8
8. Хартберг Заявка 7 1 4 2 8 - 15 7
9. ЛАСК Заявка 6 1 3 2 6 - 9 6
10. Рид Заявка 6 1 1 4 6 - 14 4
11. Альтах 0:0 Заявка 6 1 0 5 6 - 16 3
12. Адмира Заявка 7 0 2 5 7 - 22 2
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    36'
    Бумбергер Давид получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cashpoint Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Альтах
Ничья
Ред Булл Зальцбург
16.75
8.10
1.23
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 16.00 6.20 1.20
Бонус: 5 000 ₽ 16.75 8.10 1.16
Бонус: 5 000 ₽ 16.50 5.25 1.12
  14.51 5.86 1.23

Самый высокий коэффициент на матч «Альтах» – «Ред Булл Зальцбург» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Альтах» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ред Булл Зальцбург» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Альтах» – «Ред Булл Зальцбург», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
7.90 1.04 7.20 1.07 3.78 1.25 3.20 1.35 2.29 1.69 1.82 1.99 1.55 2.39 1.30 3.26 1.22 3.74 1.09 5.85
8.50 1.05 3.75 1.25 2.95 1.37 2.01 1.75 1.60 2.25 1.40 2.80 2.04 1.78 1.18 4.50 1.14 5.20 1.04 9.00 1.23 3.80 1.11 5.90 1.09 6.50 1.01 10.00
3.63 1.30 2.72 1.48 2.15 1.74 1.86 2.00 1.65 2.29 1.44 2.84 2.20 1.70 1.30 3.61 1.75 2.13 1.56 2.48 1.69 2.24 1.39 3.07 1.24 4.19 1.10 7.81
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
5.10 1.17 3.68 1.28 2.03 1.79 1.52 2.53 1.32 3.38
1.97 1.77 1.32 3.20 1.17 4.70 1.02 11.00 1.01 12.60
1.71 2.18 1.44 2.87 1.16 5.39 2.07 1.79 1.74 2.15 1.51 2.61 1.55 2.54 1.41 3.01
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
6.20 1.12 2.72 1.46 2.05 1.77 1.59 2.36 1.28 3.68
2.70 1.44 2.03 1.74 1.57 2.31

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
Букмекер Да Нет
3.80 1.25
Букмекер Да Нет
3.10 1.33
Где смотреть матч Альтах 0:0 Ред Булл Зальцбург онлайн

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